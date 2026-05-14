Σημαντική είδηση:
14.05.2026 | 08:34
Κυκλοφοριακό έμφραγμα σε πολλούς δρόμους της Αττικής – Πού παρατηρούνται τα μεγαλύτερα προβλήματα
Πόσο γεμάτες είναι οι φυλακές στην ΕΕ; Υπερπληθυσμός και κακές συνθήκες στην Ελλάδα
Κόσμος 14 Μαΐου 2026, 08:00

Ο πληθυσμός των φυλακών αυξάνεται σε ολόκληρη την ΕΕ, το ίδιο και οι καταγγελίες. Ο υπερπληθυσμός και η βία αυξάνονται ραγδαία, αλλά ποιες χώρες πλήττονται περισσότερο;

Εν μέσω των αυξανόμενων καταγγελιών για την έξαρση της βίας και του υπερπληθυσμού στις ευρωπαϊκές φυλακές, ο αριθμός των κρατουμένων στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 2% το 2024 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat.

Το 2024, υπήρχε ένας κρατούμενος ανά 883 κατοίκους στην ΕΕ, με τα υψηλότερα ποσοστά να παρατηρούνται στην Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Λετονία και την Τσεχία.

Μόνο ένας στους 18 ενήλικες κρατούμενους ήταν γυναίκα, ενώ ένας στους πέντε κρατούμενους σε ολόκληρη την ΕΕ είχε αλλοδαπή υπηκοότητα στη χώρα αναφοράς το 2024.

Από την άλλη πλευρά, τα χαμηλότερα ποσοστά κρατουμένων παρατηρήθηκαν στη Φινλανδία, τις Κάτω Χώρες, τη Δανία και τη Γερμανία.

Εν τω μεταξύ, ο αριθμός του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των αστυνομικών, των δικαστών και του προσωπικού των φυλακών, αυξήθηκε επίσης το 2024 σύμφωνα με το Euronews.

Για παράδειγμα, ο αριθμός των αστυνομικών στην ΕΕ αυξάνεται από το 2015 και έφτασε στο υψηλότερο επίπεδό του το 2024.

Ωστόσο, υπήρχαν 1,9 κρατούμενοι ανά μέλος του προσωπικού των φυλακών στην ΕΕ — μια αναλογία που παραμένει σταθερή από το 2022.

Αυξανόμενες καταγγελίες για τις συνθήκες στις φυλακές

Ορισμένες χώρες της ΕΕ, όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία, εξέφρασαν πρόσφατα ανησυχίες σχετικά με τον υπερπληθυσμό στις φυλακές και τις κακές συνθήκες κράτησης.

Η Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (CPT) προέτρεψε την Ελλάδα να αντιμετωπίσει αυτά τα επίμονα προβλήματα μετά από επίσκεψη τον Ιανουάριο του 2025.

Πολλοί άνδρες κρατούμενοι στην Ελλάδα κρατούνται σε «υπερπλήρεις» και «εντελώς ακατάλληλες συνθήκες», οι οποίες συνιστούν «απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση», σύμφωνα με την CPT.

«Ο υπερπληθυσμός υπονομεύει σοβαρά τις συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού των φυλακών και τις προσπάθειες επανένταξης των διοικήσεων των φυλακών», δήλωσε ο Marcelo Aebi, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας SPACE του Πανεπιστημίου της Λωζάνης, σε δήλωση προς το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Η έκθεση σημειώνει επίσης ότι στις περισσότερες φυλακές, τα κελιά και οι κοιτώνες ήταν μολυσμένα με κοριούς και κατσαρίδες, ήταν συχνά κρύα και υγρά ή ακόμη και μουχλιασμένα, και είχαν διαρροές στις στέγες και τις οροφές.

Η CPT ανέφερε επίσης ότι οι εγκαταστάσεις υγιεινής ήταν συχνά εκτός λειτουργίας και ότι η πρόσβαση σε ζεστό νερό ή θέρμανση ήταν ανεπαρκής.

Επιπλέον, περίπου 230 κρατούμενοι στη φυλακή της Λισαβόνας στην Πορτογαλία διαδήλωσαν για καλύτερες συνθήκες στις αρχές Μαΐου, αρνούμενοι να επιστρέψουν στα κελιά τους χωρίς να μιλήσουν με τον διευθυντή της φυλακής.

Η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε λόγω των ανθυγιεινών συνθηκών στο ίδρυμα.

Πιο πρόσφατα, σε μια σπάνια κίνηση, το προσωπικό των φυλακών σε ολόκληρο το Βέλγιο ξεκίνησε μια πανεθνική απεργία στις 11 Μαΐου, διαμαρτυρόμενο για τον σοβαρό υπερπληθυσμό, την αυξανόμενη βία και το βαρύ φόρτο εργασίας.

Μέλη των δυνάμεων καταστολής φρουρούν τον εξωτερικό χώρο της φυλακής υψίστης ασφαλείας του Κορυδαλλού, στην Αθήνα, την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2013. Φωτογραφία AP/Πέτρος Γιαννακούρης

Οι βελγικές φυλακές φιλοξενούν επί του παρόντος 13.733 κρατούμενους, παρά το γεγονός ότι η επίσημη χωρητικότητά τους είναι μόλις 11.064 θέσεις.

Οι αρχές αναφέρουν ότι 754 κρατούμενοι κοιμούνται σε στρώματα στο πάτωμα.

Ωστόσο, το πρόβλημα αυτό δεν περιορίζεται μόνο σε αυτά τα δύο κράτη μέλη.

Το 2024, 13 χώρες ανέφεραν υπερπληθυσμό στα κελιά, ενώ 14 χώρες είχαν «κενά κελιά».

Τα υψηλότερα ποσοστά υπερπληθυσμού στην ΕΕ παρατηρήθηκαν στην Κύπρο, τη Σλοβενία και τη Γαλλία, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Εσθονία, τη Λιθουανία και το Λουξεμβούργο.

Business
ΔΕΗ: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων πατάει το «κουμπί» για την ΑΜΚ – Στις 18/5 ανοίγει το βιβλίο προσφορών

ΔΕΗ: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων πατάει το «κουμπί» για την ΑΜΚ – Στις 18/5 ανοίγει το βιβλίο προσφορών

Vita.gr
Αδυνάτισμα: Τα πόσα βήματα είναι τελικά ο «χρυσός κανόνας»;

Αδυνάτισμα: Τα πόσα βήματα είναι τελικά ο «χρυσός κανόνας»;

Κόσμος
Ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχεται με τιμές τον Τραμπ στην Κίνα

Ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχεται με τιμές τον Τραμπ στην Κίνα

inWellness
inTown
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Σύνταξη
Τι είναι η «παγίδα του Θουκυδίδη» που ανέφερε ο Σι στον Τραμπ κατά τη συνάντησή τους
Κόσμος 14.05.26

Τι είναι η «παγίδα του Θουκυδίδη» που ανέφερε ο Σι στον Τραμπ κατά τη συνάντησή τους

Ο αμερικανός πρόεδρος έχει συνομιλίες με τον Σι σε μια κρίσιμη συγκυρία, με φόντο τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, αλλά και την στρατιωτική επιχείρηση «Επική Οργή» κατά του Ιράν

Σύνταξη
Το Ισραήλ εντείνει τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο, λίγο πριν τις συνομιλίες – Στους 22 οι νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά
Κόσμος 14.05.26

Το Ισραήλ εντείνει τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο, λίγο πριν τις συνομιλίες – Στους 22 οι νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά

Ο στρατός του Ισραήλ, έχει προχωρήσει βαθύτερα στον Λίβανο, εκδίδοντας συνεχώς εντολές αναγκαστικής εκκένωσης για χωριά και πόλεις και ισοπεδώνοντας ολόκληρες περιοχές.

Σύνταξη
Πάνω από πέντε χιλιάδες εκτοπισμένοι στην Αϊτή εξαιτίας συγκρούσεων μεταξύ συμμοριών
Κόσμος 14.05.26

Πάνω από πέντε χιλιάδες εκτοπισμένοι στην Αϊτή εξαιτίας συγκρούσεων μεταξύ συμμοριών

«Σπίτια λεηλατήθηκαν και πυρπολήθηκαν. Πολλά καταστήματα και σχολεία βανδαλίστηκαν», ανέφερε ο Φριτσνέλ Πιερ, στέλεχος οργάνωσης υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Σύνταξη
Χανταϊός: Εμβόλιο μέσα σε 100 ημέρες!
Τεχνολογία mRNA 14.05.26

Εμβόλιο για τον χανταϊό μέσα σε 100 ημέρες!

Εταιρείες όπως η αμερικανική Moderna, σε συνεργασία με νοτιοκορεατικά ερευνητικά κέντρα, βάζουν φιλόδοξους στόχους με όχημα την τεχνολογία mRNA που χρησιμοποιήθηκε για το εμβόλιο της Covid-19

Κατερίνα Τζαβάρα
Ο μεγάλος επανεξοπλισμός της Ευρώπης – Παλιά φαντάσματα και πολιτικές αδυναμίες της ΕΕ
Εσωτερικός κίνδυνος 14.05.26

Ο μεγάλος επανεξοπλισμός της Ευρώπης – Παλιά φαντάσματα και πολιτικές αδυναμίες της ΕΕ

Η διαδικασία διεξάγεται επί του παρόντος με τρόπο που ενισχύει τα αδιαφανή χαρακτηριστικά της λήψης αποφάσεων στην ΕΕ, τα οποία έχουν τροφοδοτήσει τα αντιφιλελεύθερα λαϊκιστικά κόμματα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η μυστική επίσκεψη Νετανιάχου στα ΗΑΕ που «έβαλε φωτιά» στη Δυτική Ασία
Το χρονικό 14.05.26

Η μυστική επίσκεψη Νετανιάχου στα ΗΑΕ που «έβαλε φωτιά» στη Δυτική Ασία

Με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού να επιβεβαιώνει μυστική συνάντηση Νετανιάχου - Αλ Ναχιάν εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ/Ισραήλ - Ιράν, η έχθρα της Τεχεράνης για το Άμπου Ντάμπι αναζωπυρώθηκε.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχεται με μεγάλες τιμές τον Τραμπ στην Κίνα – «Θα έπρεπε να είμαστε εταίροι, όχι αντίπαλοι»
Πεκίνο 14.05.26 Upd: 06:40

Ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχεται με μεγάλες τιμές τον Τραμπ - «Κίνα και ΗΠΑ θα έπρεπε να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι»

Ο Σι Τζινπίνγκ έσφιξε το χέρι του Ντόναλντ Τραμπ μπροστά στα σκαλιά του Παλατιού του Λαού, στην καρδιά του Πεκίνου, υποδεχόμενος με μεγάλες τιμές τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Σύνταξη
Ιράν: Ο Ρούμπιο θέλει να βοηθήσει η Κίνα για τα Στενά του Ορμούζ
Πόλεμος στο Ιράν 14.05.26

Ο Ρούμπιο θέλει να βοηθήσει η Κίνα για τα Στενά του Ορμούζ

«Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο», δηλώνει ο Μάρκο Ρούμπιο, αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ και την πιθανή συμβολή της Κίνας για την άρση του αδιεξόδου.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ακροδεξιός εξτρεμιστής καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών
ΗΠΑ 14.05.26

Κάθειρξη 15 ετών στον «Διοικητή Χασάπη»

Γνωστός ως «Διοικητής Χασάπης» και ηγετικό στέλεχος διεθνούς νεοναζιστικού δικτύου, 22χρονος Γεωργιανός καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών για σχεδιασμό επιθέσεων κατά μειονοτήτων στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι ρωσικές δυνάμεις χτυπούν με drones και πυραύλους το Κίεβο
Ρωσικές δυνάμεις 14.05.26

Σφυροκοπούν με drones και πυραύλους το Κίεβο

Η Ρωσία σφυροκοπά το Κίεβο καθώς επέστρεψε στις καθημερινές επιδρομές κατά πόλεων της Ουκρανίας, μετά την τριήμερη ανακωχή στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Σύνταξη
Συρία: Ερευνα για πιθανά εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ, ζητά η Διεθνής Αμνηστία
Διεθνής Αμνηστία 14.05.26

Ζητούν έρευνα για πιθανά εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ στη Συρία

«Η παράνομη καταστροφή περιουσιών πολιτών έχει μετατραπεί σε σήμα κατατεθέν» του Ισραήλ, αναφέρει η Διεθνής Αμνηστία και ζητά τη διενέργεια έρευνας σε βάρος του για πιθανά «εγκλήματα πολέμου».

Σύνταξη
Σουδάν: Ελλειψη πολιτικής βούλησης για να τερματιστεί ο εμφύλιος πόλεμος, καταγγέλλουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα
MSF 14.05.26

Ελλειψη πολιτικής βούλησης για να τερματιστεί ο πόλεμος στο Σουδάν

Τρία και πλέον χρόνια μαίνεται ο πόλεμος στο Σουδάν, ο οποίος έχει προκαλέσει μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον πλανήτη, μολαταύτα δεν φαίνεται να υπάρχει «βούληση να τερματιστεί».

Σύνταξη
Ιράν: Απαγχονίστηκαν 2 άνδρες, ο ένας για «κατασκοπεία» υπέρ της Μοσάντ και ο άλλος γιατί «σκότωσε» αστυνομικό
Τεχεράνη 14.05.26

Απαγχονίστηκαν 2 άνδρες στο Ιράν

Απαγχονίστηκαν δύο άνδρες στο Ιράν, που φέρονται ο ένας να κατασκόπευε για λογαριασμό της Μοσάντ και ο άλλος να σκότωσε αστυνομικό κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Σύνταξη
Διαψεύδουν τα ΗΑΕ ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τη χώρα, μεσούντος του πολέμου κατά του Ιράν
Μεσούντος του πολέμου 14.05.26

Διαψεύδουν τα ΗΑΕ ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τη χώρα

Το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων απέρριψε ως «αβάσιμες» τις αναφορές περί μυστικής έως σήμερα επίσκεψης του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στα ΗΑΕ. «Αβάσιμες» χαρακτηρίζουν τα ΗΑΕ τις αναφορές για επίσκεψη του Νετανιάχου στη χώρα, μεσούντος του πολέμου κατά του Ιράν UAE Denies Reports Regarding Visit by Israeli Prime Minister or Receiving Any Israeli […]

Σύνταξη
Περού: Ο υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς Σάντσες περνάει στον β’ γύρο των προεδρικών εκλογών
Ρομπέρτο Σάντσες 14.05.26

Υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς στον β' γύρο των προεδρικών στο Περού

Στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στο Περού πέρασε ο υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς Ρομπέρτο Σάντσες, τονίζοντας ότι «Είμαστε έτοιμοι για τις προκλήσεις που μας ανέθεσε ο λαός».

Σύνταξη
Ευρωκοινοβούλιο: Από τις υποκλοπές στα Τέμπη: «Αυταρχισμός, συγκάλυψη και θεσμική εκτροπή»
Κόσμος 14.05.26

Από τις υποκλοπές στα Τέμπη: «Αυταρχισμός, συγκάλυψη και θεσμική εκτροπή»

Σφοδρή κριτική στην κατάσταση του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα στην εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο με συντονιστή τον αντιπρόεδρο της Αριστεράς (The Left) και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη.

Σύνταξη
