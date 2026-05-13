Στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου τα νέα στοιχεία που κατέθεσε ο Χρ. Σπίρτζης – Η ανάρτηση με νόημα του Ζαχαρία Κεσσέ

Ο δικηγόρος θυμάτων του Predator, Ζαχαρίας Κεσσές, με εκτενή ανάρτησή του στο «X» παρενέβη δημόσια στις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των παρακολουθήσεων, θέτοντας στο επίκεντρο τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης εξαίρεσης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα.

Μετά την αίτηση ανασύρσεως της υπόθεσης από το αρχείο που υπέβαλε στις 7 Μαΐου (2026) ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης ο κ. Κεσσές σημειώνει πως η αίτηση ανατέθηκε σήμερα, 13 Μαΐου, στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευάγγελο Μπακέλα, ο οποίος –όπως υπογραμμίζει– οφείλει να την εισαγάγει στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο προκειμένου να κριθεί θεσμικά και δικαστικά.

Νομικές αιχμές από τον Κεσσέ

Ο δικηγόρος επιμένει ότι η διαδικασία είναι απολύτως συγκεκριμένη και προβλέπεται ρητά από το άρθρο 20 παράγραφος 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, σημειώνοντας ότι αποκλειστικά αρμόδιο όργανο για να αποφανθεί είναι το δικαστικό συμβούλιο. Στην ανάρτησή του αφήνει σαφείς νομικές αιχμές για το ενδεχόμενο διαφορετικού χειρισμού…

Ο κ. Κεσσές κάνει λόγο για κίνδυνο δημιουργίας μιας «εκτρωματικής οδού», μέσω της οποίας ο επικεφαλής της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου θα εξομοιωνόταν με μη δικαστικό ανακριτικό υπάλληλο.

Ολόκληρη η ανάρτηση: