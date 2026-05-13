Έτοιμη να καλέσει Τζαβέλλα-Δεμίρη η Επιτροπή Θεσμών της Βουλής- Κατέθεσε σχετικό αίτημα και το ΠΑΣΟΚ

Την κλήση για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, που έθεσε προκλητικά στο αρχείο το σκάνδαλο των υποκλοπών αλλά και του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη ζητά -σχεδόν- στο σύνολό της η αντιπολίτευση.

Οι επιστολές στάλθηκαν στον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής επιτροπής Αθανάσιο Μπούρα

Με βάση τον κανονισμό της Βουλής (43 Α) για να υποχρεωθεί ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας να καλέσει τα προτεινόμενα από τα κόμματα πρόσωπα θα πρέπει το σχετικό αίτημα να κατατεθεί από τα 2/5 του συνόλου των μελών της Επιτροπής.

Συγκεντρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός υπογραφών

Με λίγα λόγια, η αντιπολίτευση μπορεί να επιβάλλει την παρουσία των Τζαβέλλα και Δεμίρη στην Επιτροπή αν μαζέψει 10 συνολικά από τις 26 υπογραφές μελών.

Αυτή τη στιγμή, επισήμως, έχουν συγκεντρωθεί εννέα υπογραφές χωρίς να υπολογίζεται το ΚΚΕ που ζητά επίσης την κλήση Τζαβέλλα-Δεμίρη. Όταν προσμετρηθεί και το κόμμα το Περισσού ο αριθμός συμπληρώνεται και οι δύο άνδρες θα κληθούν κανονικά.

Να σημειωθεί πως πριν από την αναθεώρηση του Κανονισμού η κλήση προσώπων εξαρτιόταν σχεδόν αποκλειστικά από τη βούληση της πλειοψηφίας. Με τη θέσπιση του ορίου των 2/5, ενισχύθηκε ο ελεγκτικός ρόλος της Επιτροπής.