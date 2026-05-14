newspaper
Πέμπτη 14 Μαϊου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
14.05.2026 | 08:34
Κυκλοφοριακό έμφραγμα σε πολλούς δρόμους της Αττικής – Πού παρατηρούνται τα μεγαλύτερα προβλήματα
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ινδία: Σχεδόν 90 νεκροί καθώς σφοδρή καταιγίδα πλήττει την πιο πυκνοκατοικημένη πολιτεία της χώρας
Κόσμος 14 Μαΐου 2026, 08:51

Ινδία: Σχεδόν 90 νεκροί καθώς σφοδρή καταιγίδα πλήττει την πιο πυκνοκατοικημένη πολιτεία της χώρας

Οι καταιγίδες στην Ινδία είναι συχνές κατά τη διάρκεια της ζεστής περιόδου, από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο, πριν οι βροχές του μουσώνα φέρουν ανακούφιση.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αδυνάτισμα: Τα πόσα βήματα είναι τελικά ο «χρυσός κανόνας»;

Αδυνάτισμα: Τα πόσα βήματα είναι τελικά ο «χρυσός κανόνας»;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Σχεδόν 90 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους σε μια σφοδρή καταιγίδα που έπληξε την πιο πυκνοκατοικημένη πολιτεία στην Ινδία, το Ουτάρ Πραντές, με βροχή και χαλάζι, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών και παροχής βοήθειας της πολιτείας.

Οι καταιγίδες είναι συχνές στη βόρεια αυτή πολιτεία κατά τη διάρκεια της ζεστής περιόδου, από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο, πριν οι βροχές του μουσώνα φέρουν ανακούφιση.

«Δυσμενείς καιρικές συνθήκες» την Τετάρτη οδήγησαν στο θάνατο 89 ανθρώπων, ανέφερε ο επίτροπος αρωγής του Ουτάρ Πραντές σε ανάρτησή του στο X.

Υπήρξαν επίσης αναφορές για 53 τραυματίες, 87 κατεστραμμένα σπίτια και 114 νεκρά ζώα στην πολιτεία λόγω των καταιγίδων, της βροχής, του χαλαζιού και των κεραυνών, πρόσθεσε η ανάρτηση.

Τηλεοπτικές εικόνες έδειχναν δέντρα και διαφημιστικές πινακίδες να ξεριζώνονται από ριπές ανέμου, με μερικά να συντρίβονται πάνω σε αυτοκίνητα μέσα σε σύννεφα σκόνης και συντριμμιών που έριξαν ξύλινα έπιπλα σε πάγκους στο δρόμο.

Μερικοί από τους θανάτους αποδόθηκαν σε πτώση δέντρων και κατάρρευση τοίχων σπιτιών, όπως δήλωσε \στο Reuters ένας αξιωματούχος της πολιτειακής υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης.

Ο πρωθυπουργός της πολιτείας, η οποία κυβερνάται από το Κόμμα Μπαρατίγια Τζανάτα του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι, είχε δώσει εντολή στους αξιωματούχους να βοηθήσουν τους επιζώντες και να διανείμουν οικονομική βοήθεια εντός 24 ωρών, ανέφεραν οι αρχές.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων πατάει το «κουμπί» για την ΑΜΚ – Στις 18/5 ανοίγει το βιβλίο προσφορών

ΔΕΗ: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων πατάει το «κουμπί» για την ΑΜΚ – Στις 18/5 ανοίγει το βιβλίο προσφορών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Αδυνάτισμα: Τα πόσα βήματα είναι τελικά ο «χρυσός κανόνας»;

Αδυνάτισμα: Τα πόσα βήματα είναι τελικά ο «χρυσός κανόνας»;

Κόσμος
Ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχεται με τιμές τον Τραμπ στην Κίνα

Ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχεται με τιμές τον Τραμπ στην Κίνα

inWellness
inTown
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Σύνταξη
Stream newspaper
Κούβα: Διαμαρτυρίες ξεσπούν σε όλη την Αβάνα, καθώς οι διακοπές ρεύματος επιδεινώνονται
Αμερικανικός αποκλεισμός 14.05.26

Κούβα: Διαμαρτυρίες ξεσπούν σε όλη την Αβάνα, καθώς οι διακοπές ρεύματος επιδεινώνονται

Οι διακοπές ρεύματος έχουν αυξηθεί δραματικά αυτή την εβδομάδα και την προηγούμενη σε όλη την πρωτεύουσα Αβάνα, με πολλές περιοχές να μένουν χωρίς φως για 20 έως 22 ώρες την ημέρα

Σύνταξη
Τι είναι η «παγίδα του Θουκυδίδη» που ανέφερε ο Σι στον Τραμπ κατά τη συνάντησή τους
Κόσμος 14.05.26

