Πέμπτη 14 Μαϊου 2026
Σημαντική είδηση:
14.05.2026 | 08:34
Κυκλοφοριακό έμφραγμα σε πολλούς δρόμους της Αττικής – Πού παρατηρούνται τα μεγαλύτερα προβλήματα
ΠΑΣΟΚ: Η μάχη για το «ρετιρέ» της κεντροαριστεράς, οι δημοσκοπήσεις και η αναδίπλωση της Αναστασίου
Πολιτική 14 Μαΐου 2026, 09:11

ΠΑΣΟΚ: Η μάχη για το «ρετιρέ» της κεντροαριστεράς, οι δημοσκοπήσεις και η αναδίπλωση της Αναστασίου

Με αιχμή την κοινωνική ατζέντα, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να εμφανιστεί ως ο βασικός κυβερνητικός αντίπαλος της ΝΔ, την ώρα που στη Χαριλάου Τρικούπη σκιαγραφούν τις επόμενες κινήσεις τους με φόντο την επιστροφή Τσίπρα αλλά και στον απόηχο της «γκάφας» Αναστασίου.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σύγκρουση Ανδρουλάκη με Πιερρακάκη για την οικονομία στη Βουλή και τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για την ένταξη των νοσηλευτών και των πληρωμάτων ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά.

Αίτημα βουλευτών του Κινήματος να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κων/νος Τζαβέλλας, και ο επικεφαλής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμίρης. Παράλληλα, ερώτηση των πράσινων ευρωβουλευτών στην Κομισιόν για το ενδεχόμενο να παρακολουθούνταν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι από το Predator.

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν τις κεντρικές πρωτοβουλίες της αξιωματικής αντιπολίτευσης τη χθεσινή ημέρα και αποτυπώνουν τη συνολική κατεύθυνση της στρατηγικής της.

Βέβαια, στην πολιτική υπάρχουν γεγονότα και δη δηλώσεις που μπορούν να «χύσουν την καρδάρα με το γάλα». Και αν η Βάσια Αναστασίου ανασκεύασε την αρχική της δήλωση εναντίον του Αλέξη Τσίπρα περί τριχών και γιόγκα, η ζημιά έγινε. Αυτό σχολίαζαν χαρακτηριστικά στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, εκφράζοντας την έντονη ενόχλησή τους για τα λεγόμενά της. Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο στέλεχος παράγει αρνητική δημοσιότητα για το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη. Σύμφωνα, πάντως με πληροφορίες, η επίπληξη ήταν βαριά και όλα δείχνουν ότι θα περιοριστούν οι δημόσιες εμφανίσεις της.

Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε με τον πιο επίσημο τρόπο να την «αδειάσει». Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς ξεκαθάρισε ότι «η δήλωση περί “τριχών” προφανώς δεν απηχεί τη θέση του ΠΑΣΟΚ», ενώ έκανε λόγο «για μία πάρα πολύ άστοχη δήλωση».

Επιμονή στην «κοινωνική ατζέντα»

Παρά τον θόρυβο που προκάλεσαν οι δηλώσεις Αναστασίου, η Χαριλάου Τρικούπη επιχείρησε χθες να επαναφέρει τη συζήτηση στα ζητήματα καθημερινότητας. Το «χτύπημα» της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν διπλό.

Από τη μία πλευρά, η τροπολογία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για το υγειονομικό προσωπικό.

Μάλιστα, επικαλούμενη τη δήλωση Γεωργιάδη ότι το αίτημα ένταξης του νοσηλευτικού προσωπικού στα βαρέα και ανθυγιεινά είναι δίκαιο, επανάφερε την πρότασή της στη Βουλή.

Η τροπολογία που κατέθεσε η Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ αφορά τους εργαζόμενους που:

-Απασχολούνται ως νοσοκόμοι-νοσηλευτές  σε όλες τις δομές Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), στις  Μονάδες Πρόνοιας του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας (Ε.Σ.Κ.Φ), στο «Βοήθεια στο Σπίτι» , σε σωφρονιστικά καταστήματα και στις κοινωνικές δομές, υπηρεσίες και κοινωνικά προγράμματα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α).

-Τα πληρώματα ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ).

Κόντρα Ανδρουλάκη-Πιερρακάκη

Από την άλλη, το μπρα ντε φερ του Νίκου Ανδρουλάκη με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατέστησε σαφές ότι η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη έχει έναν σαφή στόχο: Να δείξει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει συγκεκριμένο κυβερνητικό πρόγραμμα, ότι προσανατολίζεται στην κοινωνική ατζέντα και ταυτόχρονα αποτελεί τον βασικό ανταγωνιστικό κυβερνητικό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Με επίκληση συγκεκριμένων στοιχείων, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στηλίτευσε την κυβερνητική πολιτική σε όλα τα κεντρικά πεδία της οικονομίας. Τόνισε το χάσμα μεταξύ μισθών και κερδών, ενώ αναφέρθηκε και στη μείωση του ΦΠΑ.

«Γιατί κατάφερε η Κύπρος να μηδενίσει τον ΦΠΑ σε συγκεκριμένα είδη διατροφής που αφορούν την πλειοψηφία των αδύναμων πολιτών, που δυσκολεύουν την καθημερινότητά τους, αλλά δεν μπορείτε εσείς;» διερωτήθηκε με καυστικό ύφος.

Από την πλευρά του, δεσμεύτηκε «για μια άλλη ριζικά διαφορετική οικονομική πολιτική που προτεραιότητα θα έχει και τη δίκαιη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα αλλά και το μεγάλο κοινωνικό μέρισμα για τη μεσαία τάξη και τους πιο ευάλωτους Έλληνες».

Βέβαια, δεν πέρασε απαρατήρητο το «καρφί» που έριξε και προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα με φόντο τη φορολογία των τραπεζών.

«Όταν έχουν 4,6 δισ. κέρδη και μοιράζουν μερίσματα 2,6 δισ., με συντελεστή 5% με δική σας ευθύνη, κύριε Πιερρακάκη. 5%, από τους χαμηλότερους της Ευρώπης. Όταν επί ΠΑΣΟΚ ήταν 15%, ο κ. Τσίπρας τον πήγε στο 10% και εσείς τον κάνετε ακόμη πιο μικρό, στο 5%, σε μια μεταμνημονιακή χώρα» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Η μάχη για το «ρετιρέ» στην Κεντροαριστερά

Η συγκεκριμένη αναφορά στα πεπραγμένα του Αλέξη Τσίπρα δεν φαίνεται πως είναι τυχαία. Άλλωστε, στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι η «μάχη» για την ηγεμονία στο χώρο της κεντροαριστεράς θα δοθεί στην βάση των πολιτικών θέσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η διαχείριση της επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα έχει συγκεκριμένο προσανατολισμό και διαφορετικά επίπεδα… ντεσιμπέλ. Πάντως, από το ΠΑΣΟΚ επιμένουν ότι «εμείς ασχολούμαστε με τον Μητσοτάκη», αναγνωρίζοντας ότι συγκριτικό τους πλεονέκτημα έναντι του Αλέξη Τσίπρα είναι ότι έχουν, όπως λένε, «πρόγραμμα και κόμμα». Την ίδια ώρα, στελέχη του Κινήματος δεν κρύβουν την ενόχλησή τους για συγκεκριμένη δημοσκόπηση, εκτιμώντας ότι επιχειρείται να δημιουργηθεί κλίμα «τσακωμού» για τη δεύτερη θέση.

Από εκεί και πέρα, στη Χαριλάου Τρικούπη πιστεύουν πως η επιστροφή Τσίπρα δημιουργεί συσπείρωση στο ακροατήριο της ΝΔ. Σύμφωνα, δε, με κομματικές πηγές, υπάρχει η εκτίμηση ότι μπροστά στην επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού, το κόμμα της Πειραιώς ενδεχομένως να επανασυσπειρώσει ένα κεντρώο ακροατήριο που θα ψήφιζε ΠΑΣΟΚ.

Η διαχείριση Τσίπρα

Χθες, ο Κώστας Τσουκαλάς έδωσε το στίγμα του κόμματος, απαντώντας και στην κριτική που έγινε από τον ΣΥΡΙΖΑ. «Εμείς δεν θεωρούμε αντίπαλό μας ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε τον κ. Τσίπρα. Εμείς δίνουμε τη μάχη για την πρώτη θέση. Τη μάχη της δεύτερης θέσης, αν θέλουν, ας τη δώσουν άλλα κόμματα» σημείωσε μεταξύ άλλων. Παράλληλα, άφησε αιχμές για τον πρώην πρωθυπουργό λέγοντας ότι είναι «από αυτούς που πιστεύουν πως οι πολιτικές είναι εκείνες που μπορούν να νικήσουν τη συντηρητική παράταξη και όχι τα πρόσωπα από μόνα τους».

Ο Δημήτρης Μάντζος, κληθείς να σχολιάσει την επικείμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στον πολιτικό στίβο, υπενθύμισε ότι «είναι ο πολιτικός αρχηγός που ηττήθηκε εμφατικά από τον κ. Μητσοτάκη τόσο το 2019 όσο και το 2023 και που φέρει την ευθύνη για την αποκαθήλωση της “κυβερνώσας Αριστεράς”, την οποία κατά τα λοιπά επαναφέρει».

«Δεν ξέρω αν ο κ. Τσίπρας ή ο ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να νικήσουν το ΠΑΣΟΚ. Εμείς έχουμε ένα στόχο, την πρώτη θέση στις εκλογές και να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία για να φέρουμε την πολιτική αλλαγή» συμπλήρωσε.

Η Άννα Διαμαντοπούλου είπε ότι οι πολίτες «δεν είναι λωτοφάγοι», προσθέτοντας ότι «το κάθε κόμμα θα δώσει πρόγραμμα, πολιτικές, στελέχη, προοπτική, ηθική και ο κόσμος θα κρίνει».

Ο Θόδωρος Μαργαρίτης υποστήριξε ότι υπάρχουν προγραμματικές διαφορές, υπογραμμίζοντας συγχρόνως πως «οτιδήποτε παράγει καβγά, σύγκρουση, ένα σκηνικό πολέμου ανάμεσα στα κόμματα της κεντροαριστεράς, διευκολύνει τη Νέα Δημοκρατία».

Business
ΔΕΗ: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων πατάει το «κουμπί» για την ΑΜΚ – Στις 18/5 ανοίγει το βιβλίο προσφορών

ΔΕΗ: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων πατάει το «κουμπί» για την ΑΜΚ – Στις 18/5 ανοίγει το βιβλίο προσφορών

Κόσμος
Ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχεται με τιμές τον Τραμπ στην Κίνα

Ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχεται με τιμές τον Τραμπ στην Κίνα

inWellness
inTown
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Η Αθήνα επιμένει στα μηνύματα της προς το Κίεβο για το drone – Οι κίνδυνοι εξαγωγής του πολέμου
Διπλωματία 14.05.26

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε πως η μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή, ενώ αρμόδιες πηγές σημειώνουν στο in πως η Αθήνα έχει προειδοποιήσει το Κίεβο σε όλα τα επίπεδα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Έτοιμη να καλέσει Τζαβέλλα-Δεμίρη η Επιτροπή Θεσμών της Βουλής- Κατέθεσε σχετικό αίτημα και το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 13.05.26

Με βάση τον κανονισμό της Βουλής για να υποχρεωθεί ο πρόεδρος της Επιτροπής να καλέσει τα προτεινόμενα από τα κόμματα πρόσωπα θα πρέπει το σχετικό αίτημα να κατατεθεί από τα 2/5 του συνόλου των μελών της Επιτροπής. 

Σύνταξη
Νέα εμφάνιση Καραμανλή – Η αγεφύρωτη απόσταση του πρώην πρωθυπουργού από Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 13.05.26

Καραμανλής - Μητσοτάκης όπως... Θράκη - Αττική. Η νέα εμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού στην Ξάνθη, μία μέρα πριν την έναρξη του «γαλάζιου» συνεδρίου και οι επαφές του με τον Κινέζο πρέσβη, σηματοδοτούν το οριστικό χάσμα με τον νυν πρωθυπουργό

Γιάννης Μπασκάκης
Δένδιας: Η ελληνική μουσουλμανική μειονότητα είναι αναπόσπαστο και πολύτιμο κομμάτι της ταυτότητας της Ελλάδας
Διπλωματία 13.05.26

Ο Νίκος Δένδιας έστειλε σαφή μηνύματα από την εκδήλωση προς τιμήν των Πεσόντων Ελλήνων Μουσουλμάνων στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, σημειώνοντας η Θράκη είναι παράδειγμα αρμονικής συμβίωσης.

Σύνταξη
Φάμελλος: Λαβύρινθος σκανδάλων που ξεκινούν και τελειώνουν στο Μαξίμου – Κρυπτόμενος και πολλαπλά εκβιαζόμενος πρωθυπουργός
Πολιτική Γραμματεία 13.05.26

«Το απόστημα έχει σπάσει. Και τα σκάνδαλα αποκαλύπτονται. Όπως και οι ευθύνες σας», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος με παρέμβασή του στη Βουλή

Σύνταξη
ΙΝΑΤ: Για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; – Το Ινστιτούτο Τσίπρα απαντά
Επικαιρότητα 13.05.26

Σε μία περίοδο όπου «η υψηλή επαγγελματική επάρκεια και η θεσμική ακεραιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποδείχθηκε πρόβλημα για την ελληνική κυβέρνηση» μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα (ΙΝΑΤ) παρεμβαίνουν απαντώντας στο ερώτημα: «για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Σύνταξη
Κατρίνης: Η υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων είναι αυτονόητη εθνική υποχρέωση
Ocean Link 13.05.26

«Η Τουρκία πρέπει να γνωρίζει ότι στο Αιγαίο δεν υπάρχουν ούτε 'γκρίζες ζώνες', ούτε επιχειρησιακά κενά. Και η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να γνωρίζει ότι η αναγκαία εθνική συνεννόηση προϋποθέτει πλήρη ενημέρωση, καθαρή στάση, σταθερή αποτρεπτική πολιτική και ενεργοποίηση συμμάχων και εταίρων», τονίζει ο Μιχάλης Κατρίνης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Οι ευρωβουλευτές ζητούν διερεύνηση για το ενδεχόμενο να παρακολουθούνταν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι από το Predator
Επικαιρότητα 13.05.26

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Η πιθανή παράνομη παρακολούθηση Ευρωπαίων αξιωματούχων, μέσω των επικοινωνιών τους με Έλληνες ομολόγους τους, εγείρει σοβαρά ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας, εμπιστοσύνης και προστασίας προσωπικών δεδομένων», τονίζουν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Βουλή: Επεισοδιακή άρση ασυλίας Βελόπουλου – Πώς η Ελ. Λύση άλλαξε γραμμή και «έπεισε» τη ΝΔ αλλά τελικά δεν πέρασε
Πολιτική Γραμματεία 13.05.26

Συνολικά, την άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου ψήφισαν 194 βουλευτές, εκ των οποίων οι 97 υπερψήφισαν, έναντι 79 που καταψήφισαν (18 δήλωσαν «παρών»)

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κούβα: Διαμαρτυρίες ξεσπούν σε όλη την Αβάνα, καθώς οι διακοπές ρεύματος επιδεινώνονται
Αμερικανικός αποκλεισμός 14.05.26

Οι διακοπές ρεύματος έχουν αυξηθεί δραματικά αυτή την εβδομάδα και την προηγούμενη σε όλη την πρωτεύουσα Αβάνα, με πολλές περιοχές να μένουν χωρίς φως για 20 έως 22 ώρες την ημέρα

Σύνταξη
Τι είναι η «παγίδα του Θουκυδίδη» που ανέφερε ο Σι στον Τραμπ κατά τη συνάντησή τους
Κόσμος 14.05.26

Ο αμερικανός πρόεδρος έχει συνομιλίες με τον Σι σε μια κρίσιμη συγκυρία, με φόντο τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, αλλά και την στρατιωτική επιχείρηση «Επική Οργή» κατά του Ιράν

Σύνταξη
Ινδία: Σχεδόν 90 νεκροί καθώς σφοδρή καταιγίδα πλήττει την πιο πυκνοκατοικημένη πολιτεία της χώρας
Κόσμος 14.05.26

Οι καταιγίδες στην Ινδία είναι συχνές κατά τη διάρκεια της ζεστής περιόδου, από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο, πριν οι βροχές του μουσώνα φέρουν ανακούφιση.

Σύνταξη
Ηλιούπολη: Μάχη για τη ζωή της δίνει η 17χρονη στη ΜΕΘ – Βαρύ κλίμα στο σχολείο των δύο κοριτσιών
Σοκ στην Ηλιούπολη 14.05.26

Σε κρίσιμη κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται στο ΚΑΤ η 17χρονη που έπεσε στο κενό στην Ηλιούπολη - Φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, θλάσεις σε ήπαρ και πνεύμονα, καθώς και βαρύ κάταγμα στη λεκάνη

Σύνταξη
Η ικανοποίηση του Μαρτίνεθ για το Final-4: «Τώρα, τι άλλο;»
Euroleague 14.05.26

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ ανακηρύχθηκε προπονητής της χρονιάς, η Βαλένθια είναι η έπληξη της χρονιάς και ο Ισπανός τεχνικός αναρωτήθηκε... τι άλλο στόχο μπορεί να έχει η ομάδα του μετά την πρόκριση επί του Παναθηναϊκού.

Σύνταξη
ΕΙΝΑΠ: Στάση εργασίας στο Νοσοκομείο της Νίκαιας σήμερα – Τι ζητούν οι γιατροί
ΕΙΝΑΠ 14.05.26

«Να μη μειωθούν οι θέσεις ειδικευόμενων και να γίνει αύξηση των οργανικών θέσεων ειδικευμένων γιατρών των παθολογικών κλινικών» ζητεί η ΕΙΝΑΠ, η οποία προχωρά σήμερα σε τρίωρη στάση εργασίας

Σύνταξη
Μεσοβέζικη λύση για το Σπίτι Μου 2, μετά την κατακραυγή – Σκωτσέζικο ντους για χιλιάδες δικαιούχους
Οικονομία 14.05.26

Σε σκωτσέζικο ντους υποβάλλονται χιλιάδες δικαιούχοι του Σπίτι Μου 2, που χάνουν τις προθεσμίες του ΤΑΑ. Τώρα τους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία, μέσω της ΕΑΤ. Όμως η εμπιστοσύνη έχει πια χαθεί.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το Ισραήλ εντείνει τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο, λίγο πριν τις συνομιλίες – Στους 22 οι νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά
Κόσμος 14.05.26

Ο στρατός του Ισραήλ, έχει προχωρήσει βαθύτερα στον Λίβανο, εκδίδοντας συνεχώς εντολές αναγκαστικής εκκένωσης για χωριά και πόλεις και ισοπεδώνοντας ολόκληρες περιοχές.

Σύνταξη
Χαλκιδική: Εντοπίστηκε ο 13χρονος που είχε εξαφανιστεί από τα Μουδανιά – «Είναι καλά στην υγεία του»
Χαμόγελο του Παιδιού 14.05.26

Tα ίχνη του ανηλίκου είχαν χαθεί στις 12 Μαΐου, οπότε και ενεργοποιήθηκε Amber Alert για τον εντοπισμό του - Αναγνωρίστηκε από πολίτες που ειδοποίησαν τις Αρχές

Σύνταξη
Πάνω από πέντε χιλιάδες εκτοπισμένοι στην Αϊτή εξαιτίας συγκρούσεων μεταξύ συμμοριών
Κόσμος 14.05.26

«Σπίτια λεηλατήθηκαν και πυρπολήθηκαν. Πολλά καταστήματα και σχολεία βανδαλίστηκαν», ανέφερε ο Φριτσνέλ Πιερ, στέλεχος οργάνωσης υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Σύνταξη
Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας – Πού θα έχει βροχές και καταιγίδες
Αναλυτική πρόγνωση 14.05.26

Άστατος ο καιρός σήμερα Πέμπτη με κύρια χαρακτηριστικά την πτώση της θερμοκρασίας και σε αρκετές περιοχές βροχές και καταιγίδες - Αναλυτικά η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

