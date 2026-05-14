newspaper
Πέμπτη 14 Μαϊου 2026
weather-icon 19o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το Ισραήλ εντείνει τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο, λίγο πριν τις συνομιλίες – Στους 22 οι νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά
Κόσμος 14 Μαΐου 2026, 07:48

Το Ισραήλ εντείνει τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο, λίγο πριν τις συνομιλίες – Στους 22 οι νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά

Ο στρατός του Ισραήλ, έχει προχωρήσει βαθύτερα στον Λίβανο, εκδίδοντας συνεχώς εντολές αναγκαστικής εκκένωσης για χωριά και πόλεις και ισοπεδώνοντας ολόκληρες περιοχές.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η κρυφή λειτουργία του μυαλού: Ανατρεπτική έρευνα για τα όνειρα

Η κρυφή λειτουργία του μυαλού: Ανατρεπτική έρευνα για τα όνειρα

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Το Ισραήλ, εντείνει τους φονικούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο, παραβιάζοντας καθημερινά την «εκεχειρία», ενώ διαπραγματευτές των δύο χωρών, αρχίζουν από σήμερα συνομιλίες στην Ουάσιγκτον. Οι IDF ( ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις) ισχυρίζονται πως στοχεύουν θέσεις της Χεζμπολάχ, η οποία συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον των ισραηλινών στρατιωτών που έχουν εισβάλει στον Λίβανο.

Οι IDF έχουν πλέον διασχίσει και τον ποταμό Λιτάνι, προχωρώντας βαθύτερα στον Λίβανο, εκδίδοντας συνεχώς εντολές αναγκαστικής εκκένωσης για λιβανέζικα χωριά. Μόνο χθες πραγματοποίησε σειρά πληγμάτων σε περίπου τριάντα τοποθεσίες στην επικράτεια του Λιβάνου με τουλάχιστον 22 νεκρούς, ανάμεσά τους τουλάχιστον πέντε παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό.

Συνολικά από τις 2 Μαρτίου έχουν σκοτωθεί πάνω από 2.800 άνθρωποι στον Λίβανο, ανάμεσά τους τουλάχιστον 200 παιδιά.

Τεράστια καταστροφή

Εξίσου συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία που δημοσιεύει το Al Jazeera, επικαλούμενο μια κυβερνητική υπηρεσία στον Λίβανο σχετικά με την έκταση της καταστροφής που έχει προκαλέσει το Ισραήλ, με αεροπορικές επιδρομές, επιθέσεις με drones, βομβαρδισμούς πυροβολικού και συστηματικές κατεδαφίσεις.

Το ήμισυ των κτιρίων ή των οικιστικών μονάδων, όπως τα αποκαλεί η εν λόγω κυβερνητική υπηρεσία, έχει καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ το άλλο μισό έχει υποστεί μερικές ζημιές, καθιστώντας σχεδόν αδύνατη την επιστροφή των ανθρώπων στα σπίτια τους και την επανεκκίνηση της ζωής τους.

Σε πολλές από τις πληγείσες περιοχές, ισραηλινά στρατεύματα καταλαμβάνουν λιβανικό έδαφος, καθιστώντας αδύνατη την πρόσβαση των ανθρώπων στα χωριά τους ενώ δεν είναι σαφές αν και πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν.

Οι συνομιλίες

Υπενθυμίζεται ότι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων Ισραήλ και Λιβάνου, είχαν ήδη συναντηθεί την 23η Απριλίου στον Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει τότε παράταση της κατάπαυσης του πυρός για τρεις εβδομάδες, εκφράζοντας την προσμονή του ότι οι δυο  χώρες, που δεν έχουν επίσημα διπλωματικές σχέσεις, θα συνάψουν ιστορική συμφωνία.

Ο αμερικανός πρόεδρος είχε μάλιστα αναγγείλει πως θα υποδεχόταν στον Λευκό Οίκο, σύντομα κατ’ αυτόν, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν. Η προσδοκία του αυτή μένει ως τώρα ανεκπλήρωτη, καθώς ο αρχηγός του κράτους του Λιβάνου θέτει ως προϋποθέσεις να κλειστεί προηγουμένως συμφωνία για ζητήματα ασφαλείας και να τερματιστούν οι ισραηλινές επιθέσεις.

Η κατάπαυση του πυρός παρατάθηκε ως την ερχόμενη Κυριακή 17η Μαΐου. Όμως, αφού τέθηκε σε ισχύ, τη 17η Απριλίου, πάνω από 400 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο σε βομβαρδισμούς και επιχειρήσεις του Ισραήλ, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα στοιχεία. Και πάνω από 10.000 ακίνητα έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί, σύμφωνα με το εθνικό συμβούλιο επιστημονικής έρευνας του Λιβάνου.

Σε αυτό το φόντο ξεκινούν σήμερα οι διήμερες συνομιλίες, Ισραήλ και Λιβάνου στο Σέιτ Ντιπάρτμεντ. Οι αμερικανοί μεσολαβητές θα συμπεριλάβουν τους πρεσβευτές των ΗΠΑ στις δυο χώρες: τον Μάικ Χάκαμπι, ευαγγελικό πάστορα και θερμό υποστηρικτή των φιλοδοξιών του Ισραήλ στην περιοχή· και τον Μισέλ Ίσα, συχνά συμπαίκτη του προέδρου Τραμπ σε ματς γκολφ, γεννημένο στη χώρα των κέδρων.

Τον Λίβανο θα αντιπροσωπεύσει ο Σιμόν Καράμ, δικηγόρος και διπλωμάτης 76 ετών. Το Ισραήλ ο πρεσβευτής του στην Ουάσιγκτον Γιεχιέλ Λέιτερ, 67 ετών, σύμμαχος και συνοδοιπόρος του Μπενιαμίν Νετανιάχου για δεκαετίες.

Σημειώνεται ότι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ απέρριψε εκ νέου τις άμεσες διαπραγματεύσεις και τάχθηκε υπέρ των έμμεσων συνομιλιών με το Ισραήλ. Ξεκαθάρισε επίσης ότι τα όπλα της οργάνωσης δεν πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο των διαπραγματεύσεων. Οπως ανέφερε, τα όπλα της Χεζμπολάχ είναι εσωτερικό θέμα του Λιβάνου και όχι αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον εχθρό. Ξεκαθάρισε πως οι μαχητές της οργάνωσης δεν θα παραδοθούν, και θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται τη χώρα και τον λαό «όσο κι αν χρειαστεί, όσες θυσίες κι αν πρέπει να γίνουν».

Ο Κασέμ διαβεβαίωσε επίσης ότι η Χεζμπολάχ δεν θα σταματήσει να μάχεται κατά των δυνάμεων εισβολής και ότι θα μετατρέψει τα πεδία συγκρούσεων «σε κόλαση για το Ισραήλ».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων πατάει το «κουμπί» για την ΑΜΚ – Στις 18/5 ανοίγει το βιβλίο προσφορών

ΔΕΗ: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων πατάει το «κουμπί» για την ΑΜΚ – Στις 18/5 ανοίγει το βιβλίο προσφορών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Η κρυφή λειτουργία του μυαλού: Ανατρεπτική έρευνα για τα όνειρα

Η κρυφή λειτουργία του μυαλού: Ανατρεπτική έρευνα για τα όνειρα

Κόσμος
Ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχεται με τιμές τον Τραμπ στην Κίνα

Ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχεται με τιμές τον Τραμπ στην Κίνα

inWellness
inTown
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Σύνταξη
Stream newspaper
Πάνω από πέντε χιλιάδες εκτοπισμένοι στην Αϊτή εξαιτίας συγκρούσεων μεταξύ συμμοριών
Κόσμος 14.05.26

Πάνω από πέντε χιλιάδες εκτοπισμένοι στην Αϊτή εξαιτίας συγκρούσεων μεταξύ συμμοριών

«Σπίτια λεηλατήθηκαν και πυρπολήθηκαν. Πολλά καταστήματα και σχολεία βανδαλίστηκαν», ανέφερε ο Φριτσνέλ Πιερ, στέλεχος οργάνωσης υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Σύνταξη
Χανταϊός: Εμβόλιο μέσα σε 100 ημέρες!
Τεχνολογία mRNA 14.05.26

Εμβόλιο για τον χανταϊό μέσα σε 100 ημέρες!

Εταιρείες όπως η αμερικανική Moderna, σε συνεργασία με νοτιοκορεατικά ερευνητικά κέντρα, βάζουν φιλόδοξους στόχους με όχημα την τεχνολογία mRNA που χρησιμοποιήθηκε για το εμβόλιο της Covid-19

Κατερίνα Τζαβάρα
Ο μεγάλος επανεξοπλισμός της Ευρώπης – Παλιά φαντάσματα και πολιτικές αδυναμίες της ΕΕ
Εσωτερικός κίνδυνος 14.05.26

Ο μεγάλος επανεξοπλισμός της Ευρώπης – Παλιά φαντάσματα και πολιτικές αδυναμίες της ΕΕ

Η διαδικασία διεξάγεται επί του παρόντος με τρόπο που ενισχύει τα αδιαφανή χαρακτηριστικά της λήψης αποφάσεων στην ΕΕ, τα οποία έχουν τροφοδοτήσει τα αντιφιλελεύθερα λαϊκιστικά κόμματα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η μυστική επίσκεψη Νετανιάχου στα ΗΑΕ που «έβαλε φωτιά» στη Δυτική Ασία
Το χρονικό 14.05.26

Η μυστική επίσκεψη Νετανιάχου στα ΗΑΕ που «έβαλε φωτιά» στη Δυτική Ασία

Με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού να επιβεβαιώνει μυστική συνάντηση Νετανιάχου - Αλ Ναχιάν εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ/Ισραήλ - Ιράν, η έχθρα της Τεχεράνης για το Άμπου Ντάμπι αναζωπυρώθηκε.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχεται με μεγάλες τιμές τον Τραμπ στην Κίνα – «Θα έπρεπε να είμαστε εταίροι, όχι αντίπαλοι»
Πεκίνο 14.05.26 Upd: 06:40

Ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχεται με μεγάλες τιμές τον Τραμπ - «Κίνα και ΗΠΑ θα έπρεπε να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι»

Ο Σι Τζινπίνγκ έσφιξε το χέρι του Ντόναλντ Τραμπ μπροστά στα σκαλιά του Παλατιού του Λαού, στην καρδιά του Πεκίνου, υποδεχόμενος με μεγάλες τιμές τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Σύνταξη
Ιράν: Ο Ρούμπιο θέλει να βοηθήσει η Κίνα για τα Στενά του Ορμούζ
Πόλεμος στο Ιράν 14.05.26

Ο Ρούμπιο θέλει να βοηθήσει η Κίνα για τα Στενά του Ορμούζ

«Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο», δηλώνει ο Μάρκο Ρούμπιο, αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ και την πιθανή συμβολή της Κίνας για την άρση του αδιεξόδου.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ακροδεξιός εξτρεμιστής καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών
ΗΠΑ 14.05.26

Κάθειρξη 15 ετών στον «Διοικητή Χασάπη»

Γνωστός ως «Διοικητής Χασάπης» και ηγετικό στέλεχος διεθνούς νεοναζιστικού δικτύου, 22χρονος Γεωργιανός καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών για σχεδιασμό επιθέσεων κατά μειονοτήτων στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι ρωσικές δυνάμεις χτυπούν με drones και πυραύλους το Κίεβο
Ρωσικές δυνάμεις 14.05.26

Σφυροκοπούν με drones και πυραύλους το Κίεβο

Η Ρωσία σφυροκοπά το Κίεβο καθώς επέστρεψε στις καθημερινές επιδρομές κατά πόλεων της Ουκρανίας, μετά την τριήμερη ανακωχή στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Σύνταξη
Συρία: Ερευνα για πιθανά εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ, ζητά η Διεθνής Αμνηστία
Διεθνής Αμνηστία 14.05.26

Ζητούν έρευνα για πιθανά εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ στη Συρία

«Η παράνομη καταστροφή περιουσιών πολιτών έχει μετατραπεί σε σήμα κατατεθέν» του Ισραήλ, αναφέρει η Διεθνής Αμνηστία και ζητά τη διενέργεια έρευνας σε βάρος του για πιθανά «εγκλήματα πολέμου».

Σύνταξη
Σουδάν: Ελλειψη πολιτικής βούλησης για να τερματιστεί ο εμφύλιος πόλεμος, καταγγέλλουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα
MSF 14.05.26

Ελλειψη πολιτικής βούλησης για να τερματιστεί ο πόλεμος στο Σουδάν

Τρία και πλέον χρόνια μαίνεται ο πόλεμος στο Σουδάν, ο οποίος έχει προκαλέσει μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον πλανήτη, μολαταύτα δεν φαίνεται να υπάρχει «βούληση να τερματιστεί».

Σύνταξη
Ιράν: Απαγχονίστηκαν 2 άνδρες, ο ένας για «κατασκοπεία» υπέρ της Μοσάντ και ο άλλος γιατί «σκότωσε» αστυνομικό
Τεχεράνη 14.05.26

Απαγχονίστηκαν 2 άνδρες στο Ιράν

Απαγχονίστηκαν δύο άνδρες στο Ιράν, που φέρονται ο ένας να κατασκόπευε για λογαριασμό της Μοσάντ και ο άλλος να σκότωσε αστυνομικό κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Σύνταξη
Διαψεύδουν τα ΗΑΕ ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τη χώρα, μεσούντος του πολέμου κατά του Ιράν
Μεσούντος του πολέμου 14.05.26

Διαψεύδουν τα ΗΑΕ ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τη χώρα

Το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων απέρριψε ως «αβάσιμες» τις αναφορές περί μυστικής έως σήμερα επίσκεψης του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στα ΗΑΕ. «Αβάσιμες» χαρακτηρίζουν τα ΗΑΕ τις αναφορές για επίσκεψη του Νετανιάχου στη χώρα, μεσούντος του πολέμου κατά του Ιράν UAE Denies Reports Regarding Visit by Israeli Prime Minister or Receiving Any Israeli […]

Σύνταξη
Περού: Ο υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς Σάντσες περνάει στον β’ γύρο των προεδρικών εκλογών
Ρομπέρτο Σάντσες 14.05.26

Υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς στον β' γύρο των προεδρικών στο Περού

Στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στο Περού πέρασε ο υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς Ρομπέρτο Σάντσες, τονίζοντας ότι «Είμαστε έτοιμοι για τις προκλήσεις που μας ανέθεσε ο λαός».

Σύνταξη
Ευρωκοινοβούλιο: Από τις υποκλοπές στα Τέμπη: «Αυταρχισμός, συγκάλυψη και θεσμική εκτροπή»
Κόσμος 14.05.26

Από τις υποκλοπές στα Τέμπη: «Αυταρχισμός, συγκάλυψη και θεσμική εκτροπή»

Σφοδρή κριτική στην κατάσταση του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα στην εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο με συντονιστή τον αντιπρόεδρο της Αριστεράς (The Left) και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη.

Σύνταξη
Διπλωματικό πόκερ: Γιατί ο Σι Τζινπίνγκ δεν πρόκειται να κάνει τη χάρη στον Τραμπ για τη Μέση Ανατολή
Διπλωματικό πόκερ 13.05.26

Γιατί ο Σι Τζινπίνγκ δεν πρόκειται να κάνει τη χάρη στον Τραμπ για τη Μέση Ανατολή

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ζητήσει τη βοήθεια του Σι Τζινπίνγκ για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, ωστόσο το Πεκίνο δύσκολα θα εγκαταλείψει τον πολυτιμότερο στρατηγικό του σύμμαχο στη Μέση Ανατολή.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βρετανία: Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης Στάρμερ και Στρίτινγκ για την ηγεσία των Εργατικών
Βρετανία 13.05.26

Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης Στάρμερ και Στρίτινγκ για την ηγεσία των Εργατικών

Ο Κιρ Στάρμερ προετοιμάζεται για μάχη ηγεσίας απέναντι στον Γουές Στρίτινγκ, την ώρα που η ομιλία του Βασιλιά Καρόλου θέτει το πλαίσιο των νέων κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χαλκιδική: Εντοπίστηκε ο 13χρονος που είχε εξαφανιστεί από τα Μουδανιά – «Είναι καλά στην υγεία του»
Χαμόγελο του Παιδιού 14.05.26

Εντοπίστηκε ο 13χρονος που είχε εξαφανιστεί από τα Μουδανιά - «Είναι καλά στην υγεία του»

Tα ίχνη του ανηλίκου είχαν χαθεί στις 12 Μαΐου, οπότε και ενεργοποιήθηκε Amber Alert για τον εντοπισμό του - Αναγνωρίστηκε από πολίτες που ειδοποίησαν τις Αρχές

Σύνταξη
Πάνω από πέντε χιλιάδες εκτοπισμένοι στην Αϊτή εξαιτίας συγκρούσεων μεταξύ συμμοριών
Κόσμος 14.05.26

Πάνω από πέντε χιλιάδες εκτοπισμένοι στην Αϊτή εξαιτίας συγκρούσεων μεταξύ συμμοριών

«Σπίτια λεηλατήθηκαν και πυρπολήθηκαν. Πολλά καταστήματα και σχολεία βανδαλίστηκαν», ανέφερε ο Φριτσνέλ Πιερ, στέλεχος οργάνωσης υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Σύνταξη
Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας – Πού θα έχει βροχές και καταιγίδες
Αναλυτική πρόγνωση 14.05.26

Ραγδαία μεταβολή του καιρού: Πτώση της θερμοκρασίας - Πού θα έχει βροχές και καταιγίδες

Άστατος ο καιρός σήμερα Πέμπτη με κύρια χαρακτηριστικά την πτώση της θερμοκρασίας και σε αρκετές περιοχές βροχές και καταιγίδες - Αναλυτικά η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας

Σύνταξη
Χανταϊός: Εμβόλιο μέσα σε 100 ημέρες!
Τεχνολογία mRNA 14.05.26

Εμβόλιο για τον χανταϊό μέσα σε 100 ημέρες!

Εταιρείες όπως η αμερικανική Moderna, σε συνεργασία με νοτιοκορεατικά ερευνητικά κέντρα, βάζουν φιλόδοξους στόχους με όχημα την τεχνολογία mRNA που χρησιμοποιήθηκε για το εμβόλιο της Covid-19

Κατερίνα Τζαβάρα
Η Αθήνα επιμένει στα μηνύματα της προς το Κίεβο για το drone – Οι κίνδυνοι εξαγωγής του πολέμου
Διπλωματία 14.05.26

Η Αθήνα επιμένει στα μηνύματα της προς το Κίεβο για το drone – Οι κίνδυνοι εξαγωγής του πολέμου

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε πως η μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή, ενώ αρμόδιες πηγές σημειώνουν στο in πως η Αθήνα έχει προειδοποιήσει το Κίεβο σε όλα τα επίπεδα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Συλλογικές συμβάσεις σε εστίαση – ζαχαρώδη: Ονομαστικές αυξήσεις, πραγματικές μειώσεις
Πραγματικοί μισθοί 14.05.26

Συλλογικές συμβάσεις σε εστίαση – ζαχαρώδη: Ονομαστικές αυξήσεις, πραγματικές μειώσεις

Οι συλλογικές συμβάσεις στην εστίαση και στα ζαχαρώδη προϊόντα, προβλέπουν μισθούς στα πέριξ του κατώτατου, για τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων. Χαμηλότερος από το 2009 ο μισθός του αρχιμάγειρα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο μεγάλος επανεξοπλισμός της Ευρώπης – Παλιά φαντάσματα και πολιτικές αδυναμίες της ΕΕ
Εσωτερικός κίνδυνος 14.05.26

Ο μεγάλος επανεξοπλισμός της Ευρώπης – Παλιά φαντάσματα και πολιτικές αδυναμίες της ΕΕ

Η διαδικασία διεξάγεται επί του παρόντος με τρόπο που ενισχύει τα αδιαφανή χαρακτηριστικά της λήψης αποφάσεων στην ΕΕ, τα οποία έχουν τροφοδοτήσει τα αντιφιλελεύθερα λαϊκιστικά κόμματα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει τους κανόνες για τα βιολογικά προϊόντα και τις οικολογικές ετικέτες
Άμεσα οι αλλαγές 14.05.26

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει τους κανόνες για τα βιολογικά προϊόντα και τις οικολογικές ετικέτες

Οι «27» συμφώνησαν σε νέο πλαίσιο για την παραγωγή, την πιστοποίηση και τη χρήση του ευρωπαϊκού βιολογικού σήματος με στόχο λιγότερη γραφειοκρατία και αυστηρότερους κανόνες για τις εισαγωγές

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η μυστική επίσκεψη Νετανιάχου στα ΗΑΕ που «έβαλε φωτιά» στη Δυτική Ασία
Το χρονικό 14.05.26

Η μυστική επίσκεψη Νετανιάχου στα ΗΑΕ που «έβαλε φωτιά» στη Δυτική Ασία

Με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού να επιβεβαιώνει μυστική συνάντηση Νετανιάχου - Αλ Ναχιάν εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ/Ισραήλ - Ιράν, η έχθρα της Τεχεράνης για το Άμπου Ντάμπι αναζωπυρώθηκε.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχεται με μεγάλες τιμές τον Τραμπ στην Κίνα – «Θα έπρεπε να είμαστε εταίροι, όχι αντίπαλοι»
Πεκίνο 14.05.26 Upd: 06:40

Ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχεται με μεγάλες τιμές τον Τραμπ - «Κίνα και ΗΠΑ θα έπρεπε να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι»

Ο Σι Τζινπίνγκ έσφιξε το χέρι του Ντόναλντ Τραμπ μπροστά στα σκαλιά του Παλατιού του Λαού, στην καρδιά του Πεκίνου, υποδεχόμενος με μεγάλες τιμές τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Σύνταξη
Ιράν: Ο Ρούμπιο θέλει να βοηθήσει η Κίνα για τα Στενά του Ορμούζ
Πόλεμος στο Ιράν 14.05.26

Ο Ρούμπιο θέλει να βοηθήσει η Κίνα για τα Στενά του Ορμούζ

«Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο», δηλώνει ο Μάρκο Ρούμπιο, αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ και την πιθανή συμβολή της Κίνας για την άρση του αδιεξόδου.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ακροδεξιός εξτρεμιστής καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών
ΗΠΑ 14.05.26

Κάθειρξη 15 ετών στον «Διοικητή Χασάπη»

Γνωστός ως «Διοικητής Χασάπης» και ηγετικό στέλεχος διεθνούς νεοναζιστικού δικτύου, 22χρονος Γεωργιανός καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών για σχεδιασμό επιθέσεων κατά μειονοτήτων στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι ρωσικές δυνάμεις χτυπούν με drones και πυραύλους το Κίεβο
Ρωσικές δυνάμεις 14.05.26

Σφυροκοπούν με drones και πυραύλους το Κίεβο

Η Ρωσία σφυροκοπά το Κίεβο καθώς επέστρεψε στις καθημερινές επιδρομές κατά πόλεων της Ουκρανίας, μετά την τριήμερη ανακωχή στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Σύνταξη
Συρία: Ερευνα για πιθανά εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ, ζητά η Διεθνής Αμνηστία
Διεθνής Αμνηστία 14.05.26

Ζητούν έρευνα για πιθανά εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ στη Συρία

«Η παράνομη καταστροφή περιουσιών πολιτών έχει μετατραπεί σε σήμα κατατεθέν» του Ισραήλ, αναφέρει η Διεθνής Αμνηστία και ζητά τη διενέργεια έρευνας σε βάρος του για πιθανά «εγκλήματα πολέμου».

Σύνταξη
Σουδάν: Ελλειψη πολιτικής βούλησης για να τερματιστεί ο εμφύλιος πόλεμος, καταγγέλλουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα
MSF 14.05.26

Ελλειψη πολιτικής βούλησης για να τερματιστεί ο πόλεμος στο Σουδάν

Τρία και πλέον χρόνια μαίνεται ο πόλεμος στο Σουδάν, ο οποίος έχει προκαλέσει μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον πλανήτη, μολαταύτα δεν φαίνεται να υπάρχει «βούληση να τερματιστεί».

Σύνταξη
Ιράν: Απαγχονίστηκαν 2 άνδρες, ο ένας για «κατασκοπεία» υπέρ της Μοσάντ και ο άλλος γιατί «σκότωσε» αστυνομικό
Τεχεράνη 14.05.26

Απαγχονίστηκαν 2 άνδρες στο Ιράν

Απαγχονίστηκαν δύο άνδρες στο Ιράν, που φέρονται ο ένας να κατασκόπευε για λογαριασμό της Μοσάντ και ο άλλος να σκότωσε αστυνομικό κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Σύνταξη
Θάνατος Μάθιου Πέρι: Φυλάκιση 2 ετών σε πρώην παραγωγό του Χόλιγουντ για την παράνομη διακίνηση κεταμίνης
Ερικ Φλέμινγκ 14.05.26

Φυλάκιση και σε πρώην παραγωγό του Χόλιγουντ για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι

Ποινή φυλάκισης δύο ετών επιβλήθηκε σε πρώην παραγωγό του Χόλιγουντα για παράνομη προμήθεια κεταμίνης στον Μάθιου Πέρι, ο οποίος βρέθηκε νεκρός από υπερβολική δόση της.

Σύνταξη
Διαψεύδουν τα ΗΑΕ ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τη χώρα, μεσούντος του πολέμου κατά του Ιράν
Μεσούντος του πολέμου 14.05.26

Διαψεύδουν τα ΗΑΕ ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τη χώρα

Το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων απέρριψε ως «αβάσιμες» τις αναφορές περί μυστικής έως σήμερα επίσκεψης του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στα ΗΑΕ. «Αβάσιμες» χαρακτηρίζουν τα ΗΑΕ τις αναφορές για επίσκεψη του Νετανιάχου στη χώρα, μεσούντος του πολέμου κατά του Ιράν UAE Denies Reports Regarding Visit by Israeli Prime Minister or Receiving Any Israeli […]

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 14 Μαϊου 2026
Cookies