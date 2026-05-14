Φρίκη προκαλεί η αποκάλυψη για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν έξι παιδιά, ηλικίας από 3 έως 11 ετών, μαζί με τους γονείς τους στο Περιστέρι. Τα ανήλικα διέμεναν σε διαμέρισμα υπό εντελώς ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής, ενώ έφεραν εμφανείς ακαθαρσίες στο σώμα και τα ρούχα τους.

Η υπόθεση παραμέλησης αποκαλύφθηκε ύστερα από ανώνυμη καταγγελία για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των παιδιών σε δώμα πολυκατοικίας μόλις 27 τετραγωνικών μέτρων. Οι γονείς βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ πραγματοποίησαν έλεγχο στο σπίτι μετά την καταγγελία και διαπίστωσαν ότι η πολύτεκνη οικογένεια ζούσε σε ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα και κάτω από απαράδεκτες υγειονομικές συνθήκες.

Οι δύο γονείς, ηλικίας 37 και 33 ετών, συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Είχαν γίνει τρεις καταγγελίες

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί δεν είχε υπάρξει νωρίτερα παρέμβαση, καθώς η κατάσταση της οικογένειας φαίνεται πως ήταν ήδη γνωστή στις αρχές και στη γειτονιά.

Σύμφωνα με την αυτοψία στο σπίτι, στον χώρο υπήρχαν σκουπίδια και ακαθαρσίες, ενώ περίοικοι αναφέρουν ότι είχαν γίνει και άλλες καταγγελίες στο παρελθόν.

Μάλιστα, το 2021 είχε διαταχθεί από εισαγγελέα η προσωρινή αφαίρεση της επιμέλειας των παιδιών από τους γονείς τους. Ωστόσο, λίγους μήνες αργότερα τα παιδιά επέστρεψαν στην οικογένεια, έπειτα από παρακολούθηση της υπόθεσης από ψυχολόγο.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν προηγηθεί ακόμη δύο καταγγελίες από το Χαμόγελο του Παιδιού, ενώ τα ανήλικα φέρεται εδώ και καιρό να μην παρακολουθούσαν ούτε το σχολείο.

Γείτονας υποστήριξε ότι η διαμονή στο δώμα ήταν προσωρινή και ότι επρόκειτο σύντομα να μετακομίσουν σε μεγαλύτερο σπίτι.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν επίσης ότι τα παιδιά έκαναν συχνά μπάνιο σε σπίτια γειτόνων, ενώ ακόμη και οι γονείς κυκλοφορούσαν σε κακή κατάσταση. Όπως λένε, στο παράθυρο του δωματίου είχαν τοποθετήσει μαύρες σακούλες σκουπιδιών αντί για κουρτίνες.

Οι αρχές έκριναν αναγκαία την απομάκρυνση των παιδιών από το σπίτι και τη μεταφορά τους προληπτικά στο νοσοκομείο Παίδων, όπου εξετάζονται από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, σχολιάζοντας την υπόθεση, έκανε λόγο για εμφανώς υποσιτισμένα παιδιά με ενδείξεις παραμέλησης, όχι όμως κακοποίησης.

Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι τα παιδιά θα πρέπει να φιλοξενηθούν σε κατάλληλη δομή φροντίδας, με την τελική απόφαση να ανήκει στον εισαγγελέα, έπειτα από σχετική εισήγηση των κοινωνικών λειτουργών.