Το Ισραήλ εντείνει τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο, λίγο πριν τις συνομιλίες – Στους 22 οι νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά

Το Ισραήλ, εντείνει τους φονικούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο, παραβιάζοντας καθημερινά την «εκεχειρία», ενώ διαπραγματευτές των δύο χωρών, αρχίζουν από σήμερα συνομιλίες στην Ουάσιγκτον. Οι IDF ( ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις) ισχυρίζονται πως στοχεύουν θέσεις της Χεζμπολάχ, η οποία συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον των ισραηλινών στρατιωτών που έχουν εισβάλει στον Λίβανο.

Οι IDF έχουν πλέον διασχίσει και τον ποταμό Λιτάνι, προχωρώντας βαθύτερα στον Λίβανο, εκδίδοντας συνεχώς εντολές αναγκαστικής εκκένωσης για λιβανέζικα χωριά. Μόνο χθες πραγματοποίησε σειρά πληγμάτων σε περίπου τριάντα τοποθεσίες στην επικράτεια του Λιβάνου με τουλάχιστον 22 νεκρούς, ανάμεσά τους τουλάχιστον πέντε παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό.

Συνολικά από τις 2 Μαρτίου έχουν σκοτωθεί πάνω από 2.800 άνθρωποι στον Λίβανο, ανάμεσά τους τουλάχιστον 200 παιδιά.

Τεράστια καταστροφή

Εξίσου συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία που δημοσιεύει το Al Jazeera, επικαλούμενο μια κυβερνητική υπηρεσία στον Λίβανο σχετικά με την έκταση της καταστροφής που έχει προκαλέσει το Ισραήλ, με αεροπορικές επιδρομές, επιθέσεις με drones, βομβαρδισμούς πυροβολικού και συστηματικές κατεδαφίσεις.

Το ήμισυ των κτιρίων ή των οικιστικών μονάδων, όπως τα αποκαλεί η εν λόγω κυβερνητική υπηρεσία, έχει καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ το άλλο μισό έχει υποστεί μερικές ζημιές, καθιστώντας σχεδόν αδύνατη την επιστροφή των ανθρώπων στα σπίτια τους και την επανεκκίνηση της ζωής τους.

Σε πολλές από τις πληγείσες περιοχές, ισραηλινά στρατεύματα καταλαμβάνουν λιβανικό έδαφος, καθιστώντας αδύνατη την πρόσβαση των ανθρώπων στα χωριά τους ενώ δεν είναι σαφές αν και πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν.

Οι συνομιλίες

Υπενθυμίζεται ότι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων Ισραήλ και Λιβάνου, είχαν ήδη συναντηθεί την 23η Απριλίου στον Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει τότε παράταση της κατάπαυσης του πυρός για τρεις εβδομάδες, εκφράζοντας την προσμονή του ότι οι δυο χώρες, που δεν έχουν επίσημα διπλωματικές σχέσεις, θα συνάψουν ιστορική συμφωνία.

Ο αμερικανός πρόεδρος είχε μάλιστα αναγγείλει πως θα υποδεχόταν στον Λευκό Οίκο, σύντομα κατ’ αυτόν, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν. Η προσδοκία του αυτή μένει ως τώρα ανεκπλήρωτη, καθώς ο αρχηγός του κράτους του Λιβάνου θέτει ως προϋποθέσεις να κλειστεί προηγουμένως συμφωνία για ζητήματα ασφαλείας και να τερματιστούν οι ισραηλινές επιθέσεις.

Η κατάπαυση του πυρός παρατάθηκε ως την ερχόμενη Κυριακή 17η Μαΐου. Όμως, αφού τέθηκε σε ισχύ, τη 17η Απριλίου, πάνω από 400 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο σε βομβαρδισμούς και επιχειρήσεις του Ισραήλ, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα στοιχεία. Και πάνω από 10.000 ακίνητα έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί, σύμφωνα με το εθνικό συμβούλιο επιστημονικής έρευνας του Λιβάνου.

Σε αυτό το φόντο ξεκινούν σήμερα οι διήμερες συνομιλίες, Ισραήλ και Λιβάνου στο Σέιτ Ντιπάρτμεντ. Οι αμερικανοί μεσολαβητές θα συμπεριλάβουν τους πρεσβευτές των ΗΠΑ στις δυο χώρες: τον Μάικ Χάκαμπι, ευαγγελικό πάστορα και θερμό υποστηρικτή των φιλοδοξιών του Ισραήλ στην περιοχή· και τον Μισέλ Ίσα, συχνά συμπαίκτη του προέδρου Τραμπ σε ματς γκολφ, γεννημένο στη χώρα των κέδρων.

Τον Λίβανο θα αντιπροσωπεύσει ο Σιμόν Καράμ, δικηγόρος και διπλωμάτης 76 ετών. Το Ισραήλ ο πρεσβευτής του στην Ουάσιγκτον Γιεχιέλ Λέιτερ, 67 ετών, σύμμαχος και συνοδοιπόρος του Μπενιαμίν Νετανιάχου για δεκαετίες.

Σημειώνεται ότι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ απέρριψε εκ νέου τις άμεσες διαπραγματεύσεις και τάχθηκε υπέρ των έμμεσων συνομιλιών με το Ισραήλ. Ξεκαθάρισε επίσης ότι τα όπλα της οργάνωσης δεν πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο των διαπραγματεύσεων. Οπως ανέφερε, τα όπλα της Χεζμπολάχ είναι εσωτερικό θέμα του Λιβάνου και όχι αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον εχθρό. Ξεκαθάρισε πως οι μαχητές της οργάνωσης δεν θα παραδοθούν, και θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται τη χώρα και τον λαό «όσο κι αν χρειαστεί, όσες θυσίες κι αν πρέπει να γίνουν».

Ο Κασέμ διαβεβαίωσε επίσης ότι η Χεζμπολάχ δεν θα σταματήσει να μάχεται κατά των δυνάμεων εισβολής και ότι θα μετατρέψει τα πεδία συγκρούσεων «σε κόλαση για το Ισραήλ».