Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στην Ινδία με μια 50χρονη γυναίκα, η οποία ενώ είχε χαρακτηριστεί «εγκεφαλικά νεκρή», φαίνεται να επανήλθε στη ζωή υπό εξαιρετικά ασυνήθιστες συνθήκες.

Τι συνέβη

Η Vineeta Shukla, σύμφωνα με το People, μεταφερόταν στα τέλη Φεβρουαρίου με ασθενοφόρο προς το σπίτι της, αφού οι γιατροί στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν είχαν διαπιστώσει πως δεν υπήρχαν σημάδια ζωής και είχαν ουσιαστικά αποκλείσει κάθε πιθανότητα επιβίωσης.

Ειδικοί εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για τον χαρακτηρισμό της ως «εγκεφαλικά νεκρή»

Ο σύζυγός της, Kuldeep Kumar Shukla, είχε ήδη ενημερώσει την οικογένεια να προετοιμαστεί για την κηδεία της. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαδρομής, το ασθενοφόρο χτύπησε με δύναμη σε μια μεγάλη λακούβα, με αποτέλεσμα το όχημα να τρανταχτεί έντονα.

Σύμφωνα με τον σύζυγό της, εκείνη τη στιγμή συνέβη το αναπάντεχο: η γυναίκα άρχισε να αναπνέει ξανά κανονικά. Άμεσα η Vineeta μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε άλλο νοσοκομείο στην περιοχή.

Εκεί νοσηλεύτηκε για περίπου δύο εβδομάδες και, σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστασή της βελτιώθηκε σημαντικά. Στις αρχές Μαρτίου πήρε εξιτήριο, έχοντας πλέον επαφή με το περιβάλλον και τη δυνατότητα να επικοινωνεί με τους δικούς της ανθρώπους.

Ιατρικό παράδοξο ή λάθος διάγνωση;

Οι γιατροί που την εξέτασαν μετά την επανεισαγωγή της ανέφεραν ότι κατά την αρχική νοσηλεία της παρουσίαζε εξαιρετικά βαριά νευρολογική εικόνα. Ειδικότερα, απουσίαζαν αντανακλαστικά του εγκεφαλικού στελέχους.

Παράλληλα, στη γνωστή κλίμακα Γλασκώβης, ένα εργαλείο αξιολόγησης της εγκεφαλικής λειτουργίας, είχε βαθμολογηθεί με μόλις τρεις βαθμούς, κάτι που θεωρείται ένδειξη κρίσιμης κατάστασης.

Παρόλα αυτά, ειδικοί εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για τον χαρακτηρισμό της ως «εγκεφαλικά νεκρή». Νευρολόγοι επισημαίνουν στο People ότι σε περιπτώσεις πραγματικού εγκεφαλικού θανάτου δεν υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς. Όπως τονίζουν, αν ένας ασθενής παρουσιάσει εκ νέου αναπνοή ή νευρολογική βελτίωση, αυτό σημαίνει ότι δεν είχε ποτέ καταλήξει σε πλήρη εγκεφαλικό θάνατο.

Όσον αφορά τον ρόλο του τραντάγματος από τη λακκούβα, οι περισσότεροι ειδικοί το θεωρούν εξαιρετικά απίθανο να προκάλεσε την ανάκαμψη, αποδίδοντας την εξέλιξη είτε σε σύμπτωση είτε σε λανθασμένη αρχική εκτίμηση. Ωστόσο, δεν αποκλείεται θεωρητικά το ενδεχόμενο το απότομο σοκ να επηρέασε προσωρινά την πίεση στον εγκέφαλο, συμβάλλοντας στην επανεκκίνηση της αναπνευστικής λειτουργίας.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή σε ερμηνείες, ισορροπώντας ανάμεσα στο ιατρικό παράδοξο και την πιθανότητα διαγνωστικού λάθους.

Πηγή φωτογραφίας: People