Παίζει κανονικά το ματς με την Μπασκόνια η Βαλένθια – Πώς θα παραταχθούν οι «νυχτερίδες»
Απορρίφθηκε το αίτημα της Βαλένθια για την αναβολή του αγώνα με την Μπασκόνια – Με τρεις παίκτες από την K22 θα παρατάξει ο Μαρτίνεθ τις «νυχτερίδες».
Η Βαλένθια είχε καταθέσει αίτημα για την αναβολή του αγώνα με την Μπασκόνια, καθώς η ομάδα επιθυμούσε να επαναπρογραμματιστεί η ημερομηνία και το ματς να διεξαχθεί μετά το Game 5 με τον Παναθηναϊκό (13/5, 22:00).
Ωστόσο, το εν λόγω αίτημα της Βαλένθια απορρίφθηκε και οι νυχτερίδες θα παίξουν κανονικά σήμερα (10/5) κόντρα στους Βάσκους για την 30η αγωνιστική της ACB.
Το rotation της Βαλένθια
Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο τραυματισμού, ο Μαρτίνεθ θα κάνει rotation, ενώ αναμένεται να αγωνιστούν και τρεις παίκτες από την ομάδα Νέων.
Θυμίζουμε ότι ο Πουέρτο είχε τραυματιστεί στο Game 3 και αμφίβολη θεωρείται η συμμετοχή του και για το τελευταίο παιχνίδι της σειράς, που θα κρίνει το εισιτήριο για το Final Four.
Ο Μαρτίνεθ δεν θέλει να ρισκάρει και να «χάσει» ακόμη έναν παίκτη, αφού οι «νυχτερίδες» θέλουν να είναι πάνοπλες ενόψει της σπουδαίας αναμέτρησης.
