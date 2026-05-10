Γιορτή της Μητέρας: Η Μελάνια Τραμπ για το γιο της Μπάρον, τη μητέρα της και οι συμβουλές μητρότητας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Εννέα ημέρες πριν ορκιστεί ο σύζυγός της για τη δεύτερη θητεία του ως πρόεδρος, η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ κατευθύνθηκε κατευθείαν στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Πατρικίου στη Νέα Υόρκη, αφού παρευρέθηκε στην κηδεία του πρώην προέδρου Τζίμι Κάρτερ στην Ουάσινγκτον.

Ήταν η πρώτη επέτειος από τον θάνατο της μητέρας της Αμαλία Κνάους και ήθελε να ανάψει ένα κερί στη μνήμη της σε μια εκκλησία που εκείνη αγαπούσε.

Η ιδιωτική, προσωπική στιγμή της Μελάνια καταγράφηκε στο ντοκιμαντέρ της. Σήμερα, με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας η Τραμπ απάντησε στη USA Today για τη σχέση τους και τον δεσμό που η Αμαλία Κνάους μοιραζόταν με τον γιο της, Μπάρον.

Η Μελάνια βασίστηκε στη μητέρα της για να κρατήσει τον γιο της ριζωμένο στη σλοβενική κουλτούρα της γέννησής της, καθώς τον μεγάλωνε στη δεύτερη πατρίδα της.

Η Αμαλία Κνάους, η οποία πέθανε στις 9 Ιανουαρίου 2024, σε ηλικία 78 ετών, βοήθησε τον Μπάρον να αποκτήσει μια «ισχυρή σύνδεση με τις ρίζες του».

Η Αμαλία και ο σύζυγός της, Βίκτορ, που ζούσαν στη Σλοβενία, όπου γεννήθηκε η πρώτη κυρία, άρχισαν να περνούν πολύ χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες για να είναι κοντά στον μοναδικό εγγονό τους, Μπάρον, μετά τη γέννησή του το 2006, δήλωσε στενός συνεργάτης της πρώτης κυρίας.

Ο Μπάρον, 20 ετών, ο οποίος είναι τώρα φοιτητής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονου δημόσιου ενδιαφέροντος. Όπως και η μητέρα του, ωστόσο, είναι πολύ ιδιωτικός και σπάνια εμφανίζεται σε εκδηλώσεις του Λευκού Οίκου. Μετά το πρώτο του έτος στην κύρια πανεπιστημιούπολη του NYU, μεταγράφηκε στην πανεπιστημιούπολη του σχολείου στην Ουάσινγκτον και ζει στον Λευκό Οίκο.

Η Μελάνια Τραμπ, σύζυγος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, είναι η πρώτη και μοναδική πολιτογραφημένη πολίτης των ΗΠΑ που υπηρετεί ως πρώτη κυρία. Γεννημένη στη Σλοβενία ​​το 1970, απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα το 2006.

Η πρώτη κυρία περιέγραψε τον δεσμό που ανέπτυξαν η μητέρα και ο γιος της ως «κάτι μαγικό» και είπε ότι ο Μπάρον μιλούσε στους παππούδες του στα σλοβενικά από μικρή ηλικία.

«Ο Μπάρον και η μητέρα μου μοιράζονταν έναν υπέροχο δεσμό μέσω της σλοβενικής γλώσσας, μια όμορφη σύνδεση που τιμά την κληρονομιά τους. Η κοινή τους γλώσσα τους επέτρεπε να επικοινωνούν βαθιά και ουσιαστικά»

Η Αμαλία Κνάους, σχεδιάστρια παιδικών ρούχων στη Σέβνιτσα της Σλοβενίας, διαμόρφωσε την οπτική της για τη μόδα και τις επιχειρήσεις. Στην πραγματικότητα, την πρώτη φορά που η Τραμπ περπάτησε σε πασαρέλα μόδας σε ηλικία 6 ετών, παρουσιάζοντας παιδικά ρούχα, φορούσε τις δημιουργίες της μητέρας της, σύμφωνα με τη βιογραφία της.

Η πρώτη κυρία, αναπολώντας τα παιδικά της χρόνια στη Σλοβενία, θυμάται πώς οι παραδόσεις της πατρίδας της σφράγισαν την προσωπικότητά της.

«Στη Σλοβενία γιορτάζαμε τη Γιορτή της Μητέρας στις 8 Μαρτίου, μαζί με την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Αυτές οι δύο στιγμές μαζί δημιουργούσαν μια όμορφη υπενθύμιση της δύναμης και της αγάπης που όλες οι μητέρες και οι γυναίκες φέρνουν στη ζωή μας», είπε ανασύροντας στη μνήμη της έναν πίνακα που είχε φιλοτεχνήσει για τη μητέρα της σε ένα μάθημα τέχνης, τον οποίο εκείνη φύλαγε ως θησαυρό.

Η συμβολή της Αμαλίας Κνάους στην ανατροφή του Μπάρον υπήρξε καταλυτική. Η Μελάνια Τραμπ σημειώνει με τρυφερότητα ότι «η μητέρα μου ήταν η επιτομή της αγάπης και της ζεστασιάς, και για τον Μπάρον, μια γιαγιά που γέμιζε κάθε στιγμή με χαρά και σοφία».

Η πρώτη Κυρία περιγράφει έναν δεσμό που ξεκίνησε από την πρώτη αγκαλιά και εξελίχθηκε σε μια βαθιά πνευματική επικοινωνία.

«Ο Μπάρον και η μητέρα μου μοιράζονταν έναν υπέροχο δεσμό μέσω της σλοβενικής γλώσσας, μια όμορφη σύνδεση που τιμά την κληρονομιά τους. Η κοινή τους γλώσσα τους επέτρεπε να επικοινωνούν βαθιά και ουσιαστικά», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι η μητέρα της φρόντιζε πάντα να κρατά τον Μπάρον γειωμένο στις ρίζες του μέσα από σλοβενικά βιβλία, ιστορίες και παραδοσιακές γεύσεις που γέμιζαν το σπίτι τους. «Ο δεσμός τους ήταν μαγικός» είπε.

«Περιβάλλετε τα παιδιά σας με αγάπη και υποστήριξη και να επικοινωνείτε πάντα ανοιχτά μαζί τους. Δείτε τα ως μοναδικές οντότητες και όχι απλώς ως προεκτάσεις του εαυτού σας»

Πέρα από την οικογενειακή θαλπωρή, η επαγγελματική πορεία της Αμαλίας ως σχεδιάστριας επηρέασε άμεσα την αισθητική και την επιχειρηματική αντίληψη της Μελάνια.

«Το πάθος της για το σχέδιο και η σχολαστική της προσοχή στη λεπτομέρεια ενέπνευσαν τη βαθιά μου εκτίμηση για τη δημιουργικότητα και τη δεξιοτεχνία» είπε η Μελάνια.

Μέσα από το παράδειγμα της μητέρας της, η Μελάνια κατάλαβε πως η μόδα είναι κάτι πολύ περισσότερο από ασκήσεις στο στιλ. «Είναι το να δημιουργείς συνδέσεις, είναι να να ενδυναμώνεις τους άλλους μέσω της δημιουργικότητας» υπογράμμισε.

Κλείνοντας την εξομολόγησή της, η Μελάνια Τραμπ απευθύνθηκε στις νέες μητέρες με λόγια που αντανακλούν τη δική της φιλοσοφία ζωής.

«Περιβάλλετε τα παιδιά σας με αγάπη και υποστήριξη και να επικοινωνείτε πάντα ανοιχτά μαζί τους. Δείτε τα ως μοναδικές οντότητες και όχι απλώς ως προεκτάσεις του εαυτού σας» συμβουλεύει.

«Καθοδηγήστε τα με σοφία. Δημιουργήστε τους ένα θεμέλιο ελευθερίας όπου θα μπορούν να χαράξουν τη δική τους πορεία ζωής. Θυμηθείτε, είναι εδώ για να ζήσουν τις δικές τους ζωές»

Η Τραμπ προτρέπει τους γονείς να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να εξερευνούν τα πάθη τους και να σέβονται τις επιλογές τους, ακόμα και το δικαίωμά τους να λένε «ναι» ή «όχι».

«Καθοδηγήστε τα με σοφία, αλλά δημιουργήστε ένα θεμέλιο ελευθερίας όπου θα μπορούν να χαράξουν τη δική τους πορεία ζωής. Θυμηθείτε, είναι εδώ για να ζήσουν τις δικές τους ζωές», καταλήγει η πρώτη κυρία.