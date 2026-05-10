newspaper
Κυριακή 10 Μαϊου 2026
weather-icon 23o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
10.05.2026 | 10:41
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
Ελλάδα 10 Μαΐου 2026, 10:10

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου – Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα επηρεαστούν δρόμοι στους δήμους Αθηναίων, Πειραιώς, Μοσχάτου - Ταύρου, Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σαρωνικού και Λαυρεωτικής

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Κακά» όνειρα; Αλλάξτε διάθεση από το πρώτο λεπτό της μέρας

«Κακά» όνειρα; Αλλάξτε διάθεση από το πρώτο λεπτό της μέρας

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας, του Πειραιά αλλά και των νοτίων προαστίων από νωρίς το πρωί της Κυριακής, για την ανάγκες του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου.

Οι έκτακτες ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ έως τις 16:00 το απόγευμα της Κυριακής, που ολοκληρώνουν τον αγώνας τους οι ποδηλάτες που συμμετέχουν στο «ΔΕΗ Tour Of Hellas 2026» το οποίο ξεκίνησε στις 6 Μαΐου από τα Ιωάννινα.

Ειδικότερα, οι ποδηλάτες θα περάσουν από περιοχές στους δήμους Αθηναίων Πειραιώς, Μοσχάτου – Ταύρου, Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σαρωνικού και Λαυρεωτικής. Θα διασχίσουν όλη την παραλιακή ζώνη και ο αγώνας θα ολοκληρωθεί στην πλατεία Συντάγματος. Μετά τις απονομές, έχει οργανωθεί συναυλία με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναλυτικά

Περιοχή Δήμου Αθηναίων:

Σταδιακή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων λοιπών ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο., εξαιρουμένων οχημάτων έκτακτης ανάγκης και οχημάτων διοργανωτών) και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης αυτών κατά τις ώρες 06:00 έως 16:00 στις κατωτέρω λεωφόρους, οδούς και πλατείες, ως εξής:

  • Αθ. Διάκου, καθ’ όλο το μήκος της, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Αμαλίας.
  • Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, καθ’ όλο το μήκος της, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Σταδιακή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων λοιπών ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο., εξαιρουμένων οχημάτων έκτακτης ανάγκης και οχημάτων διοργανωτών) κατά τις ώρες 08:30 έως 16:00 και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης αυτών κατά τις ώρες 06:00 έως 16:00 στις κατωτέρω λεωφόρους, οδούς και πλατείες, ως εξής:

  • Ακαδημίας, καθ΄ όλο το μήκος της και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Αρδηττού, καθ΄ όλο το μήκος της, ρεύμα κυκλοφορίας προς Καλλιρρόης και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Προύσης και Ιόλης, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθ. Διάκου και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Καλλιρρόης, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αμ. Φραντζή και της Λεωφ. Βουλιαγμένης, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αρδηττού, καθώς και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Καρέα, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιόλης και Τιμολέοντος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθ. Διάκου, και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Λεωφ. Βασ. Κων/νου, καθ΄ όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αρδηττού, και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Λεωφ. Βασ. Όλγας, καθ΄ όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Κων/νου και της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ζαχάρωφ και της Λεωφ. Βασ. Κων/νου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Βασ. Κων/νου.
  • Λεωφ. Βουλιαγμένης, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τιμολέοντος και Αρδηττού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθ. Διάκου, και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αμ. Φραντζή και της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, καθώς και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Πανεπιστημίου (Ελ. Βενιζέλου), καθ΄ όλο το μήκος της, καθώς και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Πατησίων (28ης Οκτωβρίου), στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιουλιανού και της Πλ. Ομονοίας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Ομονοίας, και στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Ομονοίας και της οδού Χαλκοκονδύλη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Πλ. Συντάγματος, στο κάτω μέρος αυτής, μεταξύ των οδών Βασ. Γεωργίου Α΄ και Όθωνος, στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Περιοχή Δήμων Πειραιώς, Μοσχάτου – Ταύρου:

Σταδιακή και πλήρης διακοπή κυκλοφορίας καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων λοιπών ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο., εξαιρουμένων οχημάτων έκτακτης ανάγκης και οχημάτων διοργανωτών) κατά τις ώρες 06:00 έως 12:00, στις κατωτέρω οδούς και λεωφόρους, ως εξής:

  • Ακτής Μουτσοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ. Λαμπράκη (Ρολόι) και της Λεωφ. Αλ. Παπαναστασίου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Λεωφ. Αλ. Παπαναστασίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ακτής Μουτσοπούλου και Τζαβέλλα και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Τζαβέλλα, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Αλ. Παπαναστασίου και της εξόδου Λεωφ. Ποσειδώνος.
  • Λεωφ. Ποσειδώνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Αιγέως, ρεύμα προς Γλυφάδα.

