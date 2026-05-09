Η Βαλένθια «καίει» το ματς με την Μπασκόνια στην ACB για το Game 5 με τον Παναθηναϊκό
Η Βαλένθια θα δώσει αγώνα πρωταθλήματος πριν το Game 5 με τον Παναθηναϊκό, αλλά η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ έχει το μυαλό της μόνο στο «τριφύλλι»…
Η Βαλένθια επικράτησε με σκορ 89-86 του Παναθηναϊκού στο «T-Center» και ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά των play offs της Euroleague.
Πριν το Game 5 της επόμενης Τετάρτης (13/5, 22:00) στη «Roig Arena» η Βαλένθια έχει αγώνα πρωταθλήματος και σε αυτό το ματς ο Πέδρο Μαρτίνεθ προτίθεται να ξεκουράσει τους παίκτες του εν όψει του «τελικού» πρόκρισης στο Final Four κόντρα στο «τριφύλλι».
Τι αποφάσισε η Βαλένθια με… φόντο τον Παναθηναϊκό
Συγκεκριμένα, η Βαλένθια θα αντιμετωπίσει την Μπασκόνια την Κυριακή (10/5, 20:00) για την 30ή αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος και σύμφωνα με το «Deportes COPE Valencia» αναμένεται να παρατάξει την ομάδα U22.
Αν η ACB δεν αλλάξει το πρόγραμμα για τη Βαλένθια, τότε ο Πέδρο Μαρτίνεθ θα έχει στη διάθεσή του, για το παιχνίδι με τους Βάσκους, παίκτες της U22. Υπενθυμίζεται πως η Βαλένθια βρίσκεται στη δεύτερη θέση του ισπανικού πρωταθλήματος με ρεκόρ 21 νίκες και οκτώ ήττες.
