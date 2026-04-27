Τσιτσιπάς: «Αυτές είναι οι στιγμές που με κάνουν να απολαμβάνω πραγματικά το παιχνίδι»
Άλλα Αθλήματα 27 Απριλίου 2026, 18:42

Τσιτσιπάς: «Αυτές είναι οι στιγμές που με κάνουν να απολαμβάνω πραγματικά το παιχνίδι»

Οι δηλώσεις που έκανε ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά την πρόκρισή του επί του Ντάνιελ Μέριδα για τον 3ο γύρο του Madrid Open.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βελτιώνοντας την απόδοσή του κατά τη διάρκεια του πρώτου σετ, κατάφερε να επικρατήσει του Ισπανού Ντάνιελ Μέριδα με 2-0 σετ (6-4-6-2) και πλέον στους του «16» του Masters της Ισπανίας θα αντιμετωπίσει τον Νορβηγό Κάσπερ Ρούουντ (Νο15).

Μετά τη νίκη του ο Έλληνας πρωταθλητής (Νο80) χαρακτήρισε το τένις που έπαιξε στο συγκεκριμένο ματς ως καταπληκτικό ενώ εξήγησε ποιες στιγμές τον κάνουν να απολαμβάνει το παιχνίδι.

«Eίναι πολύ ωραίο να βρίσκομαι ξανά στους “16” της Μαδρίτης, ενός τουρνουά που σημαίνει πολλά για εμένα», είπε αρχικά σε δηλώσεις του στα ελληνικά στο Tennis TV ο Στέφανος Τσιτσιπάς και πρόσθεσε: «Νιώθω ότι έπαιξα καταπληκτικό τένις σήμερα. Στο ξεκίνημα του πρώτου σετ αισθάνθηκα ότι παίζαμε και οι δύο σε ένα παρόμοιο επίπεδο, αλλά κατάφερα να κάνω ένα μπρέικ. Βρήκα και τον ρυθμό στο σερβίς μου, που είναι ένα από τα πράγματα που με κράτησαν λίγο πίσω. Ο ρυθμός του σερβίς με βοήθησε να τοποθετηθώ λίγο καλύτερα και να προσθέσω βάρος στο παιχνίδι μου. Νομίζω ότι το ένιωσε και ο αντίπαλος και εκεί άλλαξε το μομέντουμ του αγώνα».

Εν συνεχεία στα αγγλικά, τόνισε ότι μπορεί να κρατήσει πολλά πράγματα από το συγκεκριμένο παιχνίδι «Νομίζω ότι υπήρχαν πολλά πράγματα να κρατήσω από σήμερα. Ήμουν σταθερός. Έπαιζα το παιχνίδι μου και ασκούσα μεγάλη πίεση στο γήπεδο. Οπότε πραγματικά χαίρομαι που βλέπω τον εαυτό μου να αποδίδει σε τόσο υψηλό επίπεδο. Δεν έδινα πολλά περιθώρια. Και αυτό είναι που με έκανε έναν δυνατό αντίπαλο σήμερα.

Τέλος ο Τσιτσιπάς ρωτήθηκε αν έχει ξαναβρεί τη χαρά του παιχνιδιού: «Όταν παίζεις τέτοιους αγώνες, όπου παλεύεις, όταν βρίσκεσαι σε καλή νοοτροπία και συνεχώς ψάχνεις για ευκαιρίες, νιώθεις ότι η χαρά του ίδιου του παιχνιδιού σε γεμίζει ήδη όσο βρίσκεσαι στο γήπεδο. Αυτές οι στιγμές, ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα, νιώθω ότι μου διδάσκουν πολλά. Με φέρνουν πιο κοντά στο παιχνίδι. Αγαπώ πραγματικά το τένις όταν το ανακαλύπτω με τέτοιους τρόπους. Να πετυχαίνω winners, να κάνω και κάποια λάθη, αλλά συνολικά να προσπαθώ να πάρω το μέγιστο από αυτό, να βλέπω καλή περιστροφή στην μπάλα μου, να βλέπω ότι μπορώ όντως να πιέζω και να δημιουργώ δυνατά χτυπήματα. Αυτές είναι οι στιγμές που με κάνουν να απολαμβάνω πραγματικά το παιχνίδι».

