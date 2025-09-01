Δολιοφθορά καταγγέλλει δημοτική επιχείρηση ύδρευσης
Για σοβαρή δολιοφθορά κάνει λόγο η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου με βαριές επιπτώσεις στην υδροδότηση. Το in έχει το ρεπορτάζ.
Άγνωστοι τοποθέτησαν πέτρες και άλλαξαν την κατεύθυνση της φυσικής ροής του νερού, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πρόβλημα στην ύδρευση της Κορίνθου, αποκαλύπτει το ρεπορτάζ του in. Σύμφωνα λοιπόν με πηγές του in η αλλαγή της κατεύθυνσης του νερού προκλήθηκε ύστερα από ανθρώπινη παρέμβαση κάτι που φυσικά θα πρέπει και να αποδειχθεί κατόπιν των επίσημων ερευνών των αρμοδίων αρχών.
Για το γεγονός αυτό η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κορίνθου να ανακοίνωσε τα ακόλουθα:
«Από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου (ΔΕΥΑΚ) ανακοινώνεται ότι λόγω σοβαρής δολιοφθοράς στην υδρομάστευση του Δήμου Κορινθίων, στην περιοχή της Στυμφαλίας, το νερό στην πόλη της Κορίνθου από σήμερα, 31 Αυγούστου 2025, θα προέρχεται από την Στυμφαλία, αναμεμειγμένο με νερό από γεωτρήσεις.
Επειδή το εύρος της δολιοφθοράς είναι σημαντικό είναι πιθανό ότι θα υπάρξει απρογραμμάτιστη διακοπή υδροδότησης. Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται οι καταναλωτές να φροντίσουν για την αποθήκευση επαρκούς ποσότητας νερού για τις συνήθεις οικιακές χρήσεις.
Η ΔΕΥΑΚ προέβη σήμερα στις απαιτούμενες νομικές ενέργειες, καταθέτοντας μήνυση κατά των υπευθύνων.
Ζητούμε συγνώμη από τους δημότες μας και τους ευχαριστούμε για την κατανόηση και την συνεργασία τους».
