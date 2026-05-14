Στις 21 Μαΐου η συζήτηση των προτάσεων για τη σύσταση προανακριτικής για Λιβανό και Αραμπατζή

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Στις 21 Μαΐου θα διεξαχθεί η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό και την πρώην υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως έγινε γνωστό, η διαδικασία της συζήτησης συμφωνήθηκε ομόφωνα, κατά τη διάσκεψη των προέδρων.

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμανης εισηγήθηκε στον πρωθυπουργό να γίνει η εξεταστική στις 22 του μήνα ενώ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να του απαντήσει ι μετά το συνέδριο της ΝΔ.

Σε περίπτωση που θα είναι καταφατική η απάντηση θα γίνει διάσκεψη την Τετάρτη προκειμένου να γίνει συζήτηση για τα διαδικαστικά.