Περιοχή Δήμων Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου:

Σταδιακή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων λοιπών ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο., εξαιρουμένων οχημάτων έκτακτης ανάγκης και οχημάτων διοργανωτών) κατά τις ώρες 09:30 έως 11:00 επί της Λεωφ. Ποσειδώνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιγέως (μετά το πρώτο τούνελ) και Βήτα, ρεύμα προς Γλυφάδα.

Περιοχή Δήμων Ελληνικού-Αργυρούπολης, Ηλιούπολης, Γλυφάδας, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και Κρωπίας:

Σταδιακή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων λοιπών ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο., εξαιρουμένων οχημάτων έκτακτης ανάγκης και οχημάτων διοργανωτών) κατά τις ώρες 10:30 έως 14:00 στις κατωτέρω οδούς και λεωφόρους, ως εξής:

  • Λεωφ. Ποσειδώνος, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Βήτα και της Πλ. Κρήτης.
  • Διαδόχου Παύλου, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Ποσειδώνος και το κατάστημα Αστέρια(Ark).
  • Λεωφ. Κων. Καραμανλή, στο τμήμα της μεταξύ της Πλατείας Κρήτης και της Λεωφ. Ευελπίδων.
  • Λεωφ. Βουλιαγμένης, στο τμήμα της μεταξύ της Κ. Καραμανλή (Νέος Κόμβος) και της Λεωφ. Εθν. Μακαρίου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
    Εθν. Μακαρίου, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βουλιαγμένης και της Λεωφ. Κυπρίων Ηρώων (ρεύμα κυκλοφορίας ανόδου προς Ηρ. Πολυτεχνείου).
  • Λεωφ. Κυπρίων Ηρώων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Εθν. Μακαρίου και Μαραβέλια.
  • Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μαραβέλια και της Πλ. Εθν. Αντιστάσεως (ρεύμα κυκλοφορίας ανόδου).
    Πλ. Εθν. Αντιστάσεως, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου και της Λεωφ. Ειρήνης.
  • Λεωφ. Ειρήνης, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Εθν. Αντιστάσεως και της Λεωφ. Αν. Παπανδρέου (ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα).
  • Λεωφ. Αν. Παπανδρέου, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Ειρήνης και της Πλ. Κανάρια (ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα).
    Λεωφ. Μ. Αντύπα, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Κανάρια, συνέχεια της Ηλιουπόλεως και της οδού Προύσσης (ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα).
  • Λεωφ. Αθηνάς, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Ευελπίδων και της οδού Απόλλωνος και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
    Λεωφ. Ποσειδώνος, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Απόλλωνος και της Λίμνης Βουλιαγμένης και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Λεωφ. Ποσειδώνος, στο τμήμα της μεταξύ της Λίμνης Βουλιαγμένης και της οδού Βασ.Κων/νου στη Βάρκιζα και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Βασ. Κων/νου και της Λεωφ. Καλυβίων και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Περιοχή Δήμων Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σαρωνικού και Λαυρεωτικής:

Σταδιακή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων λοιπών ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο., εξαιρουμένων οχημάτων έκτακτης ανάγκης και οχημάτων διοργανωτών), κατά τις ώρες 08:30 έως 13:30 και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης αυτών κατά τις ώρες 06:00 – 13:30, στις κατωτέρω οδούς και λεωφόρους, ως εξής:

  • Παραλιακή Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Καλυβίων και της Λεωφ. Καραμανλή και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Λεωφ. Καραμανλή, στο τμήμα της μεταξύ της Παραλιακής Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου και της Λωφ. Αναβύσσου – Κερατέας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Λεωφ. Αναβύσσου – Κερατέας, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Καραμανλή και της Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου (Κερατέα) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Αναβύσσου – Κερατέας και της Ε.Ο. Κουβαρά και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Ε.Ο. Κουβαρά – Ρήγα – Αγ. Δημητρίου, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου έως και της οδού Αυλακίου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Αυλακίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αγ. Δημητρίου και της Λεωφ. Πανοράματος. και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Λεωφ. Πανοράματος, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αυλακίου και της Λεωφ. Αυλακίου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Λεωφ. Αυλακίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Πανοράματος και της Λεωφ. Πόρτο Ράφτη (κυκλικός κόμβος) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Λεωφ. Πόρτο Ράφτη, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Αυλακίου και της οδού Καλαβρύτων και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Καλαβρύτων, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Πόρτο Ράφτη και της οδού Μαρκοπούλου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Μαρκοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Καλαβρύτων και Ελπίδος και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Ελπίδος, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μαρκοπούλου και της Λεωφ. Ιπποδρόμου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Λεωφ. Ιπποδρόμου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ελπίδος και της Λεωφ. Λαυρίου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Λεωφ. Θορικού, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Λαυρίου και της οδού Γαλάζιας Ακτής και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Γαλάζιας Ακτής, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Θορικού και της Παραλιακής Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο Χρέος: Το ορόσημο του 2033 για το ελληνικό χρέος

Δημόσιο Χρέος: Το ορόσημο του 2033 για το ελληνικό χρέος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
«Κακά» όνειρα; Αλλάξτε διάθεση από το πρώτο λεπτό της μέρας

«Κακά» όνειρα; Αλλάξτε διάθεση από το πρώτο λεπτό της μέρας

Κόσμος
Ιράν: Χώρες που εφαρμόζουν τις κυρώσεις των ΗΠΑ θα «αντιμετωπίσουν προβλήματα»

Ιράν: Χώρες που εφαρμόζουν τις κυρώσεις των ΗΠΑ θα «αντιμετωπίσουν προβλήματα»

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Λειψυδρία: Γιατί οι βροχές δεν αρκούν για να αντιμετωπιστεί – Απώλειες έως 70% στα δίκτυα
Θέμα νοοτροπίας 10.05.26

Γιατί οι βροχές δεν αρκούν για να αντιμετωπιστεί η λειψυδρία - Απώλειες έως 70% στα δίκτυα

Η λειψυδρία δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά αν ο άνθρωπος είναι σπάταλος με το νερό, εξηγεί ο καθηγητής του ΑΠΘ, Παντελής Σιδηρόπουλος - «Απλώς με την κλιματική αλλαγή έχει οξυνθεί το πρόβλημα»

Σύνταξη
Οι πρώτες εικόνες από τους ελληνικούς θερμικούς δορυφόρους – Παρακολούθηση πυρκαγιών σε πραγματικό χρόνο
Ελλάδα 10.05.26

Οι πρώτες εικόνες από τους ελληνικούς θερμικούς δορυφόρους – Παρακολούθηση πυρκαγιών σε πραγματικό χρόνο

Για πρώτη φορά, η χώρα αποκτά δικά της θερμικά «μάτια» στο διάστημα, ικανά να παρακολουθούν ενεργές πυρκαγιές, να εντοπίζουν νέες εστίες φωτιάς και να παρέχουν συνεχή ροή δεδομένων προς τα κέντρα επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής

Σύνταξη
Γιορτή της Μητέρας: Δίπλα στο παιδί με όλη τους την ψυχή – Τρεις γυναίκες μιλούν για τη ζωή αγάπης και αγώνα
Γιορτή της Μητέρας 10.05.26

Δίπλα στο παιδί με όλη τους την ψυχή - Τρεις μητέρες μιλούν για τη ζωή της αγάπης, της αφοσίωσης και του αγώνα

Τρεις διαφορετικές ιστορίες με κοινό παρονομαστή την ανιδιοτελή αγάπη, με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας - Η Χριστίνα, η Ράνια και η Στέλλα περιγράφουν πώς βιώνουν τη μητρότητα

Σύνταξη
Επανέρχεται η αφρικανική σκόνη: Αυτές είναι οι επτά περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο
Ελλάδα 09.05.26

Επανέρχεται η αφρικανική σκόνη: Αυτές είναι οι επτά περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο

Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τη σωματική άσκηση σε εξωτερικούς χώρους, λόγω της αυξημένης παρουσίας αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα

Σύνταξη
Τραγωδία στην Κω – Νεκρός αγρότης που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του
Ελλάδα 09.05.26

Τραγωδία στην Κω – Νεκρός αγρότης που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο χειριστής του τρακτέρ επιχείρησε να περάσει τμήμα ρεματιάς, με αποτέλεσμα το όχημά του αναποδογυρίσει και να τον εγκλωβίσει, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Σύνταξη
Άγγιξε του 32 βαθμούς ο υδράργυρος στην Κρήτη – Νέα άνοδος της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα την ερχόμενη εβδομάδα
Ελλάδα 09.05.26

Άγγιξε του 32 βαθμούς ο υδράργυρος στην Κρήτη – Νέα άνοδος της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα την ερχόμενη εβδομάδα

Από τις αρχές της νέας εβδομάδας ο καιρός θα αποκτήσει έντονα καλοκαιρινά χαρακτηριστικά, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει σημαντικά και σε αρκετές περιοχές να αγγίζει ή και να ξεπερνά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λειψυδρία: Γιατί οι βροχές δεν αρκούν για να αντιμετωπιστεί – Απώλειες έως 70% στα δίκτυα
Θέμα νοοτροπίας 10.05.26

Γιατί οι βροχές δεν αρκούν για να αντιμετωπιστεί η λειψυδρία - Απώλειες έως 70% στα δίκτυα

Η λειψυδρία δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά αν ο άνθρωπος είναι σπάταλος με το νερό, εξηγεί ο καθηγητής του ΑΠΘ, Παντελής Σιδηρόπουλος - «Απλώς με την κλιματική αλλαγή έχει οξυνθεί το πρόβλημα»

Σύνταξη
Τσουκαλάς για Δημητριάδη: Ο «επιτελικός ωτακουστής» δίνει συνέντευξη επιδιώκοντας την πολιτική του νεκρανάσταση
Ερωτήματα φωτιά 10.05.26

Τσουκαλάς για Δημητριάδη: Ο «επιτελικός ωτακουστής» δίνει συνέντευξη επιδιώκοντας την πολιτική του νεκρανάσταση

Αμείλικτα ερωτήματα προς τον Γρηγόρη Δημητριάδη, απευθύνει εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς, επισημαίνοντας ότι στην συνέντευξή του «όχι μόνο ομολογεί ότι έχει πολιτική ευθύνη για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, η οποία προφανώς και ανάγεται στον Πρωθυπουργό αλλά στέλνει μήνυμα σε όλους τους ηθικούς αυτουργούς ότι δεν είναι διατεθειμένος να συνεχίσει να πληρώνει το τίμημα της πολιτικής αφάνειας για λογαριασμό τους».

Σύνταξη
Πυρά ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση – Ένας πρωθυπουργός που εκβιάζεται από τον έμπορο του Predator και μια χώρα ξέφραγο αμπέλι
Πολιτική 10.05.26

Πυρά ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση – Ένας πρωθυπουργός που εκβιάζεται από τον έμπορο του Predator και μια χώρα ξέφραγο αμπέλι

Επίθεση στην κυβέρνηση, στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και στον υπουργό Άμυνας , εξαπέλυσε ο Μιχάλης Κατρίνης. Μίλησε για χώρα «ξέφραγο αμπέλι» με αφορμή το drone στη Λευκάδα

Σύνταξη
Οι Πολ ΜακΚάρτνεϊ και Ρίνγκο Σταρ στο πρώτο τους ντουέτο θύμισαν εποχές Beatles
The Fab Two 10.05.26

Πολ ΜακΚάρτνεϊ - Ρίνγκο Σταρ: Τα δύο «Σκαθάρια» συνεργάστηκαν για το πρώτο τους ντουέτο και θύμισαν εποχές Beatles

Τα δύο θρυλικά μέλη των Beatles, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ και ο Ρίνγκο Σταρ, ηχογράφησαν το πρώτο τους ντουέτο, έστω κι αν γνωρίζονται πάνω από έξι δεκαετίες

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πανηγυρισμοί Μητσοτάκη για πρόωρη αποπληρωμή χρέους ενώ η ακρίβεια καλπάζει
Πολιτική 10.05.26

Πανηγυρισμοί Μητσοτάκη για πρόωρη αποπληρωμή χρέους ενώ η ακρίβεια καλπάζει

Την ώρα που τα νοικοκυριά έρχονται καθημερινά αντιμέτωπα με την εκτόξευση τιμών σε είδη πρώτης ανάγκης και στις τιμές των καυσίμων, ο πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτηση πανηγυρίζει για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους

Σύνταξη
ΗΠΑ: «Ακούστηκε κρότος και μετά ουρλιαχτά, νομίζαμε θα πεθάνουμε»: Επιβάτες περιγράφουν τη στιγμή που το αεροπλάνο σκότωσε πεζό
Ντένβερ 10.05.26

«Ακούστηκε κρότος και μετά ουρλιαχτά, νομίζαμε θα πεθάνουμε»: Επιβάτες περιγράφουν τη στιγμή που το αεροπλάνο σκότωσε πεζό

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά τουλάχιστον 12 άνθρωποι, ενώ πέντε χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία της περιοχής - Το φετοιμαζόταν να αναχωρήσει για Λος Άντζελες

Σύνταξη
Δεν είναι ζήτημα του «αν», αλλά του «πότε»: Πόσο κοντά είμαστε στην επόμενη πανδημία;
«Αναπόφευκτο» 10.05.26

Δεν είναι ζήτημα του «αν», αλλά του «πότε»: Πόσο κοντά είμαστε στην επόμενη πανδημία;

Η επιστημονική κοινότητα προειδοποιεί πως μια νέα παγκόσμια πανδημία δεν αποτελεί πλέον μακρινό σενάριο, αλλά μια άμεση απειλή, με επίκεντρο αναπνευστικούς ιούς στους οποίους δεν έχουμε ανοσία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Οι πρώτες εικόνες από τους ελληνικούς θερμικούς δορυφόρους – Παρακολούθηση πυρκαγιών σε πραγματικό χρόνο
Ελλάδα 10.05.26

Οι πρώτες εικόνες από τους ελληνικούς θερμικούς δορυφόρους – Παρακολούθηση πυρκαγιών σε πραγματικό χρόνο

Για πρώτη φορά, η χώρα αποκτά δικά της θερμικά «μάτια» στο διάστημα, ικανά να παρακολουθούν ενεργές πυρκαγιές, να εντοπίζουν νέες εστίες φωτιάς και να παρέχουν συνεχή ροή δεδομένων προς τα κέντρα επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής

Σύνταξη
Γιορτή της Μητέρας: Δίπλα στο παιδί με όλη τους την ψυχή – Τρεις γυναίκες μιλούν για τη ζωή αγάπης και αγώνα
Γιορτή της Μητέρας 10.05.26

Δίπλα στο παιδί με όλη τους την ψυχή - Τρεις μητέρες μιλούν για τη ζωή της αγάπης, της αφοσίωσης και του αγώνα

Τρεις διαφορετικές ιστορίες με κοινό παρονομαστή την ανιδιοτελή αγάπη, με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας - Η Χριστίνα, η Ράνια και η Στέλλα περιγράφουν πώς βιώνουν τη μητρότητα

Σύνταξη
Metallica: Οι 80.000 θεατές, ο Ζορμπάς, οι Τρύπες και το Αστεροσκοπείο που μέτρησε τις δονήσεις
Music 10.05.26

Metallica: Οι 80.000 θεατές, ο Ζορμπάς, οι Τρύπες και το Αστεροσκοπείο που μέτρησε τις δονήσεις

To θρυλικό συγκρότημα επέστρεψε στην Ελλάδα έπειτα από 16 χρόνια, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους «M72», χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό show που έκανε το κοινό να παραληρεί.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Γιαννακόπουλος: «Ο Παναθηναϊκός έχει στείλει επίσημο βίντεο και περιμένει απάντηση από τη Euroleague» (vid)
Euroleague 10.05.26

Γιαννακόπουλος: «Ο Παναθηναϊκός έχει στείλει επίσημο βίντεο και περιμένει απάντηση από τη Euroleague» (vid)

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός έχει στείλει στη Euroleague αναλυτικό βίντεο με τα διαιτητικά λάθη στα παιχνίδια των play offs κόντρα στη Βαλένθια και περιμένει απαντήσεις…

Σύνταξη
«Μάρτυρας» ο Γρηγόρης Δημητριάδης για την ΝΔ, την ΕΥΠ και την πατρίδα, «μαρτυρά» την ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 10.05.26

«Μάρτυρας» ο Γρηγόρης Δημητριάδης για την ΝΔ, την ΕΥΠ και την πατρίδα, «μαρτυρά» την ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης δηλώνει ότι ανέλαβε την ευθύνη για τις υποκλοπές, «για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες και την πατρίδα». Από τι; Ενα unReal αφήγημα, γεμάτο δικονομικά κενά, θεσμικές αντιφάσεις και πολιτικές υπεκφυγές.

Τζίνα Μοσχολιού
Τζίνα Μοσχολιού
Από τους ναζί μέχρι τα κολαστήρια της ICE: Πότε τα κέντρα κράτησης γίνονται «στρατόπεδα συγκέντρωσης»
Κόσμος 10.05.26

Από τους ναζί μέχρι τα κολαστήρια της ICE: Πότε τα κέντρα κράτησης γίνονται «στρατόπεδα συγκέντρωσης»

Τι είναι αυτό που ορίζει ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης; Δεν πρόκειται απλώς για έναν χώρο κράτησης. Σύμφωνα με τους ερευνητές, υπάρχουν τέσσερα βασικά κριτήρια.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Super League: Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στο Καραϊσκάκη – Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στο Καραϊσκάκη - Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια

Με κοινή ώρα έναρξης (19:30) πλέον τα ντέρμπι των playoffs της Super League, με την 3η αγωνιστική να περιλαμβάνει τα Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και ΑΕΚ-Παναθηναϊκός – Πώς παίρνει από σήμερα η Ένωση το πρωτάθλημα;

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 10 Μαϊου 2026
Cookies