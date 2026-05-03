Κεσσές: Ο Βορίδης δεν είπε ότι παγιδεύτηκε με Predator ενώ ήταν υπ. Εσωτερικών – Τα θύματα προστατεύουν τους θύτες
Ελλάδα 03 Μαΐου 2026, 15:13

Ο συνήγορος θυμάτων παράνομων παρακολουθήσεων, Ζαχαρίας Κεσσές, απαντά στον Μάκη Βορίδη που αρθρογράφησε υπέρ της διάταξης «θάψιμο» των υποκλοπών από τον εισαγγελέα Κωνσταντίνο Τζαβέλλα

Απάντηση στον Μάκη Βορίδη, που αρθρογράφησε υπέρ της διάταξης – «θάψιμο» του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, δίνει ο συνήγορος θυμάτων των παράνομων παρακολουθήσεων, Ζαχαρίας Κεσσές, υπογραμμίζοντας πως δεν είπε «σκόπιμα» ότι «ο ίδιος παγιδεύτηκε με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator λαμβάνοντας πολλαπλά μηνύματα, ενώ ήταν υπουργός Εσωτερικών», επισυνάπτοντας «τα μηνύματα που τον αφορούν».

Σύμφωνα με τον κ. Κεσσέ, ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ «έχει ενημερωθεί ότι έχει πέσει θύμα του Predator με συστημένη επιστολή από την ΑΠΔΠΧ από τον Ιούλιο του 2023 χωρίς ποτέ κατ επιλογή του να ζητήσει τη δίωξη των υπαιτίων ή να ζητήσει τη δικογραφία, όπως είχε δικαίωμα για να μπορεί τουλάχιστον να έχει γνώση για να εκφέρει άποψη».

Παράλληλα, επισημαίνει πως «δεν βρήκε μια κουβέντα να αναφέρει για τους λόγους εξαίρεσης που συνέτρεχαν κατά το άρθρο 15 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας στο πρόσωπο του κ. Τζαβέλλα, μολονότι γνωρίζει καλά νομικά».

Τέλος, υπογραμμίζει πως «μετά από όλα αυτά η σημερινή δημόσια τοποθέτηση του όχι μόνο είναι υποκριτική αλλά αποδεικνύει ότι τα θύματα εξακολουθούν να προστατεύουν τους θύτες, να πανηγυρίζουν για κάθε φορά που η δικαιοσύνη δεν τους ελέγχει, να εξανίστανται τις ελάχιστες φορές που έρχονται σε δύσκολη θέση και να παραβιάζουν τον όρκο που έδωσαν στην Πατρίδα και το Δημοκρατικό Πολίτευμα».

Όσα αναφέρει ο Ζαχαρίας Κεσσές:

«Ο Μάκης Βορίδης αισθάνθηκε την ανάγκη να αρθρογραφήσει δημόσια στην @Kathimerini_gr υπέρ της διάταξης του Εισαγγελέα κ. Τζαβέλλα με την οποία αυθαίρετα αποφάσισε να μην διερευνήσει τη υπόθεση παρά τα νέα στοιχεία.

Μάλιστα δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τη δικογραφία και ως εκ τούτου είναι υποχρεωμένος να δεχθεί την κρίση του Εισαγγελέα.

Αυτό που σκόπιμα όμως δεν είπε μολονότι άριστα γνωρίζει είναι ότι:

– Ο ίδιος παγιδεύτηκε με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator λαμβάνοντας πολλαπλά μηνύματα, ενώ ήταν Υπουργός Εσωτερικών.

– Με την επίκληση νομοσχεδίου του παγιδεύτηκαν την 1.4.2021 και άλλα πρόσωπα όπως οι Β. Κικίλιας, Τ.Μεσαροπούλου, Δ. Αβραμόπουλος, Α. Ξαγοράρη, Γ.Γεραπετρίτης, Μ. Γραφάκος, Ν. Σιγάλας, Γ. Πατούλης

– Τουλάχιστον 4 από τα προαναφερθέντα πρόσωπα (Τ. Μεσαροπούλου, Α. Ξαγοράρη, Μ. Γραφάκος και Ν. Σιγάλας) είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση και από την ΕΥΠ για λόγους εθνικής ασφάλειας με την υπογραφή του τότε εποπτεύοντα την ΕΥΠ κ. Τζαβέλλα.

– Ο ίδιος έχει ενημερωθεί ότι έχει πέσει θύμα του Predator με συστημένη επιστολή από την ΑΠΔΠΧ από τον Ιούλιο του 2023 χωρίς ποτέ κατ επιλογή του να ζητήσει τη δίωξη των υπαιτίων ή να ζητήσει τη δικογραφία, όπως είχε δικαίωμα για να μπορεί τουλάχιστον να έχει γνώση για να εκφέρει άποψη.

– Ο ίδιος απείχε από την δίκη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών με αποτέλεσμα να αθωωθούν οι κατηγορούμενοι για το αδίκημα της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών.

– Ο ίδιος δεν συνεργάστηκε ποτέ με τις αρχές ούτε προσήλθε αυτοβούλως προκειμένου να διερευνηθεί αν υπήρχε διαρροή κρατικού απόρρητου από την παγίδευση του, καθώς την ίδια περίοδο κατείχε το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Δεν έθεσε καν το κινητό του στη διάθεση των αρχών.

– Δεν βρήκε μια κουβέντα να αναφέρει για τους λόγους εξαίρεσης που συνέτρεχαν κατά το άρθρο 15 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας στο πρόσωπο του κ. Τζαβέλλα, μολονότι γνωρίζει καλά νομικά.

Μετά από όλα αυτά η σημερινή δημόσια τοποθέτηση του όχι μόνο είναι υποκριτική αλλά αποδεικνύει ότι τα θύματα εξακολουθούν να προστατεύουν τους θύτες, να πανηγυρίζουν για κάθε φορά που η δικαιοσύνη δεν τους ελέγχει, να εξανίστανται τις ελάχιστες φορές που έρχονται σε δύσκολη θέση και να παραβιάζουν τον όρκο που έδωσαν στην Πατρίδα και το Δημοκρατικό Πολίτευμα.

Του επισυνάπτω τα μηνύματα που τον αφορούν για μελλοντική τους χρήση την επόμενη φορά που θα μιλήσει».

Τουρισμός πολυτελείας: Η επενδυτική έκρηξη, τα νέα 5άστερα και το Conrad 

Ιράν: Ο Τραμπ να διαλέξει μια αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση ή μια κακή συμφωνία

Ηράκλειο: Ζήτημα χρόνου να παραδοθεί ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης έξω από μπαρ
Κρήτη 03.05.26

Στην υπόθεση της άγριας επίθεσης στο Ηράκλειο εμπλέκεται και ένας ανήλικος - ο οποίος τραυμάτισε με το μαχαίρι τον 57χρονο πορτιέρη -, ενώ ο πατέρας του κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας

Κρήτη: Χαλάζι και θυελλώδεις βοριάδες στο Ηράκλειο – Πλοία δεν κατάφεραν να δέσουν στο λιμάνι
Στην Κρήτη 03.05.26

Μέσα σε πέντε λεπτά το χαλάζι είχε «ασπρίσει» τις αυλές στο Ηράκλειο - Στο λιμάνι, οι θυελλώδεις άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα ένα κρουαζιερόπλοιο να αναγκαστεί να επιστρέψει στον Πειραιά

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε μονοκατοικία στο Ωραιόκαστρο – Απεγκλώβισαν μητέρα με τρία ανήλικα παιδιά
Στη Θεσσαλονίκη 03.05.26

Στην Πυροσβεστική στη Θεσσαλονίκη σήμανε συναγερμός και άμεσα έφτασε έξω από την οικία ισχυρή δύναμη με 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες, που έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά

ΔΥΠΑ: Λήγει σήμερα η προθεσμία για αιτήσεις κοινωνικού τουρισμού – Από Δευτέρα, για συνταξιούχους πρώην ΟΑΕΕ
ΔΥΠΑ 03.05.26

Τέλος χρόνου σήμερα για τους δικαιούχους εργαζομένους με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή ανέργους εγγεγραμμένους στο μητρώο της ΔΥΠΑ - Από αύριο οι αιτήσεις για συνταξιούχους ΟΑΕΕ

Πώς λειτουργεί η φάμπρικα με τα πέτσινα πτυχία
Πιστοποιήσεις… χεράτα 03.05.26

Αγορασμένα πτυχία, τιμοκατάλογοι για διπλωματικές, πιστοποιήσεις με το αζημίωτο, πλασματικές βαθμολογίες αλλά και πλαστογραφήσεις συνθέτουν το επικερδές... μενού της παραπαιδείας

Μιχάλης Γελασάκης
Το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ παρέδωσε 26 αρχαία αντικείμενα που κατασχέθηκαν και επαναπατρίστηκαν
Ελλάδα 03.05.26

Το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ - DHS παρέδωσε στην ελληνική πρεσβεία 26 αρχαία αντικείμενα που κατασχέθηκαν από τις αμερικανικές αρχές και τα οποία επαναπατρίστηκαν.

ΚΚΕ: Η πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι από χέρι αντιλαϊκή
Σφοδρά πυρά 03.05.26

«Οι εργατικές λαϊκές οικογένειες έχουν ανάγκη να απαλλαγούν και από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και συνολικά από την κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική», τονίζει το ΚΚΕ

Πού πάνε τα Όσκαρ όταν χάνονται; Οκτώ φορές εξαφανίστηκαν χρυσά αγαλματίδια από προσώπου γης
Χουντίνι 03.05.26

Το πολυπόθητο βραβείο Όσκαρ έχει μια μακρά και πλούσια ιστορία απωλειών, για λόγους που κυμαίνονται από διαρρήξεις και απαιτήσεις λύτρων μέχρι φάρσες.

ΚΚΕ για αποκάλυψη in: Έρχεται να προστεθεί στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών
Πολιτική Γραμματεία 03.05.26

Σχολιάζοντας την αποκάλυψη του in για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το ΚΚΕ επισημαίνει πως ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας είναι ο ίδιος «που πρωτοστάτησε στην ποινικοποίηση των αγώνων των βιοπαλαιστών αγροτών»

ΗΠΑ: Οι ενοχές έπνιγαν τον εισαγγελέα – Είχε καταδικάσει άδικα 23χρονο – Αφέθηκε ελεύθερος 29 χρόνια μετά
Κόσμος 03.05.26

Η Τζέσι Άσκιου Τζούνιορ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή για μια αδέξια ένοπλη ληστεία με άδειο όπλο. Ο εισαγγελέας που τον έστειλε στη φυλακή ήταν αποφασισμένος να τον γυρίσει σπίτι

Δημογραφικό: Οταν οι θάνατοι ξεπερνούν τις γεννήσεις – Γιατί ο κόσμος «μικραίνει» πιο γρήγορα
Οικονομικές Ειδήσεις 03.05.26

Από την Ιαπωνία έως τη Βρετανία και τη Νότια Ευρώπη, οι θάνατοι ξεπερνούν πλέον τις γεννήσεις, αποτυπώνοντας μια βαθιά δημογραφική μεταβολή που επηρεάζει οικονομία, εργασία και κοινωνικές δομές. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το ζητούμενο δεν είναι η ανατροπή της τάσης, αλλά η προσαρμογή των κοινωνιών σε έναν κόσμο που γερνά.

Η ενεργειακή κρίση έχει πολύ δρόμο μπροστά – Αλλά οι αγορές ακόμα πετάνε στα σύννεφα
The Economist 03.05.26

Αν οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου φαίνονται υψηλές, πιθανότατα ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει πετρέλαιο στα 150 ευρώ, αλλά η αγορά πετρελαίου στοιχηματίζει σε ανεδαφικά σενάρια.

Ακόμα χαμηλότερα στις δημοσκοπήσεις ο Τραμπ – Χάνει έδαφος ακόμα και στα δυνατά του σημεία
Washington Post 03.05.26

Έξι μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα αντιμετωπίζει ένα επιδεινούμενο πολιτικό κλίμα χάρη στις ακραίες πολιτικές της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ

Τουρκία: Πυροβόλησε τη νύφη της δύο φορές στο κεφάλι έπειτα από καυγά – «Την σκότωσα, καθάρισα την τιμή μου»
Στην Τουρκία 03.05.26

Το άγριο έγκλημα συγκλόνισε την Τουρκία - Η 58χρονη είπε στους αστυνομικούς ότι η νύφη της απατούσε τον γιο της - «Πώς μπόρεσες να το κάνεις αυτό; τη ρώτησα, μου είπε 'θα το κάνω' και άνοιξα πυρ»

Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης εκμεταλλεύτηκε το ψέμα περί ανταλλαγής των συντάξεων με το Μακεδονικό – Η Ιστορία είναι πεισματάρα
Αιχμηρή τοποθέτηση 03.05.26

Με μια αιχμηρή τοποθέτηση, ο Αλέξης Τσίπρας εξηγεί γιατί δεν θα συμμετάσχει σε τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ καταγγέλλοντας απόπειρα σπίλωσης του έργου και του ήθους του

Ισραηλινό δικαστήριο παρατείνει την κράτηση των δύο ακτιβιστών του Global Sumud Flotila – Ξεκίνησαν απεργία πείνας
Κόσμος 03.05.26

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι ο Keshek και ο Avila συνδέονται με τη Λαϊκή Διάσκεψη για τους Παλαιστινίους του Εξωτερικού (PCPA), η οποία έχει κατηγορηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ότι «ενεργεί κρυφά για λογαριασμό» της Χαμάς.

ΣΥΡΙΖΑ: Θεσμικό έρεβος και κυνισμός από τον Μητσοτάκη – Ποιον νομίζει ότι μπορεί να κοροϊδέψει;
Πολιτική Γραμματεία 03.05.26

Με αναφορά στην αποκάλυψη του in για τον Κωνσταντίνο Τζαβέλλα η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ στον Κυριάκο Μητσοτάκη - «Τι ένοχη σιωπή είναι αυτή;», διερωτάται

Αποστολάκη κατά Μητσοτάκη: Η κυβέρνηση ανέχεται καταχρηστικές χρεώσεις και υπέρογκα επιτόκια
Πολιτική Γραμματεία 03.05.26

Η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Μιλένα Αποστολάκη επιτίθεται στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την «υποχρεωτική ευρωπαϊκή ρύθμιση» που παρουσίασε, όπως είπε, ως «εθνική πρωτοβουλία»

Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που είχε καταδικαστεί για συνέργεια σε φόνο στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου
Σήμερα το πρωί 03.05.26

Σύμφωνα με τις αρχές στο Ιράν οι διαδηλώσεις στις αρχές του χειμώνα ξεκίνησαν ειρηνικά προτού μετατραπούν σε «ταραχές υποκινούμενες από το εξωτερικό»

Πώς η ΑΙ του Μασκ οδηγεί τους ανθρώπους σε παραλήρημα – «Επιτέθηκε και προσπάθησε να βιάσει τη σύζυγό του»
AI 03.05.26

Το Grok του Μασκ το παράκανε... Οι πληροφορίες που έδινε οδήγησαν πολλούς χρήστες σε διάφορα μέρη του κόσμου σε παραλήρημα. Ο Άνταμ ετοιμάστηκε για πόλεμο, ενώ ο Τάκα πίστευε ότι μπορεί να διαβάζει τις σκέψεις των ανθρώπων

Τσουκαλάς: Γιατί η κυβέρνηση δεν ανοίγει τα χαρτιά της για την εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές;
«Εκλογές το συντομότερο» 03.05.26

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, ζητά «εκλογές το συντομότερο» απαντώντας στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι αναφορές του για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

