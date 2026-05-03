Κεσσές: Ο Βορίδης δεν είπε ότι παγιδεύτηκε με Predator ενώ ήταν υπ. Εσωτερικών – Τα θύματα προστατεύουν τους θύτες
Ο συνήγορος θυμάτων παράνομων παρακολουθήσεων, Ζαχαρίας Κεσσές, απαντά στον Μάκη Βορίδη που αρθρογράφησε υπέρ της διάταξης «θάψιμο» των υποκλοπών από τον εισαγγελέα Κωνσταντίνο Τζαβέλλα
- Ζήτημα χρόνου να παραδοθεί ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης έξω από μπαρ στο Ηράκλειο
- Θύμα άγριας επίθεσης 13χρονη από ανήλικη - Την έριξε στο οδόστρωμα και την κλώτσαγε
- «Μπαμπά θα με αγαπάς ακόμη;» - Συγκλονίζει ο πατέρας του 5χρονου που κακοποιήθηκε σε νηπιαγωγείο
- Η AI «σβήνει» τη Gen Z από την αγορά εργασίας – Το μεγάλο λάθος των επιχειρήσεων
Απάντηση στον Μάκη Βορίδη, που αρθρογράφησε υπέρ της διάταξης – «θάψιμο» του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, δίνει ο συνήγορος θυμάτων των παράνομων παρακολουθήσεων, Ζαχαρίας Κεσσές, υπογραμμίζοντας πως δεν είπε «σκόπιμα» ότι «ο ίδιος παγιδεύτηκε με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator λαμβάνοντας πολλαπλά μηνύματα, ενώ ήταν υπουργός Εσωτερικών», επισυνάπτοντας «τα μηνύματα που τον αφορούν».
Σύμφωνα με τον κ. Κεσσέ, ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ «έχει ενημερωθεί ότι έχει πέσει θύμα του Predator με συστημένη επιστολή από την ΑΠΔΠΧ από τον Ιούλιο του 2023 χωρίς ποτέ κατ επιλογή του να ζητήσει τη δίωξη των υπαιτίων ή να ζητήσει τη δικογραφία, όπως είχε δικαίωμα για να μπορεί τουλάχιστον να έχει γνώση για να εκφέρει άποψη».
Παράλληλα, επισημαίνει πως «δεν βρήκε μια κουβέντα να αναφέρει για τους λόγους εξαίρεσης που συνέτρεχαν κατά το άρθρο 15 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας στο πρόσωπο του κ. Τζαβέλλα, μολονότι γνωρίζει καλά νομικά».
Τέλος, υπογραμμίζει πως «μετά από όλα αυτά η σημερινή δημόσια τοποθέτηση του όχι μόνο είναι υποκριτική αλλά αποδεικνύει ότι τα θύματα εξακολουθούν να προστατεύουν τους θύτες, να πανηγυρίζουν για κάθε φορά που η δικαιοσύνη δεν τους ελέγχει, να εξανίστανται τις ελάχιστες φορές που έρχονται σε δύσκολη θέση και να παραβιάζουν τον όρκο που έδωσαν στην Πατρίδα και το Δημοκρατικό Πολίτευμα».
Όσα αναφέρει ο Ζαχαρίας Κεσσές:
«Ο Μάκης Βορίδης αισθάνθηκε την ανάγκη να αρθρογραφήσει δημόσια στην @Kathimerini_gr υπέρ της διάταξης του Εισαγγελέα κ. Τζαβέλλα με την οποία αυθαίρετα αποφάσισε να μην διερευνήσει τη υπόθεση παρά τα νέα στοιχεία.
Μάλιστα δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τη δικογραφία και ως εκ τούτου είναι υποχρεωμένος να δεχθεί την κρίση του Εισαγγελέα.
Αυτό που σκόπιμα όμως δεν είπε μολονότι άριστα γνωρίζει είναι ότι:
– Ο ίδιος παγιδεύτηκε με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator λαμβάνοντας πολλαπλά μηνύματα, ενώ ήταν Υπουργός Εσωτερικών.
– Με την επίκληση νομοσχεδίου του παγιδεύτηκαν την 1.4.2021 και άλλα πρόσωπα όπως οι Β. Κικίλιας, Τ.Μεσαροπούλου, Δ. Αβραμόπουλος, Α. Ξαγοράρη, Γ.Γεραπετρίτης, Μ. Γραφάκος, Ν. Σιγάλας, Γ. Πατούλης
– Τουλάχιστον 4 από τα προαναφερθέντα πρόσωπα (Τ. Μεσαροπούλου, Α. Ξαγοράρη, Μ. Γραφάκος και Ν. Σιγάλας) είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση και από την ΕΥΠ για λόγους εθνικής ασφάλειας με την υπογραφή του τότε εποπτεύοντα την ΕΥΠ κ. Τζαβέλλα.
– Ο ίδιος έχει ενημερωθεί ότι έχει πέσει θύμα του Predator με συστημένη επιστολή από την ΑΠΔΠΧ από τον Ιούλιο του 2023 χωρίς ποτέ κατ επιλογή του να ζητήσει τη δίωξη των υπαιτίων ή να ζητήσει τη δικογραφία, όπως είχε δικαίωμα για να μπορεί τουλάχιστον να έχει γνώση για να εκφέρει άποψη.
– Ο ίδιος απείχε από την δίκη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών με αποτέλεσμα να αθωωθούν οι κατηγορούμενοι για το αδίκημα της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών.
– Ο ίδιος δεν συνεργάστηκε ποτέ με τις αρχές ούτε προσήλθε αυτοβούλως προκειμένου να διερευνηθεί αν υπήρχε διαρροή κρατικού απόρρητου από την παγίδευση του, καθώς την ίδια περίοδο κατείχε το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Δεν έθεσε καν το κινητό του στη διάθεση των αρχών.
– Δεν βρήκε μια κουβέντα να αναφέρει για τους λόγους εξαίρεσης που συνέτρεχαν κατά το άρθρο 15 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας στο πρόσωπο του κ. Τζαβέλλα, μολονότι γνωρίζει καλά νομικά.
Μετά από όλα αυτά η σημερινή δημόσια τοποθέτηση του όχι μόνο είναι υποκριτική αλλά αποδεικνύει ότι τα θύματα εξακολουθούν να προστατεύουν τους θύτες, να πανηγυρίζουν για κάθε φορά που η δικαιοσύνη δεν τους ελέγχει, να εξανίστανται τις ελάχιστες φορές που έρχονται σε δύσκολη θέση και να παραβιάζουν τον όρκο που έδωσαν στην Πατρίδα και το Δημοκρατικό Πολίτευμα.
Του επισυνάπτω τα μηνύματα που τον αφορούν για μελλοντική τους χρήση την επόμενη φορά που θα μιλήσει».
Ο Μάκης Βορίδης αισθάνθηκε την ανάγκη να αρθρογραφήσει δημόσια στην @Kathimerini_gr υπέρ της διάταξης του Εισαγγελέα κ. Τζαβέλλα με την οποία αυθαίρετα αποφάσισε να μην διερευνήσει τη υπόθεση παρά τα νέα στοιχεία.
Μάλιστα δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τη δικογραφία και ως εκ τούτου… pic.twitter.com/teKgmIrDhw
— Zac Kesses (@ZacKesses) May 3, 2026
- ΚΚΕ: Η πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι από χέρι αντιλαϊκή
- Πού πάνε τα Όσκαρ όταν χάνονται; Οκτώ φορές εξαφανίστηκαν χρυσά αγαλματίδια από προσώπου γης
- ΚΚΕ για αποκάλυψη in: Έρχεται να προστεθεί στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών
- Τουρισμός πολυτελείας: To «big bang» των 5άστερων ξενοδοχείων στην Αθήνα
- ΗΠΑ: Οι ενοχές έπνιγαν τον εισαγγελέα – Είχε καταδικάσει άδικα 23χρονο – Αφέθηκε ελεύθερος 29 χρόνια μετά
- Κεσσές: Ο Βορίδης δεν είπε ότι παγιδεύτηκε με Predator ενώ ήταν υπ. Εσωτερικών – Τα θύματα προστατεύουν τους θύτες
- «Είμαι του Ψηλορείτη γιος…» – Το υπέροχο βίντεο του ΟΦΗ για την… φιέστα με τον Άρη (vid)
- Δημογραφικό: Οταν οι θάνατοι ξεπερνούν τις γεννήσεις – Γιατί ο κόσμος «μικραίνει» πιο γρήγορα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις