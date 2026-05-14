ΠΑΣΟΚ: Η μάχη για το «ρετιρέ» της κεντροαριστεράς, οι δημοσκοπήσεις και η αναδίπλωση της Αναστασίου

Σύγκρουση Ανδρουλάκη με Πιερρακάκη για την οικονομία στη Βουλή και τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για την ένταξη των νοσηλευτών και των πληρωμάτων ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά.

Αίτημα βουλευτών του Κινήματος να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κων/νος Τζαβέλλας, και ο επικεφαλής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμίρης. Παράλληλα, ερώτηση των πράσινων ευρωβουλευτών στην Κομισιόν για το ενδεχόμενο να παρακολουθούνταν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι από το Predator.

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν τις κεντρικές πρωτοβουλίες της αξιωματικής αντιπολίτευσης τη χθεσινή ημέρα και αποτυπώνουν τη συνολική κατεύθυνση της στρατηγικής της.

Βέβαια, στην πολιτική υπάρχουν γεγονότα και δη δηλώσεις που μπορούν να «χύσουν την καρδάρα με το γάλα». Και αν η Βάσια Αναστασίου ανασκεύασε την αρχική της δήλωση εναντίον του Αλέξη Τσίπρα περί τριχών και γιόγκα, η ζημιά έγινε. Αυτό σχολίαζαν χαρακτηριστικά στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, εκφράζοντας την έντονη ενόχλησή τους για τα λεγόμενά της. Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο στέλεχος παράγει αρνητική δημοσιότητα για το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη. Σύμφωνα, πάντως με πληροφορίες, η επίπληξη ήταν βαριά και όλα δείχνουν ότι θα περιοριστούν οι δημόσιες εμφανίσεις της.

Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε με τον πιο επίσημο τρόπο να την «αδειάσει». Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς ξεκαθάρισε ότι «η δήλωση περί “τριχών” προφανώς δεν απηχεί τη θέση του ΠΑΣΟΚ», ενώ έκανε λόγο «για μία πάρα πολύ άστοχη δήλωση».

Επιμονή στην «κοινωνική ατζέντα»

Παρά τον θόρυβο που προκάλεσαν οι δηλώσεις Αναστασίου, η Χαριλάου Τρικούπη επιχείρησε χθες να επαναφέρει τη συζήτηση στα ζητήματα καθημερινότητας. Το «χτύπημα» της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν διπλό.

Από τη μία πλευρά, η τροπολογία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για το υγειονομικό προσωπικό.

Μάλιστα, επικαλούμενη τη δήλωση Γεωργιάδη ότι το αίτημα ένταξης του νοσηλευτικού προσωπικού στα βαρέα και ανθυγιεινά είναι δίκαιο, επανάφερε την πρότασή της στη Βουλή.

Η τροπολογία που κατέθεσε η Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ αφορά τους εργαζόμενους που:

-Απασχολούνται ως νοσοκόμοι-νοσηλευτές σε όλες τις δομές Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), στις Μονάδες Πρόνοιας του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας (Ε.Σ.Κ.Φ), στο «Βοήθεια στο Σπίτι» , σε σωφρονιστικά καταστήματα και στις κοινωνικές δομές, υπηρεσίες και κοινωνικά προγράμματα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α).

-Τα πληρώματα ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ).

Κόντρα Ανδρουλάκη-Πιερρακάκη

Από την άλλη, το μπρα ντε φερ του Νίκου Ανδρουλάκη με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατέστησε σαφές ότι η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη έχει έναν σαφή στόχο: Να δείξει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει συγκεκριμένο κυβερνητικό πρόγραμμα, ότι προσανατολίζεται στην κοινωνική ατζέντα και ταυτόχρονα αποτελεί τον βασικό ανταγωνιστικό κυβερνητικό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Με επίκληση συγκεκριμένων στοιχείων, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στηλίτευσε την κυβερνητική πολιτική σε όλα τα κεντρικά πεδία της οικονομίας. Τόνισε το χάσμα μεταξύ μισθών και κερδών, ενώ αναφέρθηκε και στη μείωση του ΦΠΑ.

«Γιατί κατάφερε η Κύπρος να μηδενίσει τον ΦΠΑ σε συγκεκριμένα είδη διατροφής που αφορούν την πλειοψηφία των αδύναμων πολιτών, που δυσκολεύουν την καθημερινότητά τους, αλλά δεν μπορείτε εσείς;» διερωτήθηκε με καυστικό ύφος.

Από την πλευρά του, δεσμεύτηκε «για μια άλλη ριζικά διαφορετική οικονομική πολιτική που προτεραιότητα θα έχει και τη δίκαιη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα αλλά και το μεγάλο κοινωνικό μέρισμα για τη μεσαία τάξη και τους πιο ευάλωτους Έλληνες».

Βέβαια, δεν πέρασε απαρατήρητο το «καρφί» που έριξε και προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα με φόντο τη φορολογία των τραπεζών.

«Όταν έχουν 4,6 δισ. κέρδη και μοιράζουν μερίσματα 2,6 δισ., με συντελεστή 5% με δική σας ευθύνη, κύριε Πιερρακάκη. 5%, από τους χαμηλότερους της Ευρώπης. Όταν επί ΠΑΣΟΚ ήταν 15%, ο κ. Τσίπρας τον πήγε στο 10% και εσείς τον κάνετε ακόμη πιο μικρό, στο 5%, σε μια μεταμνημονιακή χώρα» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Η μάχη για το «ρετιρέ» στην Κεντροαριστερά

Η συγκεκριμένη αναφορά στα πεπραγμένα του Αλέξη Τσίπρα δεν φαίνεται πως είναι τυχαία. Άλλωστε, στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι η «μάχη» για την ηγεμονία στο χώρο της κεντροαριστεράς θα δοθεί στην βάση των πολιτικών θέσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η διαχείριση της επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα έχει συγκεκριμένο προσανατολισμό και διαφορετικά επίπεδα… ντεσιμπέλ. Πάντως, από το ΠΑΣΟΚ επιμένουν ότι «εμείς ασχολούμαστε με τον Μητσοτάκη», αναγνωρίζοντας ότι συγκριτικό τους πλεονέκτημα έναντι του Αλέξη Τσίπρα είναι ότι έχουν, όπως λένε, «πρόγραμμα και κόμμα». Την ίδια ώρα, στελέχη του Κινήματος δεν κρύβουν την ενόχλησή τους για συγκεκριμένη δημοσκόπηση, εκτιμώντας ότι επιχειρείται να δημιουργηθεί κλίμα «τσακωμού» για τη δεύτερη θέση.

Από εκεί και πέρα, στη Χαριλάου Τρικούπη πιστεύουν πως η επιστροφή Τσίπρα δημιουργεί συσπείρωση στο ακροατήριο της ΝΔ. Σύμφωνα, δε, με κομματικές πηγές, υπάρχει η εκτίμηση ότι μπροστά στην επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού, το κόμμα της Πειραιώς ενδεχομένως να επανασυσπειρώσει ένα κεντρώο ακροατήριο που θα ψήφιζε ΠΑΣΟΚ.

Η διαχείριση Τσίπρα

Χθες, ο Κώστας Τσουκαλάς έδωσε το στίγμα του κόμματος, απαντώντας και στην κριτική που έγινε από τον ΣΥΡΙΖΑ. «Εμείς δεν θεωρούμε αντίπαλό μας ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε τον κ. Τσίπρα. Εμείς δίνουμε τη μάχη για την πρώτη θέση. Τη μάχη της δεύτερης θέσης, αν θέλουν, ας τη δώσουν άλλα κόμματα» σημείωσε μεταξύ άλλων. Παράλληλα, άφησε αιχμές για τον πρώην πρωθυπουργό λέγοντας ότι είναι «από αυτούς που πιστεύουν πως οι πολιτικές είναι εκείνες που μπορούν να νικήσουν τη συντηρητική παράταξη και όχι τα πρόσωπα από μόνα τους».

Ο Δημήτρης Μάντζος, κληθείς να σχολιάσει την επικείμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στον πολιτικό στίβο, υπενθύμισε ότι «είναι ο πολιτικός αρχηγός που ηττήθηκε εμφατικά από τον κ. Μητσοτάκη τόσο το 2019 όσο και το 2023 και που φέρει την ευθύνη για την αποκαθήλωση της “κυβερνώσας Αριστεράς”, την οποία κατά τα λοιπά επαναφέρει».

«Δεν ξέρω αν ο κ. Τσίπρας ή ο ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να νικήσουν το ΠΑΣΟΚ. Εμείς έχουμε ένα στόχο, την πρώτη θέση στις εκλογές και να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία για να φέρουμε την πολιτική αλλαγή» συμπλήρωσε.

Η Άννα Διαμαντοπούλου είπε ότι οι πολίτες «δεν είναι λωτοφάγοι», προσθέτοντας ότι «το κάθε κόμμα θα δώσει πρόγραμμα, πολιτικές, στελέχη, προοπτική, ηθική και ο κόσμος θα κρίνει».

Ο Θόδωρος Μαργαρίτης υποστήριξε ότι υπάρχουν προγραμματικές διαφορές, υπογραμμίζοντας συγχρόνως πως «οτιδήποτε παράγει καβγά, σύγκρουση, ένα σκηνικό πολέμου ανάμεσα στα κόμματα της κεντροαριστεράς, διευκολύνει τη Νέα Δημοκρατία».