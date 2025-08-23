newspaper
23.08.25
Τραγωδία στην Λαγκαδά - Έγκυος πέθανε από ανακοπή καρδιάς
Λαγκάρντ: Οι ξένοι εργαζόμενοι στηρίζουν την οικονομία της ευρωζώνης
Διεθνής Οικονομία 23 Αυγούστου 2025

Λαγκάρντ: Οι ξένοι εργαζόμενοι στηρίζουν την οικονομία της ευρωζώνης

Το ΑΕΠ της Γερμανίας θα ήταν περίπου 6% χαμηλότερο σε σχέση με το 2019 χωρίς τη συμβολή των ξένων εργαζομένων, τόνισε η Λαγκάρντ

Spotlight

Η εισροή ξένων εργαζομένων έχει ενισχύσει την οικονομία της ευρωζώνης τα τελευταία χρόνια, συμβάλλοντας στην αντιστάθμιση της μείωσης των ωρών εργασίας και των χαμηλότερων πραγματικών μισθών, σύμφωνα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.

Η μετανάστευση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε τον πληθυσμό της σε ιστορικά υψηλά επίπεδα το προηγούμενο έτος, παρά τη μείωση των γεννήσεων. Ωστόσο, αρκετές κυβερνήσεις επιβάλλουν περιορισμούς στις νέες αφίξεις, ανταποκρινόμενες στη δυσαρέσκεια που εκφράζεται στο εσωτερικό των χωρών τους.

Η Κριστίν Λαγκάρντ επισήμανε ότι η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων από χώρες εκτός των 20 κρατών-μελών της ευρωζώνης αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα στήριξης της οικονομίας, παρά την τάση για λιγότερες ώρες εργασίας και τη μείωση του βιοτικού επιπέδου σε ορισμένους τομείς.

«Αν και το 2022 οι ξένοι εργαζόμενοι αντιπροσώπευαν μόλις το 9% του συνολικού εργατικού δυναμικού, συνέβαλαν κατά το ήμισυ στην αύξησή του τα τελευταία τρία χρόνια», ανέφερε η Κριστίν Λαγκάρντ σε ομιλία της στο ετήσιο συμπόσιο της Federal Reserve στο Jackson Hole του Wyoming. «Χωρίς αυτή τη συμβολή, οι συνθήκες στην αγορά εργασίας θα ήταν πιο περιορισμένες και η παραγωγή χαμηλότερη».

Γερμανικό ΑΕΠ και ξένοι εργαζόμενοι

Όπως εξήγησε, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Γερμανίας θα ήταν περίπου 6% χαμηλότερο σε σχέση με το 2019 χωρίς τη συμβολή των ξένων εργαζομένων, ενώ τόνισε ότι και η ισχυρή οικονομική ανάκαμψη της Ισπανίας μετά την πανδημία COVID-19 οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην παρουσία εργαζομένων από το εξωτερικό.

Ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε στο ιστορικό υψηλό των 450,4 εκατομμυρίων το περασμένο έτος, καθώς η καθαρή μετανάστευση αντιστάθμισε για τέταρτη συνεχή χρονιά τη φυσική μείωση του πληθυσμού. Ωστόσο, αυτή η εξέλιξη συνοδεύτηκε από πολιτικές αντιδράσεις, με τους ψηφοφόρους να στρέφονται όλο και περισσότερο προς ακροδεξιά κόμματα.

Η νέα κυβέρνηση της Γερμανίας, για παράδειγμα, ανέστειλε τα προγράμματα οικογενειακής επανένωσης και επανεγκατάστασης, σε μια προσπάθεια να ανακτήσει την υποστήριξη ψηφοφόρων που προσελκύονται από το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Αντίστοιχα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η κυβέρνηση υπό τον Ντόναλντ Τραμπ είχε εντείνει τις συλλήψεις μεταναστών που διαμένουν παράνομα στη χώρα, ενίσχυσε τους ελέγχους στα σύνορα και αφαίρεσε το νόμιμο καθεστώς από εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες.

Πηγή: ΟΤ

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Rebound στις τιμές – Το στοίχημα της αποθήκευσης

Φυσικό αέριο: Rebound στις τιμές – Το στοίχημα της αποθήκευσης

Economy
Λιανικό εμπόριο: Συρρίκνωση τζίρου για τις μικρομεσαίες

Λιανικό εμπόριο: Συρρίκνωση τζίρου για τις μικρομεσαίες

Ο κορονοϊός τρέλανε τον κόσμο – Η πανδημία πόλωσε τους ψηφοφόρους και υπονόμευσε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς
23.08.25

Ο κορονοϊός τρέλανε τον κόσμο – Η πανδημία πόλωσε τους ψηφοφόρους και υπονόμευσε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς

Ο κορονοϊός ήταν λιγότερο θανατηφόρος από άλλες πανδημίες. Δύο βιβλία υποστηρίζουν, όμως, ότι προκάλεσε παγκόσμια αύξηση του πληθωρισμού, κατάρρευση της εμπιστοσύνης στους ειδικούς και πολιτική πόλωση

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η Γερμανία επιστρέφει σε ύφεση – Η οικονομία της συρρικνώθηκε κατά 0,3%
23.08.25

Η Γερμανία επιστρέφει σε ύφεση – Η οικονομία της συρρικνώθηκε κατά 0,3%

Μεγαλύτερη του αναμενόμενου ήταν η συρρίκνωση της οικονομίας στο δεύτερο τρίμηνο λόγω μειωμένων εξαγωγών και επενδύσεων. Το ΑΕΠ στη Γερμανία συρρικνώθηκε περισσότερο από 0,1% που προβλεπόταν.

Σύνταξη
Σωτηρία από τον ουρανό – Το hi-tech θαύμα της NASA που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα στην οικονομία της ΕΕ
23.08.25

Σωτηρία από τον ουρανό - Το τεχνολογικό θαύμα που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα στην οικονομία της Ευρώπης

Πώς η Ευρώπη θα μπορούσε απεξαρτηθεί, μέσω NASA, από την ενέργεια που παράγεται από το φυσικό αέριο - Η... σωτηρία έρχεται από το διάστημα, με προτεινόμενη λύση σε κλίμακα ηπείρου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
UBS: Επιφυλακτική για τις μετοχές της ευρωζώνης, αλλά η ανάκαμψη έρχεται
Διεθνής Οικονομία 23.08.25

UBS: Επιφυλακτική για τις μετοχές της ευρωζώνης, αλλά η ανάκαμψη έρχεται

Οι σημαντικές πηγές αβεβαιότητας φρενάρουν τις εκτιμήσεις της UBS για την πορεία των μετοχών στην ευρωζώνη, ωστόσο εκτιμά ότι η ανάπτυξη των κερδών θα επιταχυνθεί το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Από τα σκουπίδια στην αυτάρκεια: Βρήκαν οι ΗΠΑ τρόπο να σπάσουν την κινεζική εξάρτηση στα κρίσιμα ορυκτά;
22.08.25

Από τα σκουπίδια στην αυτάρκεια: Βρήκαν οι ΗΠΑ τρόπο να σπάσουν την κινεζική εξάρτηση στα κρίσιμα ορυκτά;

«Η ευκαιρία είναι τεράστια. Ελπίζω να κινητοποιήσει κόσμο στην κυβέρνηση και στη βιομηχανία να εξετάσουν πιο προσεκτικά τι εξορύσσουμε»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ευρώπη: Κίνδυνος για χιλιάδες εργαζόμενους – Ποιους απειλεί ο καλπάζων ψηφιακός μετασχηματισμός
22.08.25

Κίνδυνος για χιλιάδες εργαζόμενους - Ποιους απειλεί ο καλπάζων ψηφιακός μετασχηματισμός

Πόσο μεγάλη είναι η απειλή για εργαζόμενους στην Ευρώπη - Γιατί είναι απαραίτητο ένα όραμα που θα εμπνέει ελπίδα και αισιοδοξία για ένα καλύτερο μέλλον, όχι απλώς αποδοχή της της αναπόφευκτης αλλαγής

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΗΠΑ: Η γυναίκα που προέβλεψε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 επέστρεψε με νέα… προφητεία
22.08.25

Η γυναίκα που προέβλεψε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 επέστρεψε με νέα… προφητεία

Φόβοι ότι η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 θα επαναληφθεί σύντομα. Η «Κασσάνδρα» της Γουόλ Στριτ επιστρέφει με μια ανάλυση «φωτιά».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πολιτική κρίση στην Ολλανδία – Παραιτούνται υπουργοί λόγω άρνησης του συνασπισμού να λάβει μέτρα για το Ισραήλ
23.08.25

Πολιτική κρίση στην Ολλανδία – Παραιτούνται υπουργοί λόγω άρνησης του συνασπισμού να λάβει μέτρα για το Ισραήλ

Εκτός από τον υπουργό Εξωτερικών, παραιτήθηκαν οι υπουργοί Εσωτερικών, Παιδείας και Υγείας προκαλώντας πολιτική αβεβαιότητα. Η κυβέρνηση στην Ολλανδία είναι υπηρεσιακή.

Σύνταξη
Παντελίδης: «Με την ποιότητα που διαθέτει ο Ολυμπιακός φάνηκε ότι στο τέλος μπορεί να αλλάξει η εικόνα»
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Παντελίδης: «Με την ποιότητα που διαθέτει ο Ολυμπιακός φάνηκε ότι στο τέλος μπορεί να αλλάξει η εικόνα»

Ο Σάββας Παντελίδης ήταν ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών του, αλλά στάθηκε στην ποιότητα των παικτών του Ολυμπιακού που έκανε τη διαφορά.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Είναι το προσόν του Γιαζίτσι το πώς εκτελεί έτσι την μπάλα – Μας δυσκόλεψε πολύ ο Αστέρας»
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Μεντιλίμπαρ: «Είναι το προσόν του Γιαζίτσι το πώς εκτελεί έτσι την μπάλα – Μας δυσκόλεψε πολύ ο Αστέρας»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ… έβγαλε το καπέλο στον Γιουσούφ Γιαζίτσι για το γκολ απέναντι στον Αστέρα ενώ μίλησε με πολύ καλά λόγια για τους Αρκάδες.

Σύνταξη
Θα δούλευες χωρίς αμοιβή; Το ερώτημα πίσω από την απεργία της Air Canada
23.08.25

Θα δούλευες χωρίς αμοιβή; Το ερώτημα πίσω από την απεργία της Air Canada

Η σύντομη απεργία προκάλεσε χάος κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου αιχμής, αλλά οι πτήσεις ξανάρχισαν μετά την επίτευξη προσωρινής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, την Τρίτη

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης 2-0: Η… κανονιά Γιαζιτζί στο 90+3’ έφερε το πρώτο «τρίποντο» (vids)
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης 2-0: Η… κανονιά Γιαζιτζί στο 90+3’ έφερε το πρώτο «τρίποντο» (vids)

Ο Τούρκος μπήκε στο 81΄και με απίθανο σουτ από τα 30 μέτρα στις καθυστερήσεις (90+3′) χάρισε τη νίκη στον Ολυμπιακό, την οποία «κλείδωσε» στο 90+7΄ ο Ελ Κααμπί για το τελικό 2-0 επί του Αστέρα.

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 23.08.25

LIVE: Παναιτωλικός – Ατρόμητος

LIVE: Παναιτωλικός – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Ατρόμητος για την 1η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Κλειστά πολλά αεροδρόμια στη Ρωσία: Καταρρίφθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος με προορισμό τη Μόσχα
23.08.25

Κλειστά πολλά αεροδρόμια στη Ρωσία: Καταρρίφθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος με προορισμό τη Μόσχα

Μη επανδρωμένο αεροσκάφος, που κατευθυνόταν προς τη Μόσχα, καταρρίφθηκε από τη αντιαεροπορική άμυνα στη Ρωσία. Για λόγους ασφαλείας, ανακοινώθηκε διακοπή λειτουργίας αεροδρομίων.

Σύνταξη
Καύσωνας εν όψει – Καιρός: Έρχεται εισβολή ζέστης και υψηλές θερμοκρασίες – Τι λένε οι μετεωρολόγοι
23.08.25

Καύσωνας εν όψει: Έρχεται «εισβολή ζέστης» και υψηλές θερμοκρασίες - Τι λένε οι μετεωρολόγοι

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Θοδωρή Κολυδά, «εισβολή ζέστης» και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα έρθει ο Σεπτέμβριος. Καύσωνας προγιγνώσκεται από τον Κώστα Τσατραφύλια.

Σύνταξη
Ιράν: Οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν έξι ενόπλους – Η Τεχεράνη λέει ότι συνδέονταν με το Ισραήλ
Κόσμος 23.08.25

Ιράν: Οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν έξι ενόπλους – Η Τεχεράνη λέει ότι συνδέονταν με το Ισραήλ

«Οι διαθέσιμες αποδείξεις υποδηλώνουν τη σιωνιστική φύση» της ομάδας αυτής, η οποία σχεδίαζε να επιτεθεί «σε ένα από τα ζωτικά κέντρα του ανατολικού Ιράν», μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο IRNA

Σύνταξη
Ζαχαριάδης στον Γεωργιάδη: Επικίνδυνη και ανιστόρητη ανάρτηση – Ο Κόκκινος Στρατός δεν ήταν ίδιος με τα SS
Πολιτική Γραμματεία 23.08.25

Ζαχαριάδης στον Γεωργιάδη: Επικίνδυνη και ανιστόρητη ανάρτηση – Ο Κόκκινος Στρατός δεν ήταν ίδιος με τα SS

«Ο κ. Γεωργιάδης είναι φανατικός υποστηρικτής της ανιστόρητης και επικίνδυνης θεωρίας των δυο άκρων που στο τέλος ενισχύει και εξοικειώνει την κοινωνία με την ακροδεξιά και τον φασισμό», τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Ποια είναι η Ναντίν Αγιούμπ, η πρώτη εκπρόσωπος της Παλαιστίνης στον διαγωνισμό Μις Υφήλιος 
23.08.25

Ποια είναι η Ναντίν Αγιούμπ, η πρώτη εκπρόσωπος της Παλαιστίνης στον διαγωνισμό Μις Υφήλιος 

Σε συνέντευξή της στο MEE, η Ναντίν Αγιούμπ παραδέχτηκε ότι, αν και είναι περήφανη για τον εαυτό της, νιώθει το βάρος του να «είμαι η φωνή των αθώων ανθρώπων της Παλαιστίνης, των γυναικών και των παιδιών».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο κορονοϊός τρέλανε τον κόσμο – Η πανδημία πόλωσε τους ψηφοφόρους και υπονόμευσε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς
Θεωρίες συνωμοσίας 23.08.25

Ο κορονοϊός τρέλανε τον κόσμο – Η πανδημία πόλωσε τους ψηφοφόρους και υπονόμευσε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς

Ο κορονοϊός ήταν λιγότερο θανατηφόρος από άλλες πανδημίες. Δύο βιβλία υποστηρίζουν, όμως, ότι προκάλεσε παγκόσμια αύξηση του πληθωρισμού, κατάρρευση της εμπιστοσύνης στους ειδικούς και πολιτική πόλωση

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
