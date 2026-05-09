Αποθεώθηκε η αποστολή της Βαλένθια κατά την άφιξή της στην Ισπανία (vid)
Ο Πέδρο Μαρτίνεθ και οι παίκτες του έτυχαν αποθεωτικής υποδοχής υποδοχής κατά την επιστροφή τους στη Βαλένθια από δεκάδες οπαδούς τους, μετά το 2-0 επί του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ.
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η Βαλένθια έκανε το 2-2 στη σειρά των playoffs κόντρα στον Παναθηναϊκό και επέστρεψε στην Ισπανία, καθώς η σειρά θα μεταφερθεί σε Game 5 και εκεί θα κριθεί το εισιτήριο για το Final Four.
Οι «νυχτερίδες» αποθεώθηκαν κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο Μανίθες. Πλήθος κόσμου περίμενε την ομάδα και με αφορμή την υποδοχή η Βαλένθια δημοσίευσε μία ξεχωριστή ανάρτηση αφιερωμένη στον κόσμο της.
Θυμίζουμε πως οι οπαδοί της Βαλένθια παρακολούθησαν και τα δύο παιχνίδια της ομάδας τους στην Αθήνα από γιγαντοοθόνες και μετά το τέλος των αναμετρήσεων ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς.
Η Βαλένθια στην ανάρτησή της έγραψε:
«Δεν υπάρχουν λόγια για να το εξηγήσουμε
Αεροδρόμιο της Μανίθες
Η άφιξη της ομάδας από την Αθήνα
Σας αγαπάμε πολύ, Οικογένεια».
No hay palabras para explicarlo
📍 Aeropuerto de Manises
Llegada del equipo desde Atenas
Os queremos mucho, Familia 🧡 pic.twitter.com/tG8nP9e6DY
— Valencia Basket Club (@valenciabasket) May 9, 2026
- Ατρόμητος-Παναιτωλικός 1-2: Αύξησαν τη διαφορά οι Αγρινιώτες (+6) και νιώθουν ασφάλεια
- LIVE: ΑΕΚ – Ρίτας Βίλνιους
- ΑΕΚ: Η 12άδα που επέλεξε ο Σάκοτα για τον τελικό του BCL με τη Ρίτας
- ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 1-3 σετ: Νίκη στην Πυλαία οι «πράσινοι» και δεύτερο σερί πρωτάθλημα (vids)
- Βήμα Ευρώπης για Μπόρνμουθ και Μπράιτον, «κόλλησε» η Γιουνάιτεντ
- LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ
- LIVE: Ατρόμητος – Παναιτωλικός
- ΑΕΛ-Αστέρας Τρίπολης 1-1: Χαμογέλασαν μόνο οι Πελοποννήσιοι στον τελικό παραμονής (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις