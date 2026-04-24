Έξαλλος και με τη διαιτητή ο Τσιτσιπάς: «Μου αφαιρείς τον πόντο για βλακεία»
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν έξαλλος με την διαιτητή, Μαριάνα Βέλγιοβιτς κατά την διάρκεια της πρεμιέρας του στο Madrid Open.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπορεί να επικράτησε στο Open της Μαδρίτης του Πάτρικ Κίπσον, με 2-1 σετ, όμως έγινε viral για ακόμη μια φορά για τους λάθος λόγους.
Μετά την απώλεια του πρώτου σετ, ο Έλληνας τενίστας χρειάστηκε να παλέψει μέχρι τέλους, όμως είχε μεγάλη ένταση και τα έβαλε και με τον κόσμο, αλλά και με την διαιτητή της αναμέτρησης.
STEF SURVIVES!
Former runner up and ex-top 3 ATP Stefanos Tsitsipas comes back to beat Patrick Kypson 3-6, 7-6(6), 7-6(4) and reach the second round in Madrid against Alex Bublik.
It wasn’t pretty but Tsitsipas, ranked #80 in the world this week, needs every win possible atm. pic.twitter.com/XEQZVtbYeV
— José Morgado (@josemorgado) April 23, 2026
Η ένταση που είχε ο Τσιτσιπάς με τη διαιτητή
Στη συνέχεια υπήρξε ένταση με τη διαιτητή, Μαριάνα Βέλγιοβιτς στην αρχή του τρίτου σετ. Ο αντιπαλός του σέρβιρε στο 2-2 και 15-0 στο καθοριστικό σετ, όταν η διαιτητής επέβαλε νέα προειδοποίηση στον Τσιτσιπά, καθώς ο πατέρας του συνέχιζε να μιλά ανάμεσα στους πόντους.
«Παράβαση κανονισμών, coaching, ποινή πόντου για τον κύριο Τσιτσιπά. 30-0», ανακοίνωσε. Ο αθλητής από την χώρα μας πλησίασε αμέσως τη διαιτητή, ενώ οι φίλαθλοι άρχισαν να αποδοκιμάζουν και να διαμαρτύρονται.
«Αυτό αποσπά την προσοχή του αντιπάλου μου; Από όσο ξέρω, το coaching επιτρέπεται!», τόνισε ο Τσιτσιπάς, με την Βέλγιοβιτς να απαντά: «Ναι, αν είναι διακριτικό. Στέφανε, αν σου μιλάει κατά τη διάρκεια του πόντου, αυτό είναι υπερβολικό».
Very happy to get through a close one today 💪
Appreciate the support, let’s continue this way! pic.twitter.com/ANF1uCP72a
— Stefanos Tsitsipas (@stefanos) April 23, 2026
Η κόντρα συνεχίστηκε, με τον 27χρονο να μην τα παρατάει: «Είπατε ότι δεν μπορεί να μιλά όταν είμαι στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Τότε γιατί δεν επιτρέπεται όταν είμαι στη δική μου πλευρά;» «Δεν επιτρέπεται σε αυτόν τον βαθμό που το κάνει», εξήγησε η διαιτητής, όμως ο Τσιτσιπάς δεν υποχώρησε:
«Δηλαδή θα μου πάρετε πόντο για κάτι τόσο ανόητο;», είπε πριν γυρίσει την πλάτη και αποχώρησε. Παρά την ένταση, ο Τσιτσιπάς κατάφερε να μείνει συγκεντρωμένος και να πάρει τη νίκη. Στον δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις