Έλενα Ακρίτα για Βάσια Αναστασίου: Λεκτική πατσαβούρα επιπέδου Λατινοπούλου
Η βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα υπενθύμισε, ανάμεσα σε άλλα, ότι το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου είχε δηλώσει: «Είμαι ένα θάνατο πριν την έδρα»
Η βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα «κατακεραύνωσε» το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου μετά το σχόλιο της κατά του Αλέξη Τσίπρα.
«Αυτό δεν λέγεται πολιτικός διάλογος»
Η Έλενα Ακρίτα έγραψε στον λογαριασμό της στο Facebook: «Δεν σχολιάζω ποτέ το ΠΑΣΟΚ από σεβασμό στη μνήμη της μητέρας μου.
Δεν σχολίασα ούτε όταν δύο βουλευτριες του κόμματος αυτού μού επιτέθηκαν δημόσια – και εντελώς απρόκλητα – χωρίς καν να ερωτηθούν. Η μία μάλιστα δήλωνε κι ευγνώμων γιατί κάτι καλό που είχα κάνει γι’ αυτή πριν χρόνια. Ουδείς αχαριστοτερος και λοιπά».
Στην ίδια ανάρτηση η βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε: «Ωστόσο, σήμερα δεν μπορώ να μην αναφερθώ στο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου για την αθλιότητα που ξεστόμισε για τον Αλέξη Τσίπρα:
«Να πω στον κ. Τσίπρα να λουστεί κανά δυο φορές γιατί έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη η μπογιά».
Αυτό δεν λέγεται πολιτικός διάλογος.
Αυτο δεν λέγεται καν ρητορική μίσους.
Αυτό λέγεται λεκτική πατσαβούρα επιπέδου Λατινοπουλου».
Η Έλενα Ακρίτα πρόσθεσε: «Η εν λόγω κυρία, με την ιδιότητα της αναπληρώτριας βουλεύτριας είχε ξεστομίσει το αλησμόνητο:
‘Είμαι ένα θάνατο πριν την έδρα’.
Νέα γυναίκα κιόλας.
Με κάτι τέτοιες θα την κάνετε την Αλλαγή;
Εκεί στο ΠΑΣΟΚ, ποιος πήγε κι άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα;».
Η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα στο Facebook:
