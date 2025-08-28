newspaper
Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
28.08.2025 | 16:05
Τριπλό μέτωπο φωτιάς στην Πρέβεζα - Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Σημαντική είδηση:
28.08.2025 | 14:45
Φωτιά στην Πάργα - Σε δύο εστίες επιχειρεί η Πυροσβεστική (βίντεο)
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Συντάξεις: Ένας στους πέντε Ευρωπαίους θα ζήσει σε συνθήκες φτώχειας – Απροστάτευτη η τρίτη ηλικία
Διεθνής Οικονομία 28 Αυγούστου 2025 | 14:04

Συντάξεις: Ένας στους πέντε Ευρωπαίους θα ζήσει σε συνθήκες φτώχειας – Απροστάτευτη η τρίτη ηλικία

Σε σαράντα χρόνια από τώρα η «νέα κανονικότητα» για μεγάλο μέρος των συνταξιούχων θα είναι η φτώχεια - Η πίεση στις συντάξεις και οι χαμηλοί μισθοί

Φύλλια Πολίτη
ΕπιμέλειαΦύλλια Πολίτη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Νερό: Με αυξημένο άγχος συνδέεται η μη επαρκής κατανάλωση

Νερό: Με αυξημένο άγχος συνδέεται η μη επαρκής κατανάλωση

Spotlight

Οι συντάξεις που θα λάβει το 20% των Ευρωπαίων εργαζομένων θα είναι συντάξεις φτώχειας, προειδοποιεί η ευρωπαϊκή εποπτική αρχή και προτείνει «ριζικές μεταρρυθμίσεις».

«Ενας στους πέντε Ευρωπαίους διατρέχει ήδη τον κίνδυνο να ζήσει σε συνθήκες φτώχειας σε μεγάλη ηλικία», αναφέρει η Πέτρα Χίλκεμα, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA), με έδρα τη Φρανκφούρτη.

«Ειλικρινά, πρόκειται για εξωφρενικά υψηλό ποσοστό. Και, αν ακολούθως επικεντρωθούμε στις γυναίκες, αυτές διατρέχουν κατά 30% υψηλότερο κίνδυνο για αυτό», πρόσθεσε η ίδια, σε συνέντευξή της στο Politico.

Η πρόνοια για τους πολίτες της τρίτης ηλικίας θεωρείται ένα από τα θεμέλια της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής. Τουλάχιστον θεωρητικά γιατί στην πράξη οι απανωτές οικονομικές κρίσεις και οι πολιτικές λιτότητας έχουν πλήξει τους πιο ευάλωτους ενώ οι συντάξεις – και συνολικά το ασφαλιστικό σύστημα – είναι εδώ και πάνω από 25 χρόνια μόνιμο σημείο τριβής και αντιπαράθεσης μεταξύ συνδικάτων και κυβερνήσεων.

Η αύξηση των ορίων ηλικίας που έχει εφαρμοστεί και συνεχίζει να εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκά κράτη δεν έχει λύσει το πρόβλημα το οποίο φαίνεται να επιδεινώνεται σε βάθος χρόνου.

Η δημογραφική πίεση παίζει επίσης σημαντικό ρόλο.  Ο πληθυσμός της Ευρώπης γερνάει ραγδαία και μέσα σε 40 χρόνια, μόλις 1,5 εργαζόμενος θα αντιστοιχεί σε κάθε συνταξιούχο, δηλαδή το ήμισυ του τρέχοντος δείκτη.

Οι συστάσεις της Ε.Ε.

«Ορισμένες χώρες είναι ήδη εκεί. Και αυτό είναι μη βιώσιμο», δήλωσε η Χίλκεμα. «Η Ευρώπη έχει πρόβλημα συντάξεων και οι χώρες που δεν έχουν ισχυρά συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης διατρέχουν πραγματικά κίνδυνο».

Για δεκαετίες, το τυπικό ευρωπαϊκό μοντέλο ήταν να βασίζεται σε ένα κρατικό συνταξιοδοτικό σύστημα για τη φροντίδα των πολιτών στην τρίτη ηλικία. Αυτό τώρα, σύμφωνα με τη Χίλκεμα, συνεπάγεται μεγάλο κόστος που τα κράτη δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν.

Μία από τις λύσεις που προκρίνει η ίδια είναι η δημιουργία συμπληρωματικών ιδιωτικών συνταξιοδοτικών συστημάτων. Τους προσεχείς μήνες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκδώσει συστάσεις σχετικά με τους λογαριασμούς ταμιευτηρίου και τις συντάξεις, σε μια «προσπάθεια αντιμετώπισης των δημογραφικών και οικονομικών προκλήσεων της Ε.Ε.».

Εως το τέλος του έτους, θα προτείνει στις κυβερνήσεις να δημιουργήσουν ψηφιακούς λογαριασμούς για τις αποταμιεύσεις και τις επενδύσεις που είναι διαθέσιμες για κάθε πολίτη, συστήματα παρακολούθησης των συντάξεων, πίνακες ελέγχου για την επικοινωνία των συνταξιοδοτικών παροχών και φορολογικά κίνητρα, για να καταστούν οι αποταμιεύσεις για τη συνταξιοδότηση πιο ελκυστικές. Θα επανεξετάσει επίσης τους κανόνες της ΕΕ για τα συνταξιοδοτικά ταμεία των εργαζομένων και τα συνταξιοδοτικά επενδυτικά προϊόντα.

Οι μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό από τις κυβερνήσεις επιφέρουν συνήθως δυσμενέστερες συνθήκες για εργαζόμενους και συνταξιούχους και λειτουργούν σχεδόν πάντα ως πυροκροτητής αντιδράσεων.

Ενδεικτικό είναι ότι η «πρόταση» του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς στους νέους να αποταμιεύουν για τη συνταξιοδότησή τους, προκάλεσε τη δυσαρέσκεια των συνδικάτων που υπερασπίζονται το κρατικό συνταξιοδοτικό σύστημα.

Στη Γαλλία πάλι ο Φρανσουά Μπαϊρού έχασε την υποστήριξη των Σοσιαλιστών όταν εργαζόμενοι και εργοδότες δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία για τις μεταρρυθμίσεις των συντάξεων.

Δραματική η κατάσταση στην Ελλάδα

Ο κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού των συνταξιούχων αυξάνεται από το 2019, σύμφωνα με την κοινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας (2019).

Στην Ελλάδα η κατάσταση είναι δραματική όπως καταγράφεται και στα στοιχεία του συστήματος «Ήλιος». Η μέση σύνταξη γήρατος διατηρήθηκε τον Ιούνιο σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα και συγκεκριμένα στα 843,63 ευρώ (μεικτά). Η μέση επικουρική διαμορφώθηκε στα 196,59 ευρώ και το μέσο μέρισμα στα 113,26 ευρώ.

Αξιοσημείωτο είναι ότι έξι στις δέκα κύριες συντάξεις γήρατος είναι κάτω από 1.000 ευρώ μεικτά.

Ο αυξημένος αριθμός των συνταξιούχων που εργάζονται δεν έχει να κάνει με επιλογή αλλά με ανάγκη, γεγονός που αποτυπώνεται στα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα ανάμεσα σε συνταξιούχους που παρατείνουν τον εργασιακό βίο εκθέτοντας τον εαυτό τους σε σοβαρούς κινδύνους, που επιτείνονται επίσης από την έλλειψη μέτρων εργασίας στη χώρα.

Ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ, Αλέξης Μητρόπουλος έχει κάνει λόγο για φαινόμενο «συνταξιοδοτικής φτώχειας» που επιτείνεται από τις κυβερνητικές πολιτικές.

Η απαλλαγή των εργοδοτών από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών επί των προσαυξήσεων στην πρόσθετη εργασία λειτουργεί εις βάρος του ασφαλιστικού συστήματος. Το ίδιο συμβαίνει και με τους χαμηλούς μισθούς που προμηνύουν ακόμα χαμηλότερες συντάξεις στο μέλλον.

Την ίδια στιγμή είναι συνεχείς οι διαρροές ότι η κυβέρνηση είναι πιθανόν να αυξήσει τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ελέω δημογραφικού. Η Δανία άνοιξε τον δρόμο ψηφίζοντας σύνταξη στα 70 για τους σημερινούς 55αρηδες.

Παράταση του εργασιακού βίου, μετανάστες και οικονομική ανάπτυξη

Η ελληνική κυβέρνηση θα αποφασίσει στο τέλος του 2026 εάν θα προχωρήσει σε επιμήκυνση του εργασιακού βίου, ενώ ήδη σκοπεύει να θεσμοθετήσει το 13ωρο.

Αντί για τη μείωση του χρόνου εργασίας που θα έφερνε η ανάπτυξη της τεχνολογίας οι εργαζόμενοι στην Ε.Ε. βλέπουν τη θέση τους να χειροτερεύει διαρκώς. Την ίδια στιγμή φαντάζει παράλογο πως γίνεται η Ένωση να έχει κηρύξει σε νούμερο «ένα» απειλή τη μετανάστευση την ώρα που έχει έλλειψη εργατικών χεριών και η μαζική εισροή εργαζομένων θα μπορούσε να δώσει πραγματική ανάσα στα ασφαλιστικά ταμεία.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, «ομολόγησε» το κοινό μυστικό που αποκρύπτεται συστηματικά πίσω από τις κραυγές ότι η «Ευρώπη δεν αντέχει άλλους μετανάστες». Η εργασία των μεταναστών συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας, ανέφερε στο ετήσιο συμπόσιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ στο Γουαϊόμινγκ.

«Παρότι αναλογούσαν μόλις στο 9% του συνολικού εργατικού δυναμικού το 2022, οι ξένοι εργαζόμενοι συνέβαλαν κατά το ήμισυ την ανάπτυξη τα τελευταία τρία χρόνια», σημείωσε η Λαγκάρντ ενώπιον των κεντρικών τραπεζιτών. «Χωρίς αυτή τη συνδρομή», πρόσθεσε, «οι συνθήκες στην αγορά εργασίας θα μπορούσαν να είναι πιο αυστηρές και η παραγωγή χαμηλότερη».

Μάλιστα, η Λαγκάρντ επικαλέστηκε την περίπτωση της Γερμανίας και της Ισπανίας. Οπως είπε, το ΑΕΠ της Γερμανίας θα ήταν περίπου 6% χαμηλότερο σήμερα χωρίς τους μετανάστες εργάτες, στους οποίους η Ισπανία «οφείλει πολλά για τη ισχυρή ανάκαμψή της».

«Η μετανάστευση έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αντιστάθμιση της μείωσης του ποσοστού γεννήσεων στην Ευρώπη και της αυξανόμενης τάσης για μείωση του ωραρίου εργασίας», είπε η Λαγκαρντ η οποία όμως έδειξε κατανόηση για τις «πολιτικοοικονομικές πιέσεις» που ενδέχεται να περιορίσουν τις ροές, την ώρα που η Ένωση ξοδεύει υπέρογκα ποσά για να αποτρέψει την είσοδο μεταναστών και προσφύγων που όλο και συχνότερα αποκαλεί και αντιμετωπίζει ως «εισβολείς».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βουτά» προς τις 2.000 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βουτά» προς τις 2.000 μονάδες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Νερό: Με αυξημένο άγχος συνδέεται η μη επαρκής κατανάλωση

Νερό: Με αυξημένο άγχος συνδέεται η μη επαρκής κατανάλωση

Business
UBS για Motor Oil: Θετική εξέλιξη η επανεκκίνηση της λειτουργίας της CDU μετά την πυρκαγιά

UBS για Motor Oil: Θετική εξέλιξη η επανεκκίνηση της λειτουργίας της CDU μετά την πυρκαγιά

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μάχη για τον βυθό: Οι αμυντικές εταιρείες στοχεύουν στην υποβρύχια ασφάλεια
Διεθνής Οικονομία 28.08.25

Μάχη για τον βυθό: Οι αμυντικές εταιρείες στοχεύουν στην υποβρύχια ασφάλεια

Η διακοπή των αγωγών φυσικού αερίου και των τηλεπικοινωνιακών καλωδίων έχει εστιάσει το μυαλό των υπευθύνων χάραξης πολιτικής στην προστασία των υποβρυχίων περιουσιακών στοιχείων

Σύνταξη
Μυστικές συνομιλίες της ExxonMobil με τη Rosneft για επανέναρξη δραστηριοτήτων στη Ρωσία
Διεθνής Οικονομία 27.08.25

Μυστικές συνομιλίες της ExxonMobil με τη Rosneft για επανέναρξη δραστηριοτήτων στη Ρωσία

Πίσω από κλειστές πόρτες, συνομιλίες φαίνεται να έχουν πραγματοποιηθεί μεταξύ ExxonMobil και Rosneft, με στόχο την έναρξη εκ νέου των δραστηριοτήτων στη Ρωσία

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
ΕΕ: Ο «αιώνας της ταπείνωσης» για την Ευρώπη και οι εκβιασμοί Τραμπ – Τι βλέπουν οι αναλυτές
Politico 27.08.25

Ο «αιώνας της ταπείνωσης» για την Ευρώπη και οι εκβιασμοί Τραμπ - Τι βλέπουν οι αναλυτές

Η εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, που περιλαμβάνει δασμούς 15% στα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα, εξελήφθη από πολλούς ως «πράξη υποταγής» και «πολιτικής ήττας» της ΕΕ

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Economist: Ξανά σε μπελάδες η Γαλλία – «Η χώρα μας βρίσκεται σε κίνδυνο»
Economist 27.08.25

Ξανά σε μπελάδες η Γαλλία - «Η χώρα μας βρίσκεται σε κίνδυνο»

Σύμφωνα με το Economist, ο 74χρονος Φρανσουά Μπαϊρού θα χρειαστεί ασυνήθιστη πολιτική δεξιοτεχνία για να παραμείνει πρωθυπουργός στη Γαλλία, με το περιοδικό να συμμερίζεται τις ανησυχίες του για τη λιτότητα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τέλος εποχής για τις αεροπορικές χαμηλού κόστους;
Σημαντικές αναταράξεις 27.08.25

Τέλος εποχής για τις αεροπορικές χαμηλού κόστους;

Οι low cost αεροπορικές χάνουν ύψος σε σχέση με τις παραδοσιακές εταιρείες καθώς πιέζονται από ακριβά καύσιμα, μισθολογικό βάρος και κουρασμένους επιβάτες

Γιώργος Κανελλόπουλος
Εργασία: Πριν τη «σιωπηλή παραίτηση» έρχεται η «σιωπηλή ρωγμή» – Νέες γενιές εργαζομένων, νέες τάσεις
quiet cracking 27.08.25

Πριν τη «σιωπηλή παραίτηση» έρχεται η «σιωπηλή ρωγμή» - Νέες γενιές εργαζομένων, νέες τάσεις

Πριν οι εργαζόμενοι βρεθούν σε κατάσταση «σιωπηλής παραίτησης», έρχονται τα πρώτα σημάδια της «σιωπηλής ρωγμής». Η εργασία υπερεντατικοποιείται και όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι αισθάνονται βαθιά δυσαρέσκεια για τη δουλειά τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σκύδρα: Προφυλακιστέος ο 76χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία συγχωριανού του
«Χρόνιες διαμάχες» 28.08.25

Σκύδρα: Προφυλακιστέος ο 76χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία συγχωριανού του

Ο 76χρονος κατηγορείται ότι σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα 72χρονο, διότι πίστευε ότι του είχε κλέψει ροδάκινα. Στη συνέχεια πέταξε το πτώμα σε αυτοσχέδια χωματερή.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Νέα κινητοποίηση για το ισραηλινό Crown Iris που έδεσε στο Ηράκλειο – Έπεσαν χημικά
Στην Κρήτη 28.08.25

Νέα κινητοποίηση για το ισραηλινό Crown Iris που έδεσε στο Ηράκλειο - Έπεσαν χημικά (βίντεο)

Ένταση προκλήθηκε όταν διαδηλωτές στο Ηράκλειο αντέδρασαν στην παρουσία Λιμενικών που συνόδευαν τους τουρίστες, με την αστυνομία να κάνει εκτεταμένη χρήση χημικών για να διαλύσει το πλήθος

Σύνταξη
Ο κόσμος του Ολυμπιακού «εξαφανίζει» τα εισιτήρια για το ματς στον Βόλο – «Έφυγαν» πάνω από 8.000
Ποδόσφαιρο 28.08.25

Ο κόσμος του Ολυμπιακού «εξαφανίζει» τα εισιτήρια για το ματς στον Βόλο – «Έφυγαν» πάνω από 8.000

Ήδη οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν «εξαφανίσει» περισσότερα από 8.000 εισιτήρια για το εκτός έδρας ματς της 2ης αγωνιστικής στον Βόλο – Ανοίγει κι άλλο πέταλο στο Πανθεσσαλικό.

Σύνταξη
Ρωσία: Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι «ενδιαφέρεται» για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων παρά τα πλήγματα στο Κίεβο
Δηλώσεις Πεσκόφ 28.08.25

Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι «ενδιαφέρεται» για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων παρά τα πλήγματα στο Κίεβο

Τουλάχιστον 17 οι νεκροί από τα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο - Το Λονδίνο κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή αφού επλήγη κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου

Σύνταξη
Το συγκινητικό μήνυμα του Πολονάρα στην Ιταλία για την πρεμιέρα με την Ελλάδα: «Να με σκέφτεστε και μένα»
Μπάσκετ 28.08.25

Το συγκινητικό μήνυμα του Πολονάρα στην Ιταλία για την πρεμιέρα με την Ελλάδα: «Να με σκέφτεστε και μένα»

Ο Ακίλε Πολονάρα, που δίνει μάχη με τη λευχαιμία, έστειλε μήνυμα στήριξης στην Εθνική ομάδα λίγο πριν την πρεμιέρας της στο Eurobasket κόντρα στην Ελλάδα.

Σύνταξη
ΟΗΕ: Εκατοντάδες εργαζόμενοι της Ύπατης Αρμοστείας ζητούν να χαρακτηριστεί ρητά γενοκτονία ο πόλεμος στη Γάζα
«Ρητά» 28.08.25

Εκατοντάδες εργαζόμενοι της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ ζητούν να χαρακτηριστεί γενοκτονία ο πόλεμος στη Γάζα

«Η μη καταγγελία μιας εν εξελίξει γενοκτονίας υπονομεύει την αξιοπιστία του ΟΗΕ και του ίδιου του συστήματος ανθρωπίνων δικαιωμάτων», σημειώνεται στην επιστολή

Σύνταξη
Χαμός με Οσταπένκο – Τάουνσεντ στο US Open: «Είσαι αμόρφωτη» – Κατηγορείται για ρατσισμό η Λετονή (vids)
Τένις 28.08.25

Χαμός με Οσταπένκο – Τάουνσεντ στο US Open: «Είσαι αμόρφωτη» – Κατηγορείται για ρατσισμό η Λετονή (vids)

Η Γελένα Οσταπένκο ήταν το φαβορί απέναντι στο Νο139 της WTA, την Τέιλορ Τάουνσεντ, η οποία όμως έκανε την έκπληξη. Ένα «ματς» που έγινε... ντέρμπι, μετά τη λήξη του...

Σύνταξη
Υπερτουρισμός: Το φαινόμενο που απειλεί αυτό που προσελκύει τους επισκέπτες – Την αυθεντικότητα
Φαύλος κύκλος 28.08.25

Ο υπερτουρισμός απειλεί ακριβώς αυτό που προσελκύει τους επισκέπτες - Την αυθεντικότητα

Υπερτουρισμός και παγίδες - Η σταδιακή εξαφάνιση των στοιχείων που αποτελούν εξ αρχής πόλο έλξης τουριστών, μετατρέπουν τους προορισμούς σε τόπους χωρίς «χρώμα», γειτονιές και αυθεντικές παραδόσεις

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Φράνσις Φορντ Κόπολα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Αν ο Βέρνερ έχει όρια, δεν ξέρω ποια είναι αυτά
Ζωντανός Θρύλος 28.08.25

Φράνσις Φορντ Κόπολα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Αν ο Βέρνερ έχει όρια, δεν ξέρω ποια είναι αυτά

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα παρέδωσε το τιμητικό βραβείο του Χρυσού Λέοντα στον θρυλικό σκηνοθέτη Βέρνερ Χέρτζογκ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας 2025

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αθλήτρια του μήνα στον κόσμο η 18χρονη Βάλια Λυκομήτρου που σπουδάζει στο Yale και ακούει ροκ!
Ελληνική ελπίδα 28.08.25

Αθλήτρια του μήνα στον κόσμο η 18χρονη Βάλια Λυκομήτρου που σπουδάζει στο Yale και ακούει ροκ!

Αθλήτρια του μήνα αναδείχθηκε η Βάλια Λυκομήτρου από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Κωπηλασίας με τα 2 χρυσά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας Νέων U23 και Εφήβων–Νεανίδων U19 του 2025.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
Απόρρητο