Η πίεση, το ξέσπασμα και ο μοναδικός δρόμος για τον Τσιτσιπά (vids)

Νεύρα, ανατροπή και πρόκριση. Ο Τσιτσιπάς δεν ξεκίνησε καλά το παιχνίδι με τον Κίπσον, ξέσπασε στους δικούς του ανθρώπους και έγινε για μια ακόμα φορά viral για τους λάθος λόγους, αλλά τελικά κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να πάρει την πρόκριση με 2-1.

Μια πρόκριση, που όσο σημαντική και εάν είναι μετά τις τελευταίες ήττες του συμπατριώτη μας, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να καλύψει τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Στέφανος Τσιτσιπάς, τόσο στο αγωνιστικό όσο και στο κομμάτι της συμπεριφοράς.

Αγωνιστικά δεν θυμίζει σε τίποτα τον τενίστα που το 2019 είχε κερδίσει στα ημιτελικά του Madrid Open τον Ράφαελ Ναδάλ με 2-1 σετ. Μια από τις ελάχιστες ήττες του Ισπανού στο χώμα και ιδιαίτερα στο μαδριλένικο τουρνουά, το οποίο κατέκτησε 5 φορές στην καριέρα του, με τον «Matador» να είναι ο πολυνίκης του θεσμού (2005, 2010, 2013, 2014, 2017).

Προβλήματα, όμως, φαίνεται να αντιμετωπίζει και στο κομμάτι της συμπεριφοράς και της αυτοσυγκράτησης, με το σημερινό ξέσπασμα στο πρώτο σετ να μπαίνει στη μακρά λίστα των επεισοδίων των τελευταίων ετών, στα οποία πρωταγωνίστησε ο Έλληνας τενίστας.

Ο συμπατριώτης μας, εμφανώς απογοητευμένος και εκνευρισμένος από την εικόνα του μέσα στον αγωνιστικό χώρο, σε μια αλλαγή τερέν γύρισε το βλέμμα του στο box του και είπε κάποια «γαλλικά», τα οποία έπιασε ο φακός, με το video να γίνεται αμέσως viral.

Ναι, χωρίς καμία αμφιβολία, δεν ήταν ωραία η εικόνα. Σε καμία περίπτωση. Κανείς δεν ήθελε να δει τον Στέφανο Τσιτσιπά σε αυτή την κατάσταση. Να ωρύεται κοιτώντας στη μεριά που βρισκόταν ο πατέρας του και προπονητής του, Απόστολος. Ήταν λάθος.

Τώρα, που έχουν πέσει οι παλμοί, σίγουρα θα έχει μετανιώσει για τη συμπεριφορά του. Θα έχει καταλάβει το λάθος του. Εκείνη την ώρα, όμως, υπήρχε ένταση. Υπήρχε απογοήτευση για την εικόνα του και νεύρα, για τα λάθη που έκανε ακόμα και σε εύκολες μπάλες.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δικαιολογείται. Αλλά, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και το background της σημερινής αναμέτρησης. Ο Στέφανος πήγε στη Μαδρίτη για το ισπανικό Masters έχοντας πέσει στο Νο.80 της παγκόσμιας κατάταξης και έχοντας σερί 3 ηττών.

Η πτώση θα έχει επιπτώσεις στα επόμενα τουρνουά για τον Τσιτσιπά, αρχής γενομένης από αυτό στο Αμβούργο (ATP 500), μια εβδομάδα πριν το Ρολάν Γκαρός, όπου θα χρειαστεί να παίξει στα προκριματικά, για να καταφέρει να βρει μια θέση στο κυρίως ταμπλό.

Όλα αυτά έχουν προκαλέσει μεγάλη πίεση και νευρικότητα στον συμπατριώτη μας, όπως φάνηκε στο πρώτο σετ στο σημερινό παιχνίδι με τον Κρίπσον. Πίεση και νευρικότητα που έφεραν το ξέσπασμα του Ελληνα τενίστα, που είδαμε σε μια από τις αλλαγές τερέν.

Πώς θα φύγει η πίεση; Με νίκες. Οι νίκες θα φέρουν αυτοπεποίθηση. Θα τον βοηθήσουν να… ξελαφρώσει από το άγχος που νιώθει. Θα τον ανεβάσουν στην παγκόσμια κατάταξη και θα αρχίσει σιγά σιγά να απολαμβάνει το τένις. Όπως έκανε στο παρελθόν. Το ξέρει.

Το είπε στη συνέντευξη που έδωσε μετά το παιχνίδι με τον Κίπσον. «Χρειάζομαι νίκες. Πρέπει να αρχίσω να ξαναβρίσκω το παιχνίδι μου, εκεί που ήταν, ειδικά κατά τη διάρκεια της χωμάτινης περιόδου στο παρελθόν. Έχω κάνει πολύ καλά τουρνουά στο χώμα. Έχω επιτυχίες σε αυτή την επιφάνεια. Θέλω να προσπαθήσω να το ξαναδημιουργήσω αυτό, να δω τα πράγματα που όντως δουλεύουν για μένα και να προσπαθήσω να τα επαναλάβω».

Η συνέντευξη που έδωσε ο Τσιτσιπάς:

«I want to use the clay court season to clinch tough, good wins.» Stefanos Tsitsipas has a clear vision on clay this year 🔎 #MMOPEN pic.twitter.com/3XhLgjmlzy — Tennis Channel (@TennisChannel) April 23, 2026

Ο επόμενος αντίπαλος, πάντως, είναι δύσκολος για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος στον δεύτερο γύρο θα κληθεί να παίξει απέναντι στο Νο.11 της παγκόσμιας κατάταξης και έναν από τους πιο ιδιόρρυθμούς παίκτες στο τουρ: Τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ.