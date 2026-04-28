Τσιτσιπάς – Ρουντ 1-2: Δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες του και αποκλείστηκε (vids)

Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, που διήρκησε 2 ώρες και 58 λεπτά, ο Κάσπερ Ρουντ «λύγισε» τον Στέφανο Τσιτσιπά με 2-1 σετ (6-7 [4], 7-6 [2], 7-6 [3]) και προκρίθηκε στα προημιτελικά του 1000άρι τουρνουά της Μαδρίτης, όπου πέρσι κατέκτησε τον τίτλο.

Ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε με 5-4 στο τρίτο σετ και σέρβιρε για να πάρει τη νίκη, αλλά ο Νορβηγός αποδείχθηκε… εφτάψυχος. Πήρε πίσω το μπρέικ (5-5) και έστειλε το σετ στο τάι μπρέικ, όπου με 7-3 έκανε 2-1 και πήρε τη νίκη – πρόκριση για την τελική 8άδα.

Εκεί ο Σκανδιναβός θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης: Φρανσίσκο Τσερούντολο – Αλεξάντερ Μπλοκξ, με τον πρώτο να είναι το φαβορί. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς από την άλλη πλευρά, αφήνει πίσω του την ισπανική πρωτεύουσα όπου έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις και στρέφει το βλέμμα του στο 1000άρι της Ρώμης, που θα διεξαχθεί το επόμενο διάστημα.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Το πρώτο σετ ήταν ντέρμπι, με τους δύο τενίστες να πηγαίνουν χέρι – χέρι στο σκορ (2-2, 3-3, 5-5, 6-6) και να οδηγούνται στο τάι μπρέικ. Εκεί ο Στέφανος ήταν ψυχραιμότερος και με 7-4 έκανε το 1-0.

Ίδια εικόνα και στο δεύτερο σετ, όπου είχαμε και πάλι τάι μπρέικ. Αυτή τη φορά, όμως, νικητής βγήκε ο Ρουντ με 7-2, με τον Νορβηγό να στέλνει το ματς σε τρίτο σετ.

Μεγάλη μάχη και στο τρίτο, όπου ο Στέφανος έκανε μπρέικ στο 5ο γκέιμ και προηγήθηκε με 3-2, ενώ λίγο αργότερα σέρβιρε για το ματς (5-4). Ο Ρουντ πήρε πίσω το μπρέικ (5-5) και έστειλε το ματς στο τάι μπρέικ, όπου με 7-3 έκανε το 2-1 και πήρε την πρόκριση.