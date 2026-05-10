Κυριακή 10 Μαϊου 2026
10.05.2026 | 12:11
Πυροβόλησαν γυναίκα έξω από κατάστημα στην Καλλιθέα – Συνελήφθη ο δράστης
10.05.2026 | 10:41
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
Απόδοση στο σχολείο και οικονομικοί πόροι – Το χάσμα είναι ζήτημα κοινωνικού περιβάλλοντος
Κόσμος 10 Μαΐου 2026, 14:00

Απόδοση στο σχολείο και οικονομικοί πόροι – Το χάσμα είναι ζήτημα κοινωνικού περιβάλλοντος

Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση των γονέων επηρεάζει ευθέως την απόδοση των παιδιών στο σχολείο. Η αριστεία δεν είναι ζήτημα ευφυΐας ή προσωπικότητας και το σχολείο μπορεί να συμβάλει στην επίτευξή της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Η γιορτή της μητέρας είναι η γιορτή της ίδιας της ζωής

Η γιορτή της μητέρας είναι η γιορτή της ίδιας της ζωής

Πολύς λόγος έχει γίνει για την αριστεία στο σχολείο –και κατ’ επέκταση για μια επιτυχημένη ζωή στο μέλλον. Κυρίως επαγγελματική. Ωστόσο, έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό American Sociological Review, δείχνει ότι η καλή –ή κακή- απόδοση των παιδιών στο σχολείο συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την οικονομική κατάσταση της οικογένειας.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Carlos III της Μαδρίτης, με τη συμμετοχή του Κέντρου Κοινωνικών Επιστημών του Βερολίνου. Διαπιστώνει πως, όταν τα παιδιά αντιλαμβάνονται την οικονομική ανέχεια, αισθάνονται ανησυχία και άγχος. Και αυτό οδηγεί σε συναισθηματική και νοητική πίεση.

Τα αποτελέσματα της ευρωπαϊκής αυτής έρευνας είναι σημαντικά, διότι πλέον το 25% των παιδιών στην Ευρώπη είναι αντιμέτωπα με τη φτώχεια.

Γεφυρώνοντας το χάσμα

Η μελέτη έδειξε ότι οι μαθητές από προνομιούχες οικογένειες δείχνουν μεγαλύτερη γνωστική προσπάθεια στο σχολείο από εκείνους από μειονεκτούντα περιβάλλοντα. Ειδικά όταν δεν υπάρχει ανταμοιβή για την προσπάθεια. Αλλά το χάσμα μπορεί να γεφυρωθεί με κίνητρα. Μικρές ανταμοιβές για την καλή απόδοση, όπως η κοινωνική αναγνώριση, βοηθούν τα παιδιά από οικογένειες με λιγότερους πόρους να εργάζονται με ένα επίπεδο εμπλοκής παρόμοιο με αυτό των πιο προνομιούχων συνομηλίκων τους.

Παιδιά σε σχολείο

Το κίνητρο εξαρτάται από το κοινωνικό περιβάλλον, διότι «οι οικογενειακοί πόροι και το επίπεδο ασφάλειας που βιώνουν τα παιδιά στην καθημερινή τους ζωή παίζουν θεμελιώδη ρόλο». Αντίθετα, όταν κάποιος αναπτύσσεται με στέρηση, όπως έλλειψη οικονομικών πόρων ή γονικής προσοχής, «δυσκολεύεται να διατηρήσει τη συγκέντρωση σε μια εργασία».

Οι μελετητές είναι σαφής: «Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ή η νοημοσύνη δεν εξηγούν αυτές τις διαφορές».

Προηγούμενες έρευνες είχαν δείξει ότι το κοινωνικό υπόβαθρο επηρεάζει την ακαδημαϊκή επιτυχία. Τα παιδιά από προνομιούχα περιβάλλοντα έχουν πρόσβαση σε περισσότερα βιβλία, εκδρομές, πολιτιστικές επισκέψεις ή ιδιαίτερα μαθήματα. Όλα τα παραπάνω βοηθούν στη βελτίωση της επίδοσης στο σχολείο. Ωστόσο, το ζήτημα της προσπάθειας έρχεται πρώτη φορά στο επίκεντρο από κοινωνιολογική άποψη.

Αριστεία και αξιοκρατία

Η μελέτη δίνει μια νέα οπτική στις έννοιες «αξιοκρατία» και «αριστεία». Δεν ερμηνεύει την προσπάθεια ως κάτι καθαρά ατομικό, που εξαρτάται από τη δύναμη της θέλησης. Αντίθετα, επισημαίνει «τη βαθιά επιρροή του κοινωνικού πλαισίου ακόμη και σε κάτι φαινομενικά τόσο προσωπικό όσο η προσπάθεια». Και τονίζει «τους συστηματικούς παράγοντες που διαμορφώνουν την ατομική συμπεριφορά».

Οι ερευνητές λένε ότι η αφήγηση της αριστείας, σύμφωνα με την οποία το μόνο που χρειάζεται είναι η προσπάθεια, είναι απλοϊκή. Η μελέτη καταδεικνύει ότι ένας λόγος για τον οποίο τα λιγότερο προνομιούχα παιδιά δεν καταβάλλουν τόσο μεγάλη προσπάθεια στο σχολείο είναι η έλλειψη πόρων καθώς μεγαλώνουν. «Δεν είναι ότι είναι τεμπέληδες. Είναι δομικοί οι λόγοι που καθορίζουν τη δύναμη της θέλησής τους», σύμφωνα με τον Τζόνας Ραντλ, καθηγητή Κοινωνιολογίας στο Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Carlos III.

Ο Ραντλ, επικεφαλής της έρευνας, εξηγεί ότι «η απλή αντίληψη της ανέχειάς τους» από τα παιδιά «επηρεάζει αρνητικά την ενεργοποίηση των εκτελεστικών λειτουργιών του εγκεφάλου, ακόμη και όταν οι υλικές συνθήκες παραμένουν σταθερές».

Και σημειώνει ότι «η αντιληπτή ανέχεια παράγει ανησυχία και άγχος, τα οποία, με τη σειρά τους, οδηγούν σε υπερβολικό στρες. Άρα σε αύξηση της κορτιζόλης που υπονομεύει την προσπάθεια».

Το κίνητρο μπορεί να βελτιώσει την απόδοση στο σχολείο

Η σημασία του περιβάλλοντος

Υπάρχουν και άλλοι λόγοι που εξηγούν γιατί κάποιοι μαθητές δεν αφιερώνουν προσπάθεια στο σχολείο.

Ένας από αυτούς είναι το στιλ της γονικής μέριμνας. Οι οικογένειες με υψηλότερη κοινωνικοοικονομική κατάσταση είναι πιο πιθανό να καλλιεργήσουν την αυτονομία και την ανεξαρτησία στα παιδιά τους. Άρα, λιγότερο φόβο για την κοινωνική συναναστροφή και το περιβάλλον στο σχολείο. Η μεγαλύτερη φτώχεια συνδέεται με μεγαλύτερες απειλές για την υγεία, την αυτοεκτίμηση και τη σωματική ασφάλεια.

Το πείραμα

Το πείραμα του Ραντλ και της ομάδας του περιελάμβανε 1.360 μαθητές πέμπτης τάξης από 35 σχολεία στη Μαδρίτη και το Βερολίνο. Τα παιδιά έπρεπε να λύσουν απλές γνωστικές ασκήσεις που είχαν σχεδιαστεί για να μετρήσουν τη συγκέντρωση, την προσοχή και τον αυτοέλεγχο. Συνολικά ελήφθησαν 10 σύνολα δεδομένων, καθένα από τα οποία περιείχε 13.600 παρατηρήσεις.

Αυτή και παρόμοιες εργασίες σχεδιάστηκαν και εκτελέστηκαν σε τρία σενάρια. Το πρώτο δεν περιελάμβανε ανταμοιβές. Στο δεύτερο οι μαθητές ανταμείφθηκαν με μικρά παιχνίδια για την ολοκλήρωση της εργασίας. Και στο τρίτο, εκτός από τα παιχνίδια, οι τρεις με την καλύτερη απόδοση έλαβαν κοινωνική αναγνώριση.

Αυτό που εξέτασαν ήταν οι κοινωνικοοικονομικές διαφορές προς την κατεύθυνση της προσπάθειας. Δηλαδή, ποιος αποφάσιζε να λύσει ή να μην λύσει μια άσκηση που απαιτεί προσπάθεια. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, χωρίς κίνητρα, οι μαθητές επέλεξαν να εκτελέσουν την εργασία μόνο στο 45% των περιπτώσεων. Όταν υπήρχαν κίνητρα, το ποσοστό πλησίαζε το 100%. Και αυτό ήταν ανεξάρτητο από τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές των οικογενειών των μαθητών.

Οι ερευνητές ανέλυσαν επίσης την ένταση της προσπάθειας. Είδαν ότι, χωρίς κίνητρα, τα παιδιά από πιο προνομιούχες οικογένειες έδειξαν ένταση προσπάθειας 34% μεγαλύτερη από αυτή των παιδιών από πιο μειονεκτικά κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα. Το ποσοστό αυτό θεωρείται κάτι τυπικό.

Η διαφορά όμως μειώθηκε σημαντικά όταν εισήχθησαν τα κίνητρα. Αυτή η διαφορά προσπάθειας του 34% μεταξύ των δύο ομάδων μειώθηκε στο 22% στην περίπτωση της ανταμοιβής μόνο με παιχνίδια. Και έπεσε στο 19% όταν υπήρχε κοινωνική αναγνώριση.

Σχολείο και κίνητρα

Οι ερευνητές προτείνουν την εφαρμογή αυτών των ευρημάτων στις εκπαιδευτικές πολιτικές, με βάση την υπόθεση ότι «τα κίνητρα στην τάξη μπορούν να μειώσουν τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες». Υποστηρίζουν ότι, εκτός από την ακαδημαϊκή επίδοση, στο σχολείο θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην αξιολόγηση. Και την επιβράβευση της ατομικής προόδου μέσα στην τάξη.

«Οι ανταμοιβές, η παιγνιώδης μάθηση και η κοινωνική αναγνώριση μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των διαφορών στην προσπάθεια μεταξύ παιδιών από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις», υποστηρίζει ο Ραντλ. Ο επικεφαλής της έρευνας συνδέει την αριστεία στο σχολείο με το παιχνίδι.

«Τα κίνητρα, ακόμη και αν είναι συμβολικά, παρέχουν ώθηση. Ειδικά για εκείνα τα παιδιά που δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν ή που έχουν αναπτύξει αρνητική στάση απέναντι στο σχολείο». Προτείνει να χρησιμοποιηθεί αυτή η ιδέα στην καταπολέμηση της σχολικής διαρροής. Αυτό, λέει, επιτυγχάνεται δίνοντας βασικά συμβολικά κίνητρα σε μαθητές που δυσκολεύονται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας.

Ελληνικές εξαγωγές: Η έκπληξη του Μαρτίου και η αβέβαιη συνέχεια

Ελληνικές εξαγωγές: Η έκπληξη του Μαρτίου και η αβέβαιη συνέχεια

Η γιορτή της μητέρας είναι η γιορτή της ίδιας της ζωής

Κόσμος
Ιράν: Χώρες που εφαρμόζουν τις κυρώσεις των ΗΠΑ θα «αντιμετωπίσουν προβλήματα»

inWellness
inTown
Χανταϊός σε κρουαζιερόπλοιο: Σε εξέλιξη η εκκένωση του MV Hondius – Σε καραντίνα στις χώρες επαναπατρισμού οι επιβάτες
Τενερίφη 10.05.26

Οι ισπανικές αρχές και ο ΠΟΥ ανέφεραν ότι η διαδικασία απομάκρυνσης των επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο και οι πτήσεις εκκένωσης αναμένεται να ολοκληρωθούν μεταξύ Κυριακής και Δευτέρας

Σύνταξη
ΗΠΑ: «Ακούστηκε κρότος και μετά ουρλιαχτά, νομίζαμε θα πεθάνουμε»: Επιβάτες περιγράφουν τη στιγμή που το αεροπλάνο σκότωσε πεζό
Ντένβερ 10.05.26

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά τουλάχιστον 12 άνθρωποι, ενώ πέντε χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία της περιοχής - Το φετοιμαζόταν να αναχωρήσει για Λος Άντζελες

Σύνταξη
Από τους ναζί μέχρι τα κολαστήρια της ICE: Πότε τα κέντρα κράτησης γίνονται «στρατόπεδα συγκέντρωσης»
Κόσμος 10.05.26

Τι είναι αυτό που ορίζει ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης; Δεν πρόκειται απλώς για έναν χώρο κράτησης. Σύμφωνα με τους ερευνητές, υπάρχουν τέσσερα βασικά κριτήρια.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το Ιράν προειδοποιεί: Χώρες που εφαρμόζουν τις κυρώσεις των ΗΠΑ θα «αντιμετωπίσουν προβλήματα» στα Στενά του Ορμούζ
Με το δάχτυλο στη σκανδάλη 10.05.26 Upd: 11:13

Το Iράν προειδοποιεί με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή αν οι ΗΠΑ επιτεθούν σε πλοία του - Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο, σκοτώνοντας 36 ανθρώπους το Σάββατο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα - Μαρία Κρουστάλη
Χανταϊός: 9+1 ερωτήσεις για το στέλεχος των Άνδεων που εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius
Να ανησυχούμε; 10.05.26

Επιστήμονες του ιατρικού κλάδου απομυθοποιούν το «θρίλερ» στο κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», που βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής όταν ξέσπασε χανταϊός και πυροδότησε παγκόσμια ανησυχία

Μάρθα Καϊτανίδη
Από τη Χιροσίμα στην AI: Πώς το «Ρολόι της Αποκάλυψης» μετράει την πορεία της ανθρωπότητας προς την καταστροφή
Κόσμος 10.05.26

Εν έτει 2026 το «Ρολόι της Αποκάλυψης» βρίσκεται πιο κοντά στα μεσάνυχτα από ποτέ. Ποιος λοιπόν αποφασίζει πόσα δευτερόλεπτα μας απομένουν – και μπορούμε να κερδίσουμε λίγο χρόνο;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Υπάρχει κάποιο δώρο που θα ικανοποιούσε τον Τραμπ – Τι απαντά Βρετανός διπλωμάτης
Τι τον συγκινεί; 10.05.26

Ένα διπλωματικό δώρο προς έναν ηγέτη κράτους στο παρελθόν είχε πολύ περισσότερες πιθανότητες να έχει ουσιαστική επίδραση στις διακρατικές σχέσεις.

Βαγγέλης Γεωργίου
Περιβαλλοντική καταστροφή και «μαύρη βροχή» στη Ρωσία μετά από τριπλό χτύπημα σε διυλιστήριο
Ανυπολόγιστη καταστροφή 10.05.26

Μετά από τρεις διαδοχικές επιθέσεις από την Ουκρανία τον Απρίλη στην περιοχή Τουάπσε του Κράσνονταρ στη Ρωσία, η περιβαλλοντική καταστροφή κρίνεται τεράστια για τις περιοχές που επλήγησαν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Στη Συρία η επόμενη σύγκρουση μπορεί να αφορά τις πινακίδες στα δημόσια κτίρια των κουρδικών περιοχών
«Δικαστικό Μέγαρο» 10.05.26

Οι αρχές της Συρίας αντικατέστησαν τις δίγλωσσες πινακίδες σε δημόσια κτίρια σε αραβικά και κουρδικά με πινακίδες σε αραβικά. Διαδηλωτές τις κατέβασαν αψηφώντας τον προσωρινό πρόεδρο Αλ Σάρα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τεχεράνη και Ουάσινγκτον βρίσκονται μακριά από το τέλος της σύγκρουσης, αλλά στο Ορμούζ τα νέα είναι καλύτερα
Κόσμος 10.05.26

Οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν έχουν πλησιάσει καθόλου στο τέλος του πολέμου, ενώ ένα δεξαμενόπλοιο του Κατάρ πλέει προς το Στενά του Ορμούζ, με άδεια του Ιράν και αισιοδοξία για το άνοιγμα του περάσματος

Σύνταξη
Τουλάχιστον 70 νεκροί στο κεντρικό Μάλι σε επιθέσεις τρομοκρατών που σχετίζονται με την Αλ Κάιντα
Κόσμος 10.05.26

Οι επιθέσεις τρομοκρατών συνδεόμενων με την Αλ Κάιντα (JNIM) στο Μάλι συνεχίζονται, με τις τελευταίες επιθέσεις να κοστίζουν συνολικά την ζωή σε τουλάχιστον 70 άτομα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γιορτή της Μητέρας: Η Μελάνια Τραμπ για το γιο της Μπάρον, τη μητέρα της και οι συμβουλές μητρότητας
Mother's Day 10.05.26

Με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας η ιδιωτική Μελάνια Τραμπ μίλησε στην USA Today για την Αμαλία Κνάους και τον καθοριστικό ρόλο της στην ανατροφή του Μπάρον 

Λουκάς Καρνής
Ανδρουλάκης για Δημητριάδη: Ο «εθνικός ωτακουστής» κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής, αντί να λογοδοτήσει
Επικαιρότητα 10.05.26

Επιβεβαιώνεται η «παρακμή του κράτους δικαίου στη χώρα με ευθύνη του Πρωθυπουργού», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι «στις επόμενες εθνικές εκλογές, η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία»

Σύνταξη
Τενερίφη 10.05.26

Οι ισπανικές αρχές και ο ΠΟΥ ανέφεραν ότι η διαδικασία απομάκρυνσης των επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο και οι πτήσεις εκκένωσης αναμένεται να ολοκληρωθούν μεταξύ Κυριακής και Δευτέρας

Έμμεση παραδοχή ενοχής από τον Γρηγόρη Δημητριάδη και αποκάλυψη του οικοσυστήματος διαπλοκής της κυβέρνησης σε ένα δισέλιδο
Πολιτική Γραμματεία 10.05.26

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης έδωσε συνέντευξη στην οποία εξέφρασε τις πολιτικές φιλοδοξίες του και ουσιαστικά παραδέχτηκε την εμπλοκή του στην υπόθεση των υποκλοπών. Μόνο που στη συγκεκριμένη περίπτωση το μέσο ήταν επίσης το μήνυμα.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μισιρλή στο «in»: «Είναι μεγάλο βάρος να φοράς τη φανέλα του Ολυμπιακού»
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Η Ξανθή Μισιρλή μίλησε στο «In» για τους στόχους του τμήματος στο ποδόσφαιρο γυναικών του Ολυμπιακού και εξέφρασε το πόσο σημαντικό είναι για εκείνη να αγωνίζεται με τη φανέλα των Ερυθρόλευκων.

Γιώργος Πανταζόγλου
Σε ειδικές εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα
Τα σενάρια 10.05.26

Εξειδικευμένα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων εξετάζουν την προέλευση, τις δυνατότητες και τη διαδρομή που ακολούθησε το drone μέχρι να βρεθεί στις ελληνικές θάλασσες

Σύνταξη
Συμπλοκή με έναν νεκρό από πυροβολισμό στη Θεσσαλονίκη – Πέταξαν τη σορό στον ποταμό Λουδία
Ελλάδα 10.05.26

Πολίτης που συνάντησε περιπολικό στον δρόμο ενημέρωσε τους αστυνομικούς για το περιστατικό, και ισχυρίστηκε ότι τα παιδιά του είδαν δύο άνδρες να φορτώνουν σε όχημα τη σορό

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα των excel του «επιτελικού κράτους»
Πολιτική 10.05.26

«Αφού αρέσει στον Πρωθυπουργό να παραθέτει νούμερα σχετικά με τις επιδόσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού, μπορεί να μας πει πόσα δισεκατομμύρια είναι το αρρύθμιστο ιδιωτικό χρέος για να αξιολογήσουμε την επιτυχία της πολιτικής του;» αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς

«Περιφερόμενος κίνδυνος ο Μητσοτάκης»: Πυρά κομμάτων στην κυβέρνηση και επικρίσεις για την υπόθεση του drone στη Λευκάδα
Πολιτική Γραμματεία 10.05.26

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την υπόθεση του πλωτού drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, άσκησαν εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ -Τι είπαν για εκλογές και ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού - Πώς απάντησε η εκπρόσωπος της ΝΔ.

Λειψυδρία: Γιατί οι βροχές δεν αρκούν για να αντιμετωπιστεί – Απώλειες έως 70% στα δίκτυα
Θέμα νοοτροπίας 10.05.26

Η λειψυδρία δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά αν ο άνθρωπος είναι σπάταλος με το νερό, εξηγεί ο καθηγητής του ΑΠΘ, Παντελής Σιδηρόπουλος - «Απλώς με την κλιματική αλλαγή έχει οξυνθεί το πρόβλημα»

Τσουκαλάς για Δημητριάδη: Ο «επιτελικός ωτακουστής» δίνει συνέντευξη επιδιώκοντας την πολιτική του νεκρανάσταση
Ερωτήματα φωτιά 10.05.26

Αμείλικτα ερωτήματα προς τον Γρηγόρη Δημητριάδη, απευθύνει εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς, επισημαίνοντας ότι στην συνέντευξή του «όχι μόνο ομολογεί ότι έχει πολιτική ευθύνη για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, η οποία προφανώς και ανάγεται στον Πρωθυπουργό αλλά στέλνει μήνυμα σε όλους τους ηθικούς αυτουργούς ότι δεν είναι διατεθειμένος να συνεχίσει να πληρώνει το τίμημα της πολιτικής αφάνειας για λογαριασμό τους».

Πυρά ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση – Ένας πρωθυπουργός που εκβιάζεται από τον έμπορο του Predator και μια χώρα ξέφραγο αμπέλι
Πολιτική 10.05.26

Επίθεση στην κυβέρνηση, στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και στον υπουργό Άμυνας , εξαπέλυσε ο Μιχάλης Κατρίνης. Μίλησε για χώρα «ξέφραγο αμπέλι» με αφορμή το drone στη Λευκάδα

Οι Πολ ΜακΚάρτνεϊ και Ρίνγκο Σταρ στο πρώτο τους ντουέτο θύμισαν εποχές Beatles
The Fab Two 10.05.26

Τα δύο θρυλικά μέλη των Beatles, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ και ο Ρίνγκο Σταρ, ηχογράφησαν το πρώτο τους ντουέτο, έστω κι αν γνωρίζονται πάνω από έξι δεκαετίες

Φροίξος Φυντανίδης
Πανηγυρισμοί Μητσοτάκη για πρόωρη αποπληρωμή χρέους ενώ η ακρίβεια καλπάζει
Πολιτική 10.05.26

Την ώρα που τα νοικοκυριά έρχονται καθημερινά αντιμέτωπα με την εκτόξευση τιμών σε είδη πρώτης ανάγκης και στις τιμές των καυσίμων, ο πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτηση πανηγυρίζει για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους

ΗΠΑ: «Ακούστηκε κρότος και μετά ουρλιαχτά, νομίζαμε θα πεθάνουμε»: Επιβάτες περιγράφουν τη στιγμή που το αεροπλάνο σκότωσε πεζό
Ντένβερ 10.05.26

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά τουλάχιστον 12 άνθρωποι, ενώ πέντε χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία της περιοχής - Το φετοιμαζόταν να αναχωρήσει για Λος Άντζελες

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

