Στις 21 Μαΐου η συζήτηση των προτάσεων για τη σύσταση προανακριτικής για Λιβανό και Αραμπατζή
Όπως έγινε γνωστό, η διαδικασία της συζήτησης συμφωνήθηκε ομόφωνα, κατά τη διάσκεψη των προέδρων
- Το πραγματικό Ορμούζ που τρέμει η Κίνα βρίσκεται στο μαλακό της υπογάστριο
- «Έπιασε δουλειά» στο νοσοκομείο «Μεταξά» ο Ντύλαν, ο πρώτος σκύλος θεραπείας
- Νέο επίδομα ανεργίας: Υπό αξιολόγηση η πιλοτική εφαρμογή – Ποιοι κινδυνεύουν να το χάσουν
- Πόσο δίκαιες είναι οι Πανελλαδικές; Γιατί η Ελλάδα «διψά» για γιατρούς και δικηγόρους; – Τι λέει σύμβουλος σταδιοδρομίας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Στις 21 Μαΐου θα διεξαχθεί η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό και την πρώην υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Όπως έγινε γνωστό, η διαδικασία της συζήτησης συμφωνήθηκε ομόφωνα, κατά τη διάσκεψη των προέδρων.
Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμανης εισηγήθηκε στον πρωθυπουργό να γίνει η εξεταστική στις 22 του μήνα ενώ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να του απαντήσει ι μετά το συνέδριο της ΝΔ.
Σε περίπτωση που θα είναι καταφατική η απάντηση θα γίνει διάσκεψη την Τετάρτη προκειμένου να γίνει συζήτηση για τα διαδικαστικά.
- Άνω Πατήσια: «Διέσχιζε τον δρόμο και βρέθηκε στο τυφλό σημείο του φορτηγού» – Πώς έγινε το δυστύχημα με θύμα την ηλικιωμένη
- Αλιείς: Άνοιξε η εφαρμογή για ένταξη στο πρόγραμμα στήριξης – Προϋποθέσεις και χρηματοδότηση
- Τράπεζα της Ελλάδος: «Οργανισμός ισχυρός, αλλά και εξ υποχρεώσεως νομικώς ανιδιοτελής»
- «Γιατί περιμένουμε από τα παιδιά να τους αρέσει η ζωή με αυτόν τον κόσμο που κληρονομούν;»
- ΜακΚόλουμ: «Θα ήθελα να δω τον Ολυμπιακό να παίρνει Ευρωλίγκα στο ΟΑΚΑ, αλλά…»
- BHMAGAZINO: Στο Grand Prix του Μονακό μαζί με τη νέα ελίτ πιλότων της Formula 1
- Στο σημείο του κατεστραμμένου οδικού άξονα στην Καλλιτεχνούπολη πήγε η Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου
- MEGA Stories: «Ιστορίες από τσιμέντο στις Κυκλάδες»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις