Ινδία: Τουλάχιστον 13 νεκροί και πάνω από 40 τραυματίες εξαιτίας πυρκαγιάς σε αποθήκη πυροτεχνημάτων

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς σε αποθήκη πυροτεχνημάτων στη νότια Ινδία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Τρισούρ του κρατιδίου Κεράλα, κατά τη διάρκεια προετοιμασιών για ινδουιστικό φεστιβάλ. Οι αρχές αναφέρουν ότι ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί καθώς αρκετοί τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

An explosion at a fireworks factory in India killed 13 people and injured dozens. The tragedy occurred in the Indian state of Kerala. About 40 workers were in the workshop at the time of the explosion. Indian authorities stated that the factory was operating illegally on a…



Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε τη «θλίψη» του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών και «ειλικρινή συλλυπητήρια» στις οικογένειες των θυμάτων.

Αυτό δεν ήταν το μοναδικό δυστύχημα. Είναι συχνά τέτοια περιστατικά, κυρίως ανεπαρκών μέτρων ασφαλείας.

Την Κυριακή, πυρκαγιά σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στο γειτονικό κρατίδιο Ταμίλ Ναντού στοίχισε τη ζωή σε 20 ανθρώπους.

Τα πυροτεχνήματα είναι εξαιρετικά δημοφιλή στην Ινδία και χρησιμοποιούνται ευρέως σε φεστιβάλ και πάσης φύσεως εκδηλώσεις. Πολλές βιοτεχνίες πυροτεχνημάτων λειτουργούν παράνομα, αγνοώντας στοιχειώδεις κανονισμούς ασφαλείας, με αποτέλεσμα να σημειώνονται συχνά φονικές εκρήξεις.