Τι είναι η «παγίδα του Θουκυδίδη» που ανέφερε ο Σι στον Τραμπ κατά τη συνάντησή τους

Ο αμερικανός πρόεδρος έχει συνομιλίες με τον Σι σε μια κρίσιμη συγκυρία, με φόντο τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, αλλά και την στρατιωτική επιχείρηση «Επική Οργή» κατά του Ιράν

Σύνταξη
Το Ισραήλ εντείνει τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο, λίγο πριν τις συνομιλίες – Στους 22 οι νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά
Κόσμος 14.05.26

Το Ισραήλ εντείνει τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο, λίγο πριν τις συνομιλίες – Στους 22 οι νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά

Ο στρατός του Ισραήλ, έχει προχωρήσει βαθύτερα στον Λίβανο, εκδίδοντας συνεχώς εντολές αναγκαστικής εκκένωσης για χωριά και πόλεις και ισοπεδώνοντας ολόκληρες περιοχές.

Σύνταξη
Πάνω από πέντε χιλιάδες εκτοπισμένοι στην Αϊτή εξαιτίας συγκρούσεων μεταξύ συμμοριών
Κόσμος 14.05.26

Πάνω από πέντε χιλιάδες εκτοπισμένοι στην Αϊτή εξαιτίας συγκρούσεων μεταξύ συμμοριών

«Σπίτια λεηλατήθηκαν και πυρπολήθηκαν. Πολλά καταστήματα και σχολεία βανδαλίστηκαν», ανέφερε ο Φριτσνέλ Πιερ, στέλεχος οργάνωσης υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Σύνταξη
Χανταϊός: Εμβόλιο μέσα σε 100 ημέρες!
Τεχνολογία mRNA 14.05.26

Εμβόλιο για τον χανταϊό μέσα σε 100 ημέρες!

Εταιρείες όπως η αμερικανική Moderna, σε συνεργασία με νοτιοκορεατικά ερευνητικά κέντρα, βάζουν φιλόδοξους στόχους με όχημα την τεχνολογία mRNA που χρησιμοποιήθηκε για το εμβόλιο της Covid-19

Κατερίνα Τζαβάρα
Ο μεγάλος επανεξοπλισμός της Ευρώπης – Παλιά φαντάσματα και πολιτικές αδυναμίες της ΕΕ
Εσωτερικός κίνδυνος 14.05.26

Ο μεγάλος επανεξοπλισμός της Ευρώπης – Παλιά φαντάσματα και πολιτικές αδυναμίες της ΕΕ

Η διαδικασία διεξάγεται επί του παρόντος με τρόπο που ενισχύει τα αδιαφανή χαρακτηριστικά της λήψης αποφάσεων στην ΕΕ, τα οποία έχουν τροφοδοτήσει τα αντιφιλελεύθερα λαϊκιστικά κόμματα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η μυστική επίσκεψη Νετανιάχου στα ΗΑΕ που «έβαλε φωτιά» στη Δυτική Ασία
Το χρονικό 14.05.26

Η μυστική επίσκεψη Νετανιάχου στα ΗΑΕ που «έβαλε φωτιά» στη Δυτική Ασία

Με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού να επιβεβαιώνει μυστική συνάντηση Νετανιάχου - Αλ Ναχιάν εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ/Ισραήλ - Ιράν, η έχθρα της Τεχεράνης για το Άμπου Ντάμπι αναζωπυρώθηκε.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχεται με μεγάλες τιμές τον Τραμπ στην Κίνα – «Θα έπρεπε να είμαστε εταίροι, όχι αντίπαλοι»
Πεκίνο 14.05.26 Upd: 06:40

Ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχεται με μεγάλες τιμές τον Τραμπ - «Κίνα και ΗΠΑ θα έπρεπε να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι»

Ο Σι Τζινπίνγκ έσφιξε το χέρι του Ντόναλντ Τραμπ μπροστά στα σκαλιά του Παλατιού του Λαού, στην καρδιά του Πεκίνου, υποδεχόμενος με μεγάλες τιμές τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Σύνταξη
Ιράν: Ο Ρούμπιο θέλει να βοηθήσει η Κίνα για τα Στενά του Ορμούζ
Πόλεμος στο Ιράν 14.05.26

Ο Ρούμπιο θέλει να βοηθήσει η Κίνα για τα Στενά του Ορμούζ

«Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο», δηλώνει ο Μάρκο Ρούμπιο, αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ και την πιθανή συμβολή της Κίνας για την άρση του αδιεξόδου.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ακροδεξιός εξτρεμιστής καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών
ΗΠΑ 14.05.26

Κάθειρξη 15 ετών στον «Διοικητή Χασάπη»

Γνωστός ως «Διοικητής Χασάπης» και ηγετικό στέλεχος διεθνούς νεοναζιστικού δικτύου, 22χρονος Γεωργιανός καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών για σχεδιασμό επιθέσεων κατά μειονοτήτων στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι ρωσικές δυνάμεις χτυπούν με drones και πυραύλους το Κίεβο
Ρωσικές δυνάμεις 14.05.26

Σφυροκοπούν με drones και πυραύλους το Κίεβο

Η Ρωσία σφυροκοπά το Κίεβο καθώς επέστρεψε στις καθημερινές επιδρομές κατά πόλεων της Ουκρανίας, μετά την τριήμερη ανακωχή στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Σύνταξη
Συρία: Ερευνα για πιθανά εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ, ζητά η Διεθνής Αμνηστία
Διεθνής Αμνηστία 14.05.26

Ζητούν έρευνα για πιθανά εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ στη Συρία

«Η παράνομη καταστροφή περιουσιών πολιτών έχει μετατραπεί σε σήμα κατατεθέν» του Ισραήλ, αναφέρει η Διεθνής Αμνηστία και ζητά τη διενέργεια έρευνας σε βάρος του για πιθανά «εγκλήματα πολέμου».

Σύνταξη
Σουδάν: Ελλειψη πολιτικής βούλησης για να τερματιστεί ο εμφύλιος πόλεμος, καταγγέλλουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα
MSF 14.05.26

Ελλειψη πολιτικής βούλησης για να τερματιστεί ο πόλεμος στο Σουδάν

Τρία και πλέον χρόνια μαίνεται ο πόλεμος στο Σουδάν, ο οποίος έχει προκαλέσει μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον πλανήτη, μολαταύτα δεν φαίνεται να υπάρχει «βούληση να τερματιστεί».

Σύνταξη
Ιράν: Απαγχονίστηκαν 2 άνδρες, ο ένας για «κατασκοπεία» υπέρ της Μοσάντ και ο άλλος γιατί «σκότωσε» αστυνομικό
Τεχεράνη 14.05.26

Απαγχονίστηκαν 2 άνδρες στο Ιράν

Απαγχονίστηκαν δύο άνδρες στο Ιράν, που φέρονται ο ένας να κατασκόπευε για λογαριασμό της Μοσάντ και ο άλλος να σκότωσε αστυνομικό κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κούβα: Διαμαρτυρίες ξεσπούν σε όλη την Αβάνα, καθώς οι διακοπές ρεύματος επιδεινώνονται
Αμερικανικός αποκλεισμός 14.05.26

Κούβα: Διαμαρτυρίες ξεσπούν σε όλη την Αβάνα, καθώς οι διακοπές ρεύματος επιδεινώνονται

Οι διακοπές ρεύματος έχουν αυξηθεί δραματικά αυτή την εβδομάδα και την προηγούμενη σε όλη την πρωτεύουσα Αβάνα, με πολλές περιοχές να μένουν χωρίς φως για 20 έως 22 ώρες την ημέρα

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η μάχη για το «ρετιρέ» της κεντροαριστεράς, οι δημοσκοπήσεις και η αναδίπλωση της Αναστασίου
Πολιτική 14.05.26

ΠΑΣΟΚ: Η μάχη για το «ρετιρέ» της κεντροαριστεράς, οι δημοσκοπήσεις και η αναδίπλωση της Αναστασίου

Με αιχμή την κοινωνική ατζέντα, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να εμφανιστεί ως ο βασικός κυβερνητικός αντίπαλος της ΝΔ, την ώρα που στη Χαριλάου Τρικούπη σκιαγραφούν τις επόμενες κινήσεις τους με φόντο την επιστροφή Τσίπρα αλλά και στον απόηχο της «γκάφας» Αναστασίου.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τι είναι η «παγίδα του Θουκυδίδη» που ανέφερε ο Σι στον Τραμπ κατά τη συνάντησή τους
Κόσμος 14.05.26

Τι είναι η «παγίδα του Θουκυδίδη» που ανέφερε ο Σι στον Τραμπ κατά τη συνάντησή τους

Ο αμερικανός πρόεδρος έχει συνομιλίες με τον Σι σε μια κρίσιμη συγκυρία, με φόντο τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, αλλά και την στρατιωτική επιχείρηση «Επική Οργή» κατά του Ιράν

Σύνταξη
Ηλιούπολη: Μάχη για τη ζωή της δίνει η 17χρονη στη ΜΕΘ – Βαρύ κλίμα στο σχολείο των δύο κοριτσιών
Σοκ στην Ηλιούπολη 14.05.26

Μάχη για τη ζωή της δίνει η 17χρονη στη ΜΕΘ - Βαρύ κλίμα στο σχολείο των δύο κοριτσιών

Σε κρίσιμη κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται στο ΚΑΤ η 17χρονη που έπεσε στο κενό στην Ηλιούπολη - Φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, θλάσεις σε ήπαρ και πνεύμονα, καθώς και βαρύ κάταγμα στη λεκάνη

Σύνταξη
Η ικανοποίηση του Μαρτίνεθ για το Final-4: «Τώρα, τι άλλο;»
Euroleague 14.05.26

Η ικανοποίηση του Μαρτίνεθ για το Final-4: «Τώρα, τι άλλο;»

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ ανακηρύχθηκε προπονητής της χρονιάς, η Βαλένθια είναι η έπληξη της χρονιάς και ο Ισπανός τεχνικός αναρωτήθηκε... τι άλλο στόχο μπορεί να έχει η ομάδα του μετά την πρόκριση επί του Παναθηναϊκού.

Σύνταξη
ΕΙΝΑΠ: Στάση εργασίας στο Νοσοκομείο της Νίκαιας σήμερα – Τι ζητούν οι γιατροί
ΕΙΝΑΠ 14.05.26

Στάση εργασίας στο Νοσοκομείο της Νίκαιας σήμερα - Τι ζητούν οι γιατροί

«Να μη μειωθούν οι θέσεις ειδικευόμενων και να γίνει αύξηση των οργανικών θέσεων ειδικευμένων γιατρών των παθολογικών κλινικών» ζητεί η ΕΙΝΑΠ, η οποία προχωρά σήμερα σε τρίωρη στάση εργασίας

Σύνταξη
Μεσοβέζικη λύση για το Σπίτι Μου 2, μετά την κατακραυγή – Σκωτσέζικο ντους για χιλιάδες δικαιούχους
Οικονομία 14.05.26

Μεσοβέζικη λύση για το Σπίτι Μου 2, μετά την κατακραυγή – Σκωτσέζικο ντους για χιλιάδες δικαιούχους

Σε σκωτσέζικο ντους υποβάλλονται χιλιάδες δικαιούχοι του Σπίτι Μου 2, που χάνουν τις προθεσμίες του ΤΑΑ. Τώρα τους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία, μέσω της ΕΑΤ. Όμως η εμπιστοσύνη έχει πια χαθεί.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το Ισραήλ εντείνει τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο, λίγο πριν τις συνομιλίες – Στους 22 οι νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά
Κόσμος 14.05.26

Το Ισραήλ εντείνει τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο, λίγο πριν τις συνομιλίες – Στους 22 οι νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά

Ο στρατός του Ισραήλ, έχει προχωρήσει βαθύτερα στον Λίβανο, εκδίδοντας συνεχώς εντολές αναγκαστικής εκκένωσης για χωριά και πόλεις και ισοπεδώνοντας ολόκληρες περιοχές.

Σύνταξη
Χαλκιδική: Εντοπίστηκε ο 13χρονος που είχε εξαφανιστεί από τα Μουδανιά – «Είναι καλά στην υγεία του»
Χαμόγελο του Παιδιού 14.05.26

Εντοπίστηκε ο 13χρονος που είχε εξαφανιστεί από τα Μουδανιά - «Είναι καλά στην υγεία του»

Tα ίχνη του ανηλίκου είχαν χαθεί στις 12 Μαΐου, οπότε και ενεργοποιήθηκε Amber Alert για τον εντοπισμό του - Αναγνωρίστηκε από πολίτες που ειδοποίησαν τις Αρχές

Σύνταξη
Πάνω από πέντε χιλιάδες εκτοπισμένοι στην Αϊτή εξαιτίας συγκρούσεων μεταξύ συμμοριών
Κόσμος 14.05.26

Πάνω από πέντε χιλιάδες εκτοπισμένοι στην Αϊτή εξαιτίας συγκρούσεων μεταξύ συμμοριών

«Σπίτια λεηλατήθηκαν και πυρπολήθηκαν. Πολλά καταστήματα και σχολεία βανδαλίστηκαν», ανέφερε ο Φριτσνέλ Πιερ, στέλεχος οργάνωσης υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Σύνταξη
Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας – Πού θα έχει βροχές και καταιγίδες
Αναλυτική πρόγνωση 14.05.26

Ραγδαία μεταβολή του καιρού: Πτώση της θερμοκρασίας - Πού θα έχει βροχές και καταιγίδες

Άστατος ο καιρός σήμερα Πέμπτη με κύρια χαρακτηριστικά την πτώση της θερμοκρασίας και σε αρκετές περιοχές βροχές και καταιγίδες - Αναλυτικά η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 14 Μαϊου 2026
Cookies