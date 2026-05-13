Τσουκαλάς: Αν η πολιτική αντιπαράθεση πάει στο 2015 ή στο 2019, αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί της ΝΔ

«Ο πληθωρισμός έχει ανέβει σωρευτικά κατά 19,6% στην εξαετία, έχει καταπιεί τις αυξήσεις στο μέσο μισθό», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την οικονομική κατάσταση και την καθημερινότητα των πολιτών, ενώ επισήμανε ότι «η αγοραστική δύναμη παραμένει καθηλωμένη».

Όπως ανέφερε, μάλιστα, «η κυβέρνηση έχει καταφέρει, ενώ δουλεύουμε τις περισσότερες ώρες στην Ευρώπη και ενώ η χώρα εμφανίζει έστω υποτυπωδώς ρυθμό ανάπτυξης, αυτό να μη φτάνει στους πολίτες», για να υπογραμμίσει πως «ο κόσμος θέλει μία καθημερινότητα αισιοδοξίας και όχι μία ρουτίνα μιζέριας».

Ο Κώστας Τσουκαλάς επισήμανε, δε, την κατάσταση «στην ακρίβεια, στα καρτέλ, στις μειωμένες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και στους πλειστηριασμούς», τονίζοντας ότι «γι’ αυτό χρειάζονται περισσότερες πράξεις και ουσιαστικές πολιτικές παρεμβάσεις».

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο Open, αναφέρθηκε και στην απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα βρίσκεται μόλις στην 7η θέση από το τέλος στην απορρόφηση κονδυλίων για την αγορά, με ποσοστό 48%, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κυμαίνεται σε ποσοστό 62%».

«Το ΠΑΣΟΚ έχει δεσμευτεί για την ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά»

Ο κ. Τσουκαλάς άσκησε κριτική και στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για το ζήτημα της ένταξης των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά, υπενθυμίζοντας ότι, «από τον Οκτώβριο του 2024, ο κ. Γεωργιάδης έλεγε ότι πλησιάζει η ώρα της ένταξης των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά» και παρατήρησε πως «δύο χρόνια μετά επανέρχεται με την ίδια υπόσχεση, επειδή πλησιάζουν οι εκλογές».

«Το ΠΑΣΟΚ έχει δεσμευτεί ότι αυτό θα συμβεί μόλις γίνει κυβέρνηση. Έχουμε ήδη καταθέσει σχετική τροπολογία. Εμείς δεν είμαστε η Νέα Δημοκρατία να κοροϊδεύουμε τους εργαζόμενους στη δημόσια υγεία», υπογράμμισε.

«Εμείς δίνουμε τη μάχη για την πρώτη θέση. Τη μάχη της δεύτερης θέσης, ας τη δώσουν άλλοι»

Ερωτηθείς για τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ και τις δημοσκοπήσεις, ο Κώστας Τσουκαλάς ξεκαθάρισε ότι «ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία και τα προβλήματα της κοινωνίας. Εμείς δεν θέλουμε μία συζήτηση, που θα γυρίσει στο χθες».

«Αν η πολιτική αντιπαράθεση πάει στο 2015 ή στο 2019, αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς θα μιλήσουμε για το μέλλον», εξήγησε και υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη παρουσιάσει «συγκεκριμένες προτάσεις για την εργασία, το ιδιωτικό χρέος, τις τράπεζες και το στεγαστικό».

Ταυτόχρονα, ο Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε την «ένταση» που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Παρατηρώ κι εγώ εμβρόντητος τα αυξημένα ντεσιμπέλ των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο ΠΑΣΟΚ» και ξεκαθάρισε ότι «εμείς δεν θεωρούμε αντίπαλό μας ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε τον κ. Τσίπρα. Εμείς δίνουμε τη μάχη για την πρώτη θέση. Τη μάχη της δεύτερης θέσης, αν θέλουν, ας τη δώσουν άλλα κόμματα».

Επιπλέον, υποστήριξε ότι «η Ελλάδα δεν έχει χρόνο για άλλη μία τετραετία Μητσοτάκη και χρειάζεται πολιτική αλλαγή», ενώ έθεσε το ερώτημα «ποιο κόμμα μπορεί πραγματικά να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία και να πάρει ψήφους και από πολίτες που την επέλεξαν στο παρελθόν».

«Αν σήμερα υπάρχει διαφορά δέκα μονάδων στην πρόθεση ψήφου, στην πραγματικότητα μπορεί να είναι πολύ μικρότερη, γιατί το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αντλήσει δυνάμεις από ευρύτερα κοινωνικά ακροατήρια», προσέθεσε.

«Πολύ άστοχη η δήλωση Αναστασίου για τον Τσίπρα»

Να σημειωθεί ότι ο κ. Τσουκαλάς κλήθηκε να σχολιάσει δήλωση του στελέχους του ΠΑΣΟΚ Βάσιας Αναστασίου για τον Αλέξη Τσίπρα και ξεκαθάρισε πως «η δήλωση περί ‘τριχών’ προφανώς δεν απηχεί τη θέση του ΠΑΣΟΚ. Πρόκειται για μία πάρα πολύ άστοχη δήλωση».

Τέλος, ερωτωθείς για την κριτική που ασκείται από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ τόνισε πως «ο Νίκος Ανδρουλάκης παρέλαβε ένα κόμμα στο 8% και σήμερα το ΠΑΣΟΚ καταγράφει μία τελείως διαφορετική αυξημένη δυναμική. Όταν ασκείται κριτική στην αντιπολίτευση από τον πρώην πρωθυπουργό, αυτή αφορά και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και τις δημοσκοπικές επιδόσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν πως οι πολιτικές είναι εκείνες που μπορούν να νικήσουν τη συντηρητική παράταξη και όχι τα πρόσωπα από μόνα τους».