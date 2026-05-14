Η μυστική επίσκεψη Νετανιάχου στα ΗΑΕ που «έβαλε φωτιά» στη Δυτική Ασία
Κόσμος 14 Μαΐου 2026, 06:00

Η μυστική επίσκεψη Νετανιάχου στα ΗΑΕ που «έβαλε φωτιά» στη Δυτική Ασία

Με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού να επιβεβαιώνει μυστική συνάντηση Νετανιάχου - Αλ Ναχιάν εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ/Ισραήλ - Ιράν, η έχθρα της Τεχεράνης για το Άμπου Ντάμπι αναζωπυρώθηκε.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο ίδιος επισκέφθηκε κρυφά τα ΗΑΕ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Roaring Lion» και συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΑΕ Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ Αλ Ναχιάν, χαρακτηρίζοντας τη συνάντηση «ιστορική σημαντική εξέλιξη» στις σχέσεις των δύο χωρών.

Πηγή που έχει γνώση της συνάντησης ανέφερε ότι ο Νετανιάχου και ο Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ (MBZ) συναντήθηκαν στην Αλ-Αΐν, μια πόλη-οάση κοντά στα σύνορα με το Ομάν, στις 26 Μαρτίου και ότι η συνάντησή τους διήρκεσε αρκετές ώρες.

Η πηγή ανέφερε ότι ο επικεφαλής της Μοσάντ, Ντέντι Μπαρνέα, πραγματοποίησε τουλάχιστον δύο επισκέψεις στα ΗΑΕ κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, με σκοπό τον συντονισμό των στρατιωτικών ενεργειών. Η επίσκεψη του επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών αναφέρθηκε αρχικά από την εφημερίδα Wall Street Journal και στην συνέχεια ακολούθησε η επιβεβαίωση – αποκάλυψη του γραφείου του Νετανιάχου.

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού επιβεβαίωσε πως «εν μέσω της επιχείρησης «Roar of the Lion», ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου πραγματοποίησε μυστική επίσκεψη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συναντήθηκε με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ (Αλ Ναχιάν). Η επίσκεψη αυτή οδήγησε σε μια ιστορική ανατροπή στις σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων». Αυτό έφερε τα ΗΑΕ σε δεινή θέση.

Η βοήθεια του Ισραήλ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ο πρέσβης των ΗΠΑ, Μάικ Χάκαμπι, επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ ανέπτυξε κρυφά συστοιχίες «Iron Dome» και στρατιωτικό προσωπικό στα ΗΑΕ κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου με το Ιράν, σηματοδοτώντας την πρώτη γνωστή ισραηλινή στρατιωτική ανάπτυξη σε έδαφος του Κόλπου από την υπογραφή των Συμφωνιών του Αβραάμ.

Τα ΗΑΕ αποτελούν περιφερειακό επιχειρηματικό και χρηματοοικονομικό κόμβο και έναν από τους σημαντικότερους συμμάχους της Ουάσιγκτον. Έχουν ακολουθήσει μια επιθετική εξωτερική πολιτική και έχουν χαράξει τη δική τους σφαίρα επιρροής σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Οι επιθέσεις του Ιράν εναντίον των κρατών του Κόλπου, σε απάντηση στις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις, στόχευσαν περισσότερο τα ΗΑΕ από ό,τι τους γείτονές τους, πλήττοντας υποδομές πολιτών και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Συγκεκριμένα τα ΗΑΕ υπέστησαν 2.265 επιθέσεις με drone, 29 με πυραύλους κρουζ και 551 με βαλλιστικούς πυραύλους.

Όμως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διέψευσαν την είδηση

Η διάψευση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δημοσιεύθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας.
«Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διαψεύδουν τις φήμες που κυκλοφορούν σχετικά με υποτιθέμενη επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου στα ΗΑΕ ή την υποδοχή οποιασδήποτε ισραηλινής στρατιωτικής αντιπροσωπείας στη χώρα.

Τα ΗΑΕ επαναβεβαιώνουν ότι οι σχέσεις τους με το Ισραήλ είναι δημόσιες και διεξάγονται στο πλαίσιο των γνωστών και επίσημα δηλωμένων Συμφωνιών του Αβραάμ, και δεν βασίζονται σε αδιαφανείς ή ανεπίσημες ρυθμίσεις. Συνεπώς, οποιεσδήποτε ισχυρισμοί σχετικά με μη ανακοινωμένες επισκέψεις ή μη δημοσιοποιημένες ρυθμίσεις είναι εντελώς αβάσιμοι, εκτός εάν ανακοινωθούν επίσημα από τις αρμόδιες αρχές των ΗΑΕ.

Τα ΗΑΕ καλούν τα μέσα ενημέρωσης να επιδείξουν ακρίβεια και επαγγελματισμό, και να απέχουν από τη διάδοση μη επαληθευμένων πληροφοριών ή την προώθηση παραπλανητικών πολιτικών αφηγήσεων».

Και τα πράγματα έγιναν χειρότερα όταν ο Σεΐχης (εμίρης) παρουσιάστηκε ως… σοφέρ

Ισχυριζόμενος πως ήταν παρών στην επίσκεψη Νετανιάχου στα ΗΑΕ, ο πρώην προσωπάρχης – διευθυντής του πρωθυπουργικού Γραφείου του Μπενιαμίν Νετανιάχου, Ζιβ Αγκμόν, έκανε τα πράγματα χειρότερα διαψεύδοντας… την διάψευση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο Αγκμόν ανέφερε από τον λογαριασμό του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Facebook ότι «ως κάποιος που γνωρίζει καλά τα ΗΑΕ, έχει ζήσει εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και συνόδευσε τον Πρωθυπουργό στην ιστορική αυτή επίσκεψη, η οποία παραμένει μέχρι σήμερα άκρως απόρρητη, μπορώ να πω ότι ο πρωθυπουργός έγινε δεκτός στο Αμπού Ντάμπι με βασιλικές τιμές!

Ο Σεΐχης Μπεν Ζαγιέντ, η οικογένειά του και άλλοι αξιωματούχοι μας υποδέχτηκαν και ήταν ευτυχείς που είδαν τον πρωθυπουργό του Ισραήλ στο έδαφός τους. Ο Σεΐχης έδειξε μεγάλο σεβασμό στον πρωθυπουργό και τον μετέφερε ο ίδιος με το προσωπικό του αυτοκίνητο από το αεροπλάνο στο παλάτι. Τα αποτελέσματα που πέτυχε ο πρωθυπουργός σε αυτή την εκπληκτική επίσκεψη θα συζητιούνται για πολλές γενιές. Μια τόσο μεγάλη επιτυχία!»

Και χειρότερα

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν σαγιέντ Αμπάς Αραγκτσί έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ, ότι «ο Νετανιάχου αποκάλυψε πλέον δημοσίως αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν είχαν γνωστοποιήσει εδώ και καιρό στην ηγεσία μας. Η εχθρότητα προς τον Μεγάλο Λαό του Ιράν αποτελεί ένα ανόητο ρίσκο. Η συμπαιγνία με το Ισραήλ προς αυτή την κατεύθυνση: ασυγχώρητη. Όσοι συμπράττουν με το Ισραήλ για να σπείρουν τη διχόνοια θα λογοδοτήσουν».

Το μήνυμα του Αραγκτσί έχει ως κύριο αποδέκτη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στα οποία το Ιράν θα ήθελε να θέσει ένα παράδειγμα προς αποτροπή με την πρώτη ευκαιρία.

Τα πιθανά αεροπλάνα που χρησιμοποιήθηκαν

Εκεί που κάποιος θα πίστευε πως οι αποκαλύψεις τελείωσαν ήρθε και ένας Αιγύπτιος χειριστής σελίδας γεωπολιτικής, πληροφοριών ανοιχτής πηγής (OSINT – Open-Source Intelligence) από αυτούς που ακροβατούν μεταξύ κρατικών υπηρεσιών και χόμπι για να αποκαλύψει τα αεροσκάφη και ακόμα ένα που έκανε μια επιπλέον πτήση στις 5 Μαΐου του 2026.

Το γεγονός πως οι αποκαλύψεις μπορούν να επιβεβαιωθούν από τον οποιονδήποτε με πρόσβαση σε υπολογιστή, έθεσε νέα στοιχεία, με τις πρώτες πτήσεις να αναχωρούν από την Κύπρο για το Τελ Αβίβ και από εκεί για το Άμπου Ντάμπι.

Δημοσίευσε τα στοιχεία πτήσης δύο ιδιωτικών αεροσκαφών που αναχώρησαν στις 26 Μαρτίου από το Τελ Αβίβ με προορισμό την πόλη Αλ Αΐν στο Άμπου Ντάμπι. Σε εποχή που μόνο αν είχες ειδικό στρατιωτικό λόγο θα ταξίδευες πάνω από εμπόλεμες ζώνες υπό τον κίνδυνο κατάρριψης.

Ο Αιγύπτιος χειριστής της σελίδας που δημοσιεύει συχνά πληροφορίες ανοιχτού τύπου, δημοσίευσε πως το ένα από αυτά τα αεροσκάφη έκανε την ίδια διαδρομή στις 5 Μαΐου μετά την επίθεση του Ιράν στα διυλιστήρια της Φουτζάιρα.

Μπορεί να πει κανείς πως το Ισραήλ είναι θανάσιμος εχθρός του Ιράν, αλλά τα ΗΑΕ κάτι περισσότερο

Αν το Ιράν εχθρεύεται το Ισραήλ σε μεγάλο βαθμό, μπορεί να πει κανείς πως εχθρεύεται κατά τι περισσότερο τους Άραβες συμμάχους του Ισραήλ. Όπως είναι σαφές, η κοντινή απόσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με το Ιράν, κατέστησε τα εμιράτα τον Νο1 στόχο του πολέμου με σχεδόν 3.000 χτυπήματα.

Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, στα ΗΑΕ δεν χτυπήθηκαν μονάχα οι βάσεις των ΗΠΑ (αεροπορική βάση Αλ Ντάφρα και λιμάνι Τζεμπέλ Αλί), αλλά τα πάντα. Χτύπησε το Ισραήλ τις δεξαμενές της Τεχεράνης φέρνοντας μαύρη βροχή; Το Ιράν ισοπέδωνε ενεργειακές υποδομές των ΗΑΕ, αμερικανικές εταιρείες, βιομηχανίες, αλλά ακόμα χτυπούσε στρατιωτικούς στόχους, μέχρι και ξενοδοχεία που κρύβονταν αμερικανοί στρατιώτες.

Γιατί; Γιατί τα Εμιράτα είναι ο στενότερος σύμμαχος του Ισραήλ και υπήρξε αντίπαλος του Ιράν στην Υεμένη, τον Λίβανο, την Συρία, το Ιράκ και άλλα μέρη της Δυτικής Ασίας χρηματοδοτώντας αντιμαχόμενες παρατάξεις στα συμφέροντα του «Άξονα της Αντίστασης». Με τα Εμιράτα να έχουν μέλη της Χεζμπολάχ σε λίστες κυρώσεων και τρομοκρατών.

Η συνεργασία με το Ισραήλ θεωρείται όνειδος για τους περισσότερους Άραβες και μεγάλες διαδηλώσεις είχαν ξεσπάσει μετά τις Συμφωνίες του Αβραάμ στα κράτη που τις υπέγραψαν.

Η συνεργασία ΗΑΕ – Ισραήλ σε πολλά επίπεδα ήταν και είναι γνωστή, όμως το να χρησιμοποιείται το έδαφός τους για επιθέσεις από ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον άλλου αραβικού έθνους και μετά τα ΗΑΕ να δέχονται βοήθεια από το Ισραήλ για να αμυνθούν, είναι κάτι που θα λειτουργήσει ιδιαίτερα αρνητικά στον αραβικό κόσμο για το πρόσωπο των ΗΑΕ.

Χανταϊός: Εμβόλιο μέσα σε 100 ημέρες!
Τεχνολογία mRNA 14.05.26

Εμβόλιο για τον χανταϊό μέσα σε 100 ημέρες!

Εταιρείες όπως η αμερικανική Moderna, σε συνεργασία με νοτιοκορεατικά ερευνητικά κέντρα, βάζουν φιλόδοξους στόχους με όχημα την τεχνολογία mRNA που χρησιμοποιήθηκε για το εμβόλιο της Covid-19

Κατερίνα Τζαβάρα
Ο μεγάλος επανεξοπλισμός της Ευρώπης – Παλιά φαντάσματα και πολιτικές αδυναμίες της ΕΕ
Εσωτερικός κίνδυνος 14.05.26

Ο μεγάλος επανεξοπλισμός της Ευρώπης – Παλιά φαντάσματα και πολιτικές αδυναμίες της ΕΕ

Η διαδικασία διεξάγεται επί του παρόντος με τρόπο που ενισχύει τα αδιαφανή χαρακτηριστικά της λήψης αποφάσεων στην ΕΕ, τα οποία έχουν τροφοδοτήσει τα αντιφιλελεύθερα λαϊκιστικά κόμματα

Ιράν: Ο Ρούμπιο θέλει να βοηθήσει η Κίνα για τα Στενά του Ορμούζ
Πόλεμος στο Ιράν 14.05.26

Ο Ρούμπιο θέλει να βοηθήσει η Κίνα για τα Στενά του Ορμούζ

«Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο», δηλώνει ο Μάρκο Ρούμπιο, αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ και την πιθανή συμβολή της Κίνας για την άρση του αδιεξόδου.

ΗΠΑ: Ακροδεξιός εξτρεμιστής καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών
ΗΠΑ 14.05.26

Κάθειρξη 15 ετών στον «Διοικητή Χασάπη»

Γνωστός ως «Διοικητής Χασάπης» και ηγετικό στέλεχος διεθνούς νεοναζιστικού δικτύου, 22χρονος Γεωργιανός καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών για σχεδιασμό επιθέσεων κατά μειονοτήτων στις ΗΠΑ.

Ουκρανία: Οι ρωσικές δυνάμεις χτυπούν με drones και πυραύλους το Κίεβο
Ρωσικές δυνάμεις 14.05.26

Σφυροκοπούν με drones και πυραύλους το Κίεβο

Η Ρωσία σφυροκοπά το Κίεβο καθώς επέστρεψε στις καθημερινές επιδρομές κατά πόλεων της Ουκρανίας, μετά την τριήμερη ανακωχή στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Συρία: Ερευνα για πιθανά εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ, ζητά η Διεθνής Αμνηστία
Διεθνής Αμνηστία 14.05.26

Ζητούν έρευνα για πιθανά εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ στη Συρία

«Η παράνομη καταστροφή περιουσιών πολιτών έχει μετατραπεί σε σήμα κατατεθέν» του Ισραήλ, αναφέρει η Διεθνής Αμνηστία και ζητά τη διενέργεια έρευνας σε βάρος του για πιθανά «εγκλήματα πολέμου».

Σουδάν: Ελλειψη πολιτικής βούλησης για να τερματιστεί ο εμφύλιος πόλεμος, καταγγέλλουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα
MSF 14.05.26

Ελλειψη πολιτικής βούλησης για να τερματιστεί ο πόλεμος στο Σουδάν

Τρία και πλέον χρόνια μαίνεται ο πόλεμος στο Σουδάν, ο οποίος έχει προκαλέσει μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον πλανήτη, μολαταύτα δεν φαίνεται να υπάρχει «βούληση να τερματιστεί».

Ιράν: Απαγχονίστηκαν 2 άνδρες, ο ένας για «κατασκοπεία» υπέρ της Μοσάντ και ο άλλος γιατί «σκότωσε» αστυνομικό
Τεχεράνη 14.05.26

Απαγχονίστηκαν 2 άνδρες στο Ιράν

Απαγχονίστηκαν δύο άνδρες στο Ιράν, που φέρονται ο ένας να κατασκόπευε για λογαριασμό της Μοσάντ και ο άλλος να σκότωσε αστυνομικό κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Διαψεύδουν τα ΗΑΕ ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τη χώρα, μεσούντος του πολέμου κατά του Ιράν
Μεσούντος του πολέμου 14.05.26

Διαψεύδουν τα ΗΑΕ ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τη χώρα

Το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων απέρριψε ως «αβάσιμες» τις αναφορές περί μυστικής έως σήμερα επίσκεψης του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στα ΗΑΕ. «Αβάσιμες» χαρακτηρίζουν τα ΗΑΕ τις αναφορές για επίσκεψη του Νετανιάχου στη χώρα, μεσούντος του πολέμου κατά του Ιράν UAE Denies Reports Regarding Visit by Israeli Prime Minister or Receiving Any Israeli […]

Περού: Ο υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς Σάντσες περνάει στον β’ γύρο των προεδρικών εκλογών
Ρομπέρτο Σάντσες 14.05.26

Υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς στον β' γύρο των προεδρικών στο Περού

Στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στο Περού πέρασε ο υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς Ρομπέρτο Σάντσες, τονίζοντας ότι «Είμαστε έτοιμοι για τις προκλήσεις που μας ανέθεσε ο λαός».

Ευρωκοινοβούλιο: Από τις υποκλοπές στα Τέμπη: «Αυταρχισμός, συγκάλυψη και θεσμική εκτροπή»
Κόσμος 14.05.26

Από τις υποκλοπές στα Τέμπη: «Αυταρχισμός, συγκάλυψη και θεσμική εκτροπή»

Σφοδρή κριτική στην κατάσταση του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα στην εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο με συντονιστή τον αντιπρόεδρο της Αριστεράς (The Left) και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη.

Διπλωματικό πόκερ: Γιατί ο Σι Τζινπίνγκ δεν πρόκειται να κάνει τη χάρη στον Τραμπ για τη Μέση Ανατολή
Διπλωματικό πόκερ 13.05.26

Γιατί ο Σι Τζινπίνγκ δεν πρόκειται να κάνει τη χάρη στον Τραμπ για τη Μέση Ανατολή

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ζητήσει τη βοήθεια του Σι Τζινπίνγκ για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, ωστόσο το Πεκίνο δύσκολα θα εγκαταλείψει τον πολυτιμότερο στρατηγικό του σύμμαχο στη Μέση Ανατολή.

Βρετανία: Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης Στάρμερ και Στρίτινγκ για την ηγεσία των Εργατικών
Βρετανία 13.05.26

Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης Στάρμερ και Στρίτινγκ για την ηγεσία των Εργατικών

Ο Κιρ Στάρμερ προετοιμάζεται για μάχη ηγεσίας απέναντι στον Γουές Στρίτινγκ, την ώρα που η ομιλία του Βασιλιά Καρόλου θέτει το πλαίσιο των νέων κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων.

Νέος εφιάλτης για 1.700 επιβαίνοντες σε κρουαζιερόπλοιο – Τι συνέβη στο «Ambition»
Καραντίνα 13.05.26

Νέος εφιάλτης για 1.700 επιβαίνοντες σε κρουαζιερόπλοιο – Τι συνέβη στο «Ambition»

Σε υγειονομικό κλοιό στο λιμάνι του Μπορντό παραμένουν 1.700 επιβάτες και μέλη του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου «Ambition», μετά τον θάνατο ηλικιωμένου ταξιδιώτη και δεκάδες κρούσματα οξείας γαστρεντερίτιδας.

Η απορρύθμιση του κοινωνικού κράτους δεν θα ενισχύσει την Ευρώπη, θα την κάνει φτωχότερη
Κόσμος 13.05.26

Η απορρύθμιση του κοινωνικού κράτους δεν θα ενισχύσει την Ευρώπη, θα την κάνει φτωχότερη

Τρεις πρώην επίτροποι, μεταξύ των οποίων και η Ελληνίδα Άννα Διαμαντοπούλου, προειδοποιούν ότι η κατάργηση των κοινωνικών εγγυήσεων με στόχο την ανταγωνιστικότητα θα αποδυναμώσει την Ευρώπη, αντί να την ενισχύσει

inStream - Ροή Ειδήσεων
Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας – Πού θα έχει βροχές και καταιγίδες
Αναλυτική πρόγνωση 14.05.26

Ραγδαία μεταβολή του καιρού: Πτώση της θερμοκρασίας - Πού θα έχει βροχές και καταιγίδες

Άστατος ο καιρός σήμερα Πέμπτη με κύρια χαρακτηριστικά την πτώση της θερμοκρασίας και σε αρκετές περιοχές βροχές και καταιγίδες - Αναλυτικά η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας

Η Αθήνα επιμένει στα μηνύματα της προς το Κίεβο για το drone – Οι κίνδυνοι εξαγωγής του πολέμου
Διπλωματία 14.05.26

Η Αθήνα επιμένει στα μηνύματα της προς το Κίεβο για το drone – Οι κίνδυνοι εξαγωγής του πολέμου

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε πως η μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή, ενώ αρμόδιες πηγές σημειώνουν στο in πως η Αθήνα έχει προειδοποιήσει το Κίεβο σε όλα τα επίπεδα.

Συλλογικές συμβάσεις σε εστίαση – ζαχαρώδη: Ονομαστικές αυξήσεις, πραγματικές μειώσεις
Πραγματικοί μισθοί 14.05.26

Συλλογικές συμβάσεις σε εστίαση – ζαχαρώδη: Ονομαστικές αυξήσεις, πραγματικές μειώσεις

Οι συλλογικές συμβάσεις στην εστίαση και στα ζαχαρώδη προϊόντα, προβλέπουν μισθούς στα πέριξ του κατώτατου, για τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων. Χαμηλότερος από το 2009 ο μισθός του αρχιμάγειρα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει τους κανόνες για τα βιολογικά προϊόντα και τις οικολογικές ετικέτες
Άμεσα οι αλλαγές 14.05.26

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει τους κανόνες για τα βιολογικά προϊόντα και τις οικολογικές ετικέτες

Οι «27» συμφώνησαν σε νέο πλαίσιο για την παραγωγή, την πιστοποίηση και τη χρήση του ευρωπαϊκού βιολογικού σήματος με στόχο λιγότερη γραφειοκρατία και αυστηρότερους κανόνες για τις εισαγωγές

