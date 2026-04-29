Ινδία: Επτά νεκροί από κατάρρευση τοίχου σε νοσοκομείο της πόλης Μπανγκαλόρ
Έπειτα από πολλές εβδομάδες ζέστης και υψηλής υγρασίας, ο καιρός στην Μπανγκαλόρ άλλαξε απότομα με καταρρακτώδη βροχή, ισχυρούς ανέμους και χαλάζι προκαλώντας σημαντικές καταστροφές, με πλημμύρες και πτώσεις δέντρων.
Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένας τοίχος ύψους 2,5 μέτρων κατέρρευσε σε νοσοκομειακό συγκρότημα της πόλης Μπανγκαλόρ στην Ινδία, όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές.
Από την κατάρρευση σκοτώθηκαν ένα παιδί και τέσσερις πλανόδιοι πωλητές, καθώς και δύο άλλοι άνθρωποι, κάτοικοι του κρατιδίου Κεράλα, ανέφερε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός του κρατιδίου Καρνατάκα, Ντ. Κ. Σιβακουμάρ. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη η ταυτότητα ενός από τα θύματα.
Εικόνες καταστροφής
Bengaluru: Wall collapse near Bowring Hospital claimed 7 lives and left many injured after an adjoining building wall fell on roadside vendors and pedestrians. Rescue and debris clearance operations are underway as authorities probe the cause.#Bengaluru #WallCollapse… pic.twitter.com/exdchvKqQv
— IndiaToday (@IndiaToday) April 29, 2026
«Ατυχές συμβάν» χαρακτήρισε την κατάρρευση του τοίχου ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.
Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται στο εν λόγω νοσοκομείο.
Έπειτα από πολλές εβδομάδες ζέστης και υψηλής υγρασίας, ο καιρός στην Μπανγκαλόρ άλλαξε απότομα σήμερα: ξέσπασε καταρρακτώδης βροχή, με ισχυρούς ανέμους και χαλάζι σε ορισμένες περιοχές της πόλης.
Η νεροποντή ανακούφισε κάπως τους κατοίκους από τη ζέστη, αλλά προκάλεσε και σημαντικές καταστροφές, με πλημμύρες και πτώσεις δέντρων.
Seven people were killed and seven others injured after a wall of an adjoining building collapsed near the Bowring and Lady Curzon Medical College and Research Institute in Bengaluru on Wednesday evening, triggering a large-scale rescue operation.
According to officials, the… pic.twitter.com/OyybyRWlHA
— IndiaToday (@IndiaToday) April 29, 2026
