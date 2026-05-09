Αποθεώθηκε η αποστολή της Βαλένθια κατά την άφιξή της στην Ισπανία (vid)

Η Βαλένθια έκανε το 2-2 στη σειρά των playoffs κόντρα στον Παναθηναϊκό και επέστρεψε στην Ισπανία, καθώς η σειρά θα μεταφερθεί σε Game 5 και εκεί θα κριθεί το εισιτήριο για το Final Four.

Οι «νυχτερίδες» αποθεώθηκαν κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο Μανίθες. Πλήθος κόσμου περίμενε την ομάδα και με αφορμή την υποδοχή η Βαλένθια δημοσίευσε μία ξεχωριστή ανάρτηση αφιερωμένη στον κόσμο της.

Θυμίζουμε πως οι οπαδοί της Βαλένθια παρακολούθησαν και τα δύο παιχνίδια της ομάδας τους στην Αθήνα από γιγαντοοθόνες και μετά το τέλος των αναμετρήσεων ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς.

Η Βαλένθια στην ανάρτησή της έγραψε:

«Δεν υπάρχουν λόγια για να το εξηγήσουμε

Αεροδρόμιο της Μανίθες

Η άφιξη της ομάδας από την Αθήνα

Σας αγαπάμε πολύ, Οικογένεια».