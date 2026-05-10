«Περιφερόμενος κίνδυνος ο Μητσοτάκης»: Πυρά κομμάτων στην κυβέρνηση και επικρίσεις για την υπόθεση του drone στη Λευκάδα

Πολιτική Γραμματεία 10 Μαΐου 2026, 11:32

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την υπόθεση του πλωτού drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, άσκησαν εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ -Τι είπαν για εκλογές και ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού - Πώς απάντησε η εκπρόσωπος της ΝΔ.

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την υπόθεση του πλωτού drone που εντοπίστηκε στο Ιόνιο άσκησαν ο Κώστας Τσουκαλάς (ΠΑΣΟΚ), η Ράνια Σβίγκου (ΣΥΡΙΖΑ)  και ο Νίκος Αμπατιέλος (ΚΚΕ) μιλώντας στο «MEGA Σαββατοκύριακο», ζητώντας απαντήσεις για την ασφάλεια των ελληνικών θαλασσών, την αμυντική πολιτική και την «πολεμική εμπλοκή» της χώρας.

Αναφορά έγινε και στο αίτημα για πρόωρες εκλογές καθώς και στην ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού.

Κόμματα για drone: Ξέφραγο αμπέλι η χώρα

Στη συζήτηση στο MEGA, τοποθετήθηκε και η βουλευτής ΝΔ Μαρία Συρεγγέλα, λέγοντας για την υπόθεση του πλωτού drone, πως «ήδη αυτό βρίσκεται στη διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών. Είδαμε χθες και τις δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας ότι ξέρουμε και τι είναι και περίπου τι περιέχει. Βλέπουμε λοιπόν ότι πλέον υπάρχουν αυτές οι μορφές πολέμου όσον αφορά στα drones και τα λοιπά, τα οποία βλέπουμε όμως και από την πλευρά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο οποίος ήταν πριν από λίγες μέρες στην Πορτογαλία για τέτοιες ίδιου είδους περιπτώσεις».

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς,  ανέφερε: «Λέει ο πρωθυπουργός χθες, “η θάλασσα έχει σύνορα” και ότι δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Αν δεν είναι ξέφραγο αμπέλι τα σύνορα τι έγινε και πέρασε το drone; Από πού ήρθε; Ποιος το έστειλε; Τι κουβαλούσε; Μπορεί αυτό να έκανε εντοπισμό; Μπορεί κάτι να κατέγραφε; Το υπουργείο Άμυνας και η κυβέρνηση οφείλουν να ενημερώσουν».

Η Ράνια Σβίγκου από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε: «Καταλαβαίνω την προσπάθεια των κυβερνητικών στελεχών να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις και τις δηλώσεις Δένδια που λέει ότι «ξέρουμε τι περιέχει». Πριν από λίγες μέρες έγινε η πειρατεία από ισραηλινές δυνάμεις στον στολίσκο αλληλεγγύης. Ήταν σε περιοχή έρευνας και διάσωσης της Ελλάδας και γι’ αυτό λέμε ότι έχει σχέση, γιατί τελικά δεν καταλαβαίνουμε ποιος ελέγχει τι συμβαίνει στις ελληνικές θάλασσες».

Ο βουλευτής ΚΚΕ, Νίκος Αμπατιέλος, σημείωσε: «Το τι γύρευε ένα πλωτό drone γεμάτο με εκρηκτικά στα ελληνικά χωρικά ύδατα, αν υπάρχουν και άλλα τέτοια, αν έχει ενταχθεί η χώρα σε έναν σχεδιασμό μέσα στο πολεμικό μακελειό που γίνεται και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, έχει πολύ μεγάλη ανάγκη να γνωρίζει ο ελληνικός λαός για να πάρει και τις αποφάσεις του και να οργανώσει και τον αγώνα του.

