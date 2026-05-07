«Λύγισε» στη Ρώμη, απέναντι στον Μάχατς, ο Τσιτσιπάς (vid)

Πρόωρος αποκλεισμό γνώρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο τουρνουά της κατηγορίας Masters 1000 της Ρώμης με 6-4, 7-6(4) Τσέχο Τόμας Μάχατς (Νο 41 στην παγκόσμια κατάταξη), σε αναμέτρηση για τον 1ο γύρο της διοργάνωσης.

Έτσι ο Έλληνας πρωταθλητής δεν θα βρεθεί στη φάση των «64» της διοργάνωσης όπου θα αντιμετώπιζε τον Ρώσο Ντανιίλ Μεντβέντεφ.

Οσον αφορά την εξέλιξη του αγώνα, καθοριστικό σημείο για το πρώτο σετ ήταν όταν ο Μάχατς κατάφερε να «σπάσει» το σερβίς του Τσιτσιπά στο τρίτο γκέιμ, ενώ αμέσως μετά κράτησε το δικό του για να προηγηθεί 3-1. Εν τέλει το πρώτο σετ σε ολοκληρώθηκε υπέρ του Τσέχου με 6-4.

Μάλιστα ο αντίπαλος του Τσιτσιπά έκανε «break» και στο τρίτο γκέιμ του δεύτερου σετ, ενώ «έσβησε» break point του Τσιτσιπά στο 8ο γκέιμ. Όμως, ο Τσιτσιπάς «έσπασε» το σερβίς του αντιπάλου του και ισοφάρισε σε 5-5, με το σετ να οδηγείται τελικά στο τάι μπρέικ. Εκεί ο Μάχατς προηγήθηκε 3-1 και 5-2, φτάνοντας στην επικράτηση με 7-4 και τη νίκη, ύστερα από περίπου μια ώρα και 39 λεπτά αγώνα.

Moving on 🏃 Tomas Machac overcomes Tsitsipas 6-4 7-6 to set up a second round clash against Medvedev 🙌#IBI26 pic.twitter.com/DAUp4Iewvj — Tennis TV (@TennisTV) May 7, 2026