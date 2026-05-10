«Περιφερόμενος κίνδυνος ο Μητσοτάκης»: Πυρά κομμάτων στην κυβέρνηση και επικρίσεις για την υπόθεση του drone στη Λευκάδα

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την υπόθεση του πλωτού drone που εντοπίστηκε στο Ιόνιο άσκησαν ο Κώστας Τσουκαλάς (ΠΑΣΟΚ), η Ράνια Σβίγκου (ΣΥΡΙΖΑ) και ο Νίκος Αμπατιέλος (ΚΚΕ) μιλώντας στο «MEGA Σαββατοκύριακο», ζητώντας απαντήσεις για την ασφάλεια των ελληνικών θαλασσών, την αμυντική πολιτική και την «πολεμική εμπλοκή» της χώρας.

Αναφορά έγινε και στο αίτημα για πρόωρες εκλογές καθώς και στην ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού.

Κόμματα για drone: Ξέφραγο αμπέλι η χώρα

Στη συζήτηση στο MEGA, τοποθετήθηκε και η βουλευτής ΝΔ Μαρία Συρεγγέλα, λέγοντας για την υπόθεση του πλωτού drone, πως «ήδη αυτό βρίσκεται στη διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών. Είδαμε χθες και τις δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας ότι ξέρουμε και τι είναι και περίπου τι περιέχει. Βλέπουμε λοιπόν ότι πλέον υπάρχουν αυτές οι μορφές πολέμου όσον αφορά στα drones και τα λοιπά, τα οποία βλέπουμε όμως και από την πλευρά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο οποίος ήταν πριν από λίγες μέρες στην Πορτογαλία για τέτοιες ίδιου είδους περιπτώσεις».

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ανέφερε: «Λέει ο πρωθυπουργός χθες, “η θάλασσα έχει σύνορα” και ότι δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Αν δεν είναι ξέφραγο αμπέλι τα σύνορα τι έγινε και πέρασε το drone; Από πού ήρθε; Ποιος το έστειλε; Τι κουβαλούσε; Μπορεί αυτό να έκανε εντοπισμό; Μπορεί κάτι να κατέγραφε; Το υπουργείο Άμυνας και η κυβέρνηση οφείλουν να ενημερώσουν».

Η Ράνια Σβίγκου από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε: «Καταλαβαίνω την προσπάθεια των κυβερνητικών στελεχών να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις και τις δηλώσεις Δένδια που λέει ότι «ξέρουμε τι περιέχει». Πριν από λίγες μέρες έγινε η πειρατεία από ισραηλινές δυνάμεις στον στολίσκο αλληλεγγύης. Ήταν σε περιοχή έρευνας και διάσωσης της Ελλάδας και γι’ αυτό λέμε ότι έχει σχέση, γιατί τελικά δεν καταλαβαίνουμε ποιος ελέγχει τι συμβαίνει στις ελληνικές θάλασσες».

Ο βουλευτής ΚΚΕ, Νίκος Αμπατιέλος, σημείωσε: «Το τι γύρευε ένα πλωτό drone γεμάτο με εκρηκτικά στα ελληνικά χωρικά ύδατα, αν υπάρχουν και άλλα τέτοια, αν έχει ενταχθεί η χώρα σε έναν σχεδιασμό μέσα στο πολεμικό μακελειό που γίνεται και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, έχει πολύ μεγάλη ανάγκη να γνωρίζει ο ελληνικός λαός για να πάρει και τις αποφάσεις του και να οργανώσει και τον αγώνα του.

Εμείς λέμε ότι όλα αυτά γίνονται σε ένα πλαίσιο που η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ξέφραγο αμπέλι στο όνομα της πολεμικής εμπλοκής για τα συμφέροντα των λίγων που κερδίζουν και στη χώρα μας. Δεν είναι μόνο το drone. Εδώ έχουμε τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, έχουμε όλη τη χώρα να είναι γεμάτη με αμερικανονατοϊκές βάσεις.

Πρέπει να δώσει εξηγήσεις η ελληνική κυβέρνηση, γιατί από την πρώτη στιγμή έφερε τον Ζελένσκι στην ελληνική Βουλή, στηρίζοντας το βρώμικο αυτό πόλεμο στο έδαφος της Ουκρανίας. Πήρε ανοιχτά θέση σε ένα μακελειό που την πληρώνει και ο ουκρανικός και ο ρωσικός λαός.

