Τσιτσιπάς: «Αισθάνθηκα ξανά ο εαυτός μου» (pic)

Η εξαιρετική εμφάνιση του Στέφανου Τσιτσιπά κόντρα στον Κάσπερ Ρουντ δεν ήταν αρκετή για να του δώσει και την πρόκριση στους προημιτελικούς του τουρνουά της Μαδρίτης. Ο Έλληνας πρωταθλητής ηττήθηκε στις λεπτομέρειες με 2-1 σετ 6-7(4), 7-6(2), 7-6(3) από τον Νορβηγό, ωστόσο απέδειξε για ένα ακόμη παιχνίδι του στην ισπανική πρωτεύουσα ότι βρίσκεται σε καλό αγωνιστικό φεγγάρι, μετά από ένα πολύ μεγάλο διάστημα κακών εμφανίσεων.

Το ίδιο ουσιαστικά σημείωσε και ο ίδιος ο Τσιτσιπάς στην πρώτη του τοποθέτηση για την πορεία του στο Madrid Masters, μέσω των social media, ότι δηλαδή… ξανάνιωσε.

I felt like myself again on the court yesterday, which is why the outcome hurts. But sometimes you have to take the pain just to feel alive. Congrats to Casper – he’s a champion and I wish him the best in his title defense. The journey continues into Rome 🇮🇹 pic.twitter.com/tpml2dGmVk — Stefanos Tsitsipas (@stefanos) April 29, 2026

«Χθες ένιωσα ξανά ο εαυτός μου στο γήπεδο, γι’ αυτό και το αποτέλεσμα πονάει. Αλλά καμιά φορά πρέπει να αποδεχτείς τον πόνο μόνο και μόνο για να νιώσεις ζωντανός. Συγχαρητήρια στον Κάσπερ — είναι πρωταθλητής και του εύχομαι ό,τι καλύτερο στην υπεράσπιση του τίτλου του. Το ταξίδι συνεχίζεται στη Ρώμη», ήταν το μήνυμα του Στέφανου Τσιτσιπά στο Χ.

Όπως ανέφερε και ο ίδιος, τώρα ακολουθεί το τουρνουά της Ρώμης και έπειτα το σπουδαίο Roland Garros όπου θα έχει την ευκαιρία να λάμψει ξανά.