Εμείς λέμε ότι όλα αυτά γίνονται σε ένα πλαίσιο που η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ξέφραγο αμπέλι στο όνομα της πολεμικής εμπλοκής για τα συμφέροντα των λίγων που κερδίζουν και στη χώρα μας. Δεν είναι μόνο το drone. Εδώ έχουμε τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, έχουμε όλη τη χώρα να είναι γεμάτη με αμερικανονατοϊκές βάσεις.

Πρέπει να δώσει εξηγήσεις η ελληνική κυβέρνηση, γιατί από την πρώτη στιγμή έφερε τον Ζελένσκι στην ελληνική Βουλή, στηρίζοντας το βρώμικο αυτό πόλεμο στο έδαφος της Ουκρανίας. Πήρε ανοιχτά θέση σε ένα μακελειό που την πληρώνει και ο ουκρανικός και ο ρωσικός λαός.

Τι δουλειά έχουν ελληνικά στρατεύματα έξω από τα σύνορα της χώρας; Έχει μεγάλες ευθύνες επίσης γιατί στηρίζει την αντιδραστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ενεργειακό, στο όνομα του να χτυπηθεί η Ρωσία που την πληρώνουμε πανάκριβα. Αυτό πληρώνει πανάκριβα ο ελληνικός λαός στους λογαριασμούς ρεύματος, στο πετρέλαιο και σε άλλα».

Για το πολιτικό σκηνικό

Η κ. Συρεγγέλα αναφέρθηκε και στην συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, λέγοντας ότι: «Το να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, για μένα αυτό είναι σημαντικό. Δεν πρέπει να λέμε όλοι τα ίδια. Εμείς κάνουμε και προτάσεις και για τη συνταγματική αναθεώρηση, που είναι ένα θέμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει όλα τα κόμματα. Σαφώς πρέπει να γίνουν προτάσεις αν υπάρχει και αν υπάρχουν και λάθη γίνονται και παραλείψεις. Κανένας δεν μπορεί να φτιάξει το τέλειο σύστημα. Δεν ξέρω αν το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΚΚΕ έχουν το τέλειο σύστημα που θα τα κάνουν όλα τέλεια αν έρθουν στην εξουσία. Αλλά επειδή και οι δύο έχουν κυβερνήσει και έχουμε δει στο παρελθόν τι έχει γίνει, να είμαστε σεμνά και ταπεινά. Το 27 έχουμε εκλογές. Εκεί θα φανεί η Νέα Δημοκρατία και θεωρώ ότι θα έχουμε ολοκληρώσει το πρόγραμμα όπως και το 23, που τη συντριπτική πλειοψηφία του προγράμματός μας την είχανε υλοποιήσει. Θεωρώ ότι και τότε, από ένα σημείο και μετά ότι θα έχουμε ολοκληρώσει και το και θα έχουμε υλοποιήσει το πρόγραμμα όπως εμείς το παραθέσαμε τότε στους Έλληνες πολίτες».

Ο κ. Τσουκαλάς με τη σειρά του ανέφερε: «Πάμε σε εκλογές. Εμάς αντίπαλος μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Εκτυλίσσεται μια επιχείρηση, από το Μέγαρο Μαξίμου, αντί να πάμε σε μια μάχη κανονικού διπολισμού, να φτιαχτεί ένα αφήγημα ότι το ματς θα είναι για τη δεύτερη θέση. Εγώ πιστεύω ότι περιφερόμενος κίνδυνος είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι φανερό ότι θα παίξει τα ρέστα του προκειμένου να μην έχει ισχυρό αντίπαλο και ξέρει ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι αντίπαλος στις εκλογές. Φοβάται ότι αν πάμε με ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ ή ακόμα και αν έχουμε αποτέλεσμα πρώτης κάλπης με τη Νέα Δημοκρατία πρώτη και το ΠΑΣΟΚ δεύτερο αλλά ισχυρά, επειδή το ΠΑΣΟΚ μπορεί να πάρει και από τα δεξιά και από τα αριστερά και επειδή το ΠΑΣΟΚ μόνο παίρνει ψήφο που έπαιρνε ο Μητσοτάκης, τρέμει αυτό».

Η κ. Σβίγκου από την πλευρά της είπε ότι: «Είναι δεδομένο ότι έχει διαμορφωθεί και θα διαμορφωθεί και την επόμενη περίοδο ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Πρέπει να εκφραστεί το μεγάλο αίτημα για πολιτική αλλαγή και για τη συγκρότηση ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου. Με ξενίζουν οι επιθέσεις των τελευταίων ημερών από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ προς τον Αλέξη Τσίπρα. Από τη Νέα Δημοκρατία το περιμέναμε και είναι δεδομένο ότι αυτό θα ενταθεί το επόμενο διάστημα. Αλλά όσον αφορά στο ΠΑΣΟΚ, θα έλεγα ότι έχει κάνει ένα μεγάλο λάθος ότι έχει αρνηθεί τη συνεργασία. Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει η πολυτέλεια και δεν μπορεί να είναι στις προθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, να υπάρχει χωριστό ψηφοδέλτιο Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ δεδομένο ότι πρέπει να υπάρχει αυτό το οποίο έχουμε συναποφασίσει ως ΣΥΡΙΖΑ, να υπάρχει ενότητα και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και προφανώς ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι καθοριστικός. Εγώ λέω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει αναμφισβήτητα τον ρόλο και είναι αυτός ο οποίος φαίνεται και με βάση όλες τις συζητήσεις που γίνονται και με βάση όλες τις μετρήσεις, ότι αυτός ο οποίος θα έχει καθοριστικό ρόλο».

Τουρισμός: Ισχυρές αντοχές κόντρα στη γεωπολιτική καταιγίδα – Τα αγκάθια

Μήπως έχετε “sunset anxiety”; Ποια είναι τα συμπτώματα

Ιρανικά ΜΜΕ: Η Τεχεράνη απάντησε στην πρόταση των ΗΠΑ

Κικίλιας: Η Ευρώπη οφείλει να δράσει άμεσα για τη διασφάλιση του τουρισμού και της ναυτιλίας εν μέσω κρίσης
«Οι εθνικοί προϋπολογισμοί έχουν καταρτιστεί για φυσιολογικές συνθήκες και όχι για συνθήκες πολέμου», σημείωσε ο Βασίλης Κικίλιας, ενώ υπογράμμισε τη γεωστρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Δημητριάδης έδειξε Μητσοτάκη, άρα λειτούργησε ως εντολοδόχος – Πόσο θα σιωπά ο πρωθυπουργός;
Η συνέντευξη Δημητριάδη, «είναι άθροισμα υποκρισίας, αλλά και προκλήσεων (...) Επιβεβαιώνει ότι η μόνη υπηρεσία που μπορεί να παρέχει ο Μητσοτάκης προς τη Δημοκρατία που πλήγωσε πολλαπλώς είναι η παραίτησή του», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Κοινό κέντρο ΕΥΠ – Predator «δείχνει» ο Λάκης Λαζόπουλος – Καταθέτει μήνυση, προσφεύγει και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια
Ο Λάκης Λαζόπουλος που ήταν κοινός στόχος ΕΥΠ και Predator αποκαλύπτει στην Αναστασία Γιάμαλη μιλώντας στο Σέιφ Σπέις του in, τη στιγμή που έλαβε το μολυσμένο sms που έγραφε κάτι που «μόνο η ΕΥΠ μπορούσε να γνωρίζει».

Ανδρουλάκης για Δημητριάδη: Ο «εθνικός ωτακουστής» κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής, αντί να λογοδοτήσει
Επιβεβαιώνεται η «παρακμή του κράτους δικαίου στη χώρα με ευθύνη του Πρωθυπουργού», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι «στις επόμενες εθνικές εκλογές, η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία»

Έμμεση παραδοχή ενοχής από τον Γρηγόρη Δημητριάδη και αποκάλυψη του οικοσυστήματος διαπλοκής της κυβέρνησης σε ένα δισέλιδο
Ο Γρηγόρης Δημητριάδης έδωσε συνέντευξη στην οποία εξέφρασε τις πολιτικές φιλοδοξίες του και ουσιαστικά παραδέχτηκε την εμπλοκή του στην υπόθεση των υποκλοπών. Μόνο που στη συγκεκριμένη περίπτωση το μέσο ήταν επίσης το μήνυμα.

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα των excel του «επιτελικού κράτους»
«Αφού αρέσει στον Πρωθυπουργό να παραθέτει νούμερα σχετικά με τις επιδόσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού, μπορεί να μας πει πόσα δισεκατομμύρια είναι το αρρύθμιστο ιδιωτικό χρέος για να αξιολογήσουμε την επιτυχία της πολιτικής του;» αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς

Τσουκαλάς για Δημητριάδη: Ο «επιτελικός ωτακουστής» δίνει συνέντευξη επιδιώκοντας την πολιτική του νεκρανάσταση
Αμείλικτα ερωτήματα προς τον Γρηγόρη Δημητριάδη, απευθύνει εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς, επισημαίνοντας ότι στην συνέντευξή του «όχι μόνο ομολογεί ότι έχει πολιτική ευθύνη για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, η οποία προφανώς και ανάγεται στον Πρωθυπουργό αλλά στέλνει μήνυμα σε όλους τους ηθικούς αυτουργούς ότι δεν είναι διατεθειμένος να συνεχίσει να πληρώνει το τίμημα της πολιτικής αφάνειας για λογαριασμό τους».

Πυρά ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση – Ένας πρωθυπουργός που εκβιάζεται από τον έμπορο του Predator και μια χώρα ξέφραγο αμπέλι
Επίθεση στην κυβέρνηση, στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και στον υπουργό Άμυνας , εξαπέλυσε ο Μιχάλης Κατρίνης. Μίλησε για χώρα «ξέφραγο αμπέλι» με αφορμή το drone στη Λευκάδα

Πανηγυρισμοί Μητσοτάκη για πρόωρη αποπληρωμή χρέους ενώ η ακρίβεια καλπάζει
Την ώρα που τα νοικοκυριά έρχονται καθημερινά αντιμέτωπα με την εκτόξευση τιμών σε είδη πρώτης ανάγκης και στις τιμές των καυσίμων, ο πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτηση πανηγυρίζει για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους

«Μάρτυρας» ο Γρηγόρης Δημητριάδης για την ΝΔ, την ΕΥΠ και την πατρίδα, «μαρτυρά» την ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Ο Γρηγόρης Δημητριάδης δηλώνει ότι ανέλαβε την ευθύνη για τις υποκλοπές, «για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες και την πατρίδα». Από τι; Ενα unReal αφήγημα, γεμάτο δικονομικά κενά, θεσμικές αντιφάσεις και πολιτικές υπεκφυγές.

Το φάντασμα των ευρωεκλογών πάνω από το Μαξίμου
Δυσαρέσκεια, χαλαρή ψήφος και αναποφάσιστοι τρομάζουν το κυβερνητικό επιτελείο στο Μαξίμου - Το δίλημμα της σταθερότητας και η στρατηγική συσπείρωσης της ΝΔ

Τις πταίει στην Ελλάδα του 2026;
Το ερώτημα δεν είναι αν υπάρχει άλλος να κυβερνήσει. Σαφώς και υπάρχει, αν το αποφασίσουν οι πολίτες. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν θα επιτρέψουμε να ταυτιστεί η σταθερότητα της χώρας με την παραμονή ενός και μόνο προσώπου στην εξουσία.

Η πρώτη κόντρα Τσίπρα – κυβέρνησης για τις τράπεζες: «Όταν ενοχλούνται οι ενορχηστρωτές της αισχροκέρδειας»
Η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Τσίπρα Θεώνη Κουφονικολάκου προχώρησε σε μία αιχμηρή ανάρτηση με τίτλο «Όταν ενοχλούνται οι ενορχηστρωτές της αισχροκέρδειας» απαντώντας στα όσα υποστήριξε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολιάζοντας την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα

Ο Δένδιας, ο Άδωνης και η συζήτηση για ενδεχόμενες επισκέψεις στο… διάστημα
Η απουσία Δένδια στην Πορτογαλία κατά την συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, άνοιξε τη συζήτηση από πλευράς Γεωργιάδη για το ποιοι μπορούν να φτάσουν στη... Σελήνη για να να αποφύγουν τα δύσκολα.

Κουρασμένη, τραυματισμένη, πελαγωμένη: Κυβέρνηση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κόμμα σε κρίση
Όσο κι αν προσπαθεί η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύψει τα πολλά προβλήματα κάτω απ' το χαλί. Μπροστά στη δημοσκοπική κατάρρευση πληθαίνουν οι φήμες για πρόωρες κάλπες το Φθινόπωρο.

Στο μικροσκόπιο της Κοβέσι πρώην υπουργός και βουλευτές της ΝΔ – Νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Καταγεγραμμένες συνομιλίες αποκαλύπτουν βουλευτές και υπουργούς σε επικοινωνία με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, απαιτώντας ρουσφέτια για ψηφοφόρους, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA.

Διπλωματική κινητικότητα για το Ουκρανικό – Ο Πούτιν πρότεινε τον Σρέντερ ως συντονιστή των διαπραγματεύσεων
Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι οι Γουίτκοφ-Κούσνερ σύντομα θα ταξιδέψουν στη Μόσχα, ενώ ο Βλαντιμίρ Πούτιν πρότεινε τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας για συντονιστή των συνομιλιών με το Κίεβο.

Λέσβος: Έκαψαν αυτοκίνητο πολίτη που κατήγγειλε κακοποιήσεις ζώων – H τρίτη φορά που δέχεται ανάλογη επίθεση
Θύμα επίθεσης έπεσε ένας πολίτης στη Λέσβο που έχει κατ’ επανάληψη καταγγείλει περιστατικά κακοποίησης ζώων και μη τήρησης της νομοθεσίας από τις αρμόδιες αρχές.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας συμμετείχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γυμναστικής και φυσικά πήρε το χρυσό
Ο Λευτέρης Πετρούνιας συμμετείχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη, προσφέροντας έμπνευση και κίνητρο για τους νέους αθλητές.

LIVE: Άρης – ΟΦΗ
LIVE: Άρης – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – ΟΦΗ για την 4η αγωνιστική των playoffs 5-8 της Super League.

LIVE: Βόλος – Λεβαδειακός
LIVE: Βόλος – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – Λεβαδειακός για την 4η αγωνιστική των playoffs 5-8 της Super League.

Το Ιράν έστειλε την απάντησή του στην Ουάσιγκτον ενώ η εκεχειρία κρέμεται από μια κλωστή
Μέσω Πακιστάν έφτασε στις ΗΠΑ η απάντηση του Ιράν στην πρόταση της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Στα Στενά του Ορμούζ η ένταση ωστόσο έχει κλιμακωθεί καθώς Κουβέιτ και ΗΑΕ καταγγέλλουν ότι ιρανικά drones εισβάλλουν στον εναέριο χώρο τους.

Άρης – ΟΦΗ: Οι 11άδες για το μεταξύ τους παιχνίδι
Μιχάλης Γρηγορίου και Χρήστος Κόντης έκαναν γνωστές τις 11άδες του Άρη και του ΟΦΗ αντίστοιχα, για το μεταξύ τους παιχνίδι στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Super League.

Μπιενάλε Βενετίας 2026: Mπιορκ, γυναίκα σε ούρα και η Ελλάδα δραπέτης – «Κατάσταση πολιορκίας»
Σε μια διοργάνωση υπό τη σκιά βίαιων, γεωπολιτικών και άλλων, κρίσεων, η 61η Μπιενάλε Βενετίας είναι ένα μωσαϊκό διαμαρτυρίας για δύσκολους καιρούς

«Οι εθνικοί προϋπολογισμοί έχουν καταρτιστεί για φυσιολογικές συνθήκες και όχι για συνθήκες πολέμου», σημείωσε ο Βασίλης Κικίλιας, ενώ υπογράμμισε τη γεωστρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ

Πώς η στεγαστική κρίση και τα υπερχρεωμένα κράτη ζωντανεύουν τον εφιάλτη ενός κραχ
Υπερχρεωμένα κράτη και η στεγαστική κρίση πυροδοτούν τη συστημική αστάθεια, μετατρέποντας τις γεωπολιτικές εντάσεις σε έναν ζωντανό εφιάλτη παγκόσμιου κραχ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Έβερτον
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Έβερτον για την 36η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Μπέρνλι – Άστον Βίλα
LIVE: Μπέρνλι – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Μπέρνλι – Άστον Βίλα για την 36η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Νιουκάστλ
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Νότιγχαμ Φόρεστ – Νιουκάστλ για την 36η αγωνιστική της Premier League.

Ιρανικά ΜΜΕ: Συνάντηση Χαμενεΐ με τον αρχηγό του στρατού – «Θα αντιδράσουμε αποφασιστικά σε οποιαδήποτε επίθεση»
Σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έδωσε στον αρχηγό του στρατού του Ιράν «νέα κατευθυντήρια μέτρα για τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων και για την αποφασιστική αντιπαράθεση με τους αντιπάλους»

Βρετανία: Σοβαρό ρήγμα στο κομματικό σύστημα έδειξαν οι κάλπες
Σοβαρό ρήγμα στο βρετανικό κομματικό σύστημα έδειξαν οι κάλπες - Τι λένε οι αναλυτές

Για πολλούς αναλυτές, οι εκλογές αυτές δεν συνιστούν απλώς μία ακόμη ενδιάμεση πολιτική δοκιμασία, αλλά ενδεχομένως την αρχή ενός ευρύτερου ανασχηματισμού του βρετανικού κομματικού συστήματος.

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ – Έλεγχοι με βάση τα δεδομένα στην πλατφόρμα myDATA
Πέρυσι στα «δίχτυα» της ΑΑΔΕ, πιάστηκαν 1.377 επιχειρήσεις να έχουν υποβάλει μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ όπως διαπιστώθηκε είχαν οικονομική δραστηριότητα και συναλλαγές.

Η συνέντευξη Δημητριάδη, «είναι άθροισμα υποκρισίας, αλλά και προκλήσεων (...) Επιβεβαιώνει ότι η μόνη υπηρεσία που μπορεί να παρέχει ο Μητσοτάκης προς τη Δημοκρατία που πλήγωσε πολλαπλώς είναι η παραίτησή του», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Ν. Ανδρουλάκης: «Ένας Κρητικός με τις γενναίες πράξεις του έδειξε την αδιάρρηκτη ψυχή του Ελληνισμού»
Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη του καταδρομέα της ΕΛΔΥΚ, Μανώλη Μπικάκη, ο οποίος πολέμησε κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής του 1974

Ο Λάκης Λαζόπουλος που ήταν κοινός στόχος ΕΥΠ και Predator αποκαλύπτει στην Αναστασία Γιάμαλη μιλώντας στο Σέιφ Σπέις του in, τη στιγμή που έλαβε το μολυσμένο sms που έγραφε κάτι που «μόνο η ΕΥΠ μπορούσε να γνωρίζει».

Γιορτή της Μητέρας: Η Μελάνια Τραμπ για το γιο της Μπάρον, τη μητέρα της και οι συμβουλές μητρότητας
Με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας η ιδιωτική Μελάνια Τραμπ μίλησε στην USA Today για την Αμαλία Κνάους και τον καθοριστικό ρόλο της στην ανατροφή του Μπάρον 

Απόδοση στο σχολείο και οικονομικοί πόροι – Το χάσμα είναι ζήτημα κοινωνικού περιβάλλοντος
Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση των γονέων επηρεάζει ευθέως την απόδοση των παιδιών στο σχολείο. Η αριστεία δεν είναι ζήτημα ευφυΐας ή προσωπικότητας και το σχολείο μπορεί να συμβάλει στην επίτευξή της.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

