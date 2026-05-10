Το ξέσπασμα της μητέρας του Τσιτσιπά: «Η Μπαντόσα ήταν βάρος για τον Στέφανο»

Η μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά, Γιούλια Σαλνίκοβα εξαπέλυσε τα… βέλη της προς την πρώην σύντροφο του γιου της, Πάουλα Μπαντόσα.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η μητέρα του κορυφαίου Έλληνα τενίστα αναφέρθηκε στη σχέση του με την Μπαντόσα και εξέφρασε ότι ήταν «βάρος για τον Στέφανο».

Παράλληλα, η Σαλνίκοβα μίλησε και για τη σχέση του γιου της με τον πατέρα του, Απόστολο και έκανε το δικό της σχόλιο για τη νέα σύντροφο του Στέφανου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σαλνίκοβα για την Μπαντόσα

Για τη σχέση του Τσιτσιπά με την Μπαντόσα: «Ήταν καλό ζευγάρι, αλλά ήταν βάρος για αυτόν. Πίεζε τον εαυτό του πολύ σκληρά. Οι συνεχείς φωτογραφίες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όλη η προσοχή των μέσων ενημέρωσης τον επηρέασαν σταδιακά. Αν και έλεγε ότι του άρεσε, μέσα του συσσωρευόταν».

Για τη σχέση του με τον πατέρα του: «Το μόνο που έπρεπε να συμβεί ήταν να αναλάβει ο Στέφανος την πρωτοβουλία. Και το έκανε. Τώρα η σχέση τους έχει βαθμολογία επτάμισι στα δέκα. Πριν ήταν εννέα, αλλά ήταν πολύ συναισθηματικά έντονη και κατέληξε να τους καταστρέψει».

Για τη νέα σχέση του γιου της: «Νομίζω ότι έχει ωριμάσει από κάθε άποψη. Και η παρουσία της κοπέλας τον έχει βοηθήσει επίσης τρομερά. Της έχει χαρίσει μια πολύ άνετη συναισθηματική ζωή. Νιώθω σαν να την ξέρω 90 χρόνια. Είναι ένα πολύ γλυκό κορίτσι, καταλαβαίνει από τένις, έπαιξε στο πανεπιστήμιο και έχει χτίσει επίσης τη δική της καριέρα στο μάρκετινγκ».