newspaper
Πέμπτη 14 Μαϊου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
14.05.2026 | 08:34
Κυκλοφοριακό έμφραγμα σε πολλούς δρόμους της Αττικής – Πού παρατηρούνται τα μεγαλύτερα προβλήματα
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μεσοβέζικη λύση για το Σπίτι Μου 2, μετά την κατακραυγή – Σκωτσέζικο ντους για χιλιάδες δικαιούχους
Οικονομία 14 Μαΐου 2026, 08:00

Μεσοβέζικη λύση για το Σπίτι Μου 2, μετά την κατακραυγή – Σκωτσέζικο ντους για χιλιάδες δικαιούχους

Σε σκωτσέζικο ντους υποβάλλονται χιλιάδες δικαιούχοι του Σπίτι Μου 2, που χάνουν τις προθεσμίες του ΤΑΑ. Τώρα τους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία, μέσω της ΕΑΤ. Όμως η εμπιστοσύνη έχει πια χαθεί.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
A
A
Vita.gr
Αδυνάτισμα: Τα πόσα βήματα είναι τελικά ο «χρυσός κανόνας»;

Αδυνάτισμα: Τα πόσα βήματα είναι τελικά ο «χρυσός κανόνας»;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Το ευρύ κύμα διαμαρτυριών για την αιφνιδιαστική, πρόωρη λήξη του προγράμματος Σπίτι Μου 2, στις 2 Ιουνίου αντί για 31 Αυγούστου, οδήγησε την κυβέρνηση σε αναδίπλωση.

Αφού πρώτα προκάλεσαν ψυχρολουσία σε χιλιάδες δικαιούχους, που έμεναν ξεκρέμαστοι, εξαιτίας των αλλοπρόσαλλων κυβερνητικών χειρισμών, τελικά δόθηκε παράταση – αλλά εκτός του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Όπως ανακοίνωσαν τα συναρμόδια υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, τα εγκεκριμένα δάνεια του προγράμματος που δεν θα προλάβουν να συμβασιοποιηθούν εντός της νέας ασφυκτικής προθεσμίας, δύνανται να το κάνουν ως το τέλος του καλοκαιριού, με πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ).

Πρόκειται για την επιτομή του «είπα ξείπα και μετά ξαναείπα»,  χωρίς καμία αυτοκριτική ή συγνώμη εκ μέρους όσων ευθύνονται για την αναστάτωση και τις παλινωδίες.

Σπίτι Μου

Το Σπίτι Μου 2 είχε στόχο να καλύψει 20.000 οικογένειες. Τελικά λιγότεροι από 12.000 εντάσσονται στο ΤΑΑ

Παράταση… στο και τέταρτο

Η παράταση ανακοινώθηκε ούτε καν στο παρά πέντε, αλλά στο «και τέταρτο», υπό το βάρος της γενικής κατακραυγής. Πρακτικά δεν πρόκειται για παράταση, αλλά για επαναφορά του αρχικού χρονοδιαγράμματος, που είχε ανακοινωθεί τον Νοέμβριο. Η κυβέρνηση κάνει «μπαλάκι» τους δικαιούχους που μένουν εκτός του προγράμματος του ΤΑΑ  και τους «φορτώνει» στην ΕΑΤ.

Η ψυχρολουσία μετατράπηκε σε μερική ανακούφιση, δίνοντας μια χρονική ανάσα τριών μηνών στους παρ’ολίγον «ξεσπιτωμένους». Όμως το φάουλ παραμένει. Παρά τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς για «88,7% απορρόφηση» των κονδυλίων του ΤΑΑ,  μένουν αναξιοποίητα πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ.

Παρά τους στόχους ότι θα καλυφθούν από το Σπίτι Μου 2 περίπου 20.000 νοικοκυριά, τελικά λιγότεροι από 12.000 κατάφεραν, μετά κόπων, βασάνων και εξόδων, να ενταχθούν στο επίσημο πρόγραμμα. Περίπου άλλοι 2.500 χιλιάδες είναι οι δανειολήπτες της «β’ ταχύτητας», που ελπίζουν να μη βρεθούν ξανά εξ απροόπτου. Μόνο που μετά από το σκωτσέζικο ντους, έχουν χάσει κάθε εμπιστοσύνη.

Σπίτι Μου 2

Δημήτρης Γ – Δικαιούχος του Σπίτι Μου 2: «Σπίτια που έβρισκες με 150.000 ευρώ πριν λίγα χρόνια, τώρα πωλούνται πάνω από 200.000»

Μαρτυρία Δικαιούχου 1:  Δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει

Ο Δημήτρης Γ,  ιδιωτικός υπάλληλος 40 ετών, ανήκει στους 2.500 δικαιούχους που βρέθηκαν στον αέρα. Μέχρι τις 11 Μάϊου, την ημέρα που ανακοινώθηκε η παράταση, ήταν σίγουρος ότι χάνει το δάνειο για το οποίο είχε λάβει έγκριση μέσω του «Σπίτι Μου 2». Η τράπεζα του ξεκαθάρισε ότι δεν προλαβαίνει την προθεσμία της 2 Ιουνίου.  Μαζί με το δάνειο θα έχανε το σπίτι, που κατάφεραν να βρουν με πολύ μεγάλη δυσκολία, μαζί με τη σύντροφό του, ώστε να γλυτώσουν από τον βραχνά των πανάκριβων ενοικίων.

Ένα σπίτι 50ετίας, στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, αξίας 210.000 ευρώ, που πριν 8 χρόνια θα το αγόραζες με 150.000 ευρώ. Πριν καταλήξουν εκεί, είχαν δει 54 ακίνητα, τα οποία όπως μας λέει «ήταν το ένα χειρότερο από το άλλο».
»Αυτά που πραγματικά άξιζαν για μία οικογένεια με ένα παιδί όπως είμαστε εμείς ξεκινούσαν από 250.000 ευρώ και πάνω. Με την προέγκριση που είχαμε των 190.000 ευρώ, θα έπρεπε να έχεις άλλα 60.000 ευρώ στην τράπεζα μόνο για να αγοράσεις το σπίτι και άλλα 10.000  μίνιμουμ για να πληρώσεις μεσίτες, τράπεζα, μηχανικό, δικηγόρο, συμβολαιογράφο, κτηματολόγιο κ.λ.π.  Εμείς αναγκαστήκαμε να πάρουμε έξτρα καταναλωτικό δάνειο 18.000 ευρώ, με επιτόκιο 9,9% για να μπορέσουμε από τα 190.000 να φτάσουμε στα 210.000».

Όταν έμαθε ότι τελικά η κυβέρνηση υπαναχώρησε και δίνει παράταση, έστω μέσω της ΕΑΤ, «η πρώτη αίσθηση ήταν ανακούφιση. Αλλά αυτή η ανακούφιση κράτησε λίγο. Γιατί το πρόβλημα δεν ήταν ποτέ μόνο οι προθεσμίες. Ήταν ο τρόπος που η κυβέρνηση χειρίστηκε όλο το πρόγραμμα από την αρχή. Μιλάμε για λανθασμένους χειρισμούς που δημιούργησαν σύγχυση, αβεβαιότητα και άγχος σε ανθρώπους που ήδη βρίσκονται σε ευάλωτη θέση. Όταν ένα πρόγραμμα που αφορά την κατοικία — δηλαδή κάτι τόσο βασικό — το  διαχειρίζεται με τόση ασυνέπεια, τότε δεν μπορείς απλώς να χαρείς με μια παράταση και να ησυχάσεις. Τι εγγυήσεις έχουμε ότι δεν θα βρεθούμε πάλι στο ίδιο σημείο; Αν δεν αλλάξει ο τρόπος που η πολιτεία προσεγγίζει αυτά τα ζητήματα, η παράταση απλώς αναβάλλει το πρόβλημα, δεν το λύνει. Και αυτό είναι που μας κρατά σε αγωνία: δεν ξέρεις πραγματικά τι σου ξημερώνει».

Μαρτυρία Δικαιούχου 2: «Έχει χαθεί κάθε εμπιστοσύνη»

Ο Α.Κ., εργαζόμενος 38 ετών, είναι από την Άρτα, και  μένει στην Καλλιθέα, με τη σύντροφό του, σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα 40 τ.μ. Το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», ήταν μια ευκαιρία να βρουν μόνιμη στέγη, κατάλληλη για να μεγαλώσουν παιδί. Ήταν από τους πρώτους που επικοινώνησαν με το in, όταν ανακοινώθηκε η πρόωρη λήξη του προγράμματος.

Βρέθηκε όπως μας είπε «σε εκβιαστικό δίλημμα». Έπρεπε είτε να υπογράψει συμβόλαιο αγοραπωλησίας του ακινήτου, με  κίνδυνο να χάσει το δάνειο και να πρέπει να πληρώσει όλα τα χρήματα από την τσέπη του. Είτε να παγώσει κάθε διαδικασία, να χάσει το σπίτι και μαζί με αυτό τις εκατοντάδες εργατοώρες που έχει αφιερώσει  και τα χιλιάδες ευρώ που έχει ξοδέψει σε διαδικαστικά. Τελικά διάλεξε το δεύτερο.

Τώρα αρχίζει, φτου κι απ’την αρχή. «Είχα πει στον πωλητή σταματάμε. Σήμερα έστειλα  νέο μήνυμα, να μου πουν αν το σπίτι είναι ακόμα διαθέσιμο. Η τράπεζα με ξανακάλεσε. Τώρα έχω αμφιβολίες. Μιλάω με την τράπεζα να δω τι πραγματικά ισχύει. Η προέγκριση που έχουμε υπογράψει αναφέρει ότι η επιδότηση θα προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τώρα όμως που το ΤΑΑ θα είναι εκτός,  θα χρειαστεί να υπογράψω νέα συμφωνία; Η αγωνία μου παρατείνεται. Δεν μου είναι τίποτα ξεκάθαρο.

Ο πωλητής μπορεί να έχει αλλάξει γνώμη.  Σε μας  έδωσε πίσω την προκαταβολή, αλλά ξέρω άλλους που την έχασαν. Ψυχολογικά είμαι χάλια. Είμαι σαν ζόμπι στη δουλειά. Πάλι σήμερα ξανά, τηλεφωνήματα με τις τράπεζες, με τον μεσίτη, από ποιο σημείο θα ξεκινήσει πάλι η διαδικασία. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη τι θα συμβεί τελικά. Φυσικά η εμπιστοσύνη χάθηκε και από τους πωλητές. Ποιος πωλητής θα δεχθεί να ξαναβάλει το σπίτι του σε τέτοιο πρόγραμμα, μετά από αυτό τον τραγέλαφο;  Ήδη πολλοί δεν το έδιναν με το Σπίτι Μου 2, γιατί είχαν απογοητευθεί από το Σπίτι Μου 1. Όλα αυτά ήταν γνωστά στην κυβέρνηση από την αρχή».

 Σπίτι μου 2: Όταν τα δάνεια δεν φτάνουν για να λύσουν τη στεγαστική κρίση

Ο Θεμιστοκλής Μπάκας, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, σχολιάζοντας τις κυβερνητικές παλινωδίες με το Σπίτι Μου 2, κάνει λόγο για «ομολογία αποτυχίας και ταυτόχρονα μια ευκαιρία να επανεξεταστεί η φιλοσοφία της ελληνικής στεγαστικής πολιτικής στο σύνολό της».

Μας θυμίζει ότι το Σπίτι Μου 2 ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025 με εντυπωσιακή δυναμική, πάνω από 102.000 αιτήσεις μέσα σε 20 ημέρες. Αυτό έδειχνε τις τεράστιες κοινωνικές ανάγκες, τη μεγάλη πίεση που αντιμετωπίζουν τα νέα νοικοκυριά, τη δυσκολία πρόσβασης σε αξιοπρεπή και προσιτή κατοικία.

Κι όμως, σχεδόν ένα χρόνο αργότερα, μόλις 11.000 αιτήσεις είχαν φτάσει στο τελικό στάδιο υπογραφής δανείου. Δηλαδή περίπου το 90% των αιτούντων δεν κατάφεραν να βρουν σπίτι. Η ζήτηση ενισχύθηκε χωρίς  να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών. Οι τιμές ανέβηκαν, τα διαθέσιμα ακίνητα περιορίστηκαν, προέκυψαν καθυστερήσεις, τεχνικά και πολεοδομικά ζητήματα, αλλά και αδυναμία ολοκλήρωσης πολλών αγορών.

«Η εξέλιξη αυτή ανέδειξε με τον πιο σαφή τρόπο ότι η στεγαστική πολιτική δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στην παροχή δανείων. Απαιτείται παράλληλα  αύξηση του οικιστικού αποθέματος, αξιοποίηση ανενεργών ακινήτων,  δημιουργία νέας κατοικίας, και ένας σύγχρονος στεγαστικός σχεδιασμός με κοινωνικό πρόσημο», δηλώνει ο κ. Μπάκας.

Προχειρότητα ή παραπλάνηση;

Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να δώσει παράταση και να διευρύνει τα εισοδηματικά κριτήρια, για να μη χάσει τα ορόσημα και να επιδείξει απορροφητικότητα στα χαρτιά. Πάλι μένουν αδιάθετα κονδύλια του ΤΑΑ ύψους περίπου 300 εκατ. ευρώ, και σχεδόν  7.000 δυνάμει ωφελούμενοι, πετιούνται εκτός. Χιλιάδες υποψήφιοι δικαιούχοι ειδοποιούνται την τελευταία στιγμή, ότι θα πρέπει να λάβουν δάνειο μέσω της ΕΑΤ. Δηλαδή, από εθνικούς πόρους, που θα τους πληρώσουν οι φορολογούμενοι.

Ο κ. Μπάκας αρνείται να δεχθεί ότι όλα τα παραπάνω είναι απλή προχειρότητα. Κλίνει προς την ερμηνεία ότι ήταν εσκεμμένη ασυνέπεια και παραπλάνηση χιλιάδων υποψήφιων δικαιούχων.

«Η κυβέρνηση γνώριζε το πρόβλημα. Από τον Οκτώβριο του 2025, αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχαν επισημάνει στην Αθήνα ότι οι προθεσμίες του RRF είναι ανελαστικές και η Ελλάδα έπρεπε να έχει ολοκληρώσει την απορρόφηση έως τον Ιούλιο του 2026. Με τους ρυθμούς απορρόφησης που καταγράφονταν τους τελευταίους μήνες, ο κίνδυνος απώλειας μέρους των πόρων ήταν ήδη ορατός. Και τελικά, αυτός ο κίνδυνος επιβεβαιώθηκε στην πράξη».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων πατάει το «κουμπί» για την ΑΜΚ – Στις 18/5 ανοίγει το βιβλίο προσφορών

ΔΕΗ: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων πατάει το «κουμπί» για την ΑΜΚ – Στις 18/5 ανοίγει το βιβλίο προσφορών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Αδυνάτισμα: Τα πόσα βήματα είναι τελικά ο «χρυσός κανόνας»;

Αδυνάτισμα: Τα πόσα βήματα είναι τελικά ο «χρυσός κανόνας»;

Κόσμος
Ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχεται με τιμές τον Τραμπ στην Κίνα

Ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχεται με τιμές τον Τραμπ στην Κίνα

inWellness
inTown
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Σύνταξη
Stream newspaper
Συλλογικές συμβάσεις σε εστίαση – ζαχαρώδη: Ονομαστικές αυξήσεις, πραγματικές μειώσεις
Πραγματικοί μισθοί 14.05.26

Συλλογικές συμβάσεις σε εστίαση – ζαχαρώδη: Ονομαστικές αυξήσεις, πραγματικές μειώσεις

Οι συλλογικές συμβάσεις στην εστίαση και στα ζαχαρώδη προϊόντα, προβλέπουν μισθούς στα πέριξ του κατώτατου, για τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων. Χαμηλότερος από το 2009 ο μισθός του αρχιμάγειρα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πόλεμος στην εστίαση
Αλλαγή συνήθειας 13.05.26

Πόλεμος στην εστίαση

Τα εστιατόρια στρέφονται κατά των σούπερ μάρκετ για τα έτοιμα γεύματα - Η μάχη για το «φαγητό του μέλλοντος» φέρνει αντιμέτωπους τους παραδοσιακούς χώρους εστίασης με τις αλυσίδες λιανικής

Γεώργιος Μαζιάς
Η Γερουσία επικυρώνει τον Κέβιν Γουόρς ως νέο πρόεδρο της Fed, ενώ ο Τραμπ πιέζει για μείωση των επιτοκίων
Διεθνής Οικονομία 13.05.26

Η Γερουσία επικυρώνει τον Κέβιν Γουόρς ως νέο πρόεδρο της Fed, ενώ ο Τραμπ πιέζει για μείωση των επιτοκίων

Ο Κέβιν Γουόρς επικυρώθηκε από την Γερουσία των ΗΠΑ ως ο νέος πρόεδρος της Fed, την ώρα που η αμερικανική κυβέρνηση θέλει γρήγορη μείωση των επιτοκίων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ταμείο Ανάκαμψης: Τα κομμάτια της «πίτας» με τους πολλούς αποδέκτες και η Ελλάδα
NextGenerationEU 13.05.26

Τα κομμάτια της «πίτας» του Ταμείου Ανάκαμψης και το ελληνικό «μαχαίρι» που θέλει… ακόνισμα

Στην 7η θέση από το τέλος ανάμεσα στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ βρίσκεται η Ελλάδα αναφορικά με το ποσοστό των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχουν φτάσει στην αγορά. Λίγοι μήνες απομένουν πριν την κρίσιμη υποβολή αιτημάτων εκταμίευσης των υπόλοιπων κονδυλίων. Οι ημερομηνίες που κρίνουν τις τελευταίες πληρωμές.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ψηφιακές πλατφόρμες: Η νέα σύμβαση εργασίας πρέπει να εγγυάται μια δίκαιη αμοιβή, λέει το HRW
Η ανακοίνωση 13.05.26

Η νέα σύμβαση εργασίας πρέπει να εγγυάται μια δίκαιη αμοιβή, λέει το HRW για τις ψηφιακές πλατφόρμες

Το HRW καλεί τους διαπραγματευτές του ΔΟΕ να εγγυηθούν ουσιώδεις προστασίες για όλους τους εργαζομένους στις ψηφιακές πλατφόρμες, όποιο κι αν είναι το εργασιακό καθεστώς τους

Σύνταξη
Έρευνα: Εργαζόμενοι φτωχοί στην Ελλάδα – Σοβαρή υλική υστέρηση αντιμετωπίζει το 8,8% των μισθωτών
Στοιχεία ΙΝΕ-ΓΣΕΕ 13.05.26

Εργαζόμενοι φτωχοί στην Ελλάδα - Σοβαρή υλική υστέρηση αντιμετωπίζει το 8,8% των μισθωτών

Η μειωμένη αγοραστική δύναμη μεγάλου τμήματος των εργαζομένων συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά τις συνθήκες διαβίωσης στη χώρα μας, δείχνει έρευνα του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κούβα: Διαμαρτυρίες ξεσπούν σε όλη την Αβάνα, καθώς οι διακοπές ρεύματος επιδεινώνονται
Αμερικανικός αποκλεισμός 14.05.26

Κούβα: Διαμαρτυρίες ξεσπούν σε όλη την Αβάνα, καθώς οι διακοπές ρεύματος επιδεινώνονται

Οι διακοπές ρεύματος έχουν αυξηθεί δραματικά αυτή την εβδομάδα και την προηγούμενη σε όλη την πρωτεύουσα Αβάνα, με πολλές περιοχές να μένουν χωρίς φως για 20 έως 22 ώρες την ημέρα

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η μάχη για το «ρετιρέ» της κεντροαριστεράς, οι δημοσκοπήσεις και η αναδίπλωση της Αναστασίου
Πολιτική 14.05.26

ΠΑΣΟΚ: Η μάχη για το «ρετιρέ» της κεντροαριστεράς, οι δημοσκοπήσεις και η αναδίπλωση της Αναστασίου

Με αιχμή την κοινωνική ατζέντα, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να εμφανιστεί ως ο βασικός κυβερνητικός αντίπαλος της ΝΔ, την ώρα που στη Χαριλάου Τρικούπη σκιαγραφούν τις επόμενες κινήσεις τους με φόντο την επιστροφή Τσίπρα αλλά και στον απόηχο της «γκάφας» Αναστασίου.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τι είναι η «παγίδα του Θουκυδίδη» που ανέφερε ο Σι στον Τραμπ κατά τη συνάντησή τους
Κόσμος 14.05.26

Τι είναι η «παγίδα του Θουκυδίδη» που ανέφερε ο Σι στον Τραμπ κατά τη συνάντησή τους

Ο αμερικανός πρόεδρος έχει συνομιλίες με τον Σι σε μια κρίσιμη συγκυρία, με φόντο τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, αλλά και την στρατιωτική επιχείρηση «Επική Οργή» κατά του Ιράν

Σύνταξη
Ινδία: Σχεδόν 90 νεκροί καθώς σφοδρή καταιγίδα πλήττει την πιο πυκνοκατοικημένη πολιτεία της χώρας
Κόσμος 14.05.26

Ινδία: Σχεδόν 90 νεκροί καθώς σφοδρή καταιγίδα πλήττει την πιο πυκνοκατοικημένη πολιτεία της χώρας

Οι καταιγίδες στην Ινδία είναι συχνές κατά τη διάρκεια της ζεστής περιόδου, από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο, πριν οι βροχές του μουσώνα φέρουν ανακούφιση.

Σύνταξη
Ηλιούπολη: Μάχη για τη ζωή της δίνει η 17χρονη στη ΜΕΘ – Βαρύ κλίμα στο σχολείο των δύο κοριτσιών
Σοκ στην Ηλιούπολη 14.05.26

Μάχη για τη ζωή της δίνει η 17χρονη στη ΜΕΘ - Βαρύ κλίμα στο σχολείο των δύο κοριτσιών

Σε κρίσιμη κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται στο ΚΑΤ η 17χρονη που έπεσε στο κενό στην Ηλιούπολη - Φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, θλάσεις σε ήπαρ και πνεύμονα, καθώς και βαρύ κάταγμα στη λεκάνη

Σύνταξη
Η ικανοποίηση του Μαρτίνεθ για το Final-4: «Τώρα, τι άλλο;»
Euroleague 14.05.26

Η ικανοποίηση του Μαρτίνεθ για το Final-4: «Τώρα, τι άλλο;»

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ ανακηρύχθηκε προπονητής της χρονιάς, η Βαλένθια είναι η έπληξη της χρονιάς και ο Ισπανός τεχνικός αναρωτήθηκε... τι άλλο στόχο μπορεί να έχει η ομάδα του μετά την πρόκριση επί του Παναθηναϊκού.

Σύνταξη
ΕΙΝΑΠ: Στάση εργασίας στο Νοσοκομείο της Νίκαιας σήμερα – Τι ζητούν οι γιατροί
ΕΙΝΑΠ 14.05.26

Στάση εργασίας στο Νοσοκομείο της Νίκαιας σήμερα - Τι ζητούν οι γιατροί

«Να μη μειωθούν οι θέσεις ειδικευόμενων και να γίνει αύξηση των οργανικών θέσεων ειδικευμένων γιατρών των παθολογικών κλινικών» ζητεί η ΕΙΝΑΠ, η οποία προχωρά σήμερα σε τρίωρη στάση εργασίας

Σύνταξη
Το Ισραήλ εντείνει τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο, λίγο πριν τις συνομιλίες – Στους 22 οι νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά
Κόσμος 14.05.26

Το Ισραήλ εντείνει τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο, λίγο πριν τις συνομιλίες – Στους 22 οι νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά

Ο στρατός του Ισραήλ, έχει προχωρήσει βαθύτερα στον Λίβανο, εκδίδοντας συνεχώς εντολές αναγκαστικής εκκένωσης για χωριά και πόλεις και ισοπεδώνοντας ολόκληρες περιοχές.

Σύνταξη
Χαλκιδική: Εντοπίστηκε ο 13χρονος που είχε εξαφανιστεί από τα Μουδανιά – «Είναι καλά στην υγεία του»
Χαμόγελο του Παιδιού 14.05.26

Εντοπίστηκε ο 13χρονος που είχε εξαφανιστεί από τα Μουδανιά - «Είναι καλά στην υγεία του»

Tα ίχνη του ανηλίκου είχαν χαθεί στις 12 Μαΐου, οπότε και ενεργοποιήθηκε Amber Alert για τον εντοπισμό του - Αναγνωρίστηκε από πολίτες που ειδοποίησαν τις Αρχές

Σύνταξη
Πάνω από πέντε χιλιάδες εκτοπισμένοι στην Αϊτή εξαιτίας συγκρούσεων μεταξύ συμμοριών
Κόσμος 14.05.26

Πάνω από πέντε χιλιάδες εκτοπισμένοι στην Αϊτή εξαιτίας συγκρούσεων μεταξύ συμμοριών

«Σπίτια λεηλατήθηκαν και πυρπολήθηκαν. Πολλά καταστήματα και σχολεία βανδαλίστηκαν», ανέφερε ο Φριτσνέλ Πιερ, στέλεχος οργάνωσης υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Σύνταξη
Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας – Πού θα έχει βροχές και καταιγίδες
Αναλυτική πρόγνωση 14.05.26

Ραγδαία μεταβολή του καιρού: Πτώση της θερμοκρασίας - Πού θα έχει βροχές και καταιγίδες

Άστατος ο καιρός σήμερα Πέμπτη με κύρια χαρακτηριστικά την πτώση της θερμοκρασίας και σε αρκετές περιοχές βροχές και καταιγίδες - Αναλυτικά η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 14 Μαϊου 2026
Cookies