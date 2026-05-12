Ροντινέι: «Θα δώσω και τη ζωή μου για τον Ολυμπιακό»
Το μήνυμα του Ροντινέι προς τον κόσμο του Ολυμπιακού μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram
Ο Ολυμπιακός χρειάζεται δύο νίκες κόντρα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ στις δύο τελευταίες αγωνιστικές των play offs 1-4 της Stoiximan Super League, ούτως ώστε να διεκδικήσει με όσο το δυνατόν περισσότερες πιθανότητες τη δεύτερη θέση που οδηγεί στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League της επόμενης χρονιάς. Εν όψει των δύο τελευταίων αγώνων της σεζόν, ο Ροντινέι έκανε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, τονίζοντας πως θα παλεύει με όλο του το «είναι» για την ερυθρόλευκη φανέλα, για όσο διάστημα θα τη φοράει ακόμη.
«Δεν ξέρω για πόσο καιρό θα μείνω σε αυτόν τον σύλλογο, αλλά όσο είμαι εδώ, θα δίνω τον καλύτερο μου εαυτό μέχρι το τέλος, με πόνο και τραυματισμό, θα δώσω την ζωή μου! Μόνο Ολυμπιακός, στις νίκες και στις ήττες, για πάντα θα τα δίνω όλα για εσάς! Ευχαριστώ».
Η ανάρτηση του Ροντινέι:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Χωρίς Ποντένσε κόντρα στον Παναθηναϊκό
Όπως προαναφέραμε, ο Ολυμπιακός στα δύο τελευταία παιχνίδια της φετινής σεζόν θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό (εντός) και την ΑΕΚ (εκτός), με το παιχνίδι με τους Πράσινους να είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Τετάρτης (13/5, 19:30).
Ο Βάσκος τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στον Ντανιέλ Ποντένσε που αποχώρησε τραυματίας από το ματς με τον ΠΑΟΚ, αλλά και τον άτυχο Γιουσούφ Γιαζίτζι. Από ‘κει και πέρα, ο προπονητής των Πειραιωτών πήρε και πάλι μαζί όλους του μη κοινοτικούς παίκτες, κάτι που σημαίνει πως θα αφήσει δύο εκτός, λίγο πριν το ματς.
Αναλυτικά, η αποστολή του Ολυμπιακού:
Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.
