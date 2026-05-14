Για καταστροφικές συνέπειες στη λειτουργία των κλινικών, ιδιαίτερα των παθολογικών, αν μειωθούν οι θέσεις των ειδικευόμενων γιατρών στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, κάνει λόγο η ΕΙΝΑΠ, η οποία προχωρά σήμερα σε τρίωρη στάση εργασίας των γιατρών του νοσοκομείου.

Όπως αναφέρει, στόχος της κινητοποίησης είναι «να μη μειωθούν οι θέσεις των ειδικευόμενων και να γίνει αύξηση των οργανικών θέσεων ειδικευμένων γιατρών των παθολογικών κλινικών». Η στάση εργασίας της ΕΙΝΑΠ έχει αποφασιστεί για τις 12:00 σήμερα Πέμπτη και θα διαρκέσει έως τις 15:00 το μεσημέρι.

Συγκεκριμένα η ΕΙΝΑΠ αναφέρει σε ανακοίνωσή της τα εξής: «Η απόφαση για μείωση των θέσεων των ειδικευόμενων της Παθολογίας, της Καρδιολογίας και της Χειρουργικής στο νοσοκομείο της Νίκαιας, στην οποία εμμένει η κυβέρνηση και το υπουργείο Υγείας θα έχει καταστροφικές συνέπειες στη λειτουργία των κλινικών, ιδιαίτερα των παθολογικών, στην περίθαλψη των ασθενών και στην εκπαίδευση των ειδικευόμενων».

Στη ίδια ανακοίνωση γίνεται λόγος για μείωση των θέσεων που «έρχεται σαν συνέπεια του νόμου για την Αναδιάταξη του Νοσοκομειακού χάρτη της Δυτικής Αττικής με βάση τον οποίο το νοσοκομείο Δυτικής Αττικής πέρασε στον Οργανισμό του Νοσοκομείου Αττικόν».

Η ΕΙΝΑΠ τονίζει ότι «παρά τις προφορικές δεσμεύσεις του υπουργού Υγείας ότι με νομοθετική ρύθμιση θα επίλυε το ζήτημα των θέσεων των ειδικευομένων του νοσοκομείου Νίκαιας, κάτι τέτοιο δεν συνέβη, μειώνοντας τους ειδικευόμενους των παθολογικών κλινικών κατά 14, από 44 σε 30, τους ειδικευόμενους των καρδιολογικών και των χειρουργικών κλινικών κατά 4».

Η ανακοίνωση καταλήγει: «Είναι σαφές ότι κριτήριο του αριθμού των θέσεων των ειδικευόμενων πρέπει να είναι η κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού. Στο νοσοκομείο της Νίκαιας, ένα από τα νοσοκομεία με την μεγαλύτερη προσέλευση στα επείγοντα, με εκατοντάδες εισαγωγές ασθενών, που καλύπτει όλο τον Πειραιά, τη Δυτική Αττική, το Αιγαίο και τη μισή Πελοπόννησο, οι θέσεις των ειδικευόμενων γιατρών πρέπει να αυξηθούν και να συνοδευτούν από παράλληλη αύξηση των θέσεων των ειδικευμένων γιατρών, ειδικά στις παθολογικές ειδικότητες».