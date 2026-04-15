Μαροζάν – Τσιτσιπάς 2-1: Νέος πρόωρος αποκλεισμός…

Ακόμη έναν πρόωρο αποκλεισμό υπέστη ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος είδε τον Φάμπιαν Μαροζάν να επικρατεί με 2-1 σετ 3-6, 7-6(5), 6-4) και να παίρνει την πρόκριση για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά του Μονάχου όπου θα αντιμετωπίσει τον Ντένις Σαποβάλοφ.

Σε ένα παιχνίδι που διήρκεσε… δύο μέρες – καθώς διεκόπη λόγω ορατότητας την Τρίτη και συνεχίστηκε την Τετάρτη (15/4)- ο Έλληνας πρωταθλητής κατάφερε να προηγηθεί, όμως είδε τον Ούγγρο αντίπαλό του να κάνει την ανατροπή και να φτάνει τελικά στη νίκη.

Ο αγώνας ξεκίνησε με τους δύο τενίστες να διατηρούν το σερβίς τους και να φτάνουν έτσι στο 3-3, πριν ο Στέφανος φτάσει στο πρώτο μπρέικ. Στη συνέχεια έκανε το 5-3 και με νέο μπρέικ διαμόρφωσε το 6-3, κάνοντας το 1-0 στα σετ.

Το δεύτερο σετ ήταν εξαιρετικά αμφίρροπο, αφού κανείς δεν έκανε λάθος και κρατούσε το σερβίς του, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στο τάι μπρέικ με το 6-6. Εκεί ο Μαροζάν ήταν οριακά καλύτερος και με 7-5 ισοφάρισε σε 1-1.

Στο τρίτο, και τελευταίο σετ, διατηρήθηκε το ίδιο μοτίβο με τους δύο αντιπάλους να διατηρούν το σερβίς τους μέχρι το 5-4 υπέρ του Ούγγρου. Στο δέκατο γκέιμ όμως ο Μαροζάν έφτασε στο μπρέικ, έκανε το 6-4 και πήρε τη νίκη με 2-1.

👎 La temporada de Stefanos Tsitsipas: – United Cup (Grecia): CF

– Adelaida: 1R

– Australian Open: 2R

– Rotterdam: 2R

– Doha: CF

– Dubai: 1R

– Indian Wells: 1R

– Miami: 3R

– Monte-Carlo: 1R

– Múnich: 1R https://t.co/lH8Ip9xGGl pic.twitter.com/wcnEQ9zWdA — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) April 15, 2026

Σημειώνεται ότι αυτό ήταν το πέμπτο από τα 10 τελευταία τουρνουά στα οποία πήρε μέρος ο Στέφανος Τσιτσιπάς, κατά το οποίο δεν καταφέρνει να περάσει τον πρώτο γύρο.