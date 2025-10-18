newspaper
Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
18.10.2025 | 12:51
Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή
Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στην κορυφή, με πέντε περιοχές να ξεχωρίζουν
Οικονομικές Ειδήσεις 18 Οκτωβρίου 2025 | 13:21

Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στην κορυφή, με πέντε περιοχές να ξεχωρίζουν

Χάσμα μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ, σύμφωνα με τη Eurostat - Ευάλωτα στη φτώχεια ένα στα τέσσερα παιδιά στην Ευρώπη και ένας στους τρεις σε περιοχές της Δ. Ελλάδας, Μακεδονίας, Β. Αιγαίου και Ιονίου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΚείμενοΙωάννα Κουμπαρέλη
Στην υψηλότερη κατηγορία κινδύνου από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό στην ΕΕ (πάνω από 33% του πληθυσμού) εντάσσονται πέντε περιφέρειες της Ελλάδας στο σύνολο των χωρών – μελών, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat.

Το 2024 το 24,2% των παιδιών ηλικίας κάτω των 18 ετών στην ΕΕ ζούσαν σε νοικοκυριά που αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας

Πρόκειται για τη Δυτική Ελλάδα (35,2%), τη Δυτική Μακεδονία (36,3%), την Ανατολική Μακεδονία – Θράκη (33,8%), το Βόρειο Αιγαίο (33,2%) και τα Ιόνια νησιά (41,4%), από τις συνολικά 25 περιφέρειες (NUTS2) της ΕΕ που αναλύθηκαν το 2024.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη σελίδα της Eurostat, οι χώρες της ΕΕ συγκρίνονται συχνά μεταξύ τους, αλλά μερικές φορές όταν αντιπαραβάλλονται μικρές χώρες όπως το Λουξεμβούργο ή η Μάλτα με μεγαλύτερες όπως η Γερμανία, η Γαλλία ή η Ιταλία, η σύγκριση μπορεί να είναι παραπλανητική.

Ως εκ τούτου, η ανάλυση περιφερειακών δεδομένων (NUTS) μπορεί να αναδείξει ανισότητες είτε σε ολόκληρη την ΕΕ είτε στο εσωτερικό μεμονωμένων χωρών, όπως το χάσμα Ανατολής-Δύσης στη Γερμανία ή το χάσμα Βορρά-Νότου στην Ιταλία.

Μεγάλες ανισότητες

Το 2024 στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 93 από τις 243 περιφέρειες κατέγραψαν ποσοστά κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ένωσης (21%). Τέσσερις περιφέρειες είχαν το ίδιο ποσοστό, ενώ 146 εμφάνισαν χαμηλότερα ποσοστά.

Σε πέντε περιφέρειες, τα ποσοστά αυτά ήταν περισσότερα από διπλάσια του μέσου όρου της ΕΕ. Το υψηλότερο καταγράφηκε στη Γουιάνα (Γαλλία), όπου το ποσοστό εκτοξεύεται στο 59,5%. Ακολουθούν η Καλαβρία (48,8%) και η Καμπανία (43,5%) στην Ιταλία καθώς και η Μελίγια (44,5 %) και η Θέουτα (42,2 %) στην Ισπανία.

Οι υπόλοιπες περιφέρειες αυτής της κατηγορίας (απεικονίζονται στον χάρτη με το πιο σκούρο μπλε χρώμα) βρίσκονται στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία, καθώς και στις αστικές περιοχές των Βρυξελλών (Βέλγιο) και της Βρέμης (Γερμανία).

Στο άλλο άκρο της κατανομής, το 2024 καταγράφηκαν 26 περιφέρειες όπου λιγότερο από 12,5% του πληθυσμού ήταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (απεικονίζονται με ανοιχτό κίτρινο χρώμα). Σε αυτή την ομάδα περιλαμβάνονται επτά περιφέρειες στη βόρεια και κεντρική Ιταλία, όπως το Μπολτσάνο/Μπόζεν στην Ιταλία (6,6 %), που είχε το χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ.

Επίσης, καλή εικόνα έχουν έξι από τις οκτώ περιφέρειες της Τσεχίας, μεταξύ των οποίων η Jihozápad (8,8 %) με το τρίτο χαμηλότερο ποσοστό, τρεις περιφέρειες στο Vlaams Gewest του βόρειου Βελγίου, τρεις περιφέρειες στην Αυστρία και δύο στην Πολωνία. Σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται περιφέρειες της Κροατίας, της Ρουμανίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, καθώς και η βορειοδυτική ουγγρική περιφέρεια Közép-Dunántúl.

Ευάλωτα ένα στα τέσσερα παιδιά

Το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, 24,2% των παιδιών (ηλικίας κάτω των 18 ετών) στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζούσαν σε νοικοκυριά που αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, κάτι που επηρεάζει άμεσα τις ευκαιρίες τους σε εκπαίδευση, υγεία και κοινωνική ανάπτυξη.

Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 19 εκατομμύρια παιδιά και δείχνει μικρή μείωση σε σχέση με το 2023 (24,7%), αλλά παραμένει υψηλότερο από τα προ πανδημίας επίπεδα. Παρά τα ευρωπαϊκά προγράμματα κοινωνικής στήριξης, οι αποκλίσεις μεταξύ χωρών παραμένουν έντονες, ιδίως ανάμεσα στη βόρεια και τη νότια Ευρώπη.

Σε εθνικό επίπεδο, τα υψηλότερα ποσοστά κατέγραψε η Βουλγαρία (35,1%), η Ισπανία (34,6%) και η Ρουμανία (33,8%). Από την άλλη πλευρά, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Σλοβενία (11,8%), την Κύπρο (14,8%) και την Τσεχία (15,4%).

Η Ελλάδα, που βρίσκεται στην τέταρτη θέση, καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά παιδικής φτώχειας στην ΕΕ, με ένα στα τρία παιδιά να ζουν σε προβληματικές συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού. Ως κύριες αιτίες καταγράφονται το χαμηλό διαθέσιμο εισόδημα και το υψηλό κόστος ζωής, η ανεργία ή μερική απασχόληση των γονέων, η ελλιπής πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες παιδικής φροντίδας και εκπαίδευσης, καθώς και τα κοινωνικά επιδόματα που κρίνονται ανεπαρκή.

Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, καθώς βάσει αυτού παρατηρήθηκε χάσμα κινδύνου πάνω από 50 ποσοστιαίες μονάδες σε 16 χώρες της ΕΕ. Συγκριτικά, ενώ το 2024 κίνδυνο φτώχειας αντιμετώπιζε το 61,2% των παιδιών με γονείς κατώτατου επιπέδου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 0–2), το ποσοστό για τα παιδιά με γονείς ανώτατης εκπαίδευσης (ISCED 5–8) έπεφτε σε μόλις 11,0%.

Οι μικρότερες διαφορές παρατηρήθηκαν στη Δανία (29,3), στην Πορτογαλία (29,5) και στην Εσθονία (35,5), ενώ οι μεγαλύτερες καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (71,5), στην Τσεχία (70,4) και στη Ρουμανία (69,9).

Να προστεθεί ότι ο δείκτης «παιδιά σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού» (AROPE) που χρησιμοποιεί η Eurostat περιλαμβάνει τον ανήλικο πληθυσμό που ζει σε νοικοκυριά με εισόδημα κάτω από το 60% του εθνικού μέσου όρου, με σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση (αδυναμία κάλυψης βασικών αγαθών και δραστηριοτήτων) ή σε νοικοκυριά όπου οι ενήλικες εργάζονται ελάχιστα ή καθόλου.

Τράπεζες
Τράπεζες: Ολοταχώς για θετικό πρόσημο η πιστωτική επέκταση στα δάνεια προς φυσικά πρόσωπα

Τράπεζες: Ολοταχώς για θετικό πρόσημο η πιστωτική επέκταση στα δάνεια προς φυσικά πρόσωπα

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

inWellness
inTown
Τέλος στο σίριαλ της εκτός σχεδίου δόμησης – Έρχεται απλουστευμένος Νέος Οικοδομικός Κανονισμός
Κατασκευές 18.10.25

Τέλος στο σίριαλ της εκτός σχεδίου δόμησης – Έρχεται απλουστευμένος Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

Αφού τελείωσαν οι… περιπέτειες με το ΣτΕ δρομολογείται και ένας νέος, απλουστευμένος Νέος Οικοδομικός Κανονισμός χωρίς «μπόνους» δόμησης, ο οποίος θα αποτελείται από μόλις 20 άρθρα

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Συντάξεις: Έκδοση σε έναν μήνα από το τέλος του 2026 αλλά με αστερίσκους
Η πλατφόρμα Dashboard 18.10.25

Έκδοση συντάξεων σε έναν μήνα από το τέλος του 2026 αλλά με αστερίσκους

Με ψηφιοποίηση 56 εκατ. σελίδων των αρχείων του ΕΦΚΑ και τη λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος - Μέχρι τότε οι καθυστερήσεις φτάνουν έως τα τρία χρόνια για τις επικουρικές συντάξεις

Ηλίας Γεωργάκης
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κολλημένες στο «χθες» – Γιατί η ψηφιοποίηση αποτελεί μονόδρομο για την ανάπτυξη
Οικονομία 18.10.25

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κολλημένες στο «χθες» – Γιατί η ψηφιοποίηση αποτελεί μονόδρομο για την ανάπτυξη

Μία ψηφιακή ανανέωση χρειάζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο την ανάπτυξη στο προσεχές μέλλον

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Σούπερ μάρκετ: Η κωδική ονομασία «μείωση 2.000» και ο… «δράκος του παραμυθιού»
Η μάχη της ακρίβειας 18.10.25

Η κωδική ονομασία «μείωση 2.000» και ο… «δράκος του παραμυθιού»

«Ταμείο» κάνει η κυβέρνηση που ανακοίνωσε μείωση τιμών σε πάνω από 2.000 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, στο πλαίσιο εθελοντικής πρωτοβουλίας. Στο πορτοφόλι τους και τα ράφια κοιτούν οι καταναλωτές διαπιστώνοντας ότι από τις λίστες απουσιάζουν βασικά προϊόντα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Eurostat: Τρίτη στην ΕΕ η Ελλάδα στη σπατάλη τροφίμων, πάνω από 200 κιλά ανά κάτοικο το 2023 (Γραφήματα)
Στοιχεία Eurostat 17.10.25

Τρίτη στην ΕΕ η Ελλάδα στη σπατάλη τροφίμων, πάνω από 200 κιλά ανά κάτοικο το 2023 (Γραφήματα)

Πάνω από 58 εκατ. τόνοι τροφικών αποβλήτων κατέληξαν στα σκουπίδια το 2023, το 9% προτού καν καταναλωθούν - Περισσότερα από τα μισά προέρχονται από τα νοικοκυριά, σύμφωνα με τη Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Gen Z: H κρίση εργασίας σε Ευρώπη και Αμερική είναι βαθύτερη από όσο πιστεύαμε – Οι λόγοι
Θέσεις χαμηλής ποιότητας 17.10.25

Πραγματική η δυστυχία της Gen Z - H κρίση εργασίας σε Ευρώπη και Αμερική είναι βαθύτερη από όσο πιστεύαμε

Μελέτες δείχνουν ότι η Gen Z συνδέει άμεσα την ποιότητα της εργασίας με τη συνολική ευτυχία, την υγεία και την ικανοποίηση

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕΕ: Τι προβλέπει η συμφωνία στήριξης της «αμυντικής βιομηχανίας» – Πώς αντέδρασαν οι ομάδες της ευρωβουλής
Πολεμική ετοιμότητα 17.10.25

Τι προβλέπει η συμφωνία στήριξης της «αμυντικής βιομηχανίας» της ΕΕ - Πώς αντέδρασαν οι ομάδες της ευρωβουλής

Το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωκοινοβούλιο ήρθαν σε προσωρινή συμφωνία για τη «στήριξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας»

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι
Premier League 18.10.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι για την 8η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Το χάρισμα του Κόλιν Φάρελ πάει χαμένο στην ταινία «Ballad of a Small Player»
Κακή κριτική 18.10.25

Το χάρισμα του Κόλιν Φάρελ πάει χαμένο στην ταινία «Ballad of a Small Player»

«Ο Ιρλανδός ηθοποιός, Κόλιν Φάρελ, προσπαθεί να σώσει αυτή την κενή προσαρμογή του μυθιστορήματος του Λόρενς Όσμπορν για τον τζόγο, στο οποίο πρωταγωνιστεί και η Τίλντα Σουίντον, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά κενά στην πλοκή» γράφει ο Kevin Maher στους Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός. Παρακολουθήστε live στις 14:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός για την 6η αγωνιστική της Super League 2.

Σύνταξη
Επιμένει για το… καλό των εργαζομένων με 13ωρο και 10ωρη «τετραήμερη εργασία» η Κεραμέως
Εργασιακά 18.10.25

Επιμένει για το… καλό των εργαζομένων με 13ωρο και 10ωρη «τετραήμερη εργασία» η Κεραμέως

Παρότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν την τετραήμερη εργασία με λιγότερες εργασιακές ώρες, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, προέκρινε την 10ωρη, καθημερινή, εργασία. Ταυτόχρονα επέμεινε στην υπεράσπιση της 13ωρης εργασίας που καταδικάστηκε από εργαζόμενους και αντιπολίτευση

Σύνταξη
Καστανίδης: Κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων πριν τις εκλογές- Θα είμαι ξανά υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική 18.10.25

Καστανίδης: Κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων πριν τις εκλογές- Θα είμαι ξανά υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ

Για κοινή εκλογική κάθοδο των προοδευτικών κομμάτων, με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ, μίλησε ο Χάρης Καστανίδης. Ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να δίνει τις «μάχες» από τις τάξεις του κόμματός του, επισημαίνοντας ότι θα επιμείνει στις απόψεις τους καθώς «στα κόμματα δεν υπάρχει σιωπή νεκροταφείου».

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Το «NBA Europe» φέρνει σεισμό: ο Περσικός Κόλπος έτοιμος να αλλάξει το πρόσωπο του ευρωπαϊκού μπάσκετ
Euroleague 18.10.25

Το «NBA Europe» φέρνει σεισμό: ο Περσικός Κόλπος έτοιμος να αλλάξει το πρόσωπο του ευρωπαϊκού μπάσκετ

Αμπού Ντάμπι και Κατάρ αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο στο φιλόδοξο σχέδιο της αμερικανικής λίγκας για την ίδρυση ευρωπαϊκών franchise. Mάντσεστερ και Παρίσι στο επίκεντρο, το μέλλον της Euroleague σε αχαρτογράφητα νερά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Λήξη συναγερμού για το ύποπτο αντικείμενο στα Εξάρχεια – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία
Διακοπή κυκλοφορίας 18.10.25 Upd: 13:55

Λήξη συναγερμού για το ύποπτο αντικείμενο στα Εξάρχεια - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Αστυνομικές δυνάμεις είχαν νωρίτερα αποκλείσει την περιοχή γύρω από την οδό Χαριλάου Τρικούπη στα Εξάρχεια όσο διενεργούνταν οι έρευνες από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών

Σύνταξη
Η αντιπολίτευση στριμώχνει την κυβέρνηση για τον «Άγνωστο Στρατιώτη» – «Διχαστική, επικοινωνιακή διαχείριση»
Πολιτική αντιπαράθεση 18.10.25

Η αντιπολίτευση στριμώχνει την κυβέρνηση για τον «Άγνωστο Στρατιώτη» – «Διχαστική, επικοινωνιακή διαχείριση»

«Η ΝΔ ισχυρίζεται ότι ο Πάνος Ρούτσι προσέβαλε το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς του ΠΑΣΟΚ - Σφοδρά πυρά κατά της κυβερνητικής στάσης και από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.

Σύνταξη
Αντιδράσεις για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Αντιπολιτευτικούς «δράκους»… βλέπει ο Π. Μαρινάκης
Πολιτική Γραμματεία 18.10.25

Αντιδράσεις για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Αντιπολιτευτικούς «δράκους»… βλέπει ο Π. Μαρινάκης

Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη θα τεθεί προς ψήφιση την ερχόμενη Τρίτη. Η κυβέρνηση μετά τις έντονες αντιδράσεις προσπαθεί να αποσυνδέσει την απόφαση για το μνημείο από τον μεγαλειώδη αγώνα του Πάνου Ρούτσι.

Σύνταξη
«Η γη της ελιάς» στο MEGA: Συγκλονιστικές αποκαλύψεις, επικίνδυνες εξελίξεις και ανατροπές
Media 18.10.25

«Η γη της ελιάς» στο MEGA: Συγκλονιστικές αποκαλύψεις, επικίνδυνες εξελίξεις και ανατροπές

Παλιοί λογαριασμοί ανοίγουν, ένοχα μυστικά βγαίνουν στο φως και οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με αποφάσεις που θα κρίνουν το μέλλον τους. Η ένταση κορυφώνεται και τίποτα δεν θα μείνει όπως ήταν.

Σύνταξη
Αφγανιστάν – Πακιστάν: Ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ντόχα μετά από τις σκληρές μάχες
Παράταση εκεχειρίας 18.10.25

Ειρηνευτικές συνομιλίες Αφγανιστάν και Πακιστάν στην Ντόχα μετά από τις σκληρές μάχες

Ο υπουργός Πληροφοριών και Πολιτισμού και εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ ανακοίνωσε ότι και η αντιπροσωπεία του Αφγανιστάν ταξιδεύει για το Κατάρ μετά από αυτή του Πακιστάν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 37χρονης – Έκανε ληστείες χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού – Αναζητείται η συνεργός της
Της πέρασαν χειροπέδες 18.10.25

Σύλληψη 37χρονης στη Θεσσαλονίκη - Έκανε ληστείες χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού - Αναζητείται η συνεργός της

Τουλάχιστον δύο ληστείες στη Θεσσαλονίκη είχε κάνει η 37χρονη με τη συνεργό της, η οποία αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές

Σύνταξη
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

