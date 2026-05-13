Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Τραγικές ήταν οι συνθήκες διαβίωσης των έξι ανήλικων παιδιών στο Περιστέρι που αποκαλύφθηκαν μετά από καταγγελία. Οι γονείς των παιδιών συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο, καθώς φέρονται να παραμελούσαν συστηματικά τα παιδιά τους, ηλικίας από 3 έως 11 ετών.

Ακαθαρσίες και παραμέληση

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Αστυνομίας, τα έξι ανήλικα παιδιά διαβιούσαν υπό παντελώς ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής, φέροντας εμφανείς ακαθαρσίες στο σώμα και τα ρούχα τους.

«Έχω να τα δω πολύ καιρό, νόμιζα ότι δεν είναι εδώ. Έτσι ήξερα, ότι έχουν φύγει από εδώ. Έχω να τα δω από πέρυσι το καλοκαίρι. Η συμπροφορά τους απέναντι στα παιδιά δεν ήταν κακοποιητική, με το θέμα να τους φωνάζουν, να τα χτυπήσουν. Ήταν κανονικά», αναφέρει γείτονας της οικογένειας.

Οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στην έρευνα έκαναν λόγο για έναν χώρο που βρισκόταν σε κατάσταση πλήρους εγκατάλειψης, με την έλλειψη στοιχειώδους καθαριότητας να θέτει σε άμεσο κίνδυνο την υγεία των ανηλίκων.

«Δεν ξέρω ακριβώς πού το έχουνε βρει (το σπίτι). Ήξερα που με είχε πάρει ο γαμπρός μου τηλέφωνο ότι έχουν βρει σπίτι. Σε δύο μέρες ήτανε να μπούνε μέσα, αλλά επειδή δεν είχανε φύγει ακόμη οι νοικάρηδες που τους είχανε πει και θέλανε να βάλουν το νερό και το ρεύμα στο όνομά τους, γι’ αυτό δεν μπήκανε μέσα ακόμα και μένανε στον πεθερό τους. Πού θα πήγαιναν, να μένανε στον δρόμο; Ήταν σε κακή κατάσταση το σπίτι, αλλά αφού δεν είχανε πού αλλού να πάνε να μείνουν, πώς θα ήταν; Ιδέα δεν έχω, γιατί έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω στου συμπεθέρου μου στο σπίτι. Έχω χρόνια πολλά από πριν να πεθάνει η γυναίκα του. Δεν ξέρω πώς το διαμορφώσανε και πώς το κάνανε. Απλώς μου είπε ότι μένουνε στου πεθερού της. Μου είπε πως είναι δύσκολα και ζορίζονται. Ναι, αλλά και τι να κάνουμε; Είναι εύκολο να ανεβοκατεβαίνουν από τους Λειψούς στην Αθήνα; Και με τι έξοδα;», λέει, μιλώντας στο MEGA, η γιαγιά των παιδιών.

Η παραμέληση δεν αφορούσε μόνο την φροντίδα των παιδιών αλλά και τη συνολική κατάσταση του ακινήτου, στο Περιστέρι, το οποίο κρίθηκε ακατάλληλο για τη φιλοξενία ανήλικων μελών. Αμέσως μετά τον εντοπισμό τους, τα παιδιά απομακρύνθηκαν από το οικογενειακό περιβάλλον και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

«Αφού (ο πατέρας των παιδιών) είχε θέματα με τη δουλειά του. Γιατί τα παιδιά ούτε ήτανε κακοποιημένα. Ούτε τίποτα. Αφού δεν σηκώνουν χέρι στα παιδιά τους, ούτε τα μαλώνουν. Μόνο αυτοί φωνάζουν άμα κάνουν και πειράζονται μεταξύ τους. Δεν τα δέρνουν τα παιδιά. Καθόλου. Και τα ταΐζουν και τα ποτίζουν. Τώρα με είχε πάρει τηλέφωνο. Δεν ξέρω από ποιο τηλέφωνο και μου είπε ότι ήταν στο αστυνομικό τμήμα, ότι τους πήρανε αποτυπώματα και περιμένουν να τους χωρίσουν. Λέει να πάει αλλού ο (πατέρας παιδιών) και αλλού αυτή και δεν ξέρει τίποτα για τα παιδιά της. Και με πήρε κι έκλαιγε και μου λέει ‘μαμά, εγώ φταίω’, μου λέει ‘γιατί τα παιδιά μου δεν ήθελα ποτέ να τα μαλώσω και μόνο φώναζα και κάποιοι μου είχανε βάλει καταγγελία’», καταλήγει η γιαγιά.

Όπως έχει γίνει γνωστό, υπήρχαν άλλες δύο αναφορές στο «Χαμόγελο του Παιδιού» για τη συγκεκριμένη οικογένεια, τον Φεβρουάριο του 2025 αλλά και τον Μάρτιο του 2026.