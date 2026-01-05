Κέρκυρα: Αντικατάσταση παλαιών αγωγών ύδρευσης

Επείγοντα έργα ύδρευσης για την αντικατάσταση των πλέον προβληματικών αγωγών στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων εντάχθηκαν στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με απόφαση που υπεγράφη τις προηγούμενες ημέρες από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, τα έργα χρηματοδοτούνται βάσει των τεχνικών δελτίων που υπέβαλε η ΔΙΑΔΕΥΑΚ και αφορούν την τμηματική αντικατάσταση φθαρμένων και διάτρητων αγωγών του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στις Δημοτικές Ενότητες Κερκυραίων και Αχιλλείων.

Πρόκειται για παρεμβάσεις κρίσιμης σημασίας, καθώς οι υφιστάμενοι αγωγοί, σε πολλές περιπτώσεις κατασκευασμένοι από τη δεκαετία του 1980, παρουσιάζουν σοβαρές φθορές και συχνές βλάβες, εξαιτίας των οποίων ταλαιπωρείται μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας.

Τα έργα που προβλέπονται

Οι επιμέρους δράσεις του έργου, όπως υποστηρίζει στην επίσημη ανακοίνωση του ο Δήμος περιλαμβάνουν:

Α. Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης στην περιοχή της Σωτηριώτισσας

Προβλέπεται η αντικατάσταση 1.410 μέτρων αγωγού του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης. Ο υφιστάμενος αγωγός είναι από PVC, έχει κατασκευαστεί το 1980 και παρουσιάζει πολλαπλές φθορές και διαρροές.

Β. Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης της πόλης της Κέρκυρας επί της οδού Νικολάου Αρμένη (περιοχή Ποταμού).

Το έργο αφορά την αντικατάσταση 1.400 μέτρων κεντρικού αγωγού. Ο υφιστάμενος αγωγός, σιδεροσωλήνας κατασκευής του 2000, παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα. Ο νέος αγωγός θα είναι από ελατό χυτοσίδηρο, εξασφαλίζοντας αυξημένη αντοχή και αξιοπιστία.

Γ. Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης στην περιοχή «Ράνκιου», μεταξύ Ποταμού και Εβροπούλων. Εκεί προβλέπεται η αντικατάσταση 1.750 μέτρων αγωγού, καθώς ο υφιστάμενος σιδεροσωλήνας, κατασκευής περίπου του 1980, εμφανίζει εκτεταμένες φθορές και συχνότατα μεγάλες διαρροές.

Δ. Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης στο Γαστούρι της Δημοτικής Ενότητας Αχιλλείων και συγκεκριμένα:

Αντικατάσταση συνολικά 3.700 μέτρων αγωγού, στο εσωτερικό δίκτυο από τη δεξαμενή στο Αχίλλειο έως την ευρύτερη περιοχή Πικουλάτικων προς Πέραμα.

Αντικατάσταση 600 μέτρων αγωγού εντός του παλαιού οικισμού Γαστουρίου.

Οι υφιστάμενοι αγωγοί της περιοχής είναι σιδεροσωλήνες παλαιάς κατασκευής (περί το 1980), οι οποίοι είναι εντελώς σαθροί, με καθημερινές βλάβες.

«Τα έργα αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά στην αντιμετώπιση των φαινομένων λειψυδρίας, στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, στην ασφάλεια της υδροδότησης και στη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων του Δήμου» προσθέτει η επίσημη ανακοίνωση του δήμου.

*πηγή φωτογραφίας: https://corfu.gr/