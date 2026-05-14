Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Εν μέσω των αυξανόμενων καταγγελιών για την έξαρση της βίας και του υπερπληθυσμού στις ευρωπαϊκές φυλακές, ο αριθμός των κρατουμένων στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 2% το 2024 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat.

Το 2024, υπήρχε ένας κρατούμενος ανά 883 κατοίκους στην ΕΕ, με τα υψηλότερα ποσοστά να παρατηρούνται στην Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Λετονία και την Τσεχία.

Μόνο ένας στους 18 ενήλικες κρατούμενους ήταν γυναίκα, ενώ ένας στους πέντε κρατούμενους σε ολόκληρη την ΕΕ είχε αλλοδαπή υπηκοότητα στη χώρα αναφοράς το 2024.

Από την άλλη πλευρά, τα χαμηλότερα ποσοστά κρατουμένων παρατηρήθηκαν στη Φινλανδία, τις Κάτω Χώρες, τη Δανία και τη Γερμανία.

Εν τω μεταξύ, ο αριθμός του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των αστυνομικών, των δικαστών και του προσωπικού των φυλακών, αυξήθηκε επίσης το 2024 σύμφωνα με το Euronews.

Για παράδειγμα, ο αριθμός των αστυνομικών στην ΕΕ αυξάνεται από το 2015 και έφτασε στο υψηλότερο επίπεδό του το 2024.

Ωστόσο, υπήρχαν 1,9 κρατούμενοι ανά μέλος του προσωπικού των φυλακών στην ΕΕ — μια αναλογία που παραμένει σταθερή από το 2022.

Αυξανόμενες καταγγελίες για τις συνθήκες στις φυλακές

Ορισμένες χώρες της ΕΕ, όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία, εξέφρασαν πρόσφατα ανησυχίες σχετικά με τον υπερπληθυσμό στις φυλακές και τις κακές συνθήκες κράτησης.

Η Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (CPT) προέτρεψε την Ελλάδα να αντιμετωπίσει αυτά τα επίμονα προβλήματα μετά από επίσκεψη τον Ιανουάριο του 2025.

Πολλοί άνδρες κρατούμενοι στην Ελλάδα κρατούνται σε «υπερπλήρεις» και «εντελώς ακατάλληλες συνθήκες», οι οποίες συνιστούν «απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση», σύμφωνα με την CPT.

«Ο υπερπληθυσμός υπονομεύει σοβαρά τις συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού των φυλακών και τις προσπάθειες επανένταξης των διοικήσεων των φυλακών», δήλωσε ο Marcelo Aebi, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας SPACE του Πανεπιστημίου της Λωζάνης, σε δήλωση προς το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Η έκθεση σημειώνει επίσης ότι στις περισσότερες φυλακές, τα κελιά και οι κοιτώνες ήταν μολυσμένα με κοριούς και κατσαρίδες, ήταν συχνά κρύα και υγρά ή ακόμη και μουχλιασμένα, και είχαν διαρροές στις στέγες και τις οροφές.

Η CPT ανέφερε επίσης ότι οι εγκαταστάσεις υγιεινής ήταν συχνά εκτός λειτουργίας και ότι η πρόσβαση σε ζεστό νερό ή θέρμανση ήταν ανεπαρκής.

Επιπλέον, περίπου 230 κρατούμενοι στη φυλακή της Λισαβόνας στην Πορτογαλία διαδήλωσαν για καλύτερες συνθήκες στις αρχές Μαΐου, αρνούμενοι να επιστρέψουν στα κελιά τους χωρίς να μιλήσουν με τον διευθυντή της φυλακής.

Η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε λόγω των ανθυγιεινών συνθηκών στο ίδρυμα.

Πιο πρόσφατα, σε μια σπάνια κίνηση, το προσωπικό των φυλακών σε ολόκληρο το Βέλγιο ξεκίνησε μια πανεθνική απεργία στις 11 Μαΐου, διαμαρτυρόμενο για τον σοβαρό υπερπληθυσμό, την αυξανόμενη βία και το βαρύ φόρτο εργασίας.

Οι βελγικές φυλακές φιλοξενούν επί του παρόντος 13.733 κρατούμενους, παρά το γεγονός ότι η επίσημη χωρητικότητά τους είναι μόλις 11.064 θέσεις.

Οι αρχές αναφέρουν ότι 754 κρατούμενοι κοιμούνται σε στρώματα στο πάτωμα.

Ωστόσο, το πρόβλημα αυτό δεν περιορίζεται μόνο σε αυτά τα δύο κράτη μέλη.

Το 2024, 13 χώρες ανέφεραν υπερπληθυσμό στα κελιά, ενώ 14 χώρες είχαν «κενά κελιά».

Τα υψηλότερα ποσοστά υπερπληθυσμού στην ΕΕ παρατηρήθηκαν στην Κύπρο, τη Σλοβενία και τη Γαλλία, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Εσθονία, τη Λιθουανία και το Λουξεμβούργο.