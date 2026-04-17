Επέκταση ποδηλατοδρόμου στα Βριλήσσια

Υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση για την ανάπλαση και επέκταση του υφιστάμενου ποδηλατοδρόμου επί της οδού 25ης Μαρτίου στα Βριλήσσια, ύψους 1,37 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Στο πλαίσιο του έργου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, θα πραγματοποιηθούν εκτεταμένες εργασίες ανάπλασης σε τμήμα της 25ης Μαρτίου μήκους 730 μέτρων και σε έκταση συνολικά 11,7 στρεμμάτων, σε μια περιοχή υψηλής επισκεψιμότητας, πλησίον του σταθμού του Προαστιακού και της κεντρικής πλατείας της πόλης.

Ειδικότερα, θα ανακατασκευαστεί πλήρως το οδόστρωμα με νέα ασφαλτόστρωση, σήμανση, πεζοδρόμια με «οδηγούς» τυφλών και φρεάτια ομβριών, ενώ σε όλο το μήκος των έργων θα δημιουργηθεί ειδική ζώνη πλάτους 2 μέτρων αποκλειστικά για την κίνηση ποδηλάτων και πεζών. Παράλληλα, θα γίνει φύτευση δέντρων και θάμνων σε παρτέρια με τοποθέτηση αρδευτικού συστήματος, ενώ θα οριοθετηθούν και θέσεις στάθμευσης παραπλεύρως της οδού.

«Η επέκταση του ποδηλατοδρόμου στα Βριλήσσια αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου παρεμβάσεων που υλοποιούμε με συνέπεια σε όλη την Αττική, δίνοντας έμφαση σε έργα με ουσιαστικό αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα» δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Παράλληλα, επενδύουμε στρατηγικά στην προώθηση του ποδηλάτου και των ήπιων μορφών μετακίνησης, στο πλαίσιο της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, διαμορφώνοντας ένα σύγχρονο και ανθρώπινο αστικό περιβάλλον για όλους».

Από πλευράς του, ο Δήμαρχος Βριλλησίων, κ. Πισιμίσης δήλωσε: «Η επέκταση του ποδηλατόδρομου στην 25ης Μαρτίου, ένα μεγάλο έργο για την πόλη μας, μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βριλησσίων και της Περιφέρειας Αττικής.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί η πόλη μας θα αποκτήσει ένα έργο υποδομής, μέσω του οποίου θα δημιουργηθεί ένας συνεκτικό δίκτυο ποδηλατοδρόμων που θα διατρέχει τον αστικό ιστό των Βριλησσίων, ώστε να δώσουμε πραγματικά μια πολύ απτή ώθηση στην εναλλακτική, βιώσιμη κινητικότητα μέσα στην πόλη».

*πηγή φωτογραφίας, Δήμος Βριλησσίων