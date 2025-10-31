newspaper
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
Κύθηρα: Αναβαθμίζονται τα δίκτυα ύδρευσης
Αυτοδιοίκηση 31 Οκτωβρίου 2025

Κύθηρα: Αναβαθμίζονται τα δίκτυα ύδρευσης

Ουσιαστική χρηματοδότηση στο Δήμο Κυθήρων για την αναβάθμιση των πεπαλαιωμένων δικτύων ύδρευσης.

Με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος εγκρίθηκε νέα χρηματοδότηση προς το Δήμο Κυθήρων και Αντικυθήρων ύψους 1.350.000,00€ για την κατασκευή 2 νέων έργων ύδρευσης, μεγάλης σημασίας και σπουδαιότητας, όπως τα χαρακτηρίζει η δημοτική Αρχή που διεκδίκησε και κατάφερε την χρηματοδότηση.

Τα έργα που δρομολογούνται αφορούν:

  • Νέο δίκτυο από Διακόφτι μέχρι Δεξαμενή Γεωργά: Με το έργο αυτό, το νερό της αφαλάτωσης του Διακοφτίου θα μπορεί να τροφοδοτήσει την ευρύτερη περιοχή της Σκληρής και των Κεντρικών Κυθήρων, λύνοντας οριστικά ένα υδροδοτικό πρόβλημα πολλών δεκαετιών.
  • Νέο δίκτυο από Καψάλι έως Χώρα: με το έργο αυτό θα μεταφερθεί το νερό της αφαλάτωσης Καψαλίου προς τη Χώρα και το Λιβάδι, διασφαλίζοντας απρόσκοπτη υδροδότηση σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Σημειώνεται ότι η Χώρα υδροδοτείται σήμερα αποκλειστικά από τη γεώτρηση της Κακής Μέλισσας.

Δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης

Σε μια περίοδο που το ζήτημα της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού είναι ψηλά στην εθνική στρατηγική, οι επενδύσεις στην αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης αποτελούν αναγκαία συνθήκη.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από επίμονες διεκδικήσεις της ΚΕΔΕ μαζί με τις επιτροπές της και της ΕΔΕΥΑ, η διαχείριση των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης παραμένουν στους δήμους, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ένα ποσό της τάξεως των 200 εκατ. Ευρώ θα διατεθεί από την Πολιτεία προς ενίσχυση τους.

Τράπεζες
Πειραιώς: Διπλή αναβάθμιση στόχων για απόδοση και πιστωτική επέκταση μετά το ισχυρό 9μηνο

Πειραιώς: Διπλή αναβάθμιση στόχων για απόδοση και πιστωτική επέκταση μετά το ισχυρό 9μηνο

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
