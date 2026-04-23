Ξέφυγε στη Μαδρίτη ο Στέφανος Τσιτσιπάς: Ακραίοι χαρακτηρισμοί κατά τη διάρκεια αγώνα (pic)
Ένα ακόμη ξέσπασμα είχε ο Στέφανος Τσιτσιπάς χρησιμοποιώντας «βαριές» εκφράσεις κατά τη διάρκεια αγώνα στο Οπεν της Μαδρίτης.
- Συντάξεις Μαΐου: Ξεκινούν σήμερα οι πληρωμές – Πότε εμφανίζονται τα χρήματα στα ΑΤΜ
- Οι 15 παραβάσεις που μπορούν να σας κάνουν να χάσετε το δίπλωμά σας και να δώσετε ξανά εξετάσεις
- Ανοιξε το νέο Xilton: Νέα εποχή για το εμβληματικό ξενοδοχείο Conrad Athens The Ilisia
- Σοβαρή συμπλοκή ανάμεσα σε δύο 19χρονες – Την έσπρωξε σε τζαμαρία
Ένα ακόμη απίστευτο ξέσπασμα είχε ο Στέφανος Τσιτσιπάς σε αγώνα τένις!
Ο Έλληνας τενίστας κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού με τον Πάτρικ Κάιπσον για το Madrid Open εκνευρίστηκε πάρα πολύ και άρχισε να βρίζει ακατάπαυστα προς άγνωστη κατεύθυνση, χωρίς ακόμα να έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς συνέβη και ποιον έβριζε!
«Άντε γ@μ@@@@ ρε μ@λ@κ@, μπ@στ@ρδε, ε μπ@στ@ρδε», είπε μεταξύ άλλων! Χυδαίοι χαρακτηρισμοί που δεν αρμόζουν σε έναν αθλητή τέτοιου επιπέδου. Προφανώς ήταν αρκετά απογοητευμένος από την εμφάνισή του, καθώς έχασε το πρώτο σετ με 6-3 και δεν κάνει και το καλύτερό του παιχνίδι.
Η στιγμή της έντασης με αρνητικό πρωταγωνιστή τον Τσιτσιπά:
Δείτε το βίντεο με το επίμαχο συμβάν που είχε πρωταγωνιστή τον Τσιτσιπά:
Stefanos Tsitsipas currently down 1-4 to world #90 Patrick Kypson in Madrid.
He looks visibly frustrated while having a dialogue with his team.
— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 23, 2026
- Ο Φαν ντε Φεν στο «στόχαστρο» της Γιουνάιτεντ
- «Στο στόχαστρο της Μάντσεστερ Σίτι ο Αζεντίν Ουναΐ»
- Παναθηναϊκός – ΖΑΟΝ 3-0 σετ: Πρωταθλήτριες οι «πράσινες» με «σκούπα» (vids)
- Ο φίλαθλος της ΑΕΚ που έγινε viral κόντρα στον ΠΑΟΚ: «Λέω… μπλέξαμε, μην το δει η γυναίκα μου» (vids)
- LIVE: Λεβάντε – Σεβίλλη
- Όταν όλα «δείχνουν» Μπαρτσελόνα
- Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Πόσες πιθανότητες έχει να υπερασπιστεί τον τίτλο της η Αργεντινή
- Σπουδαία ανατροπή για τον Τσιτσιπά και πρόκριση στον δεύτερο γύρο της Μαδρίτης (vid)
