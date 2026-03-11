Ν. Χαρδαλιάς από Κινέτα: «Το καλοκαίρι του 2028 ανοίγουμε τη βρύση και δίνουμε νερό σε 5.120 νοικοκυριά»

Στην ανακοίνωση της πρώτης φάσης κατασκευής του εσωτερικού -πλέον – δικτύου του έργου που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής για την υδροδότηση της Κινέτας, συνολικού προϋπολογισμού 17 εκατ. ευρώ, προχώρησε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς κατά την πρόσφατη αυτοψία που πραγματοποίησε στην περιοχή, προκειμένου να δει από κοντά την πρόοδο των ήδη εκτελούμενων έργων μεταφοράς του νερού προς τον οικισμό.

Ο κ. Χαρδαλιάς, επισκέφθηκε το εργοτάξιο στην περιοχή της Κακιάς Σκάλας, όπου πραγματοποιείται το πιο δύσκολο από τεχνικής άποψης κομμάτι του έργου, σε μήκος δυόμιση χιλιομέτρων. Ακολούθως, πραγματοποίησε αυτοψία και στη δεξαμενή υδροδότησης στο Πανόραμα Κινέτας, χωρητικότητας 3.000 κυβικών μέτρων, με την οποία θα υδροδοτούνται οι εντός σχεδίου κατοικίες του οικισμού.

Αμέσως μετά το πέρας της αυτοψίας, ο Περιφερειάρχης επισκέφθηκε το κατάμεστο Κοινοτικό Κατάστημα Κινέτας, όπου είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με εκατοντάδες πολίτες, επαγγελματίες και εκπροσώπους παραγωγικών και θεσμικών φορέων της περιοχής, με τους οποίους συζήτησε τόσο για το εκτελούμενο έργο μεταφοράς του νερού, όσο και για θέματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία.

«Από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα εδώ, είχα δεσμευτεί ενώπιόν σας ότι θα δώσουμε λύση σε αυτό το χρόνιο πρόβλημα. Μαζί με την περιφερειακή μου ομάδα, μαζί με τον Δήμαρχο, μαζί με την ΕΥΔΑΠ έχουμε αποφασίσει να εργαστούμε σοβαρά και συγκροτημένα, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στις προσδοκίες και τις αγωνίες σας» ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς και επεσήμανε χαρακτηριστικά: «Το δικαίωμα στο νερό δεν είναι πλέον διεκδικούμενο. Είναι αυτονόητο δικαίωμα του πολίτη».

Νερό σε 5.120 νοικοκυριά

Όπως υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, παράλληλα με την εξέλιξη των έργων της αρχικής φάσης μεταφοράς του νερού, πριν από λίγες ημέρες δόθηκε η προέγκριση για τη δημοπράτηση της επόμενης φάσης κατασκευής του εσωτερικού δικτύου, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση που ανέρχεται στα 10,5 εκατ. ευρώ σε αρχικό στάδιο, επιπροσθέτως των 6,4 εκατ. της αρχικής φάσης.

«Όπως πάντα, με σαφή και σφιχτά χρονοδιαγράμματα, προχωράμε με σταθερά βήματα στην υλοποίηση ενός έργου που έχει ανάγκη η τοπική κοινωνία. Πράγμα που σημαίνει ότι μέσα στον επόμενο μήνα δημοπρατούμε το έργο κατασκευής του εσωτερικού δικτύου, μέσα στο τρέχον έτος έχουμε ανάδοχο και – το κυριότερο – το αργότερο το καλοκαίρι του 2028, ανοίγουμε τη βρύση και δίνουμε νερό σε 5.120 νοικοκυριά της Κινέτας» επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης.