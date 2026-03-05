newspaper
Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
04.03.2026 | 22:45
Ένας νεκρός από τη φωτιά σε εγκαταλειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΕΣΥ: Καμπανάκι από την ΕΙΝΑΠ – Στα όρια οι ειδικευόμενοι γιατροί
Ελλάδα 05 Μαρτίου 2026, 06:00

ΕΣΥ: Καμπανάκι από την ΕΙΝΑΠ – Στα όρια οι ειδικευόμενοι γιατροί

Ανελαστικά ωράρια, συνθήκες (υπερ)εργασίας και ανασφάλεια θέτουν ζήτημα ασφαλούς εφημέρευσης των γιατρών στο ΕΣΥ

Μάρθα Καϊτανίδη
A
A
Vita.gr
Shutdown: Πώς μοιάζει όταν εμφανίζεται σε έναν καβγά;

Shutdown: Πώς μοιάζει όταν εμφανίζεται σε έναν καβγά;

Spotlight

Σήμα κινδύνου σήμαναν την Τρίτη οι εκπρόσωποι των γιατρών του ΕΣΥ σε Αθήνα και Πειραιά για τις συνθήκες (υπερ)εργασίας των ειδικευόμενων γιατρών. Σε ανακοίνωσή τους, που κοινοποίησαν στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας, αφήνουν αιχμές για νέους επιστήμονες που έχουν φτάσει στα όρια αντοχής τους ενώ παράλληλα θέτουν πλέον ζήτημα ασφαλούς εφημέρευσης.

«Ειδικευόμενοι άλλων ειδικοτήτων εφημερεύουν για να καλύψουν τις ανάγκες των παθολογικών κλινικών» σημειώνει η ΕΙΝΑΠ

Εν τω μεταξύ, τα ανελαστικά ωράρια, ο φόρτος αλλά και η εργασιακή ανασφάλεια δημιουργούν έναν φαύλο κύκλο αναιμικού ενδιαφέροντος και συνεπακόλουθων ελλείψεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Αναλυτικότερα, η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας και Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) σημειώνει ότι η «μαύρη τρύπα» σε ειδικευόμενους, κυρίως παθολόγους, έχει ως αποτέλεσμα οι υπάρχοντες να υπερβαίνουν το πλαφόν των 7 εφημεριών ανά μήνα για να καλύψουν το πρόγραμμα εφημέρευσης ενώ οι βάρδιες καλύπτονται με μικρότερο αριθμό απ’ ό,τι ορίζει το πρόγραμμα ασφαλούς εφημέρευσης.

Υπό τις συνθήκες αυτές οι διοικήσεις των νοσοκομείων καταφεύγουν σε λύσεις – μπαλώματα αναγκάζοντας «ειδικευόμενους άλλων ειδικοτήτων να εφημερεύουν για να καλύψουν τις ανάγκες των παθολογικών κλινικών», όπως περιγράφεται στην ίδια ανακοίνωση, ενώ η αύξηση των νοσηλευόμενων έχει αυξήσει ανάλογα το φόρτο εργασίας και στο πρωινό ωράριο εργασίας.

Τι υποστηρίζει πρόσφατη ευρωπαϊκή μελέτη

Κι αν οι περιγραφές αυτές μεταφράζονται από ορισμένους ως «εσωτερική γκρίνια», η εξάντληση των νεότερων γιατρών (εντός και εκτός συνόρων) επιβεβαιώνεται από πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής Ενωσης Νέων Ιατρών (European Junior Doctors) αποδεικνύοντας πως πρόκειται για δομικό πρόβλημα. Οι απαντήσεις συνολικά 6.165 συμμετεχόντων από 26 χώρες δείχνουν ότι εφτά στους δέκα νέους γιατρούς εργάζονται πάνω από το νόμιμο όριο των 48 ωρών την εβδομάδα.

Πάντως, κάθε άλλο παρά έκπληξη προκαλεί, ότι οι ειδικευόμενοι στην Ελλάδα είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι, καθώς σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία καταγράφουν τον υψηλότερο μέσο όρο εβδομαδιαίας εργασίας (συνολικά 72 ώρες).

Η εντατική εργασία εντούτοις, στην οποία συχνά εξαναγκάζονται, όπως όλα δείχνουν ούτε αναγνωρίζεται, ούτε ανταμείβεται. Για παράδειγμα στην Ελλάδα, όπως επίσης στη Μάλτα και τη Λιθουανία, οι ημέρες ανάπαυσης τον μήνα δεν ξεπερνούν τις 4 με 5, όταν ο ευρωπαϊκώς μέσος όρος ξεπερνά τις 6. Επίσης, οι ειδικευόμενοι που συμμετέχουν στην έρευνα μαρτυρούν ότι η υπερεργασία τους δεν συνοδεύεται από έξτρα απολαβές, τουλάχιστον όμως από τις απαντήσεις τους προκύπτει ότι δεν στερούνται την ετήσια άδεια που τους αναλογεί.

Υπό τα δεδομένα αυτά, χώρες όπως η Ολλανδία μοιάζει με εργασιακό παράδεισο για τους νέους γιατρούς, καθώς στα νοσοκομεία εκεί ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας δεν ξεπερνά τις 45 ώρες, παρ’ όλ’ αυτά οι συνάδελφοί τους έχουν στη διάθεσή τους περισσότερα από οχτώ 24ωρα ξεκούρασης τον μήνα.

Δυναμίτης στα θεμέλια της υγείας

Επιπρόσθετα, η έρευνα καταλήγει σε ένα ακόμη ανησυχητικό συμπέρασμα: τον υψηλό βαθμό δυσαρέσκειας μεταξύ των νεότερων γιατρών στην Ευρώπη, γεγονός που δυναμιτίζει τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας. Είναι ενδεικτικό ότι σχεδόν ένας στους τρεις ειδικευόμενους εξέφρασε μέτρια ή μεγάλη δυσαρέσκεια για την εργασία και την επαγγελματική τους ανάπτυξη, ενώ ένα άλλο 23% απάντησε με αμφιθυμία.

Η εικόνα είναι ακόμη πιο δυσοίωνη όταν οι ερωτήσεις επικεντρώνονται στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Μόνο ένας στους τέσσερις νέους γιατρούς δηλώνει ικανοποιημένος ή πολύ ικανοποιημένος, ενώ το 50% και πλέον εκφράζει δυσαρέσκεια. Το εύρημα αυτό, σύμφωνα με τους συντάκτες της έρευνας, είναι ιδιαίτερα κρίσιμο καθώς όταν οι δύο βασικοί πυλώνες της ζωής (δηλαδή, η προσωπική και επαγγελματική ζωή) δεν βρίσκονται σε αρμονία, η εξουθένωση και η εγκατάλειψη του επαγγέλματος γίνονται σχεδόν αναπόφευκτες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας.

Συνεπώς, «οι υπερβολικές ώρες εργασίας των νεότερων γιατρών θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών, υπονομεύουν την ποιότητα της εκπαίδευσης και επιδεινώνουν την υπάρχουσα έλλειψη εργατικού δυναμικού», υπογραμμίζεται στα συμπεράσματα της ίδιας μελέτης.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Επενδυτική βαθμίδα: Πόσο θα αντέξει στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή; 

Επενδυτική βαθμίδα: Πόσο θα αντέξει στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή; 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Shutdown: Πώς μοιάζει όταν εμφανίζεται σε έναν καβγά;

Shutdown: Πώς μοιάζει όταν εμφανίζεται σε έναν καβγά;

Financial Times
Οι κυνικές ευκαιρίες της «επικής οργής»

Οι κυνικές ευκαιρίες της «επικής οργής»

ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ
Λαζόπουλος για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή: «Ο πόλεμος μας κυκλώνει, όλοι κάθονται σαν κοτούλες στον Τραμπ»
Αλ Τσαντίρι Νιουζ στο MEGA! 04.03.26

Λαζόπουλος για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή: «Ο πόλεμος μας κυκλώνει, όλοι κάθονται σαν κοτούλες στον Τραμπ»

«Όλοι κάθονται σαν κοτούλες στον Τραμπ» είπε ο Λάκης Λαζόπουλος, σχολιάζοντας με τον δικό του μοναδικό τρόπο τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Διπλή κρούση από ΙΟΒΕ και Επιτροπή Ανταγωνισμού για το άνοιγμα της αγοράς των ταξί
Πιέσεις για απελευθέρωση 05.03.26

Διπλή κρούση από ΙΟΒΕ και Επιτροπή Ανταγωνισμού για το άνοιγμα της αγοράς των ταξί

Παραμονές της άφιξης του ερανιστικού του υπουργείου Μεταφορών στην Ολομέλεια, ζητούν συγχρονισμένα την εξίσωση των Επαγγελματικών ΙΧ με τα ταξί.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Έκθεση-σοκ του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις ελληνικές φυλακές: Καταγγελίες για ξυλοδαρμούς από αστυνομικούς για ομολογίες
Ελλάδα 04.03.26

Έκθεση-σοκ του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις ελληνικές φυλακές: Καταγγελίες για ξυλοδαρμούς από αστυνομικούς για ομολογίες

Η έκθεση εξετάζει τη μεταχείριση και τις συνθήκες κράτησης ατόμων σε επτά ανδρικές και δύο γυναικείες φυλακές, καθώς και σε αρκετούς αστυνομικούς χώρους κράτησης.

Σύνταξη
ΑΔΕΔΥ: Κήρυξε στάση εργασίας και κινητοποίηση στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
Ελλάδα 04.03.26

ΑΔΕΔΥ: Κήρυξε στάση εργασίας και κινητοποίηση στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Τη στάση εργασίας κήρυξε και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ ύστερα από αίτημα του Συλλόγου Εργαζομένων στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Σύνταξη
Αχαρνές: Συμμορία ανηλίκων έβαζε εμπόδια στον δρόμο και λήστευε οδηγούς – Εννέα συλλήψεις
Αχαρνές 04.03.26

Συμμορία ανηλίκων έβαζε εμπόδια στον δρόμο και λήστευε οδηγούς - Εννέα συλλήψεις

Από την αστυνομική έρευνα εξιχνιάστηκαν 23 περιπτώσεις ληστειών και 12 κλοπές - Εκτός από τους 9 συλληφθέντες αναζητούνται άλλα 5 μέλη της συμμορίας που είχε γίνει φόβος και τρόμος των οδηγών σε οικισμό στις Αχαρνές

Σύνταξη
Βγήκε από τη ΜΕΘ το 5 μηνών βρέφος από τη Ζάκυνθο που είχε προσβληθεί από μηνιγγίτιδα
Ελλάδα 04.03.26

Βγήκε από τη ΜΕΘ το 5 μηνών βρέφος από τη Ζάκυνθο που είχε προσβληθεί από μηνιγγίτιδα

Σε ανάρτησή του στα social media ο διευθυντής της ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, δημοσίευσε μία φωτογραφία σημειώνοντας πως η σημερινή είναι «μια όμορφη μέρα για την εντατική μας».

Σύνταξη
Καματερό: Συνελήφθη 53χρονος για παιδική πορνογραφία και κρυφή κάμερα σε γυναικείες τουαλέτες καταστήματος
Ελλάδα 04.03.26

Καματερό: Συνελήφθη 53χρονος για παιδική πορνογραφία και κρυφή κάμερα σε γυναικείες τουαλέτες καταστήματος

Ο 53χρονος εντοπίστηκε μετά από καταγγελία που έγινε στο Καματερό για άτομο που διακινούσε υλικό παιδικής πορνογραφίες - Από τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι είχε βάλει και κρυφή κάμερα σε γυναικείες τουαλέτες

Σύνταξη
Έφτασαν στην Κάρπαθο οι πύραυλοι Patriot – Bίντεο με την άφιξή τους στο νησί
Ελλάδα 04.03.26

Έφτασαν στην Κάρπαθο οι πύραυλοι Patriot – Bίντεο με την άφιξή τους στο νησί

To ραντάρ των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot έχει εμβέλεια μεγαλύτερη των 150 χιλιομέτρων, και τα βλήματα της αντιαεροπορικής συστοιχίας έχουν δραστικό βεληνεκές μεγαλύτερο των 50 χιλιομέτρων.

Σύνταξη
Αναβρασμός στους αγρότες, σχεδιάζουν μπλόκο στην Agrotica – «Τα προβλήματα παραμένουν, οι περισσότεροι χρωστάνε»
Στη Θεσσαλονίκη 04.03.26

Αναβρασμός στους αγρότες, σχεδιάζουν μπλόκο στην Agrotica – «Τα προβλήματα παραμένουν, οι περισσότεροι χρωστάνε»

Ενάμιση μήνα μετά τις πολυήμερες κινητοποιήσεις και τα μπλόκα, οι αγρότες διαμηνύουν πως τα προβλήματα όχι μόνο παραμένουν αλλά διογκώνονται

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Δημοκρατικές αρχές» 05.03.26

Οι Ευρωπαίοι δεν είναι Αμερικανοί – Οι γίγαντες της ΑΙ δεν ανησυχούν αν πέφτουν θύματα παρακολούθησης

Οι συμφωνίες που έχουν συνάψει η Anthropic και η OpenAI με το Πεντάγωνο προβλέπουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση Αμερικανών. Δεν ισχύει το ίδιο για τους Ευρωπαίους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Υποκλοπές: Οι κυβερνητικοί που δεν προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη και το έωλο επιχείρημα της αυτεπάγγελτης δίωξης
Πολιτική 05.03.26

Υποκλοπές: Οι κυβερνητικοί που δεν προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη και το έωλο επιχείρημα της αυτεπάγγελτης δίωξης

Γραμμή της κυβέρνησης για τις υποκλοπές είναι ότι τα στελέχη της που αποτέλεσαν στόχους του Predator δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη επειδή υπήρξε αυτεπάγγελτη δίωξη. Γιατί το επιχείρημα είναι έωλο και εκθέτει το Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Διπλή κρούση από ΙΟΒΕ και Επιτροπή Ανταγωνισμού για το άνοιγμα της αγοράς των ταξί
Πιέσεις για απελευθέρωση 05.03.26

Διπλή κρούση από ΙΟΒΕ και Επιτροπή Ανταγωνισμού για το άνοιγμα της αγοράς των ταξί

Παραμονές της άφιξης του ερανιστικού του υπουργείου Μεταφορών στην Ολομέλεια, ζητούν συγχρονισμένα την εξίσωση των Επαγγελματικών ΙΧ με τα ταξί.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Ο Νταξ Σέπαρντ αποκαλύπτει ότι το νέο του βιβλίο θα αφορά τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη ως παιδί
Εξομολόγηση 05.03.26

Ο Νταξ Σέπαρντ αποκαλύπτει ότι το νέο του βιβλίο θα αφορά τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη ως παιδί

«Θέλω να μοιραστώ μαζί σας αυτή την εμπειρία, δηλαδή το γεγονός ότι εδώ και χρόνια αναγνωρίζω ότι έχω υποστεί σεξουαλική κακοποίηση», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του σχετικά με το νέο του βιβλίο ο κωμικός Νταξ Σέπαρντ.

Σύνταξη
Επίθεση στο Ιράν: Και τώρα τι;
Opinion 05.03.26

Επίθεση στο Ιράν: Και τώρα τι;

Η επίθεση ήταν αναπόφευκτη, διότι η συγκέντρωση τόσων αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή είχε τεράστιο οικονομικό κόστος και επιβάρυνε τρομακτικά την ψυχολογική ισορροπία αλλά και τη συνακόλουθη πειθαρχία των συγκεντρωμένων δυνάμεων

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ιράν: Νέα άνοδος της τιμής του πετρελαίου κατά 2% στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών
Ασιατικές αγορές 05.03.26

Νέα άνοδος της τιμής του πετρελαίου

Νέα άνοδο καταγράφει η τιμή του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών καθώς το βαρέλι της αμερικανικής ποικιλίας WTI αυξάνεται κατά 1,86% στα 76,05 δολάρια.

Σύνταξη
Ισημερινός: Απελαύνει τον πρεσβευτή της Κούβας και τα υπόλοιπα μέλη της διπλωματικής αποστολής
Φύγετε... 05.03.26

Ο Ισημερινός κλείνει την πρεσβεία της Κούβας

Ο Ισημερινός κήρυξε τον πρεσβευτή της Κούβας persona non grata και του έδωσε «προθεσμία 48 ωρών» προκειμένου μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της διπλωματικής αποστολής να φύγουν από τη χώρα.

Σύνταξη
Στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου τα Τέμπη και το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά τη δικαστική απόφαση
Επικαιρότητα 05.03.26

Στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου τα Τέμπη και το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά τη δικαστική απόφαση

Δύο κρίσιμα θέματα με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον που αφορούν τις εξελίξεις στη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών και του σκανδάλου των υποκλοπών προστέθηκαν στην ατζέντα της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου που ξεκινά τη Δευτέρα.

Σύνταξη
«Ένας λαός που δεν είναι πια περήφανος» – Μπέσσυ Μάλφα και Χρήστος Στέργιογλου έστειλαν ηχηρό μήνυμα για τα Τέμπη από το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»
TV 05.03.26

«Ένας λαός που δεν είναι πια περήφανος» – Μπέσσυ Μάλφα και Χρήστος Στέργιογλου έστειλαν ηχηρό μήνυμα για τα Τέμπη από το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

«Τι να πούμε γι’ αυτά, τα Τέμπη, ζούμε μία ύβρη» είπε για την τραγωδία των Τεμπών ο Χρήστος Στέργιογλου. «Αν υπήρχε αξιοπρέπεια αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να έχουν παραιτηθεί» συμπλήρωσε η Μπέσσυ Μάλφα

Σύνταξη
Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1: Ο Όσουλα τιμώρησε την ομάδα του Κάρικ
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1: Ο Όσουλα τιμώρησε την ομάδα του Κάρικ

«Παλικάρι» η Νιούκαστλ, έπαιζε πάνω από 50 λεπτά με δέκα παίκτες, αλλά κατέκτησε σπουδαία νίκη με γκολ του Όσουλα στο φινάλε, επικρατώντας με 2-1 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Σύνταξη
Αρχεία Έπσταϊν: Το Κογκρέσο κλητεύει τη Γενική Εισαγγελέα Μπόντι για τον χειρισμό της υπόθεσης
Ζητούν εξηγήσεις 05.03.26

Αρχεία Έπσταϊν: Το Κογκρέσο κλητεύει τη Γενική Εισαγγελέα Μπόντι για τον χειρισμό της υπόθεσης

Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων ψήφισε την κλήτευση της Γενικής Εισαγγελέα των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι. Θα της ζητηθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τον χειρισμό των αρχείων Έπσταϊν.

Σύνταξη
Μπράιτον – Άρσεναλ 0-1: «Διπλό» με Σάκα και +7!
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Μπράιτον – Άρσεναλ 0-1: «Διπλό» με Σάκα και +7!

Με ένα γκολ του Σάκα η Άρσεναλ πέρασε από την έδρα της Μπράιτον με 1-0 και άφησε επτά βαθμούς πίσω τη Μάντσεστερ Σίτι. Εμφατικό διπλό με φόντο την τετράδα για την Τσέλσι, νίκη-ανάσα για τη Γουέστ Χαμ.

Σύνταξη
Βιλνέβ – Αθηναϊκός 78-70: Στους τελικούς, παρά την ήττα, η ομάδα του Βύρωνα! (vid)
EuroCup Γυναικών 04.03.26

Βιλνέβ – Αθηναϊκός 78-70: Στους τελικούς, παρά την ήττα, η ομάδα του Βύρωνα! (vid)

Η ομάδα του Βύρωνα προκρίθηκε ξανά στους τελικούς του Eurocup Γυναικών, μετά το 2010, παρά την εκτός έδρας ήττα με 78-70 από τη Βιλνέβ Ντ’ Ασκ, καθώς υπερασπίστηκε το +13 του πρώτου αγώνα στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε τον μοναδικό Γιάννη Κότσιρα σε ένα «μουσικό ταξίδι» στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»
TV 04.03.26

Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε τον μοναδικό Γιάννη Κότσιρα σε ένα «μουσικό ταξίδι» στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

Η παρουσία του Γιάννη Κότσιρα στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» λειτούργησε ως μια μουσική ανάσα μέσα στην ένταση της επικαιρότητας, υπενθυμίζοντας τη δύναμη του τραγουδιού να ενώνει και να συνοδεύει τις πιο προσωπικές μας στιγμές

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
Απόρρητο