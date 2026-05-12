Σημαντικές πωλήσεις κατοικιών καταγράφει η Lamda Development στο Ελληνικό, και μάλιστα σε μια μεγάλη «βεντάλια» αγοραστών, εν μέσω πληθωρισμού και ενεργειακής κρίσης.

Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση, σημαντική εμπορική επιτυχία συνεχίζουν να καταγράφουν τα διαθέσιμα προς πώληση διαμερίσματα στη γειτονιά Little Athens.

Η γειτονιά Little Athens της Lamda

Μέχρι και την 28.02.2026 είχαν διατεθεί στην αγορά 671 διαμερίσματα προς πώληση, εκ των οποίων οι πωλήσεις και οι κρατήσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές ανέρχονταν σε 571 διαμερίσματα ή 85%.

Σημειώνεται ακόμη ότι τα έσοδα από οικιστικές αναπτύξεις το 2025 ανήλθαν σε €291 εκατ., αυξημένα 96% έναντι του 2024, δείχνοντας έτσι την σημαντική πλέον συνεισφορά των οικιστικών αναπτύξεων.

Επιπλέον, στο 2025 αναγνωρίστηκαν έσοδα ύψους €105 εκατ. από πωλήσεις ακινήτων (κυρίως πωλήσεις οικοπέδων των Project Sunrise & Terra Mare), μειωμένα κατά 65% σε σχέση με το 2024.

Πως εξελίσσονται οι πωλήσεις κατοικιών

Καθώς τα έργα στο Ελληνικό περνάνε σε νέα φάση κατασκευής, καταγράφηκε σημαντική ζήτηση ειδικά από Έλληνες αγοραστές στα ακίνητα της Lamda.

Ήδη τον Δεκέμβριο, ο όμιλος διέθεσε προς πώληση 70 κατοικίες –από τον σύνολο των 150— στο συγκρότημα East Village, που εντάσσεται στο έργο Skyline Havens. Ήδη ένα 30% έχει προπωληθεί.

Σημειώνεται ότι από τα μέσα Ιουνίου θα διατεθούν ακόμη 350 κατοικίες στην ίδια γειτονιά.

Αναφορικά με το προφίλ των αγοραστών, η ζήτηση προήλθε κατά κύριο λόγο Έλληνες (55%), ακολουθούν μετά οι Έλληνες της διασποράς με 25%, ενώ ως προς στη διεθνή ζήτηση την πρωτοκαθεδρία είχε η Ευρώπη (65%). Ακολουθούν οι ΗΠΑ (15%), η Μέση Ανατολή (12%) και η Αυστραλία (4%).

Premium αγορά οικοπέδων

Οι τιμές στο προτζεκτ Skyline Heavens ξεκινούν από τα 550.000 χιλ. ευρώ για τις κατοικίες ενός υπνοδωματίου και φτάνουν ως και τα 4,5 εκατ. ευρώ για τα penthouses.

Περίπου οι μισοί αγοραστές βλέπουν το ακίνητο ως καθαρό επενδυτικό προϊόν, αφού θεωρείται ότι οι κατοικίες είτε θα ανατιμηθούν σημαντικά σε μέλλοντα χρόνο είτε θα αποφέρουν υψηλές αποδόσεις μέσα από βραχυχρόνια ή και μακροχρόνια μίσθωση.

Βέβαια, το γεγονός ότι ένα 43% των αγοραστών προτιμά διαμερίσματα με δύο υπνοδωμάτια ίσως αποτελεί ένδειξη ότι το ενδιαφέρον προέρχεται από ζευγάρια ή και οικογένειες.

Όπως σχολίασε ο Αλέξανδρος Μουλάς, Chief Commercial Officer της Lamda Development, «οι επενδυτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν premium για την αγορά οικοπέδων. Εκτός από το κλασσικό μοντέλο built to sell που κοιτούν καθαρά οι επενδυτές, εμείς εξετάζουμε και το μοντέλο built to rent».

Το έργο σε οικονομικά μεγέθη

Αναφορικά με το έργο στο Ελληνικό, το κόστος πωληθέντων αποθεμάτων είναι αυξημένο στο 2025, διότι οι πωλήσεις οικοπέδων έχουν χαμηλότερο κόστος κτήσης.

Παράλληλα το 2025 εντατικοποιήθηκαν οι κατασκευαστικές εργασίες των οικιστικών αναπτύξεων των οποίων το κόστος αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα σε βάθος χρόνου στο πλαίσιο πωλήσεων αποθεμάτων.

Σημειώνεται ότι οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων από την έναρξη του έργου Ελληνικού έως την 28.02.2026 ξεπέρασαν τα 1,5 δισ. ευρώ, με τις εισπράξεις εντός του 2025 να ανέρχονται σε 423 εκατ. ευρώ.

Τα deals με ΙΟΝ και Ιατρικό Αθηνών

Τον Αύγουστο 2025, η Lamda Development αποδέχθηκε δεσμευτική προσφορά από τον όμιλο ION, που δραστηριοποιείται στην τεχνολογία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Σκοπός του deal ήταν η απόκτηση γης που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ενός διεθνούς κέντρου έρευνας και καινοτομίας εντός του έργου του Ελληνικού.

Μια ακόμη στρατηγική συμφωνία υπέγραψε η Lamda τον Νοέμβριο του 205 με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών για τη δημιουργία ενός πρότυπου υπερσύγχρονου Healthcare Park στο The Ellinikon.

Η ρήτρα αναπροσαρμογής και ο πληθωρισμός

Αναφορικά με τις πληθωριστικές πιέσεις που παρατηρούνται στις διεθνείς αγορές και στην Ελλάδα, τα έσοδα του Ομίλου από μισθώματα είναι στην πλειοψηφία τους συνδεδεμένα με ρήτρα αναπροσαρμογής σε σχέση με την μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ), όπως αναφέρεται στην έκθεση.

Η εν λόγω ρήτρα αναπροσαρμογής μεταφράζεται σε περιθώριο που ανέρχεται περίπου σε 1-2 ποσοστιαίες μονάδες πλέον της μεταβολής του επίσημου δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ).

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, o όμιλος παρακολουθεί συνεχώς και τις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας με σκοπό να αντιδράσει άμεσα και να αξιοποιήσει πιθανές διαφοροποιήσεις της αγοράς. Στενά παρακολουθούνται και οι γεωπολιτικές εξελίξεις καθώς και η τρέχουσα ενεργειακή κρίση, με στόχο την έγκαιρη λήψη μέτρων, σε περίπτωση που απαιτηθεί.

Πηγή ΟΤ