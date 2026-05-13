Σεξιστικό σχόλιο του Φλορεντίνο Πέρεθ για δημοσιογράφο: «Μια γυναίκα που δεν γνωρίζει από ποδόσφαιρο» (vid)

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε το σχόλιο του προέδρου της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξης Τύπου, το οποίο αφορούσε σε δημοσίευμα της εφημερίδας ABC και τη συντάκτριά του, Μαρία Χοσέ Φουεντεάλαμο.

Η δημοσιογράφος απάντησε μέσω νέου άρθρου της στην ABC, με τίτλο «Είμαι αυτή η γυναίκα για την οποία μιλάει ο Φλορεντίνο», εκφράζοντας την έκπληξή της για την προσωπική στοχοποίηση και επισημαίνοντας ότι η κριτική της δεν αφορούσε σε τεχνικά ζητήματα ποδοσφαίρου αλλά σε ευρύτερες συμπεριφορές και εξελίξεις γύρω από τον σύλλογο.

«Δείτε για παράδειγμα ένα άρθρο με στόχο εμένα και την Ρεάλ. Αυτό έχει γραφτεί από μία γυναίκα. Δεν ξέρω καν αν γνωρίζει κάτι από ποδόσφαιρο», είπε χαρακτηριστικά ο Πέρεθ.

🚨🗣️ Florentino Pérez: «Look at this article against me and Real Madrid…» «This has been written by a WOMAN. I don’t even know if she knows about football.” pic.twitter.com/ThdhFFjLwZ — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 12, 2026

«Ναι, κύριε Πρόεδρε, αυτή ακριβώς είμαι. Μια γυναίκα, που τι σημασία έχει τι ξέρω για το ποδόσφαιρο; Ξέρω όμως τη ζημιά που προκαλείται έξω από το Μπερναμπέου. Γιατί εδώ δεν αφορά μόνο το ποδόσφαιρο. Και τώρα είμαι εγώ αυτή που αναρωτιέται αν εσείς αυτό το ξέρετε ή όχι», ανέφερε μεταξύ άλλων η δημοσιογράφος στην δική της απάντηση.

