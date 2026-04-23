Ένα ακόμη απίστευτο ξέσπασμα είχε ο Στέφανος Τσιτσιπάς σε αγώνα τένις!

Ο Έλληνας τενίστας κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού με τον Πάτρικ Κάιπσον για το Madrid Open εκνευρίστηκε πάρα πολύ και άρχισε να βρίζει ακατάπαυστα προς άγνωστη κατεύθυνση, χωρίς ακόμα να έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς συνέβη και ποιον έβριζε!

«Άντε γ@μ@@@@ ρε μ@λ@κ@, μπ@στ@ρδε, ε μπ@στ@ρδε», είπε μεταξύ άλλων! Χυδαίοι χαρακτηρισμοί που δεν αρμόζουν σε έναν αθλητή τέτοιου επιπέδου. Προφανώς ήταν αρκετά απογοητευμένος από την εμφάνισή του, καθώς έχασε το πρώτο σετ με 6-3 και δεν κάνει και το καλύτερό του παιχνίδι.

