Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου – Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας, του Πειραιά αλλά και των νοτίων προαστίων από νωρίς το πρωί της Κυριακής, για την ανάγκες του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου.

Οι έκτακτες ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ έως τις 16:00 το απόγευμα της Κυριακής, που ολοκληρώνουν τον αγώνας τους οι ποδηλάτες που συμμετέχουν στο «ΔΕΗ Tour Of Hellas 2026» το οποίο ξεκίνησε στις 6 Μαΐου από τα Ιωάννινα.

Ειδικότερα, οι ποδηλάτες θα περάσουν από περιοχές στους δήμους Αθηναίων Πειραιώς, Μοσχάτου – Ταύρου, Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σαρωνικού και Λαυρεωτικής. Θα διασχίσουν όλη την παραλιακή ζώνη και ο αγώνας θα ολοκληρωθεί στην πλατεία Συντάγματος. Μετά τις απονομές, έχει οργανωθεί συναυλία με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναλυτικά

Περιοχή Δήμου Αθηναίων:

Σταδιακή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων λοιπών ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο., εξαιρουμένων οχημάτων έκτακτης ανάγκης και οχημάτων διοργανωτών) και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης αυτών κατά τις ώρες 06:00 έως 16:00 στις κατωτέρω λεωφόρους, οδούς και πλατείες, ως εξής:

Αθ. Διάκου, καθ’ όλο το μήκος της, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Αμαλίας.

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, καθ’ όλο το μήκος της, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Σταδιακή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων λοιπών ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο., εξαιρουμένων οχημάτων έκτακτης ανάγκης και οχημάτων διοργανωτών) κατά τις ώρες 08:30 έως 16:00 και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης αυτών κατά τις ώρες 06:00 έως 16:00 στις κατωτέρω λεωφόρους, οδούς και πλατείες, ως εξής:

Ακαδημίας, καθ΄ όλο το μήκος της και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αρδηττού, καθ΄ όλο το μήκος της, ρεύμα κυκλοφορίας προς Καλλιρρόης και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Προύσης και Ιόλης, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθ. Διάκου και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Καλλιρρόης, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αμ. Φραντζή και της Λεωφ. Βουλιαγμένης, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αρδηττού, καθώς και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Καρέα, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιόλης και Τιμολέοντος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθ. Διάκου, και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Βασ. Κων/νου, καθ΄ όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αρδηττού, και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Βασ. Όλγας, καθ΄ όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Κων/νου και της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ζαχάρωφ και της Λεωφ. Βασ. Κων/νου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Βασ. Κων/νου.

Λεωφ. Βουλιαγμένης, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τιμολέοντος και Αρδηττού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθ. Διάκου, και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αμ. Φραντζή και της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, καθώς και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Πανεπιστημίου (Ελ. Βενιζέλου), καθ΄ όλο το μήκος της, καθώς και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Πατησίων (28ης Οκτωβρίου), στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιουλιανού και της Πλ. Ομονοίας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Ομονοίας, και στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Ομονοίας και της οδού Χαλκοκονδύλη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλ. Συντάγματος, στο κάτω μέρος αυτής, μεταξύ των οδών Βασ. Γεωργίου Α΄ και Όθωνος, στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Περιοχή Δήμων Πειραιώς, Μοσχάτου – Ταύρου:

Σταδιακή και πλήρης διακοπή κυκλοφορίας καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων λοιπών ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο., εξαιρουμένων οχημάτων έκτακτης ανάγκης και οχημάτων διοργανωτών) κατά τις ώρες 06:00 έως 12:00, στις κατωτέρω οδούς και λεωφόρους, ως εξής:

Ακτής Μουτσοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ. Λαμπράκη (Ρολόι) και της Λεωφ. Αλ. Παπαναστασίου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Λεωφ. Αλ. Παπαναστασίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ακτής Μουτσοπούλου και Τζαβέλλα και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Τζαβέλλα, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Αλ. Παπαναστασίου και της εξόδου Λεωφ. Ποσειδώνος.

Λεωφ. Ποσειδώνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Αιγέως, ρεύμα προς Γλυφάδα.

Περιοχή Δήμων Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου:

Σταδιακή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων λοιπών ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο., εξαιρουμένων οχημάτων έκτακτης ανάγκης και οχημάτων διοργανωτών) κατά τις ώρες 09:30 έως 11:00 επί της Λεωφ. Ποσειδώνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιγέως (μετά το πρώτο τούνελ) και Βήτα, ρεύμα προς Γλυφάδα.

Περιοχή Δήμων Ελληνικού-Αργυρούπολης, Ηλιούπολης, Γλυφάδας, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και Κρωπίας:

Σταδιακή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων λοιπών ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο., εξαιρουμένων οχημάτων έκτακτης ανάγκης και οχημάτων διοργανωτών) κατά τις ώρες 10:30 έως 14:00 στις κατωτέρω οδούς και λεωφόρους, ως εξής:

Λεωφ. Ποσειδώνος, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Βήτα και της Πλ. Κρήτης.

Διαδόχου Παύλου, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Ποσειδώνος και το κατάστημα Αστέρια(Ark).

Λεωφ. Κων. Καραμανλή, στο τμήμα της μεταξύ της Πλατείας Κρήτης και της Λεωφ. Ευελπίδων.

Λεωφ. Βουλιαγμένης, στο τμήμα της μεταξύ της Κ. Καραμανλή (Νέος Κόμβος) και της Λεωφ. Εθν. Μακαρίου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Εθν. Μακαρίου, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βουλιαγμένης και της Λεωφ. Κυπρίων Ηρώων (ρεύμα κυκλοφορίας ανόδου προς Ηρ. Πολυτεχνείου).

Λεωφ. Κυπρίων Ηρώων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Εθν. Μακαρίου και Μαραβέλια.

Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μαραβέλια και της Πλ. Εθν. Αντιστάσεως (ρεύμα κυκλοφορίας ανόδου).

Πλ. Εθν. Αντιστάσεως, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου και της Λεωφ. Ειρήνης.

Λεωφ. Ειρήνης, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Εθν. Αντιστάσεως και της Λεωφ. Αν. Παπανδρέου (ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα).

Λεωφ. Αν. Παπανδρέου, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Ειρήνης και της Πλ. Κανάρια (ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα).

Λεωφ. Μ. Αντύπα, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Κανάρια, συνέχεια της Ηλιουπόλεως και της οδού Προύσσης (ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα).

Λεωφ. Αθηνάς, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Ευελπίδων και της οδού Απόλλωνος και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Λεωφ. Ποσειδώνος, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Απόλλωνος και της Λίμνης Βουλιαγμένης και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Λεωφ. Ποσειδώνος, στο τμήμα της μεταξύ της Λίμνης Βουλιαγμένης και της οδού Βασ.Κων/νου στη Βάρκιζα και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Βασ. Κων/νου και της Λεωφ. Καλυβίων και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Περιοχή Δήμων Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σαρωνικού και Λαυρεωτικής:

Σταδιακή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων λοιπών ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο., εξαιρουμένων οχημάτων έκτακτης ανάγκης και οχημάτων διοργανωτών), κατά τις ώρες 08:30 έως 13:30 και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης αυτών κατά τις ώρες 06:00 – 13:30, στις κατωτέρω οδούς και λεωφόρους, ως εξής: