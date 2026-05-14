Η μυστική επίσκεψη Νετανιάχου στα ΗΑΕ που «έβαλε φωτιά» στη Δυτική Ασία

Το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο ίδιος επισκέφθηκε κρυφά τα ΗΑΕ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Roaring Lion» και συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΑΕ Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ Αλ Ναχιάν, χαρακτηρίζοντας τη συνάντηση «ιστορική σημαντική εξέλιξη» στις σχέσεις των δύο χωρών.

Πηγή που έχει γνώση της συνάντησης ανέφερε ότι ο Νετανιάχου και ο Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ (MBZ) συναντήθηκαν στην Αλ-Αΐν, μια πόλη-οάση κοντά στα σύνορα με το Ομάν, στις 26 Μαρτίου και ότι η συνάντησή τους διήρκεσε αρκετές ώρες.

Η πηγή ανέφερε ότι ο επικεφαλής της Μοσάντ, Ντέντι Μπαρνέα, πραγματοποίησε τουλάχιστον δύο επισκέψεις στα ΗΑΕ κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, με σκοπό τον συντονισμό των στρατιωτικών ενεργειών. Η επίσκεψη του επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών αναφέρθηκε αρχικά από την εφημερίδα Wall Street Journal και στην συνέχεια ακολούθησε η επιβεβαίωση – αποκάλυψη του γραφείου του Νετανιάχου.

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού επιβεβαίωσε πως «εν μέσω της επιχείρησης «Roar of the Lion», ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου πραγματοποίησε μυστική επίσκεψη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συναντήθηκε με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ (Αλ Ναχιάν). Η επίσκεψη αυτή οδήγησε σε μια ιστορική ανατροπή στις σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων». Αυτό έφερε τα ΗΑΕ σε δεινή θέση.

Η βοήθεια του Ισραήλ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ο πρέσβης των ΗΠΑ, Μάικ Χάκαμπι, επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ ανέπτυξε κρυφά συστοιχίες «Iron Dome» και στρατιωτικό προσωπικό στα ΗΑΕ κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου με το Ιράν, σηματοδοτώντας την πρώτη γνωστή ισραηλινή στρατιωτική ανάπτυξη σε έδαφος του Κόλπου από την υπογραφή των Συμφωνιών του Αβραάμ.

Τα ΗΑΕ αποτελούν περιφερειακό επιχειρηματικό και χρηματοοικονομικό κόμβο και έναν από τους σημαντικότερους συμμάχους της Ουάσιγκτον. Έχουν ακολουθήσει μια επιθετική εξωτερική πολιτική και έχουν χαράξει τη δική τους σφαίρα επιρροής σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Οι επιθέσεις του Ιράν εναντίον των κρατών του Κόλπου, σε απάντηση στις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις, στόχευσαν περισσότερο τα ΗΑΕ από ό,τι τους γείτονές τους, πλήττοντας υποδομές πολιτών και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Συγκεκριμένα τα ΗΑΕ υπέστησαν 2.265 επιθέσεις με drone, 29 με πυραύλους κρουζ και 551 με βαλλιστικούς πυραύλους.

Όμως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διέψευσαν την είδηση

Η διάψευση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δημοσιεύθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας.

«Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διαψεύδουν τις φήμες που κυκλοφορούν σχετικά με υποτιθέμενη επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου στα ΗΑΕ ή την υποδοχή οποιασδήποτε ισραηλινής στρατιωτικής αντιπροσωπείας στη χώρα.

Τα ΗΑΕ επαναβεβαιώνουν ότι οι σχέσεις τους με το Ισραήλ είναι δημόσιες και διεξάγονται στο πλαίσιο των γνωστών και επίσημα δηλωμένων Συμφωνιών του Αβραάμ, και δεν βασίζονται σε αδιαφανείς ή ανεπίσημες ρυθμίσεις. Συνεπώς, οποιεσδήποτε ισχυρισμοί σχετικά με μη ανακοινωμένες επισκέψεις ή μη δημοσιοποιημένες ρυθμίσεις είναι εντελώς αβάσιμοι, εκτός εάν ανακοινωθούν επίσημα από τις αρμόδιες αρχές των ΗΑΕ.

Τα ΗΑΕ καλούν τα μέσα ενημέρωσης να επιδείξουν ακρίβεια και επαγγελματισμό, και να απέχουν από τη διάδοση μη επαληθευμένων πληροφοριών ή την προώθηση παραπλανητικών πολιτικών αφηγήσεων».

Και τα πράγματα έγιναν χειρότερα όταν ο Σεΐχης (εμίρης) παρουσιάστηκε ως… σοφέρ

Ισχυριζόμενος πως ήταν παρών στην επίσκεψη Νετανιάχου στα ΗΑΕ, ο πρώην προσωπάρχης – διευθυντής του πρωθυπουργικού Γραφείου του Μπενιαμίν Νετανιάχου, Ζιβ Αγκμόν, έκανε τα πράγματα χειρότερα διαψεύδοντας… την διάψευση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο Αγκμόν ανέφερε από τον λογαριασμό του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Facebook ότι «ως κάποιος που γνωρίζει καλά τα ΗΑΕ, έχει ζήσει εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και συνόδευσε τον Πρωθυπουργό στην ιστορική αυτή επίσκεψη, η οποία παραμένει μέχρι σήμερα άκρως απόρρητη, μπορώ να πω ότι ο πρωθυπουργός έγινε δεκτός στο Αμπού Ντάμπι με βασιλικές τιμές!

Ο Σεΐχης Μπεν Ζαγιέντ, η οικογένειά του και άλλοι αξιωματούχοι μας υποδέχτηκαν και ήταν ευτυχείς που είδαν τον πρωθυπουργό του Ισραήλ στο έδαφός τους. Ο Σεΐχης έδειξε μεγάλο σεβασμό στον πρωθυπουργό και τον μετέφερε ο ίδιος με το προσωπικό του αυτοκίνητο από το αεροπλάνο στο παλάτι. Τα αποτελέσματα που πέτυχε ο πρωθυπουργός σε αυτή την εκπληκτική επίσκεψη θα συζητιούνται για πολλές γενιές. Μια τόσο μεγάλη επιτυχία!»

Και χειρότερα

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν σαγιέντ Αμπάς Αραγκτσί έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ, ότι «ο Νετανιάχου αποκάλυψε πλέον δημοσίως αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν είχαν γνωστοποιήσει εδώ και καιρό στην ηγεσία μας. Η εχθρότητα προς τον Μεγάλο Λαό του Ιράν αποτελεί ένα ανόητο ρίσκο. Η συμπαιγνία με το Ισραήλ προς αυτή την κατεύθυνση: ασυγχώρητη. Όσοι συμπράττουν με το Ισραήλ για να σπείρουν τη διχόνοια θα λογοδοτήσουν».

Το μήνυμα του Αραγκτσί έχει ως κύριο αποδέκτη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στα οποία το Ιράν θα ήθελε να θέσει ένα παράδειγμα προς αποτροπή με την πρώτη ευκαιρία.

🇮🇱🇦🇪 Netanyahu made a secret trip to the UAE and met with MBZ during the war with Iran. The visit likely took place on March 26, when two private jets registered in the Isle of Man flew from Tel Aviv to Al Ain. — Bombardier Global 6000 (M-ARVA)

— Global Express XRS (M-ULTI). https://t.co/jwWcBPL9T3 pic.twitter.com/nn8sIP0hBd — Egypt’s Intel Observer (@EGYOSINT) May 13, 2026

Τα πιθανά αεροπλάνα που χρησιμοποιήθηκαν

Εκεί που κάποιος θα πίστευε πως οι αποκαλύψεις τελείωσαν ήρθε και ένας Αιγύπτιος χειριστής σελίδας γεωπολιτικής, πληροφοριών ανοιχτής πηγής (OSINT – Open-Source Intelligence) από αυτούς που ακροβατούν μεταξύ κρατικών υπηρεσιών και χόμπι για να αποκαλύψει τα αεροσκάφη και ακόμα ένα που έκανε μια επιπλέον πτήση στις 5 Μαΐου του 2026.

Το γεγονός πως οι αποκαλύψεις μπορούν να επιβεβαιωθούν από τον οποιονδήποτε με πρόσβαση σε υπολογιστή, έθεσε νέα στοιχεία, με τις πρώτες πτήσεις να αναχωρούν από την Κύπρο για το Τελ Αβίβ και από εκεί για το Άμπου Ντάμπι.

Δημοσίευσε τα στοιχεία πτήσης δύο ιδιωτικών αεροσκαφών που αναχώρησαν στις 26 Μαρτίου από το Τελ Αβίβ με προορισμό την πόλη Αλ Αΐν στο Άμπου Ντάμπι. Σε εποχή που μόνο αν είχες ειδικό στρατιωτικό λόγο θα ταξίδευες πάνω από εμπόλεμες ζώνες υπό τον κίνδυνο κατάρριψης.

One of the private jets used during Netanyahu’s covert visit to the UAE amid the Iran war, a Global Express XRS registered as M-ULTI, made a trip from Tel Aviv to Abu Dhabi on May 5, just one day after Iranian strikes targeted Fujairah oil export terminal. https://t.co/GOZE3jQE7X pic.twitter.com/zbivMgNGRd — Egypt’s Intel Observer (@EGYOSINT) May 13, 2026

Ο Αιγύπτιος χειριστής της σελίδας που δημοσιεύει συχνά πληροφορίες ανοιχτού τύπου, δημοσίευσε πως το ένα από αυτά τα αεροσκάφη έκανε την ίδια διαδρομή στις 5 Μαΐου μετά την επίθεση του Ιράν στα διυλιστήρια της Φουτζάιρα.

Μπορεί να πει κανείς πως το Ισραήλ είναι θανάσιμος εχθρός του Ιράν, αλλά τα ΗΑΕ κάτι περισσότερο

Αν το Ιράν εχθρεύεται το Ισραήλ σε μεγάλο βαθμό, μπορεί να πει κανείς πως εχθρεύεται κατά τι περισσότερο τους Άραβες συμμάχους του Ισραήλ. Όπως είναι σαφές, η κοντινή απόσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με το Ιράν, κατέστησε τα εμιράτα τον Νο1 στόχο του πολέμου με σχεδόν 3.000 χτυπήματα.

Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, στα ΗΑΕ δεν χτυπήθηκαν μονάχα οι βάσεις των ΗΠΑ (αεροπορική βάση Αλ Ντάφρα και λιμάνι Τζεμπέλ Αλί), αλλά τα πάντα. Χτύπησε το Ισραήλ τις δεξαμενές της Τεχεράνης φέρνοντας μαύρη βροχή; Το Ιράν ισοπέδωνε ενεργειακές υποδομές των ΗΑΕ, αμερικανικές εταιρείες, βιομηχανίες, αλλά ακόμα χτυπούσε στρατιωτικούς στόχους, μέχρι και ξενοδοχεία που κρύβονταν αμερικανοί στρατιώτες.

Γιατί; Γιατί τα Εμιράτα είναι ο στενότερος σύμμαχος του Ισραήλ και υπήρξε αντίπαλος του Ιράν στην Υεμένη, τον Λίβανο, την Συρία, το Ιράκ και άλλα μέρη της Δυτικής Ασίας χρηματοδοτώντας αντιμαχόμενες παρατάξεις στα συμφέροντα του «Άξονα της Αντίστασης». Με τα Εμιράτα να έχουν μέλη της Χεζμπολάχ σε λίστες κυρώσεων και τρομοκρατών.

Η συνεργασία με το Ισραήλ θεωρείται όνειδος για τους περισσότερους Άραβες και μεγάλες διαδηλώσεις είχαν ξεσπάσει μετά τις Συμφωνίες του Αβραάμ στα κράτη που τις υπέγραψαν.

Η συνεργασία ΗΑΕ – Ισραήλ σε πολλά επίπεδα ήταν και είναι γνωστή, όμως το να χρησιμοποιείται το έδαφός τους για επιθέσεις από ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον άλλου αραβικού έθνους και μετά τα ΗΑΕ να δέχονται βοήθεια από το Ισραήλ για να αμυνθούν, είναι κάτι που θα λειτουργήσει ιδιαίτερα αρνητικά στον αραβικό κόσμο για το πρόσωπο των ΗΑΕ.