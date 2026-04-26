Βελτιωμένος και νικητής ξανά ο Τσιτσιπάς: «Καθάρισε» 2-0 τον Μπούμπλικ και πέρασε στον 3ο γύρο της Μαδρίτης
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, νίκησε επιβλητικά με 2-0 σετ τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ (Νο.11) και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Madrid Open.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εμφανίστηκε αλλαγμένος προς το καλύτερο και ήταν επιβλητικός απέναντι στο νούμερο 11 της παγκόσμιας κατάταξης, συνεχίζοντας δυνατά στο Madrid Open.
Πραγματοποιώντας μια από τις καλύτερες φετινές εμφανίσεις του, ο 27χρονος τενίστας (Νο.80) νίκησε τον Μπούμπλικ με 6-2, 7-5 σε μόλις 73 λεπτά και πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο του Madrid Open.
Εκεί θα βρει μπροστά του τη Δευτέρα (27/4) τη μεγάλη έκπληξη του τουρνουά, τον Ισπανό τενίστα, Ντανιέλ Μερίδα (Νο.102), που απέκλεισε με 6-3, 6-4 τον Κορεντέν Μουτέ (Νο.30).
Ο Έλληνας τενίστας μετά την πολύ κακή του εμφάνιση στον προηγούμενο γύρο και τις άσχημες εικόνες με την λογομαχία με τον πατέρα του, έδειξε μεταμορφωμένος, απαλλαγμένος από τα νεύρα που συνηθίζει να έχει και κατάφερε να αποδώσει πολύ καλά.
