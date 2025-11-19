newspaper
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Skyline Havens: Το νέο πολυτελές συγκρότημα κατοικιών στο The Ellinikon
Οικονομικές Ειδήσεις 19 Νοεμβρίου 2025 | 17:44

Skyline Havens: Το νέο πολυτελές συγκρότημα κατοικιών στο The Ellinikon

Οι νέες κατοικίες αναπτύσσονται από την Hellenic Estates σε συνεργασία με τη Lamda Development

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ερυθηματώδης λύκος: Συνδέεται με ιό που σχεδόν όλοι «κουβαλάμε»;

Ερυθηματώδης λύκος: Συνδέεται με ιό που σχεδόν όλοι «κουβαλάμε»;

Spotlight

«Αποκαλυπτήρια» για το Skyline Havens από την Hellenic Estates, σε συνεργασία με τη Lamda Development: πρόκειται για το νέο σύγχρονο οικιστικό έργο στο The Ellinikon, τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στην Ευρώπη και μια πράσινη, «έξυπνη» πόλη των 15 λεπτών που δημιουργείται από το μηδέν στη νότια ακτογραμμή της Αθήνας.

Ως υπεύθυνη εταιρεία ανάπτυξης του Skyline Havens, η Hellenic Estates επιβλέπει τον σχεδιασμό και την κατασκευή του έργου, η οποία έχει ανατεθεί στην Euroergo Α.Ε., ενώ η Lamda Development ηγείται της στρατηγικής πωλήσεων και μάρκετινγκ στο πλαίσιο του εμβληματικού masterplan του The Ellinikon.

Το εν λόγω οικιστικό σύνολο θα περιλαμβάνει 150 κατοικίες σε οκτώ νέα κτίρια σχεδιασμένα από το αρχιτεκτονικό γραφείο Liakos Architects, στο κέντρο της νέας γειτονιάς East Village, δίπλα στη Γλυφάδα — μία από τις πιο ζωντανές παράκτιες περιοχές της Αθήνας.

Οι πολυτελείς κατοικίες ενός έως τεσσάρων υπνοδωματίων θα προσφέρουν άνετη πρόσβαση σε όλο το The Ellinikon και άμεση σύνδεση με το The Ellinikon Mall, τον πιο δυναμικό εμπορικό προορισμό της Ευρώπης. Χάρη στην υπερυψωμένη τους τοποθεσία, θα απολαμβάνουν πανοραμική θέα στο Αιγαίο, στο The Ellinikon Park και στον αστικό ορίζοντα της Αθήνας.

Η «έξυπνη πόλη»

Αποτελώντας μία σημαντική νέα προσθήκη στη διεθνώς αναγνωρισμένη «έξυπνη πόλη» του The Ellinikon, το Skyline Havens δημιουργεί μια κοινότητα με πλούσιες παροχές, στην καρδιά του πολιτιστικού και εμπορικού κέντρου της ανάπτυξης.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση: μερικά μόλις λεπτά μακριά βρίσκονται κορυφαία ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, ο σταθμός μετρό «Ελληνικό», το The Ellinikon Mall, καθώς και το εμβληματικό κτίριο των πρώην αεροπορικών αναχωρήσεων του αεροδρομίου — σχεδιασμένο από τον Eero Saarinen — το οποίο αναμορφώνεται σε σημαντικό πολιτιστικό κέντρο.

Οι τιμές

Οι τιμές αγοράς ξεκινούν από €485.000 και φτάνουν έως τα €4,5 εκατ., ενώ οι τιμές ανά τ.μ. κυμαίνονται μεταξύ €6.985 και €12.500, ανάλογα με το κτίριο και την τυπολογία.

Το έργο προσφέρει ένα προσεκτικά επιλεγμένο φάσμα διαμερισμάτων, όπως παρουσιάζεται στον εγκεκριμένο πίνακα τυπολογιών:

Αποκλειστικές παροχές

Αποτελούμενο από κτίρια τεσσάρων έως πέντε ορόφων, το Skyline Havens προσφέρει κατοικίες εμπνευσμένες από το φως και την αίσθηση της ροής του νερού. Κάθε κατοικία διαθέτει αποκλειστικές παροχές για τους κατοίκους και ευρύχωρα περιμετρικά μπαλκόνια που ενώνουν αρμονικά τον εσωτερικό με τον εξωτερικό χώρο. Οι περισσότερες κατοικίες είναι διαμπερείς, ενώ τα ρετιρέ διαθέτουν ιδιωτικά roof terraces με πισίνες και οι ισόγειες κατοικίες ιδιωτικούς κήπους με πισίνες. Πολλές προσφέρουν ανεμπόδιστες πανοραμικές θέες από την ακτογραμμή έως το κέντρο της πόλης.

Το εσωτερικό των κατοικιών χαρακτηρίζεται από φωτεινές, ευάερες διατάξεις που προσφέρουν αίσθηση ηρεμίας και ιδιωτικότητας, σε απόσταση αναπνοής από τη ζωντάνια του East Village. Σύγχρονες, υψηλής ποιότητας επιλογές υλικών συνδυάζονται με γενναιόδωρους χώρους για καθιστικό, τραπεζαρία και κουζίνα, ενισχυμένους από δρύινα δάπεδα και μεγάλα ανοίγματα. Καθαρές γραμμές, απαλά υλικά και ουδέτεροι τόνοι συνθέτουν μία κομψή σύγχρονη αισθητική.

Οι παροχές αποκλειστικά για τους κατοίκους έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν άνεση, ευκολία και ευεξία. Στο επίκεντρο βρίσκεται η εξωτερική πισίνα των κατοίκων, μαζί με ένα γυμναστήριο και ειδικά σχεδιασμένους χώρους για yoga και pilates. Οι κοινόχρηστοι χώροι περιλαμβάνουν ήσυχες γωνιές ανάγνωσης και παιδική χαρά, ενώ σε κάθε κτίριο παρέχονται υπηρεσίες ασφάλειας, reception/concierge, επαγγελματική διαχείριση, υπόγεια στάθμευση και αποθηκευτικοί χώροι.

Η Hellenic Estates ανακοινώνει ότι η προέγκριση της οικοδομικής άδειας εκδόθηκε στις αρχές Νοεμβρίου 2025, ενώ η πλήρης άδεια αναμένεται έως το τέλος του μήνα, ταυτόχρονα με την έναρξη της κατασκευής. Παράλληλα, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη εργασίες καθαρισμού και προετοιμασίας του χώρου, σηματοδοτώντας σημαντική πρόοδο προς την υλοποίηση του έργου. Το Skyline Havens εντάσσεται στη Φάση Α του The Ellinikon, με προγραμματισμένη ολοκλήρωση και παράδοση στο τέταρτο τρίμηνο του 2028.

Σχετικά με την Hellenic Estates Α.Ε.

Η Hellenic Estates ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2024 από τους κ. Δημήτρη Γονέο και κ. Κωνσταντίνο Τσουβελεκάκη και αποτελεί μια δυναμική εταιρεία ανάπτυξης μετοχικού κεφαλαίου με τη συμμετοχή επιχειρηματιών από την Ελλάδα και το Μονακό.

Ο κ. Δημήτρης Γονέος ηγείται της EUROERGO A.E., μιας κατασκευαστικής εταιρείας με σταθερή πορεία, ποιότητα και αξιοπιστία από το 1967. Η EUROERGO έχει ολοκληρώσει εκατοντάδες έργα υψηλής ποιότητας στην Αττική και τις Κυκλάδες, κερδίζοντας τη φήμη της αριστείας.

Ο κ. Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης διαθέτει πολυδιάστατο επιχειρηματικό υπόβαθρο στο real estate, το λιανεμπόριο και το yachting.

Στον τομέα του real estate δραστηριοποιείται από το 2005 σε σημαντικά έργα σε Μονακό, Ρουμανία, Ελλάδα, Κύπρο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Στο λιανεμπόριο, διαχειρίζεται ένα εκτενές χαρτοφυλάκιο από το 1981, εκπροσωπώντας διεθνείς μάρκες όπως Replay και Brooks Brothers σε Ελλάδα, Μονακό, Κύπρο και Ρουμανία, ενώ είναι συνιδρυτής των Attica Department Stores. Παράλληλα, έχει ενεργή παρουσία στον κλάδο του yachting σε Μονακό και Ελλάδα από το 1993.

Η στρατηγική συνεργασία των δύο ιδρυτών συνδυάζει βαθιά επιχειρηματική εμπειρία και τεχνογνωσία στις κατασκευές. Με το Skyline Havens στο The Ellinikon, η Hellenic Estates φιλοδοξεί να θέσει νέα πρότυπα στις οικιστικές αναπτύξεις, δημιουργώντας ένα έργο που αντικατοπτρίζει κομψότητα, ποιότητα και όραμα.

Πληροφορίες για το Skyline Havens: theellinikon.com.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Euronext: Συγκέντρωσε το 74,25% της ΕΧΑΕ

Euronext: Συγκέντρωσε το 74,25% της ΕΧΑΕ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ερυθηματώδης λύκος: Συνδέεται με ιό που σχεδόν όλοι «κουβαλάμε»;

Ερυθηματώδης λύκος: Συνδέεται με ιό που σχεδόν όλοι «κουβαλάμε»;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
ΔΕΗ: Με επενδύσεις 10,1 δισ. ευρώ φέρνει ανάπτυξη στη ΝΑ Ευρώπη το 2026-2028

ΔΕΗ: Με επενδύσεις 10,1 δισ. ευρώ φέρνει ανάπτυξη στη ΝΑ Ευρώπη το 2026-2028

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Στεγαστική κρίση: Το μεγάλο «στοίχημα» για προσιτή στέγαση – Το 47% των πόλεων βρίσκεται στη «ζώνη κινδύνου»
Τεράστια πρόκληση 19.11.25

Το μεγάλο «στοίχημα» για προσιτή στέγαση - Το 47% των πόλεων βρίσκεται στη λεγόμενη «ζώνη κινδύνου»

Η στεγαστική κρίση αποτελεί ένα αυξανόμενο κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. Η καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών κινείται στον ίδιο «κακοτράχαλο διάδρομο» με των υπόλοιπων Ευρωπαίων και ακόμα χειρότερα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ανάμεσα στους υποψηφίους για την προεδρία του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης
Οι άλλοι υποψήφιοι 19.11.25

Ανάμεσα στους υποψηφίους για την προεδρία του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Σύμφωνα με διεθνή μέσα η πόρτα για την προεδρία του Eurogroup άνοιξε στον Έλληνα υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Πασκάλ Ντόναχιου

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
«Τα παιδιά δεν είναι καλά» – Η Gen Z παραμένει στο παιδικό δωμάτιο και ξοδεύει όλο και λιγότερο
Οικονομία 19.11.25

«Τα παιδιά δεν είναι καλά» - Η Gen Z παραμένει στο παιδικό δωμάτιο και ξοδεύει όλο και λιγότερο

«Τα παιδιά δεν είναι καλά», προειδοποιεί κορυφαίος οικονομολόγος, καθώς η άνεργη, απαισιόδοξη Gen Z ζει με τους γονείς της και δημιουργεί μια τρύπα πολλών δισεκατομμυρίων στην οικονομία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών και στις πληρωμές IRIS
Οικονομία 19.11.25

Αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών και στις πληρωμές IRIS

Το νέο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών φέρνει αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών, στις ηλεκτρονικές συναλλαγές όπως το IRIS, αλλά και σε άλλους τομείς

Σύνταξη
Τριπλό μπόνους στις συντάξεις
Οικονομία 19.11.25

Τριπλό μπόνους στις συντάξεις

Το χρονολόγιο πληρωμών από τα τέλη του μήνα και για όλο το 2026 - Πόση θα είναι η ετήσια αύξηση, τι αλλάζει στην προσωπική διαφορά και στην ενίσχυση των 250 ευρώ

Ηλίας Γεωργάκης
1.116 διαθήκες βγήκαν από τα συρτάρια
Οικονομία 19.11.25

1.116 διαθήκες βγήκαν από τα συρτάρια

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας τις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας - Νομοθετική ρύθμιση για 14.000 αδημοσίευτα κληροδοτικά έγγραφα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Στον Λευκό Οίκο ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας – Τα ντιλ μεταξύ Σαλμάν και Τραμπ
ΗΠΑ 18.11.25

Στον Λευκό Οίκο ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας – Τα ντιλ μεταξύ Σαλμάν και Τραμπ

Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο ηγετών αναμένεται να προωθήσουν τις σχέσεις ασφάλειας, την πολιτική πυρηνικής συνεργασίας και τις επιχειρηματικές συμφωνίες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων των ΗΠΑ με το βασίλειο

Σύνταξη
Τουρκία: Η προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία δεν σταμάτησε λόγω αμερικανικού LNG
Διεθνής Οικονομία 18.11.25

Η προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Τουρκία δεν σταμάτησε λόγω αμερικανικού LNG

Η Τουρκία διέψευσε τα δημοσιεύματα που την φέρουν να σταματά τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Διευκρίνισε πως εισάγει φυσικό αέριο και LNG από πολλές χώρες για μείωση του ρίσκου

Σύνταξη
Κίνδυνος εν όψει για τους Ευρωπαίους: Από τη ρωσική αποδέσμευση, στην αμερικανική εξάρτηση;
Μπρος γκρεμός και... 18.11.25

Κίνδυνος εν όψει για τους Ευρωπαίους: Από τη ρωσική αποδέσμευση, στην αμερικανική εξάρτηση;

Ένα βασικό ερώτημα για τους Ευρωπαίους είναι πως θα ισορροπήσουν τη συνέχιση προμηθειών ενέργειας από έναν σημερινό εχθρό με τη μελλοντική προμήθεια από έναν ολοένα και πιο ασταθή σύμμαχο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φοινικούντα: «Δεν πιστεύω ότι είχε λόγους να φοβάται» – Τι λέει ο κουμπάρος του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ
Ελλάδα 19.11.25

«Δεν πιστεύω ότι είχε λόγους να φοβάται» - Τι λέει ο κουμπάρος του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούνται

Τα τρία άτομα που βρίσκονται στο μικροσκόπιο της έρευνας έχουν κληθεί το τελευταίο διάστημα για συμπληρωματικές καταθέσεις. Η σύντροφος του ανιψιού τρεις φορές, ο εργοδότης κλήθηκε για δεύτερη φορά, ενώ ο ανιψιός κλήθηκε για πέμπτη φορά.

Σύνταξη
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το πρώτο μήνυμα στον ελληνικό λαό – «Είμαι εδώ για να δουλέψω σκληρά»
Διπλωματία 19.11.25

Το πρώτο μήνυμα της Γκιλφόιλ στον ελληνικό λαό - «Είμαι εδώ για να δουλέψω σκληρά»

Την πρόθεσή της «να εργαστεί σκληρά και να βοηθήσει στη συγγραφή του επόμενου μεγάλου κεφαλαίου της συνεργασίας ΗΠΑ–Ελλάδας» εξέφρασε η Αμερικανίδα πρέσβειρα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στο πρώτο της μήνυμα προς τον ελληνικό λαό.

Σύνταξη
Ντοκουμέντα με τα οχήματα που χρησιμοποίησαν οι δράστες της δολοφονίας Λάλα – Αυτό είναι το μισθωμένο ΙΧ του Πετσίτη
Ελλάδα 19.11.25

Ντοκουμέντα με τα οχήματα που χρησιμοποίησαν οι δράστες της δολοφονίας Λάλα – Αυτό είναι το μισθωμένο ΙΧ του Πετσίτη

Η αστυνομία κατάφερε να φτάσει στα ίχνη των δραστών εντοπίζοντας αρχικά τα οχήματα με τα οποία μετακινήθηκαν για τη δολοφονία Λάλα και νωρίτερα στην απόπειρα δολοφονίας 34χρονου στο Παγκράτι

Σύνταξη
ΠΟΥ: Σχεδόν μία στις τρεις γυναίκες στον κόσμο έχει βιώσει ενδοοικογενειακή ή σεξουαλική βία
ΠΟΥ 19.11.25

Σχεδόν μία στις τρεις γυναίκες στον κόσμο έχει βιώσει ενδοοικογενειακή ή σεξουαλική βία

Σύμφωνα με έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού υγείας, οι πόλεμοι, η κλιματική αλλαγή και η κακή οικονομία είναι παράγοντες που συσχετίζονται με αύξηση της βίας κατά των γυναικών

Σύνταξη
Χριστίνα Ωνάση: Η σκοτεινή οδύσσεια της κληρονόμου που «κορόιδεψε» τη μοίρα και πέθανε μόνη – «Θέλω να με ποθούν»
Ωνασειάδα 19.11.25

Χριστίνα Ωνάση: Η σκοτεινή οδύσσεια της κληρονόμου που «κορόιδεψε» τη μοίρα και πέθανε μόνη – «Θέλω να με ποθούν»

Σαν σήμερα, η Χριστίνα Ωνάση ξεκίνησε το τελευταίο της σκοτεινό ταξίδι στο Μπουένος Άιρες, σε έναν επίλογο μιας ζωής που έμοιαζε (αν δεν ήταν) μια αρχαία ελληνική τραγωδία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο φασίστας Κωνσταντίνος Πλεύρης μηνύει το ΚΚΕ – Ο αντικομμουνισμός και οι σκοπιμότητες
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

Ο φασίστας Κωνσταντίνος Πλεύρης μηνύει το ΚΚΕ – Ο αντικομμουνισμός και οι σκοπιμότητες

Το ΚΚΕ καταγγέλλει απόπειρα πολιτικής δίωξης, με αφορμή τη διαβίβαση στη Βουλή της δικογραφίας από την Εισαγγελία που ζητά άρση ασυλίας του Κουτσούμπα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ολυμπιακός: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια ενόψει Ρεάλ! – Ρεκόρ αιτήσεων για ένα «μαγικό χαρτάκι»
Champions League 19.11.25

Ολυμπιακός: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια ενόψει Ρεάλ! – Ρεκόρ αιτήσεων για ένα «μαγικό χαρτάκι»

Την Τετάρτη (19/11) η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι τα εισιτήρια για το μεγάλο παιχνίδι με τη Ρεάλ, εξαντλήθηκαν. Να τονίσουμε ότι περισσότεροι από 220.000(!) διαφορετικοί χρήστες επιχείρησαν να αγοράσουν ένα «μαγικό» χαρτάκι.

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: Το μεγάλο «στοίχημα» για προσιτή στέγαση – Το 47% των πόλεων βρίσκεται στη «ζώνη κινδύνου»
Τεράστια πρόκληση 19.11.25

Το μεγάλο «στοίχημα» για προσιτή στέγαση - Το 47% των πόλεων βρίσκεται στη λεγόμενη «ζώνη κινδύνου»

Η στεγαστική κρίση αποτελεί ένα αυξανόμενο κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. Η καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών κινείται στον ίδιο «κακοτράχαλο διάδρομο» με των υπόλοιπων Ευρωπαίων και ακόμα χειρότερα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ελληνοκαναδή σκότωσε τα παιδιά της μετά τον θάνατο του συζύγου της – «Ήθελα να είμαστε όλοι μαζί στον Παράδεισο», είπε
Φρίκη στο Τορόντο 19.11.25

Ελληνοκαναδή σκότωσε τα παιδιά της μετά τον θάνατο του συζύγου της – «Ήθελα να είμαστε όλοι μαζί στον Παράδεισο», είπε

Το μοιραίο βράδυ, η 27χρονη κράτησε τα χέρια της πάνω από το στόμα και τη μύτη του 4χρονου Δημήτρη και του 5χρονου Γιάννη ενώ τους τραγουδούσε το «You Are My Sunshine»

Σύνταξη
Οι σταρ συρρικνώνονται στην εποχή της σεμαγλουτίδης – Κάποιοι μιλούν για «skinny ενδυνάμωση»
Η νέα λεπτότητα 19.11.25

Οι σταρ συρρικνώνονται στην εποχή της σεμαγλουτίδης – Κάποιοι μιλούν για «skinny ενδυνάμωση»

Από την Αριάνα Γκράντε και την Έιμι Σούμερ έως την Τρέινορ και τη Μάντι Μουρ, μερικές από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του χώρου του θεάματος φαίνονται ξαφνικά πιο αδύνατες από ποτέ. Είναι το skinny το νέο body positivity ή μιλάμε για μια νέα υπερβολή της αυτοεικόνας;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συνάντηση Κορυφής για την Ελληνική Οικονομία και τις Επενδύσεις στην ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Τα Νέα της Αγοράς 19.11.25

Συνάντηση Κορυφής για την Ελληνική Οικονομία και τις Επενδύσεις στην ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Συμμετέχουν Κορυφαίοι Αμερικανοί και Διεθνείς Επενδυτές, Διεθνείς & Ελληνικές Επιχειρήσεις, Διεθνείς Τράπεζες & Οργανισμοί, Ανώτερα Κυβερνητικά Στελέχη από Ελλάδα & Αμερική.

Σύνταξη
Βόρεια Μακεδονία: Ξεκίνησε η δίκη για τη φονική πυρκαγιά στο Κότσανη, με 63 νεκρούς και 200 τραυματίες
Βόρεια Μακεδονία 19.11.25

Ξεκίνησε η δίκη για τη φονική πυρκαγιά στο Κότσανη, με 63 νεκρούς και 200 τραυματίες

«Κάηκε το μέλλον υπέροχων νέων ανθρώπων που πήγαν εκεί μόνο για να διασκεδάσουν και να χαρούν», ανέφερε στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας για την τραγωδία στο Κότσανη

Σύνταξη
Το σχέδιο του Αμορίμ για να εμπνεύσει τους παίκτες της Γιουνάιτεντ – Ο ρόλος των Καντονά, Μπέκαμ και Σκόουλς
On Field 19.11.25

Το σχέδιο του Αμορίμ για να εμπνεύσει τους παίκτες της Γιουνάιτεντ – Ο ρόλος των Καντονά, Μπέκαμ και Σκόουλς

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναμένεται να καλέσει παλαίμαχους παίκτες – θρύλους της αγγλικής ομάδας για να μιλήσουν στα αποδυτήρια

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η απόπειρα αυτοκτονίας του Μαρτίκα και η μαρτυρία της Ανδριώτου – Νέα στοιχεία για το κύκλωμα με τις «μαϊμού» επενδύσεις
Ελλάδα 19.11.25

Η απόπειρα αυτοκτονίας του Μαρτίκα και η μαρτυρία της Ανδριώτου – Νέα στοιχεία για το κύκλωμα με τις «μαϊμού» επενδύσεις

«Το βράδυ μέσα από την κάμερα, βλέπω στα σκοτάδια τον Σπύρο Μαρτίκα με δύο κουτιά χάπια έτοιμος να τα καταπιεί και αρχίζω και ουρλιάζω» λέει Βρισηίδα Ανδριώτου

Σύνταξη
Γερμανία: Και «βραχιολάκια» για τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας – Αυξάνονται οι ποινές
Κόσμος 19.11.25

Και «βραχιολάκια» για τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας στη Γερμανία - Αυξάνονται οι ποινές

«Βασικός μας στόχος είναι να προστατεύσουμε καλύτερα τις γυναίκες, ειδικά από την ενδοοικογενειακή βία, δήλωσε η υπουργός Δικαιοσύνης της Γερμανίας Στέφανι Χούμπιγκ

Σύνταξη
Παίκτης της Μπενφίκα καταδικάστηκε για παράνομη διακίνηση ερωτικού βίντεο με ανηλίκους
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Παίκτης της Μπενφίκα καταδικάστηκε για παράνομη διακίνηση ερωτικού βίντεο με ανηλίκους

Ο εξτρέμ της Μπενφίκα, Αντρέας Σέλντερουπ, παραδέχθηκε την ενοχή του και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 14 ημερών με αναστολή. Το βίντεο ήταν διάρκειας 27 δευτερολέπτων

Σύνταξη
Τι Τζέι Σορτς: Τι αποκάλυψε για τη συζήτηση που είχε με τον Αταμάν
Euroleague 19.11.25

Τι Τζέι Σορτς: Τι αποκάλυψε για τη συζήτηση που είχε με τον Αταμάν

Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε με αφορμή το παιχνίδι με την Dubai BC (20/11, 21:15), τοποθετήθηκε και για το τί ειπώθηκε ανάμεσα σε εκείνον και τον Εργκίν Αταμάν και στα τελευταία ματς θυμίζει τον... περσινό καλό εαυτό του.

Σύνταξη
Λάζαρος Κυρίζογλου: «Η ενότητα της Αυτοδιοίκησης είναι αδιαπραγμάτευτη»
Κατανομή πόρων 19.11.25

Λάζαρος Κυρίζογλου: «Η ενότητα της Αυτοδιοίκησης είναι αδιαπραγμάτευτη»

Στο έκτακτο διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ για τον τρόπο κατανομής της επιπλέον έκτακτης χρηματοδότησης, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ στάθηκε εμφατικά στην ανάγκη της ενότητας για την Αυτοδιοίκηση.

Σύνταξη
Γιώργος Χατζημάρκος: «Οι Περιφέρειες είναι θεματοφύλακες της κοινωνικής συνοχής»
Περιφερειακή διακυβέρνηση 19.11.25

Γιώργος Χατζημάρκος: «Οι Περιφέρειες είναι θεματοφύλακες της κοινωνικής συνοχής»

Ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ ανέδειξε τις Περιφέρειες όχι ως διαχειριστικό φορέα, αλλά ως θεσμικό πυλώνα της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ευρωπαϊκής συνέχειας.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο