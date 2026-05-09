«Chios Pass 2026» – «Kythira Pass 2026»: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Μόνο 4 ημέρες να έχουν στη διάθεσή του οι ενδιαφερόμενοι για ένα voucher «Chios Pass 2026» και «Kythira Pass 2026». Οι αιτήσεις ξεκινούν στις 14 Μαΐου σύμφωνα με την ΚΥΑ των υπουργείων Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τουρισμού.

Η υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα θα υποβληθούν μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής μέχρι και τις 18 Μαΐου 2026.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής και αποσκοπεί στην ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού, καθώς και στην οικονομική και κοινωνική στήριξη των τοπικών κοινωνιών της Χίου και των Κυθήρων.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη συμβολή των συναρμόδιων Υπουργείων, αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος.

Ο αριθμός των δικαιούχων

Το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση άυλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών στους δικαιούχους, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διαμονής, της εστίασης και των τοπικών μεταφορών, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται σε 3.000 για το «Chios Pass 2026» και σε 3.600 για το «Kythira Pass 2026».

Η υλοποίηση της δράσης θα πραγματοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις, την πρώτη κατά το διάστημα Μαΐου – Ιουνίου 2026 και τη δεύτερη κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2026, ενώ τυχόν αδιάθετα ποσά από την πρώτη φάση θα μεταφερθούν στη δεύτερη.

Πού χρησιμοποιείται η ψηφιακή κάρτα

Η ψηφιακή κάρτα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συναλλαγές με επιχειρήσεις που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: διαθέτουν φυσικά τερματικά αποδοχής καρτών (POS), δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους κλάδους τουρισμού και μεταφορών και εδρεύουν σε περιοχές των Δήμων Χίου και Κυθήρων με τους προβλεπόμενους ταχυδρομικούς κώδικες.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Η υλοποίηση της δράσης γίνεται από την Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.), υπό την εποπτεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πηγή: ΟΤ