Τι δουλειά έχουν ελληνικά στρατεύματα έξω από τα σύνορα της χώρας; Έχει μεγάλες ευθύνες επίσης γιατί στηρίζει την αντιδραστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ενεργειακό, στο όνομα του να χτυπηθεί η Ρωσία που την πληρώνουμε πανάκριβα. Αυτό πληρώνει πανάκριβα ο ελληνικός λαός στους λογαριασμούς ρεύματος, στο πετρέλαιο και σε άλλα».

Για το πολιτικό σκηνικό

Η κ. Συρεγγέλα αναφέρθηκε και στην συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, λέγοντας ότι: «Το να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, για μένα αυτό είναι σημαντικό. Δεν πρέπει να λέμε όλοι τα ίδια. Εμείς κάνουμε και προτάσεις και για τη συνταγματική αναθεώρηση, που είναι ένα θέμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει όλα τα κόμματα. Σαφώς πρέπει να γίνουν προτάσεις αν υπάρχει και αν υπάρχουν και λάθη γίνονται και παραλείψεις. Κανένας δεν μπορεί να φτιάξει το τέλειο σύστημα. Δεν ξέρω αν το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΚΚΕ έχουν το τέλειο σύστημα που θα τα κάνουν όλα τέλεια αν έρθουν στην εξουσία. Αλλά επειδή και οι δύο έχουν κυβερνήσει και έχουμε δει στο παρελθόν τι έχει γίνει, να είμαστε σεμνά και ταπεινά. Το 27 έχουμε εκλογές. Εκεί θα φανεί η Νέα Δημοκρατία και θεωρώ ότι θα έχουμε ολοκληρώσει το πρόγραμμα όπως και το 23, που τη συντριπτική πλειοψηφία του προγράμματός μας την είχανε υλοποιήσει. Θεωρώ ότι και τότε, από ένα σημείο και μετά ότι θα έχουμε ολοκληρώσει και το και θα έχουμε υλοποιήσει το πρόγραμμα όπως εμείς το παραθέσαμε τότε στους Έλληνες πολίτες».

Ο κ. Τσουκαλάς με τη σειρά του ανέφερε: «Πάμε σε εκλογές. Εμάς αντίπαλος μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Εκτυλίσσεται μια επιχείρηση, από το Μέγαρο Μαξίμου, αντί να πάμε σε μια μάχη κανονικού διπολισμού, να φτιαχτεί ένα αφήγημα ότι το ματς θα είναι για τη δεύτερη θέση. Εγώ πιστεύω ότι περιφερόμενος κίνδυνος είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι φανερό ότι θα παίξει τα ρέστα του προκειμένου να μην έχει ισχυρό αντίπαλο και ξέρει ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι αντίπαλος στις εκλογές. Φοβάται ότι αν πάμε με ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ ή ακόμα και αν έχουμε αποτέλεσμα πρώτης κάλπης με τη Νέα Δημοκρατία πρώτη και το ΠΑΣΟΚ δεύτερο αλλά ισχυρά, επειδή το ΠΑΣΟΚ μπορεί να πάρει και από τα δεξιά και από τα αριστερά και επειδή το ΠΑΣΟΚ μόνο παίρνει ψήφο που έπαιρνε ο Μητσοτάκης, τρέμει αυτό».

Η κ. Σβίγκου από την πλευρά της είπε ότι: «Είναι δεδομένο ότι έχει διαμορφωθεί και θα διαμορφωθεί και την επόμενη περίοδο ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Πρέπει να εκφραστεί το μεγάλο αίτημα για πολιτική αλλαγή και για τη συγκρότηση ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου. Με ξενίζουν οι επιθέσεις των τελευταίων ημερών από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ προς τον Αλέξη Τσίπρα. Από τη Νέα Δημοκρατία το περιμέναμε και είναι δεδομένο ότι αυτό θα ενταθεί το επόμενο διάστημα. Αλλά όσον αφορά στο ΠΑΣΟΚ, θα έλεγα ότι έχει κάνει ένα μεγάλο λάθος ότι έχει αρνηθεί τη συνεργασία. Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει η πολυτέλεια και δεν μπορεί να είναι στις προθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, να υπάρχει χωριστό ψηφοδέλτιο Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ δεδομένο ότι πρέπει να υπάρχει αυτό το οποίο έχουμε συναποφασίσει ως ΣΥΡΙΖΑ, να υπάρχει ενότητα και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και προφανώς ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι καθοριστικός. Εγώ λέω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει αναμφισβήτητα τον ρόλο και είναι αυτός ο οποίος φαίνεται και με βάση όλες τις συζητήσεις που γίνονται και με βάση όλες τις μετρήσεις, ότι αυτός ο οποίος θα έχει καθοριστικό ρόλο».

