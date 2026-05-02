Ο Τσιτσιπάς προπονείται… οικογενειακώς: Παρέμβαση της μητέρας του σε άσκηση – την απομάκρυνε ο πατέρας του (vid)
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προπονείται υπό τις οδηγίες του πατέρα του και κάπου εκεί αποφασίζει να... κοουτσάρει και η μητέρα του.
Την περασμένη Τρίτη (28/4) ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε στις λεπτομέρειες από τον Κάσπερ Ρουντ στο τουρνουά της Μαδρίτης, όπου συνολικά είχε πολύ καλή παρουσία. Παρά την εικόνα του εντός των κορτ ωστόσο, ερωτηματικά συνεχίζουν να προκύπτουν από τις σχέσεις του κορυφαίου Έλληνα τενίστα με τους γονείς του και το πώς η οικογένεια συνολικά διαχειρίζεται τις επιδόσεις του. Τα περιστατικά κατά τα οποία -ακόμη και κατά τη διάρκεια αγώνων- ο Τσιτσιπάς έχει «ξεφύγει» απευθυνόμενος συνήθως προς τον πατέρα του είναι πολλά, όπως συνέβη και πρόσφατα άλλωστε.
Τώρα, ένα νέο βίντεο που προκύπτει από προπόνηση του 27χρονου αθλητή στο τουρνουά της Μαδρίτης και κάνει ήδη τον γύρο των social media, έρχεται να ανοίξει ξανά την… κουβέντα. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της προπόνησης, η μητέρα του εμφανίζεται να παρεμβαίνει κατά τη διάρκεια άσκησης, δίνοντας… οδηγίες και μάλιστα με έντονο ύφος. Μια κίνηση που επίσης φάνηκε να μην αρέσει ιδιαίτερα στον πατέρα -και προπονητή- Τσιτσιπά, ο οποίος αντέδρασε πριν… αντιδράσει ο Στέφανος, λέγοντάς της να μην παρεμβαίνει στην προπόνηση.
Δείτε τι συνέβη και πως αντέδρασε ο Τσιτσιπάς
